Второй тайм

96' Обе команды могли выиграть сегодня, но Вердер вырывает победу

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Матч возобновлен

96' Велькович Милош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

96' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

92' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

92' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

92' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Судье надоело, что Эггештайн Максимилиан тянет время и он наказал его горчичником

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Эггештайн Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Суку Себио навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Эггештайн Йоханнес из команды Вердер сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

87' Суку Себио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

87' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Велькович Милош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

80' Удар от ворот произведет Арминия

80' Пипер Амос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Удар от ворот произведет Арминия

78' Чон Тахит не смог попасть в створ ударом издали

77' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Вердер

76' Хартель Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

75' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Вердер

69' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

68' Матч возобновлен

68' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Биттенкорт Леонардо получил травму и медбригада забирает его с поля.

65' Биттенкорт Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Мбом Жан-Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' ШАНС! Кордова Серхио нанес удар с лета, но не попал по воротам!

63' Игра в одни ворота сейчас. Арминия доминирует и владеет мячом

62' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

61' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Аугустинссон Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Удар от ворот произведет Вердер

54' Арминия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Фридль Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Клос Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

52' Матч возобновлен

52' Лукоки Андерсон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе

50' Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе

48' Удар от ворот произведет Арминия

48' Аугустинссон Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Притль Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Павленка Иржи взял и забрал мяч на выходе