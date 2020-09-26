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Уфа
 
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Стадион:
Ротор

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бизяк Ловро 1 (1) 0.11
2. Аликин Павел 1 0.11
3. Кротов Вячеслав 1 0.11
4. Жамалетдинов Тимур 1 0.11
5. Голубев Артём 1 0.11
6. Сухов Александр 0 0
7. Данченко Олег 0 0
8. Неделчару Ионуц 0 0
Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муллин Камиль 2 0.22
2. Серченков Сергей 1 0.11
3. Фламарион 1 0.11
4. Николаев Олег 0 0
5. Степанов Данил 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Безденежных Игорь 3 0
2. Сухов Александр 2 0
3. Йокич Боян 2 0
4. Аликин Павел 2 0
5. Алиев Азер 2 0
6. Карп Кэтэлин 2 0
7. Жамалетдинов Тимур 2 0
8. Неделчару Ионуц 2 0
9. Тилль Оливье 2 0
10. Кротов Вячеслав 0 1
11. Бизяк Ловро 1 0
12. Голубев Артём 1 0
13. Агаларов Гамид 1 0
14. Фольмер Кирилл 1 0
Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 3 1
2. Кверквелия Соломон 3 0
3. Кожемякин Олег 3 0
4. Манучарян Армен 1 1
5. Байрыев Азат 2 0
6. Макаров Сергей 2 0
7. Степанов Данил 2 0
8. Алейник Олег 1 0
9. Султонов Мухаммад 1 0
10. Муллин Камиль 1 0
11. Пискунов Антон 1 0
12. Жигулёв Илья 1 0
13. Серченков Сергей 1 0
14. Микелтадзе Бека 1 0
15. Николаев Олег 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0
 Ротор 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа
Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа
Ротор Последние 20 матчей: + = -
Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар
Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия

Последние игры между собой

Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Уфа 3:2 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 1:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Уфа 81.4% (48)
    X 11.9% (7)
    Ротор 6.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Ротор
    2.02
    3.37
    4.40
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    2.02 3.25 4.10
    1.98 3.35 4.40
    2.00 3.36 4.40
    1.99 3.37 4.27

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.00 1.08 5.40 1.15 2.50 1.55 2.25 1.69 1.90 1.96 1.70 2.17 1.50 2.60 1.22 4.30 1.15 5.10 1.04 9.30 1.03 10.00 0.00 17.50
    7.30 1.10 5.70 1.15 2.57 1.52 1.91 1.91 1.55 2.62 1.23 4.30 1.17 5.15 1.05 10.25 1.04 11.25
    2.59 1.50 2.25 1.65 1.91 1.91 1.65 2.24 1.50 2.58 1.15 5.48
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.52 2.55 1.25 3.85 1.06 9.60
    2.43 1.56 1.59 2.36 1.28 3.64 1.06 8.90 1.05 10.50
    2.41 1.57 1.98 1.84 1.53 2.51 1.35 3.22
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
    3.00 1.39 2.00 1.81 1.45 2.75 1.14 5.65 1.10 6.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.30 1.62
    Букмекер Да Нет
    6.60 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.19
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    Прогнозы на матч Уфа - Ротор

    Исход игры
    Уфа
    81.4% (48)
    Ничья
    11.9% (7)
    Ротор
    6.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.09% (20)
    Меньше
    64.91% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    40.35% (23)
    Нет
    59.65% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Уфа
    39% (23)
    2:1 Уфа
    22% (13)
    2:0 Уфа
    13.6% (8)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    1:2 Ротор
    5.1% (3)
    3:0 Уфа
    3.4% (2)
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