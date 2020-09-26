Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.11
|2.
|Аликин Павел
|1
|0.11
|3.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.11
|4.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.11
|5.
|Голубев Артём
|1
|0.11
|6.
|Сухов Александр
|0
|0
|7.
|Данченко Олег
|0
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муллин Камиль
|2
|0.22
|2.
|Серченков Сергей
|1
|0.11
|3.
|Фламарион
|1
|0.11
|4.
|Николаев Олег
|0
|0
|5.
|Степанов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|2.
|Сухов Александр
|2
|0
|3.
|Йокич Боян
|2
|0
|4.
|Аликин Павел
|2
|0
|5.
|Алиев Азер
|2
|0
|6.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|7.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|8.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|9.
|Тилль Оливье
|2
|0
|10.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|11.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|12.
|Голубев Артём
|1
|0
|13.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|14.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|3
|1
|2.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|3.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|4.
|Манучарян Армен
|1
|1
|5.
|Байрыев Азат
|2
|0
|6.
|Макаров Сергей
|2
|0
|7.
|Степанов Данил
|2
|0
|8.
|Алейник Олег
|1
|0
|9.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|10.
|Муллин Камиль
|1
|0
|11.
|Пискунов Антон
|1
|0
|12.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|13.
|Серченков Сергей
|1
|0
|14.
|Микелтадзе Бека
|1
|0
|15.
|Николаев Олег
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|Ротор
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа
Ротор Последние 20 матчей: + = -Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар
Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ Ротор 3:0 Легион-Динамо Ротор 0:0 Сокол Ротор 2:1 Волгарь Шинник 0:1 Ротор Ротор 1:1 Нефтехимик Ротор 2:0 Мордовия
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.00
|1.08
|5.40
|1.15
|2.50
|1.55
|2.25
|1.69
|1.90
|1.96
|1.70
|2.17
|1.50
|2.60
|1.22
|4.30
|1.15
|5.10
|1.04
|9.30
|1.03
|10.00
|0.00
|17.50
|7.30
|1.10
|5.70
|1.15
|2.57
|1.52
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.55
|2.62
|1.23
|4.30
|1.17
|5.15
|1.05
|10.25
|1.04
|11.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.59
|1.50
|2.25
|1.65
|1.91
|1.91
|1.65
|2.24
|1.50
|2.58
|—
|—
|1.15
|5.48
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Ротор
Исход игры
Уфа
81.4% (48)
Ничья
11.9% (7)
Ротор
6.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.09% (20)
Меньше
64.91% (37)
Обе команды забьют
Да
40.35% (23)
Нет
59.65% (34)
Популярный счёт
1:0 Уфа
39% (23)
2:1 Уфа
22% (13)
2:0 Уфа
13.6% (8)
1:1 Ничья
8.5% (5)
1:2 Ротор
5.1% (3)
3:0 Уфа
3.4% (2)
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