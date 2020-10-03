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  3. Германия
Вердер
1:0
Второй тайм: 52'

Стадион:
Арминия
0'
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Биттенкорт Леонардо
1:0
27' Гол
Биттенкорт Леонардо
40' Желтая карточка
Фридль Марко
52' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
52'
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
35
Эггештайн
Максимилиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
10
Биттенкорт
Леонардо
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
11
Фуллкруг
Никлас
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
Вердер
3-1-4-2
Арминия
4-3-3

Ход матча

21'
Биттенкорт Леонардо
 
27'
Биттенкорт Леонардо
(Мбом Жан-Мануэль)
1:0
40'
Фридль Марко
 
52'
 
Лукоки Андерсон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 3 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 3 (1) 1
2. Биттенкорт Леонардо 1 0.33
3. Зельке Дейви 1 0.33
4. Аугустинссон Людвиг 0 0
5. Сарджент Джош 0 0
6. Мбом Жан-Мануэль 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдмундссон Йохан 1 0.33
2. Суку Себио 1 0.33
3. Ортега Штефан 0 0
4. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Классен Дэви 1 0
2. Зельке Дейви 1 0
3. Эггештайн Максимилиан 1 0
4. Фридль Марко 1 0
5. Мбом Жан-Мануэль 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 1 0
2. Клос Фабиан 1 0
3. Суку Себио 1 0
4. Бруннер Седрик 1 0
5. Де Медина Натан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0
 Арминия 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден
Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер
Арминия Последние 20 матчей: + = -
Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия
Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Вердер 2:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 0:1 Вердер Товарищеские матчи Арминия 3:1 Вердер Кубок Вердер 1:2 Арминия Бундеслига
Арминия 2:2 Вердер Бундеслига Арминия 1:1 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вердер 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Байер Л 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Фрайбург 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Арминия 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Боруссия М 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Бавария Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
13. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
15. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
17. Кёльн 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
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Прогнозы 155
Вердер 87.1% (135)
X 11% (17)
Арминия 1.9% (3)
Все прогнозы
2.43 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вердер
Ничья
Арминия
2.15
5.33
3.54
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.27 5.20 14.00
1.28 4.90 14.00
2.15 3.55 3.54
1.27 5.33 14.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 9.20 1.04 4.05 1.50 3.05 1.38 1.75 2.05 1.83 2.05 1.61 2.41 1.20 4.44 1.17 4.80 1.05 9.50 1.03 9.50 1.03 12.00
11.25 1.04 9.80 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.11 1.81 1.63 2.31 1.40 3.00 1.20 4.90 1.15 5.70 1.05 9.90
6.26 1.14 3.43 1.33 2.78 1.47 2.04 1.84 1.72 2.19 1.50 2.67 1.67 2.29 1.50 2.71 1.39 3.12 1.15 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.00 2.07 1.79 1.11 6.50 1.14 5.50 1.10 6.80
3.12 1.36 2.05 1.77 1.50 2.59 1.17 5.25 1.11 6.50
2.61 1.51 2.14 1.74 1.66 2.28 1.42 2.93 1.47 2.76 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.98 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.40 1.23
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
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Прогнозы на матч Вердер 1:0 Арминия

Исход игры
Вердер
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Арминия
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Вердер
44.5% (69)
1:0 Вердер
17.4% (27)
2:0 Вердер
16.8% (26)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Вердер
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Арминия
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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