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Тамбов
 
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Стадион:
Арсенал Тула

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карапетян Александр 2 0.22
2. Карасёв Павел 1 0.11
3. Панченко Кирилл 1 0.11
4. Чуперка Валерий 1 0.11
5. Костюков Михаил 1 0.11
6. Грицаенко Алексей 1 0.11
7. Каплиенко Александр 0 0
8. Рыбин Алексей 0 0
9. Кабахидзе Владимир 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кангва Эванс 3 0.33
2. Ткачёв Сергей 2 0.22
3. Лесовой Даниил 2 (1) 0.22
4. Ковалёв Юрий 1 0.11
5. Кангва Кингс 1 0.11
6. Луценко Евгений 1 0.11
7. Кадири Мохаммед 1 0.11
8. Хлусевич Даниил 1 0.11
9. Пантелеев Владислав 0 0
10. Сокол Артём 0 0
11. Громыко Валерий 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Ойеволе Адессойе 2 0
2. Шляков Евгений 2 0
3. Чуперка Валерий 2 0
4. Каплиенко Александр 2 0
5. Грицаенко Алексей 0 1
6. Рыжиков Сергей 1 0
7. Балашов Виталий 1 0
8. Чичерин Никита 1 0
9. Рыбин Алексей 1 0
10. Чагров Никита 1 0
11. Тетрашвили Гурам 1 0
12. Костюков Михаил 1 0
13. Карапетян Александр 1 0
14. Кабахидзе Владимир 1 0
15. Онугха Герман 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Кангва Эванс 3 1
2. Бауэр Роберт 4 0
3. Хлусевич Даниил 4 0
4. Кангва Кингс 2 1
5. Чаушич Горан 3 0
6. Сокол Артём 3 0
7. Лесовой Даниил 1 1
8. Громыко Валерий 2 0
9. Денисов Александр 1 0
10. Комбаров Кирилл 1 0
11. Бурлак Тарас 1 0
12. Григалава Гиа 1 0
13. Луценко Евгений 1 0
14. Беляев Максим 1 0
15. Ткачёв Сергей 1 0
16. Ковалёв Юрий 1 0
17. Довбня Александр Евгеньевич 1 0
18. Пантелеев Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 28.57% (2) 0 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)
 Арсенал Тула 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа
Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок Тамбов 1:0 Арсенал Тула Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 9 6 2 1 20 - 5 20
2. Спартак Москва Заявка 9 6 2 1 15 - 8 20
3. Ростов Заявка 9 5 2 2 10 - 7 17
4. Сочи Заявка 9 4 4 1 13 - 10 16
5. ЦСКА Москва Заявка 9 5 1 3 14 - 8 16
6. Локомотив Москва Заявка 9 4 3 2 9 - 6 15
7. Краснодар Заявка 9 4 3 2 18 - 7 15
8. Динамо Москва Заявка 9 4 2 3 7 - 5 14
9. Рубин Заявка 9 4 2 3 14 - 12 14
10. Ахмат Заявка 9 4 1 4 10 - 11 13
11. Урал Заявка 9 2 4 3 7 - 9 10
12. Арсенал Тула Заявка 9 2 2 5 12 - 16 8
13. Тамбов Заявка 9 2 1 6 7 - 13 7
14. Химки Заявка 9 1 3 5 8 - 18 6
15. Уфа Заявка 9 1 2 6 5 - 20 5
16. Ротор Заявка 9 0 2 7 4 - 18 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Арсенал Тула от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Тамбов 27.1% (16)
    X 49.2% (29)
    Арсенал Тула 23.7% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Тамбов
    Ничья
    Арсенал Тула
    3.30
    3.28
    2.51
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.05 3.23 2.40
    3.30 3.10 2.50
    3.15 3.28 2.49
    3.27 3.20 2.32
    3.13 3.18 2.51

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    7.90 1.06 5.90 1.12 2.75 1.45 2.08 1.80 1.78 2.11 1.60 2.41 1.28 3.70 1.20 4.50 1.06 8.00 1.05 8.70 1.01 15.50
    7.80 1.09 6.20 1.13 2.69 1.48 2.02 1.81 1.60 2.49 1.27 3.84 1.20 4.75 1.06 9.20 1.05 10.25 1.00 20.00
    5.81 1.09 4.97 1.13 2.80 1.44 2.15 1.73 1.65 2.28 1.31 3.37 1.22 3.98 1.07 6.71 1.06 7.80 1.02 14.51 1.01 14.96
    2.74 1.45 2.39 1.58 2.04 1.79 1.73 2.11 1.56 2.43 1.19 4.67
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.59 2.35 1.28 3.60 1.06 8.60
    2.53 1.52 1.64 2.26 1.31 3.45 1.07 8.20 1.05 9.70
    2.54 1.51 1.69 2.18 1.33 3.17 1.07 5.99 1.06 7.28
    2.53 1.52 2.07 1.77 1.60 2.34 1.39 3.01
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.63 1.51 2.45 1.18 4.50
    3.15 1.36 2.09 1.74 1.50 2.59 1.16 5.20 1.11 6.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.01 1.79
    2.01 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.80 1.12
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.23
    Где смотреть матч Тамбов - Арсенал Тула онлайн

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    Прогнозы на матч Тамбов - Арсенал Тула

    Исход игры
    Тамбов
    27.1% (16)
    Ничья
    49.2% (29)
    Арсенал Тула
    23.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.32% (15)
    Меньше
    73.68% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    75.44% (43)
    Нет
    24.56% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    47.5% (28)
    1:2 Арсенал Тула
    13.6% (8)
    2:1 Тамбов
    10.2% (6)
    1:0 Тамбов
    10.2% (6)
    0:1 Арсенал Тула
    8.5% (5)
    2:0 Тамбов
    3.4% (2)
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