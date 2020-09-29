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РБ Лейпциг
 
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Стадион:
Шальке 04

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Форсберг Эмиль 2 (1) 1
2. Поульсен Юссуф 1 0.5
3. Хайдара Амаду 1 0.5
4. Ольмо Дани 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ют Марк 1 0.5

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Поульсен Юссуф 1 0
2. Клостерманн Лукас 1 0
3. Адамс Тайлер 1 0
4. Хайдара Амаду 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Кабак Озан 2 1
2. Стамбули Бенжамен 2 0
3. Ют Марк 1 0
4. Бенталеб Набиль 1 0
5. Пасьенса Гонсало 1 0
6. Бурджеллаб Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 25% (1) 50% (2) 0 25% (1) 0 0
 Шальке 04 0 0 0 0 0 100% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 1:3 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 0:0 Шальке 04 Бундеслига
РБ Лейпциг 3:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 РБ Лейпциг Бундеслига Шальке 04 1:1 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Шальке 04 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хоффенхайм Заявка 2 2 0 0 7 - 3 6
2. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Айнтрахт Фр Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
5. Фрайбург Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Арминия Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Бавария Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
8. Штуттгарт Заявка 2 1 0 1 6 - 4 3
9. Боруссия Д Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
11. Вердер Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
12. Байер Л Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Унион Берлин Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15. Боруссия М Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
16. Кёльн Заявка 2 0 0 2 2 - 4 0
17. Майнц Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
18. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча РБ Лейпциг - Шальке 04 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    РБ Лейпциг 96.4% (54)
    X 0% (0)
    Шальке 04 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Шальке 04
    1.29
    6.60
    9.11
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.25 6.50 10.00
    1.23 6.60 11.50
    1.28 6.60 12.25
    1.32 5.81 8.51
    1.27 6.11 10.90

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.10 1.10 5.20 1.14 3.00 1.38 2.44 1.57 2.06 1.80 1.85 2.06 1.49 2.60 1.35 3.30 1.17 4.70 1.13 5.40 1.04 9.10
    5.90 1.09 5.15 1.14 2.90 1.39 2.36 1.59 1.92 2.07 1.49 2.62 1.34 3.14 1.16 4.75 1.11 5.25 1.03 8.70
    15.75 1.01 14.83 1.02 5.39 1.11 4.64 1.16 2.84 1.44 2.29 1.66 1.78 2.11 1.44 2.84 1.31 3.43 1.13 5.06 1.11 5.37 1.04 10.70 1.04 10.70
    7.31 1.11 3.08 1.40 2.44 1.59 2.07 1.82 1.85 2.04 1.66 2.30 1.48 2.76 1.34 3.41 1.13 6.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.90 1.39 1.76 2.07 1.33 3.25
    3.95 1.25 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
    3.89 1.24 2.81 1.45 1.76 2.13 1.30 3.49 1.19 4.33 1.05 9.74 1.04 10.70
    3.03 1.41 2.14 1.76 1.78 2.11 1.55 2.55 1.32 3.54
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.28 1.59 1.70 2.08 1.41 2.75
    5.90 1.13 4.65 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.16 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.78 2.03
    1.80 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.33
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    Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Шальке 04

    Исход игры
    РБ Лейпциг
    96.4% (54)
    Ничья
    0% (0)
    Шальке 04
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (27)
    Нет
    50% (27)
    Популярный счёт
    2:1 РБ Лейпциг
    32.1% (18)
    2:0 РБ Лейпциг
    28.6% (16)
    3:1 РБ Лейпциг
    10.7% (6)
    3:0 РБ Лейпциг
    10.7% (6)
    1:0 РБ Лейпциг
    7.1% (4)
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