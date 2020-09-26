Тамбов
Позже
Стадион: Мордовия Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карапетян Александр
|2
|0.22
|2.
|Карасёв Павел
|1
|0.11
|3.
|Панченко Кирилл
|1
|0.11
|4.
|Чуперка Валерий
|1
|0.11
|5.
|Костюков Михаил
|1
|0.11
|6.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.11
|7.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|8.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|9.
|Кабахидзе Владимир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кангва Эванс
|3
|0.33
|2.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.22
|3.
|Лесовой Даниил
|2 (1)
|0.22
|4.
|Ковалёв Юрий
|1
|0.11
|5.
|Кангва Кингс
|1
|0.11
|6.
|Луценко Евгений
|1
|0.11
|7.
|Кадири Мохаммед
|1
|0.11
|8.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.11
|9.
|Пантелеев Владислав
|0
|0
|10.
|Сокол Артём
|0
|0
|11.
|Громыко Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойеволе Адессойе
|2
|0
|2.
|Шляков Евгений
|2
|0
|3.
|Чуперка Валерий
|2
|0
|4.
|Каплиенко Александр
|2
|0
|5.
|Грицаенко Алексей
|0
|1
|6.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|7.
|Балашов Виталий
|1
|0
|8.
|Чичерин Никита
|1
|0
|9.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|10.
|Чагров Никита
|1
|0
|11.
|Тетрашвили Гурам
|1
|0
|12.
|Костюков Михаил
|1
|0
|13.
|Карапетян Александр
|1
|0
|14.
|Кабахидзе Владимир
|1
|0
|15.
|Онугха Герман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кангва Эванс
|3
|1
|2.
|Бауэр Роберт
|4
|0
|3.
|Хлусевич Даниил
|4
|0
|4.
|Кангва Кингс
|2
|1
|5.
|Чаушич Горан
|3
|0
|6.
|Сокол Артём
|3
|0
|7.
|Лесовой Даниил
|1
|1
|8.
|Громыко Валерий
|2
|0
|9.
|Денисов Александр
|1
|0
|10.
|Комбаров Кирилл
|1
|0
|11.
|Бурлак Тарас
|1
|0
|12.
|Григалава Гиа
|1
|0
|13.
|Луценко Евгений
|1
|0
|14.
|Беляев Максим
|1
|0
|15.
|Ткачёв Сергей
|1
|0
|16.
|Ковалёв Юрий
|1
|0
|17.
|Довбня Александр Евгеньевич
|1
|0
|18.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|Арсенал Тула
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 0:2 Спартак Москва Локомотив Москва 1:0 Тамбов Машук-КМВ 1:2 Тамбов Тамбов 2:0 Уфа
Рубин 2:2 Тамбов Тамбов 0:1 Сочи Зенит 4:1 Тамбов Тамбов 1:0 Химки ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Тамбов 0:1 Ростов ЦСКА Москва 2:0 Тамбов Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:3 Ростов Салют 1:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 3:2 Сочи Зенит 3:1 Арсенал Тула
ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Спартак Москва 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Химки Арсенал Тула 2:0 Динамо Москва Краснодар 2:0 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Уфа Арсенал Тула 0:0 Ахмат Уфа 0:0 Арсенал Тула Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Арсенал Тула: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|20 - 5
|20
|2.
|Спартак Москва
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|15 - 8
|20
|3.
|Ростов
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|10 - 7
|17
|4.
|Сочи
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|13 - 10
|16
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 8
|16
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|7.
|Краснодар
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|18 - 7
|15
|8.
|Динамо Москва
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|7 - 5
|14
|9.
|Рубин
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 12
|14
|10.
|Ахмат
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|11.
|Урал
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|12 - 16
|8
|13.
|Тамбов
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Химки
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 18
|6
|15.
|Уфа
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 20
|5
|16.
|Ротор
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|4 - 18
|2
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.90
|1.06
|5.90
|1.12
|2.75
|1.45
|—
|—
|2.08
|1.80
|1.78
|2.11
|1.60
|2.41
|1.28
|3.70
|1.20
|4.50
|1.06
|8.00
|1.05
|8.70
|1.01
|15.50
|—
|—
|7.80
|1.09
|6.20
|1.13
|2.69
|1.48
|—
|—
|2.02
|1.81
|—
|—
|1.60
|2.49
|1.27
|3.84
|1.20
|4.75
|1.06
|9.20
|1.05
|10.25
|1.00
|20.00
|—
|—
|5.81
|1.09
|4.97
|1.13
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.15
|1.73
|—
|—
|1.65
|2.28
|1.31
|3.37
|1.22
|3.98
|1.07
|6.71
|1.06
|7.80
|1.02
|14.51
|1.01
|14.96
|—
|—
|—
|—
|2.74
|1.45
|2.39
|1.58
|2.04
|1.79
|1.73
|2.11
|1.56
|2.43
|—
|—
|1.19
|4.67
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Тамбов - Арсенал Тула
Исход игры
Тамбов
27.1% (16)
Ничья
49.2% (29)
Арсенал Тула
23.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
26.32% (15)
Меньше
73.68% (42)
Обе команды забьют
Да
75.44% (43)
Нет
24.56% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
47.5% (28)
1:2 Арсенал Тула
13.6% (8)
2:1 Тамбов
10.2% (6)
1:0 Тамбов
10.2% (6)
0:1 Арсенал Тула
8.5% (5)
2:0 Тамбов
3.4% (2)
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