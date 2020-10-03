Кёльн
0:2
Второй тайм: 53'
Стадион: Рейн Энерги
Боруссия М
0:1
14' ГолПлеа Алассан
0:2
16' ГолЛайнер Штефан
31' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
31' Желтая карточкаБенсебаини Рами
35' Желтая карточкаРеджбекай Элвис
28
Скири
Эйе
23
Хорн
Яннес
18
Дуда
Ондрей
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
-
23 Хорн ЯннесПолузащитник
-
18 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
31 Вольф МариусПолузащитник
-
21 Эзкан СалихПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Sava Cestic
-
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
10 Тюрам МаркусПолузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
43 Райтц РоккоПолузащитник
-
36 Эмболо БрельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Вольф ХаннесПолузащитник
-
17 Вендт ОскарПолузащитник
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
14'
0:1
16'
0:2
31'
31'
35'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 8
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дрекслер Доминик
|1
|0.33
|2.
|Андерссон Себастьян
|1
|0.33
|3.
|Тилманн Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лайнер Штефан
|1
|0.33
|2.
|Плеа Алассан
|1
|0.33
|3.
|Тюрам Маркус
|1
|0.33
|4.
|Хофманн Йонас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|2
|0
|2.
|Соренсен Фредерик
|1
|0
|3.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|4.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|5.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|6.
|Реджбекай Элвис
|1
|0
|7.
|Борнаув Себастьян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бенсебаини Рами
|2
|0
|2.
|Штиндль Ларс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кёльн
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Боруссия М
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург
Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М
Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М
Последние игры между собой
Кёльн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия М: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Кёльн 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2 Боруссия М 2:2 Кёльн Бундеслига 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|2.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|4.
|Вердер
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Айнтрахт Фр
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Фрайбург
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Арминия
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|11.
|Боруссия М
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|12.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Штуттгарт
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 5
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
|17.
|Кёльн
|0:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|10.50
|1.03
|4.30
|1.20
|3.50
|1.29
|—
|—
|4.90
|1.17
|2.01
|1.83
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.95
|1.85
|—
|—
|1.23
|3.95
|—
|—
|1.28
|3.60
|—
|—
|1.06
|7.70
|1.07
|7.77
|1.01
|15.00
|1.02
|13.00
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.40
|1.22
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.32
|1.67
|—
|—
|1.76
|2.09
|—
|—
|1.50
|2.62
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.20
|4.75
|—
|—
|1.08
|8.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.38
|1.23
|—
|—
|2.58
|1.54
|2.17
|1.74
|1.94
|1.94
|3.24
|1.37
|2.28
|1.67
|1.90
|1.98
|1.64
|2.34
|1.39
|3.12
|1.81
|2.08
|1.61
|2.40
|1.45
|2.85
|—
|—
|1.21
|4.61
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.65
|—
|—
|1.52
|2.55
|—
|—
|1.18
|4.80
|1.95
|1.85
|—
|—
|—
|—
|1.15
|5.30
|1.01
|15.00
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.57
|2.40
|—
|—
|1.21
|4.40
|1.14
|5.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.98
|1.41
|2.45
|1.57
|1.92
|1.94
|1.56
|2.48
|1.40
|3.02
|1.38
|3.29
|—
|—
|1.58
|2.44
|1.34
|3.34
|1.11
|7.11
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Боруссия М
Исход игры
Кёльн
11.6% (18)
Ничья
16.1% (25)
Боруссия М
72.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.54% (105)
Меньше
30.46% (46)
Обе команды забьют
Да
82.78% (125)
Нет
17.22% (26)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
49% (76)
1:1 Ничья
14.2% (22)
0:1 Боруссия М
9% (14)
1:3 Боруссия М
7.1% (11)
2:1 Кёльн
6.5% (10)
0:2 Боруссия М
3.2% (5)
1:0 Кёльн
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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