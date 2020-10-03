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Вердер
1:0
Конец матча

Стадион:
Арминия
0'
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Биттенкорт Леонардо
1:0
27' Гол
Биттенкорт Леонардо
40' Желтая карточка
Фридль Марко
52' Желтая карточка
Лукоки Андерсон
90' Желтая карточка
Эггештайн Максимилиан
90' Желтая карточка
Ван дер Хорн Майк
90'+6
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
32
Фридль
Марко
35
Эггештайн
Максимилиан
34
Мбом
Жан-Мануэль
10
Биттенкорт
Леонардо
30
Классен
Дэви
5
Аугустинссон
Людвиг
19
Сарджент
Джош
11
Фуллкруг
Никлас
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
6
Ван
дер
Хорн
Майк
23
Лукоки
Андерсон
8
Доан
Рицу
19
Притль
Мануэль
30
Хартель
Марсель
17
Суку
Себио
9
Клос
Фабиан
18
Кордова
Серхио
Вердер
3-1-4-2
Арминия
4-3-3

Ход матча

21'
Биттенкорт Леонардо
 
27'
Биттенкорт Леонардо
(Мбом Жан-Мануэль)
1:0
40'
Фридль Марко
 
52'
 
Лукоки Андерсон
71'
 
Лаурсен Якоб-Баррет
Лукоки Андерсон
71'
 
Шипплок Свен
Кордова Серхио
74'
Чон Тахит
Фуллкруг Никлас
 
75'
Гросс Кристиан
Классен Дэви
 
81'
Эггештайн Йоханнес
Биттенкорт Леонардо
 
81'
Зельке Дейви
Сарджент Джош
 
88'
 
Ябо Рейнольд
Суку Себио
89'
 
Эдмундссон Йохан
Доан Рицу
89'
Мойсандер Никлас
Мбом Жан-Мануэль
 
90'
Эггештайн Максимилиан
 
90'
 
Ван дер Хорн Майк

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 1
  • 6 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фуллкруг Никлас 3 (1) 1
2. Биттенкорт Леонардо 1 0.33
3. Зельке Дейви 1 0.33
4. Аугустинссон Людвиг 0 0
5. Сарджент Джош 0 0
6. Мбом Жан-Мануэль 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эдмундссон Йохан 1 0.33
2. Суку Себио 1 0.33
3. Ортега Штефан 0 0
4. Кордова Серхио 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Эггештайн Максимилиан 2 0
2. Классен Дэви 1 0
3. Зельке Дейви 1 0
4. Фридль Марко 1 0
5. Мбом Жан-Мануэль 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 1 0
2. Клос Фабиан 1 0
3. Ван дер Хорн Майк 1 0
4. Суку Себио 1 0
5. Бруннер Седрик 1 0
6. Де Медина Натан 1 0
7. Лукоки Андерсон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0
 Арминия 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:3 Вердер Вердер 1:4 Герта Карл Цейсс 0:2 Вердер Вердер 7:0 Шварц-Вайсс Реден
Вердер 2:0 Ганновер 96 Вердер 1:0 Санкт-Паули Вердер 4:0 Гронинген Аустрия Лустенау 2:4 Вердер Аустрия Лустенау 2:4 Вердер ЛАСК 1:4 Вердер Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Вердер 6:1 Кёльн Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер
Арминия Последние 20 матчей: + = -
Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Рот-Вайсс Эссен 1:0 Арминия Гронинген 1:1 Арминия
Арминия 3:2 Дуйсбург Штуттгарт 2:0 Арминия Арминия 0:0 Фейеноорд Ферль 1:2 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк FC Preussen Espelkamp 0:5 Арминия Арминия 3:0 Хайденхайм Карлсруэ 3:3 Арминия Арминия 1:0 Дармштадт Арминия 4:0 Динамо Дрезден Зандхаузен 0:0 Арминия Арминия 1:1 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Арминия Гамбург 0:0 Арминия Арминия 1:1 Оснабрюк Штуттгарт 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Вердер: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Арминия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Вердер 2:1 Арминия Товарищеские матчи Арминия 0:1 Вердер Товарищеские матчи Арминия 3:1 Вердер Кубок Вердер 1:2 Арминия Бундеслига
Арминия 2:2 Вердер Бундеслига Арминия 1:1 Вердер Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5. Вердер Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Штуттгарт Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Арминия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Бавария Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
13. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14. Байер Л Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
17. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Новости матча
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Прогнозы 155
Вердер 87.1% (135)
X 11% (17)
Арминия 1.9% (3)
Все прогнозы
2.43 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.10 7.40 100.00
1.07 9.00 92.00
2.15 3.55 3.54
1.20 5.75 29.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.10 9.20 1.04 1.22 4.20 3.05 1.38 1.23 4.05 1.83 2.05 1.61 2.41 1.03 12.00 1.17 4.80 1.05 9.50 1.03 9.50 1.03 12.00
11.25 1.04 9.80 1.06 3.84 1.27 3.00 1.40 2.11 1.81 1.63 2.31 1.40 3.00 1.20 4.90 1.15 5.70 1.05 9.90
1.93 1.95 1.59 2.45 2.42 1.60 1.86 2.02 1.60 2.42 1.41 3.03 1.67 2.29 1.50 2.71 1.39 3.12 1.15 6.35
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.80 2.00 2.07 1.79 1.11 6.50 1.14 5.50 1.10 6.80
3.12 1.36 2.05 1.77 1.50 2.59 1.17 5.25 1.11 6.50
2.61 1.51 2.14 1.74 1.66 2.28 1.42 2.93 1.47 2.76 1.26 3.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.76 1.98 1.33 3.15
4.20 1.23 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.77 1.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.23
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Вердер 1:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Вердер 1:0 Арминия

Исход игры
Вердер
87.1% (135)
Ничья
11% (17)
Арминия
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
54.3% (82)
Меньше
45.7% (69)
Обе команды забьют
Да
61.59% (93)
Нет
38.41% (58)
Популярный счёт
2:1 Вердер
44.5% (69)
1:0 Вердер
17.4% (27)
2:0 Вердер
16.8% (26)
1:1 Ничья
7.7% (12)
3:1 Вердер
4.5% (7)
2:2 Ничья
1.9% (3)
0:1 Арминия
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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