Вердер
1:0
Второй тайм: 52'
Стадион: Wohninvest WESERSTADION
Арминия
21' Undefined phrase: football_event_Биттенкорт Леонардо
1:0
27' ГолБиттенкорт Леонардо
40' Желтая карточкаФридль Марко
52' Желтая карточкаЛукоки Андерсон
32
Фридль
Марко
30
Классен
Дэви
17
Суку
Себио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Агу ФеликсЗащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
-
22 Чон ТахитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Суку СебиоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Линнер ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ябо РейнольдПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Кунце ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Шипплок СвенНападающий
-
Главный тренер: Uwe Neuhaus
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
27'
40'
52'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
3 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фуллкруг Никлас
|3 (1)
|1
|2.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0.33
|3.
|Зельке Дейви
|1
|0.33
|4.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|5.
|Сарджент Джош
|0
|0
|6.
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.33
|2.
|Суку Себио
|1
|0.33
|3.
|Ортега Штефан
|0
|0
|4.
|Кордова Серхио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Классен Дэви
|1
|0
|2.
|Зельке Дейви
|1
|0
|3.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
|4.
|Фридль Марко
|1
|0
|5.
|Мбом Жан-Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|1
|0
|2.
|Клос Фабиан
|1
|0
|3.
|Суку Себио
|1
|0
|4.
|Бруннер Седрик
|1
|0
|5.
|Де Медина Натан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Арминия
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден
Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер
Арминия Последние 20 матчей: + = -Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия
Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия
Последние игры между собой
Вердер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Арминия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
|17.
|Кёльн
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.80
|1.10
|9.20
|1.04
|4.05
|1.50
|—
|—
|3.05
|1.38
|—
|—
|1.75
|2.05
|1.83
|2.05
|1.61
|2.41
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.17
|4.80
|1.05
|9.50
|1.03
|9.50
|1.03
|12.00
|11.25
|1.04
|9.80
|1.06
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.00
|1.40
|—
|—
|2.11
|1.81
|—
|—
|1.63
|2.31
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.20
|4.90
|1.15
|5.70
|1.05
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.26
|1.14
|3.43
|1.33
|2.78
|1.47
|2.04
|1.84
|1.72
|2.19
|1.50
|2.67
|1.67
|2.29
|1.50
|2.71
|1.39
|3.12
|—
|—
|1.15
|6.35
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Вердер 1:0 Арминия
Исход игры
Вердер
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Арминия
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Вердер
44.5% (69)
1:0 Вердер
17.4% (27)
2:0 Вердер
16.8% (26)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Вердер
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Арминия
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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