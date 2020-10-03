Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Вердер играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

45' Доан Рицу навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

44' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

43' Биттенкорт Леонардо из команды Вердер плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.

42' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

40' Хартель Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Фридль Марко совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

38' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

38' Удар от ворот произведет Вердер

35' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

34' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

27' Отличный командный гол!

27' Г О О О О Л - Биттенкорт Леонардо изменил счет на табло!

25' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

24' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Вердер , отменен из-за офсайда.

22' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

20' Хорошую попытку сделал Кордова Серхио . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

16' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом

15' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Удар от ворот произведет Вердер

14' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Удар от ворот произведет Арминия

11' Классен Дэви из команды Вердер сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

11' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Удар от ворот произведет Арминия

9' Биттенкорт Леонардо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Фуллкруг Никлас из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

8' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Удар от ворот произведет Арминия

7' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

6' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Арминия имеет хороший шанс забить.

4' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Арминия

2' Биттенкорт Леонардо не смог попасть в створ ударом издали

2' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Вердер начинает с центра поля