Стартовал в нашем поединке второй тайм тем временем!

Сокол вместо Костадинова на поле в стане "Арсенала" вышел. "Висел" он на желтой карточке, и наставник туляков решил своего игрока заменить.

Угловой удар заработали футболисты "Тамбова" на правом фланге. Следует навес на ближнюю штангу - следует вынос сферы в центр поля!

Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди пока "Арсенал" после гола от Кадири.

43' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАДИРИ! 0:1!

Выходят туляки вперед. Пропускают игроки "Тамбова" атаку соперника. Кадири оказывается на ударной позиции и уверенно расстреливает цель! Мяч между ног пропускает голкипер хозяев. Причем удар был не самым сильным здесь!

41' Все активнее в эти минуты атакует "Тамбов", и теперь уже приходится "Арсеналу" выбивать в панике сферу подальше от опасной зоны.

40' Заставляет "Тамбов" соперника всем составом обороняться. Приходится тулякам отбиваться после подачи с левого и правого флангов.

39' Играет параллельным курсом сейчас ЦСКА с "Уралом" в Екатеринбурге. Там также заканчивается первый тайм, и также, как и в нашем поединке, голов не забито.

37' Теперь уже и сам Костюков нарушает правила против соперника, заваливает оппонента на газон. Остановок по причине нарушений немало сегодня.

36' Каплиенко ударил головой о ногу соперника, выполняя подкат. Благо, все с игроком "Тамбова" нормально, и встречу продолжить ему удастся.

35' Близится у нас к завершению первый тайм. Собственно говоря, без голов пока обходятся команды, да и сама встреча пока больше ничейную напоминает.

34' Карапетяна аккуратно от мяча оттесняют соперники. В результате со снарядом Левашов встречается в районе линии штрафной.

32' Нанес сейчас Панченко удар по воротам соперника. С 25-ти метров Кирилл выстрелил в сторону правой "девятки", но направил сферу чуть выше цели!

31' Панченко получает от Кангва удар по ногам. Стало немало фолов у нас. И пока только две желтые карточки. Но, как говорится, еще не вечер.

30' ОПАСНО! Чуперка выполнил передачу на Таказова, который с левого края штрафной расстреливал фактически ворот "Арсенала", но направил мяч рядом со стойкой.

29' Снова Костюкова прилетает в ноги удар. В следующий раз футболист "Арсенала", нарушивший правила, получит карточку желтого цвета.

28' Угловой удар сейчас зарабатывают футболисты "Тамбова" на правом фланге. Следует навес на дальнюю штангу, и скидка впоследствии на 11-метровую отметку, откуда пробить никому из "волков" не удается.

27' Костадинов локотком сыграл против Костюкова, получив от арбитра карточку желтого цвета. Болезненный удар получил 77-й номер "Тамбова". Но все с ним в порядке.

25' Таказов по правой бровке попытался пройти к воротам. Выполнил он длинный перевод на левый фланг, где никого из партнеров не оказалось.

24' Сегодня на матче чуть меньше, чем 2000 человек на стадионе присутствует. Это, конечно же, лучше, чем ничего. А вот в Лиге чемпионов и на матчах сборных будет заполняемость арен в 30%.

23' Забивает мяч сейчас Панченко с передачи Рыбина, но рефери фиксирует офсайд. Было "вне игры", конечно же, у Кирилла.

22' Костюков на острие оказался. Снова с левого края штрафной пробивал он в ближний угол ворот соперника. Мяч улетает слишком сильно и высоко.

21' Тульская команда атаковала по левому флангу, но подача в адрес Кангва была слишком сильной и неточной.

20' Панченко вырезал передачу на Карапетяна, который опасно в отборе сыграл против соперника, нарушив по итогу эпизода правила. Очередной фол, и остановка в нашем матче.

19' Спокойно проходит игра у нас в эти минуты. Подустали уже соперники, как мне кажется, хотя особо они не напрягались в атаке в первом тайме.

17' Кангва сейчас получает мяч в центре, после скидки от партнера. Готовится пробить, но поднимает флажок рефери. Офсайд!

16' Первый в матче угловой заработали футболисты "Арсенала". С правого фланга будет выполняться подача с бровки.

15' Снова от Карапетяна прострел в штрафную туляков - спокойно отводят угрозу от ворот "канониры".

14' Практически 15 минут на поле провели соперники. Были у нас определенные моменты у ворот, однако назвать их голевыми пока не поворачивается язык.

12' Слева Карапетян отобрал мяч у соперника, после чего нанес мощный удар в дальний угол. Голкипер среагировал, а выстрел не пошел в статистику. Игрок "Тамбова" нарушил правила.

11' Карапетян картинно упал сейчас на газон. Рефери мог дать желтую за симуляцию, но делать этого не стал, хотя имел все для этого основания.

10' Прессинговали сейчас Рыжикова. Пришлось ему играть на выходе и выбивать мяч подальше от опасной зоны. Мяч остается у "Арсенала".

9' Все очки в нынешнем сезоне "Арсенал" набирал исключительно дома, а вот на выезде пока проигрывали футболисты "Арсенала". Однако и играли против лидеров российского футбола "пушкари".

8' "Тамбов" атаковал по левому флангу. Подача в центр штрафной туляков - играет на выходе голкипер "Арсенала", забирая мяч в свои перчатки.

6' Чуть ранее сыграли свою встречу "Уфа" и "Ротор". Расписали соперники ничью, так и не забил голов. Ушли соперники не солоно хлебавши с поля.

5' Первая в матче серьезная остановка. Кангва прерывает передачу соперника рукой. Первую карточку желтого цвета получает за этот фол игрок туляков.

4' Ломовицкий после прострел с правого фланга подставлял ногу под мяч, однако от футболиста "Арсенала" мяч полетел намного выше цели.

3' ОПАСНО! Костюков слева ворвался в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в ближний угол. Снаряд прилетел точно в руки голкиперу.

2' Футболисты "Тамбова" предстали перед нами в синих цветах, в то время, как футболисты "Арсенала" вышли во всем желтом. Ворота хозяев в первом тайме будут справа, а гостей - слева.