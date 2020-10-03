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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Шальке 04
1
Гулач
Петер
4
Орбан
Вилли
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
44
Кампль
Кевин
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
10
Форсберг
Эмиль
25
Ольмо
Дани
18
Нкунку
Кристофер
1
Ферман
Ральф
17
Стамбули
Бенжамен
26
Сане
Салиф
5
Настасич
Матия
28
Шёпф
Алессандро
6
Маскарель
Омар
10
Бенталеб
Набиль
24
Ощипка
Бастиан
8
Сердар
Суат
7
Ют
Марк
18
Пасьенса
Гонсало
РБ Лейпциг
3-4-3
Шальке 04
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 2 (1) 1
2. Поульсен Юссуф 1 0.5
3. Хайдара Амаду 1 0.5
4. Ольмо Дани 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.5

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0
2. Клостерманн Лукас 1 0
3. Адамс Тайлер 1 0
4. Хайдара Амаду 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Ют Марк 1 0
4. Бенталеб Набиль 1 0
5. Пасьенса Гонсало 1 0
6. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0 0
 Шальке 04 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Бундеслига
РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5. Вердер Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Штуттгарт Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Арминия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Бавария Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
13. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14. Байер Л Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
17. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
  • Первый тайм
  • 4'
     "РБ Лейпциг"  оккупировал чужую половину поля и не выходит оттуда. Обострять пока не получается, но хозяева пытаются показать, кто здесь главный.
  • Офсайд
    3'
    Мукиэле забрался в очевидный офсайд. Игра остановлена.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу арбитр Флориан Бадстюбнер, фиксирует судья первое в матче нарушение правил, сфолил Настасич.
  • 2'
    Гости быстро перешли рубикон в виде центрального круга, но ошибка в поперечной передаче едва не стоила им опасной контратаки.
  • 1'
    "РБ Лейпциг" проводит матч в традиционном комплекте формы бело-красного цвета, в сине-белой форме футболисты "Шальке 04".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 3-го тура Бундеслиги, в котором "РБ Лейпциг" сыграет с "Шальке 04". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 161
РБ Лейпциг 96.3% (155)
X 1.9% (3)
Шальке 04 1.9% (3)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
РБ Лейпциг
Ничья
Шальке 04
1.34
6.20
13.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 6.20 10.80
1.31 5.80 13.00
1.34 6.10 10.75
1.31 5.89 10.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.30 1.10 5.20 1.20 3.00 1.48 2.14 1.75 2.02 1.99 1.73 2.23 1.49 3.05 1.35 3.65 1.17 5.70 1.13 6.30 1.02 11.00
5.35 1.11 4.55 1.17 2.57 1.48 2.11 1.73 1.77 2.28 1.38 3.04 1.27 3.62 1.12 5.40 1.09 5.80 1.01 10.50
6.24 1.14 2.80 1.47 2.50 1.58 2.18 1.74 1.88 2.01 1.69 2.25 1.54 2.60 1.48 2.75 1.28 3.86 1.11 7.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.39 1.70 2.15 1.33 3.25
3.85 1.26 2.68 1.47 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
3.66 1.31 2.95 1.44 2.10 1.81 1.75 2.16 1.53 2.64 1.32 3.53
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.05 1.72 1.55 2.41 1.32 3.20
5.50 1.15 4.65 1.19 2.12 1.72 1.58 2.38 1.35 3.20 1.15 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.93
Букмекер Да Нет
4.40 1.21
Букмекер Да Нет
3.35 1.32
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Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Шальке 04

Исход игры
РБ Лейпциг
96.3% (155)
Ничья
1.9% (3)
Шальке 04
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.42% (98)
Меньше
37.58% (59)
Обе команды забьют
Да
47.77% (75)
Нет
52.23% (82)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
29.8% (48)
2:1 РБ Лейпциг
21.1% (34)
3:1 РБ Лейпциг
19.9% (32)
3:0 РБ Лейпциг
14.9% (24)
1:0 РБ Лейпциг
5% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
4:1 РБ Лейпциг
1.9% (3)
4:0 РБ Лейпциг
1.2% (2)
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