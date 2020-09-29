РБ Лейпциг
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Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Шальке 04
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Форсберг Эмиль
|2 (1)
|1
|2.
|Поульсен Юссуф
|1
|0.5
|3.
|Хайдара Амаду
|1
|0.5
|4.
|Ольмо Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ют Марк
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Поульсен Юссуф
|1
|0
|2.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|3.
|Адамс Тайлер
|1
|0
|4.
|Хайдара Амаду
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кабак Озан
|2
|1
|2.
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|3.
|Ют Марк
|1
|0
|4.
|Бенталеб Набиль
|1
|0
|5.
|Пасьенса Гонсало
|1
|0
|6.
|Бурджеллаб Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|0
|Шальке 04
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -Байер Л 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Майнц Нюрнберг 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ
РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М РБ Лейпциг 1:1 Вольфсбург Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:3 Вердер Бавария 8:0 Шальке 04 Шальке 04 3:0 Бохум Арис Салоники 0:1 Шальке 04
Шальке 04 1:3 Юрдинген Шальке 04 4:5 Ферль Шальке 04 5:1 Оснабрюк Фрайбург 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Шальке 04: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хоффенхайм
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 3
|6
|2.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Арминия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 4
|3
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|11.
|Вердер
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|Байер Л
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|14.
|Унион Берлин
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|16.
|Кёльн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|17.
|Майнц
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 7
|0
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|—
|—
|6.10
|1.10
|5.20
|1.14
|3.00
|1.38
|2.44
|1.57
|2.06
|1.80
|1.85
|2.06
|—
|—
|1.49
|2.60
|1.35
|3.30
|1.17
|4.70
|1.13
|5.40
|1.04
|9.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.90
|1.09
|5.15
|1.14
|2.90
|1.39
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.34
|3.14
|1.16
|4.75
|1.11
|5.25
|1.03
|8.70
|—
|—
|15.75
|1.01
|14.83
|1.02
|5.39
|1.11
|4.64
|1.16
|2.84
|1.44
|2.29
|1.66
|—
|—
|1.78
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.84
|1.31
|3.43
|1.13
|5.06
|1.11
|5.37
|1.04
|10.70
|1.04
|10.70
|—
|—
|—
|—
|7.31
|1.11
|—
|—
|3.08
|1.40
|2.44
|1.59
|2.07
|1.82
|1.85
|2.04
|1.66
|2.30
|1.48
|2.76
|1.34
|3.41
|—
|—
|1.13
|6.49
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|1.76
|2.07
|—
|—
|1.33
|3.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.79
|2.02
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.23
|4.20
|—
|—
|—
|—
|3.89
|1.24
|2.81
|1.45
|—
|—
|1.76
|2.13
|—
|—
|1.30
|3.49
|1.19
|4.33
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.14
|1.76
|1.78
|2.11
|1.55
|2.55
|1.32
|3.54
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч РБ Лейпциг - Шальке 04
Исход игры
РБ Лейпциг
96.4% (54)
Ничья
0% (0)
Шальке 04
3.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
50% (27)
Нет
50% (27)
Популярный счёт
2:1 РБ Лейпциг
32.1% (18)
2:0 РБ Лейпциг
28.6% (16)
3:1 РБ Лейпциг
10.7% (6)
3:0 РБ Лейпциг
10.7% (6)
1:0 РБ Лейпциг
7.1% (4)
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