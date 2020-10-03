  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Кёльн
0:2
Второй тайм: 53'

Стадион:
Боруссия М
0'
0:1
14' Гол
Плеа Алассан
0:2
16' Гол
Лайнер Штефан
31' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
31' Желтая карточка
Бенсебаини Рами
35' Желтая карточка
Реджбекай Элвис
53'
1
Хорн
Тимо
30
Соренсен
Фредерик
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
23
Хорн
Яннес
18
Дуда
Ондрей
20
Реджбекай
Элвис
9
Андерссон
Себастьян
24
Дрекслер
Доминик
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
23
Хофманн
Йонас
13
Штиндль
Ларс
10
Тюрам
Маркус
14
Плеа
Алассан
Кёльн
3-3-2-2
Боруссия М
4-2-3-1

Ход матча

14'
0:1
Плеа Алассан
(Хофманн Йонас)
16'
0:2
Лайнер Штефан
(Хофманн Йонас)
31'
Эхизибуэ Кингсли
 
31'
 
Бенсебаини Рами
35'
Реджбекай Элвис
 
46'
Вольф Мариус
Кцихос Рафаэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 8
  • 1 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дрекслер Доминик 1 0.33
2. Андерссон Себастьян 1 0.33
3. Тилманн Ян 0 0
Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лайнер Штефан 1 0.33
2. Плеа Алассан 1 0.33
3. Тюрам Маркус 1 0.33
4. Хофманн Йонас 0 0

Карточки

Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 2 0
2. Соренсен Фредерик 1 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Кцихос Рафаэль 1 0
5. Эхизибуэ Кингсли 1 0
6. Реджбекай Элвис 1 0
7. Борнаув Себастьян 1 0
Боруссия М
# Игрок      
1. Бенсебаини Рами 2 0
2. Штиндль Ларс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кёльн 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Боруссия М 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Арминия 1:0 Кёльн Кёльн 2:3 Хоффенхайм Альтглинике 0:6 Кёльн Кёльн 0:3 Вольфсбург
Унион Берлин 1:2 Кёльн Кёльн 2:0 Бохум Кёльн 2:1 Лоне Кёльн 2:1 Blau-Weiss Lohne Кёльн 5:0 Дойц Кёльн 5:0 SpVg Porz 1919 Кёльн 5:0 Порц Вердер 6:1 Кёльн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 1:1 Унион Берлин Боруссия Д 3:0 Боруссия М Обернойланд 0:8 Боруссия М ВВВ-Венло 0:4 Боруссия М
Боруссия М 0:2 Гройтер Фюрт Падерборн 0:2 Боруссия М Боруссия М 4:0 Дуйсбург Боруссия М 4:0 Ферль Боруссия М 2:1 Герта Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М

Последние игры между собой

Кёльн: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Боруссия М: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Боруссия М 2:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:1 Боруссия М Бундеслига Кёльн 2:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига
Кёльн 2:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:3 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:4 Боруссия М Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Боруссия М Бундеслига 2 Боруссия М 2:2 Кёльн Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
2. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Боруссия Д 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
4. Вердер 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
5. Байер Л 1:0 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Айнтрахт Фр 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9. Фрайбург 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10. Арминия 0:1 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
11. Боруссия М 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
12. Бавария Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
13. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14. Штуттгарт 0:1 Заявка 3 1 0 2 6 - 5 3
15. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
17. Кёльн 0:2 Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RheinEnergieSTADION. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Кёльн 11.6% (18)
X 16.1% (25)
Боруссия М 72.3% (112)
Все прогнозы
1.88 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Боруссия М
52.00
4.25
1.93
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
52.00 18.00 1.04
47.00 14.00 1.04
3.95 3.82 1.93
4.91 4.25 1.66

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
10.50 1.03 4.30 1.20 3.50 1.29 4.90 1.17 2.01 1.83 1.79 2.08 1.95 1.85 1.23 3.95 1.28 3.60 1.06 7.70 1.07 7.77 1.01 15.00 1.02 13.00
13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.60 1.30 2.32 1.67 1.76 2.09 1.50 2.62 1.25 4.05 1.20 4.75 1.08 8.40
4.38 1.23 2.58 1.54 2.17 1.74 1.94 1.94 3.24 1.37 2.28 1.67 1.90 1.98 1.64 2.34 1.39 3.12 1.81 2.08 1.61 2.40 1.45 2.85 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
2.25 1.65 1.52 2.55 1.18 4.80 1.95 1.85 1.15 5.30 1.01 15.00
3.32 1.33 2.31 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
2.98 1.41 2.45 1.57 1.92 1.94 1.56 2.48 1.40 3.02 1.38 3.29 1.58 2.44 1.34 3.34 1.11 7.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 1.88 1.86 1.42 2.70 1.29 3.40
4.70 1.19 3.32 1.33 1.88 1.92 1.42 2.88 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.82
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Букмекер Да Нет
2.90 1.40
Где смотреть матч Кёльн 0:2 Боруссия М онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Кёльн 0:2 Боруссия М

Исход игры
Кёльн
11.6% (18)
Ничья
16.1% (25)
Боруссия М
72.3% (112)
Тотал 2.5
Больше
69.54% (105)
Меньше
30.46% (46)
Обе команды забьют
Да
82.78% (125)
Нет
17.22% (26)
Популярный счёт
1:2 Боруссия М
49% (76)
1:1 Ничья
14.2% (22)
0:1 Боруссия М
9% (14)
1:3 Боруссия М
7.1% (11)
2:1 Кёльн
6.5% (10)
0:2 Боруссия М
3.2% (5)
1:0 Кёльн
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный