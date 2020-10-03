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Тамбов
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
5' Желтая карточка
Кангва Кингс
27' Желтая карточка
Костадинов Георги
0:1
44' Гол
Кадири Мохаммед
49'
Тамбов - Арсенал. 0:1. Абдул Кад...
1
Рыжиков
Сергей
2
Рыбин
Алексей
30
Таказов
Сослан
58
Ойеволе
Адессойе
29
Каплиенко
Александр
5
Шляков
Евгений
92
Чуперка
Валерий
3
Тетрашвили
Гурам
77
Костюков
Михаил
87
Карапетян
Александр
10
Панченко
Кирилл
36
Левашов
Михаил
70
Костадинов
Георги
6
Беляев
Максим
8
Григалава
Гиа
82
Хлусевич
Даниил
21
Кадири
Мохаммед
44
Кангва
Кингс
15
Ковалёв
Юрий
11
Ткачёв
Сергей
10
Кангва
Эванс
7
Ломовицкий
Александр
Тамбов
5-3-2
Арсенал Тула
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.2
2. Карасёв Павел 1 0.1
3. Панченко Кирилл 1 0.1
4. Чуперка Валерий 1 0.1
5. Костюков Михаил 1 0.1
6. Грицаенко Алексей 1 0.1
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.3
2. Ткачёв Сергей 2 0.2
3. Кадири Мохаммед 2 0.2
4. Лесовой Даниил 2 (1) 0.2
5. Ковалёв Юрий 1 0.1
6. Кангва Кингс 1 0.1
7. Луценко Евгений 1 0.1
8. Хлусевич Даниил 1 0.1
9. Пантелеев Владислав 0 0
10. Сокол Артём 0 0
11. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Шляков Евгений 2 0
3. Чуперка Валерий 2 0
4. Каплиенко Александр 2 0
5. Грицаенко Алексей 0 1
6. Рыжиков Сергей 1 0
7. Балашов Виталий 1 0
8. Чичерин Никита 1 0
9. Рыбин Алексей 1 0
10. Чагров Никита 1 0
11. Тетрашвили Гурам 1 0
12. Костюков Михаил 1 0
13. Карапетян Александр 1 0
14. Кабахидзе Владимир 1 0
15. Онугха Герман 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Кингс 3 1
2. Кангва Эванс 3 1
3. Бауэр Роберт 4 0
4. Хлусевич Даниил 4 0
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Комбаров Кирилл 1 0
11. Бурлак Тарас 1 0
12. Григалава Гиа 1 0
13. Луценко Евгений 1 0
14. Беляев Максим 1 0
15. Ткачёв Сергей 1 0
16. Ковалёв Юрий 1 0
17. Костадинов Георги 1 0
18. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
19. Пантелеев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)
 Арсенал Тула 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа
Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. ЦСКА Москва 0:0 Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
4. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
5. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал 0:0 Заявка 10 2 5 3 7 - 9 11
12. Арсенал Тула 1:0 Заявка 10 3 2 5 13 - 16 11
13. Тамбов 0:1 Заявка 10 2 1 7 7 - 14 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 10 1 3 6 5 - 20 6
16. Ротор Заявка 10 0 3 7 4 - 18 3
  • Второй тайм
  • Замена
    48'
    Сокол вместо Костадинова на поле в стане "Арсенала" вышел. "Висел" он на желтой карточке, и наставник туляков решил своего игрока заменить.
  • Замена
    47'
    Карасев вместо Карапетяна в составе "Тамбова" появился в перерыве.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал в нашем поединке второй тайм тем временем!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди пока "Арсенал" после гола от Кадири.
  • Угловой
    44'
    Угловой удар заработали футболисты "Тамбова" на правом фланге. Следует навес на ближнюю штангу - следует вынос сферы в центр поля!
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! КАДИРИ! 0:1!
    Выходят туляки вперед. Пропускают игроки "Тамбова" атаку соперника. Кадири оказывается на ударной позиции и уверенно расстреливает цель! Мяч между ног пропускает голкипер хозяев. Причем удар был не самым сильным здесь!
  • 41'
    Все активнее в эти минуты атакует "Тамбов", и теперь уже приходится "Арсеналу" выбивать в панике сферу подальше от опасной зоны.
  • 40'
    Заставляет "Тамбов" соперника всем составом обороняться. Приходится тулякам отбиваться после подачи с левого и правого флангов.
  • 39'
    Играет параллельным курсом сейчас ЦСКА с "Уралом" в Екатеринбурге. Там также заканчивается первый тайм, и также, как и в нашем поединке, голов не забито.
  • Фол, нарушение
    37'
    Теперь уже и сам Костюков нарушает правила против соперника, заваливает оппонента на газон. Остановок по причине нарушений немало сегодня.
  • Травма, повреждение
    36'
    Каплиенко ударил головой о ногу соперника, выполняя подкат. Благо, все с игроком "Тамбова" нормально, и встречу продолжить ему удастся.
  • 35'
    Близится у нас к завершению первый тайм. Собственно говоря, без голов пока обходятся команды, да и сама встреча пока больше ничейную напоминает.
  • 34'
    Карапетяна аккуратно от мяча оттесняют соперники. В результате со снарядом Левашов встречается в районе линии штрафной.
  • Опасный момент
    32'
    Нанес сейчас Панченко удар по воротам соперника. С 25-ти метров Кирилл выстрелил в сторону правой "девятки", но направил сферу чуть выше цели!
  • Фол, нарушение
    31'
    Панченко получает от Кангва удар по ногам. Стало немало фолов у нас. И пока только две желтые карточки. Но, как говорится, еще не вечер.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! Чуперка выполнил передачу на Таказова, который с левого края штрафной расстреливал фактически ворот "Арсенала", но направил мяч рядом со стойкой.
  • Фол, нарушение
    29'
    Снова Костюкова прилетает в ноги удар. В следующий раз футболист "Арсенала", нарушивший правила, получит карточку желтого цвета.
  • Угловой
    28'
    Угловой удар сейчас зарабатывают футболисты "Тамбова" на правом фланге. Следует навес на дальнюю штангу, и скидка впоследствии на 11-метровую отметку, откуда пробить никому из "волков" не удается.
  • Желтая карточка
    27'
    Костадинов локотком сыграл против Костюкова, получив от арбитра карточку желтого цвета. Болезненный удар получил 77-й номер "Тамбова". Но все с ним в порядке.
  • 25'
    Таказов по правой бровке попытался пройти к воротам. Выполнил он длинный перевод на левый фланг, где никого из партнеров не оказалось.
  • 24'
    Сегодня на матче чуть меньше, чем 2000 человек на стадионе присутствует. Это, конечно же, лучше, чем ничего. А вот в Лиге чемпионов и на матчах сборных будет заполняемость арен в 30%. 
  • Офсайд
    23'
    Забивает мяч сейчас Панченко с передачи Рыбина, но рефери фиксирует офсайд. Было "вне игры", конечно же, у Кирилла.
  • Опасный момент
    22'
    Костюков на острие оказался. Снова с левого края штрафной пробивал он в ближний угол ворот соперника. Мяч улетает слишком сильно и высоко.
  • 21'
    Тульская команда атаковала по левому флангу, но подача в адрес Кангва была слишком сильной и неточной.
  • Фол, нарушение
    20'
    Панченко вырезал передачу на Карапетяна, который опасно в отборе сыграл против соперника, нарушив по итогу эпизода правила. Очередной фол, и остановка в нашем матче.
  • 19'
    Спокойно проходит игра у нас в эти минуты. Подустали уже соперники, как мне кажется, хотя особо они не напрягались в атаке в первом тайме.
  • Офсайд
    17'
    Кангва сейчас получает мяч в центре, после скидки от партнера. Готовится пробить, но поднимает флажок рефери. Офсайд!
  • Угловой
    16'
    Первый в матче угловой заработали футболисты "Арсенала". С правого фланга будет выполняться подача с бровки.
  • 15'
    Снова от Карапетяна прострел в штрафную туляков - спокойно отводят угрозу от ворот "канониры".
  • 14'
    Практически 15 минут на поле провели соперники. Были у нас определенные моменты у ворот, однако назвать их голевыми пока не поворачивается язык.
  • Опасный момент
    12'
    Слева Карапетян отобрал мяч у соперника, после чего нанес мощный удар в дальний угол. Голкипер среагировал, а выстрел не пошел в статистику. Игрок "Тамбова" нарушил правила.
  • 11'
    Карапетян картинно упал сейчас на газон. Рефери мог дать желтую за симуляцию, но делать этого не стал, хотя имел все для этого основания.
  • 10'
    Прессинговали сейчас Рыжикова. Пришлось ему играть на выходе и выбивать мяч подальше от опасной зоны. Мяч остается у "Арсенала".
  • 9'
    Все очки в нынешнем сезоне "Арсенал" набирал исключительно дома, а вот на выезде пока проигрывали футболисты "Арсенала". Однако и играли против лидеров российского футбола "пушкари".
  • 8'
    "Тамбов" атаковал по левому флангу. Подача в центр штрафной туляков - играет на выходе голкипер "Арсенала", забирая мяч в свои перчатки.
  • 6'
    Чуть ранее сыграли свою встречу "Уфа" и "Ротор". Расписали соперники ничью, так и не забил голов. Ушли соперники не солоно хлебавши с поля.
  • Желтая карточка
    5'
    Первая в матче серьезная остановка. Кангва прерывает передачу соперника рукой. Первую карточку желтого цвета получает за этот фол игрок туляков.
  • 4'
    Ломовицкий после прострел с правого фланга подставлял ногу под мяч, однако от футболиста "Арсенала" мяч полетел намного выше цели.
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Костюков слева ворвался в штрафную соперника, после чего нанес выстрел в ближний угол. Снаряд прилетел точно в руки голкиперу.
  • 2'
    Футболисты "Тамбова" предстали перед нами в синих цветах, в то время, как футболисты "Арсенала" вышли во всем желтом. Ворота хозяев в первом тайме будут справа, а гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, друзья, встреча в Саранске стартовала! Удачи командам, поехали!
  • До матча

  • Пока команда из Тулы все свои очки в рамках первенства РПЛ набирает исключительно в домашних поединках. В последней встрече, кстати говоря, «пушкари» обидно уступили «Ростову» со счетом 2:3. «Арсенал» находится на 12-й строчке в РПЛ. Основные проблемы подопечных Сергея Подпалого кроются в обороне. 16 пропущенных голов – это, конечно, много для команды. Больше туляков пропускают только главные аутсайдеры в лице «Уфы», «Ротора» и «Химок».

  • Коллектив Сергея Первушина вряд ли может быть довольным собственными выступлениями в первых турах РПЛ. В последней встрече команда уступила со счетом 0:2 московскому «Спартаку», в результате чего опустилась в зону переходных матчей, а именно на 13-ю позицию. Стоит отметить, что «Тамбов» слишком мало забивает. В девяти проведенных встречах российского первенства «волки» смогли отметиться только 7-ю мячами. В рамках Кубка России у команды имеются неплохие шансы на то, чтобы выйти в 1/8 финала турнира после победы над «Машуком» со счетом 2:1.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:
    Главный судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия);
    Ассистент: Валентин Мурашов (Москва, Россия);
    Ассистент: Андрей Гурбанов (Краснодар, Россия);
    Резервный: Евгений Буланов (Саранск, Россия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех на ветке очередной текстовой трансляции 10-го тура чемпионата России. В рамках очного противостояния померятся силами футболисты «Тамбова» и «Арсенала». Встреча состоится в Саранске, на стадионе «Мордовия Арена». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

    • Прогнозы 158
    Тамбов 21.5% (34)
    X 51.3% (81)
    Арсенал Тула 27.2% (43)
    Все прогнозы
    3.11 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.14
    4.20
    2.50
    Все Коэффициенты
    Новости
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Кадири Мохаммед бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Костадинов Георги получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Кингс Кангва получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Spartak Stadion, Tambov. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
13.00 4.20 1.35
13.00 4.20 1.35
3.14 3.24 2.50
14.23 3.86 1.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.44 1.20 5.90 1.12 2.85 1.42 2.10 1.79 1.79 2.10 1.38 3.00 1.28 3.65 1.08 7.77 1.06 7.90 1.04 10.00 1.01 15.50
7.60 1.09 6.00 1.14 2.66 1.49 1.98 1.85 1.58 2.54 1.26 3.94 1.19 4.85 1.06 9.60 1.05 10.50 1.00 19.00
3.73 1.28 3.15 1.37 2.55 1.53 1.95 1.92 2.98 1.41 2.45 1.58 1.92 1.95 1.56 2.49 1.40 3.03 1.43 2.85 1.10 7.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.40 1.62 2.30 1.03 12.00 1.08 8.50 1.04 10.00
2.50 1.53 1.62 2.30 1.30 3.52 1.07 8.40 1.05 9.80
1.33 3.37 1.18 5.05 1.40 3.01 1.27 3.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.48 1.17 4.70
3.12 1.36 2.06 1.76 1.47 2.68 1.15 5.35 1.11 6.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.23
Где смотреть матч Тамбов 0:1 Арсенал Тула онлайн

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Прогнозы на матч Тамбов 0:1 Арсенал Тула

Исход игры
Тамбов
21.5% (34)
Ничья
51.3% (81)
Арсенал Тула
27.2% (43)
Тотал 2.5
Больше
27.45% (42)
Меньше
72.55% (111)
Обе команды забьют
Да
75.16% (115)
Нет
24.84% (38)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.8% (74)
1:2 Арсенал Тула
14.6% (23)
0:1 Арсенал Тула
10.8% (17)
1:0 Тамбов
8.2% (13)
2:1 Тамбов
8.2% (13)
0:0 Ничья
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
2:0 Тамбов
1.3% (2)
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