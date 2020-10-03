РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Шальке 04
44
Кампль
Кевин
25
Ольмо
Дани
26
Сане
Салиф
7
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Ольмо ДаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Сане СалифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Ют МаркНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баум Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|1
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.5
|3.
|Хайдара Амаду
|1
|0.5
|4.
|Ольмо Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|2.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|3.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|4.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Ют Марк
|1
|0
|4.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|5.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|6.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|0
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Арминия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
|17.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.30
|1.10
|5.20
|1.20
|3.00
|1.48
|—
|—
|2.14
|1.75
|2.02
|1.99
|1.73
|2.23
|—
|—
|1.49
|3.05
|1.35
|3.65
|1.17
|5.70
|1.13
|6.30
|1.02
|11.00
|5.35
|1.11
|4.55
|1.17
|2.57
|1.48
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.77
|2.28
|—
|—
|1.38
|3.04
|1.27
|3.62
|1.12
|5.40
|1.09
|5.80
|1.01
|10.50
|6.24
|1.14
|—
|—
|2.80
|1.47
|2.50
|1.58
|2.18
|1.74
|1.88
|2.01
|1.69
|2.25
|1.54
|2.60
|1.48
|2.75
|1.28
|3.86
|—
|—
|1.11
|7.61
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Шальке 04
Исход игры
РБ Лейпциг
96.3% (155)
Ничья
1.9% (3)
Шальке 04
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.42% (98)
Меньше
37.58% (59)
Обе команды забьют
Да
47.77% (75)
Нет
52.23% (82)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
29.8% (48)
2:1 РБ Лейпциг
21.1% (34)
3:1 РБ Лейпциг
19.9% (32)
3:0 РБ Лейпциг
14.9% (24)
1:0 РБ Лейпциг
5% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 РБ Лейпциг
1.9% (3)
4:0 РБ Лейпциг
1.2% (2)
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