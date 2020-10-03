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Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 8000
Хоффенхайм
0'
0:1
18' Гол
Крамарич Андрей
35' Желтая карточка
Роде Себастьян
41' Желтая карточка
Гайгер Деннис
52' Желтая карточка
Цубер Стивен
1:1
54' Гол
Камада Даити
56' Желтая карточка
Гриллич Флориан
2:1
71' Гол
Дост Бас
83' Желтая карточка
Пош Штефан
90'+4
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
20
Хасебе
Макото
13
Хинтереггер
Мартин
18
Туре
Альмами
17
Роде
Себастьян
3
Ильзанкер
Штефан
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
3
Кадержабек
Павел
14
Баумгартнер
Кристоф
11
Гриллич
Флориан
8
Гайгер
Деннис
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
Айнтрахт Фр
3-4-1-2
Хоффенхайм
3-5-2

Ход матча

18'
0:1
Крамарич Андрей
(Баумгартнер Кристоф)
35'
Роде Себастьян
 
41'
 
Гайгер Деннис
52'
Цубер Стивен
 
54'
Камада Даити
(Дост Бас)
1:1
56'
 
Гриллич Флориан
63'
Тута
Абрахам Давид
 
71'
Дост Бас
(Андре Силва)
2:1
72'
 
Бебу Ила
Сков Роберт
72'
 
Гачинович Мийат
Гайгер Деннис
77'
 
Бельфодиль Исхак
Баумгартнер Кристоф
80'
Ахе Рагнар
Дост Бас
 
83'
 
Пош Штефан
87'
Чендлер Тимоти
Камада Даити
 
87'
Баркок Аймен
Цубер Стивен
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 7
  • 9 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дост Бас 2 0.67
2. Андре Силва 2 (1) 0.67
3. Камада Даити 1 0.33
4. Роде Себастьян 1 0.33
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 6 (2) 2
2. Бисакшич Эрмин 1 0.33
3. Даббур Мунас 1 0.33
4. Гайгер Деннис 0 0
5. Бебу Ила 0 0
6. Гачинович Мийат 0 0
7. Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Роде Себастьян 2 0
2. Дост Бас 1 0
3. Ильзанкер Штефан 1 0
4. Цубер Стивен 1 0
5. Туре Альмами 1 0
6. Камада Даити 1 0
7. Баркок Аймен 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Гайгер Деннис 2 0
2. Крамарич Андрей 1 0
3. Бауманн Оливер 1 0
4. Кадержабек Павел 1 0
5. Бисакшич Эрмин 1 0
6. Бебу Ила 1 0
7. Гриллич Флориан 1 0
8. Баумгартнер Кристоф 1 0
9. Пош Штефан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3) 0
 Хоффенхайм 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц
Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Бундеслига
Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Айнтрахт Фр Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Аугсбург Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
3. Боруссия Д Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
4. Хоффенхайм Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
5. Вердер Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
6. РБ Лейпциг Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
7. Унион Берлин Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
8. Штуттгарт Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
9. Арминия Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10. Боруссия М Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
11. Фрайбург Заявка 3 1 1 1 4 - 7 4
12. Бавария Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
13. Герта Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
14. Байер Л Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15. Вольфсбург Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Шальке 04 Заявка 2 0 0 2 1 - 11 0
17. Кёльн Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
18. Майнц Заявка 3 0 0 3 2 - 11 0
Новости матча
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Прогнозы
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Прогнозы 155
Айнтрахт Фр 30.3% (47)
X 41.9% (65)
Хоффенхайм 27.7% (43)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.23 2.45 25.00
1.10 7.50 71.00
2.67 3.85 2.55
1.30 4.57 18.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
6.80 1.10 6.10 1.10 2.45 1.40 2.75 1.45 2.15 1.75 1.31 3.35 1.84 2.03 1.64 2.33 1.01 15.00 1.22 4.10 1.03 12.00 1.07 7.50 1.04 10.00 1.01 15.00
5.90 1.09 4.95 1.15 3.20 1.33 2.53 1.50 1.96 1.95 1.64 2.24 1.44 2.70 1.15 5.00 1.11 5.45 1.06 7.00
5.71 1.16 2.74 1.48 2.19 1.72 1.91 1.97 1.60 2.42 1.45 2.85 2.46 1.58 2.04 1.84 1.60 2.43 1.40 3.06 1.30 3.69 1.10 7.56
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
4.60 1.19 3.20 1.35 2.10 1.72 1.38 3.05 1.20 4.44 1.02 13.00
4.30 1.22 3.15 1.39 1.81 2.00 1.40 3.00 1.26 3.85
3.80 1.27 3.17 1.37 2.52 1.55 1.89 1.97 1.68 2.24 1.41 2.98 1.14 5.80 1.11 7.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.50 1.50 1.87 1.87 1.49 2.50
5.85 1.13 5.00 1.17 2.30 1.63 1.71 2.15 1.47 2.72 1.22 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.63
Букмекер Да Нет
2.63 1.48
Букмекер Да Нет
2.15 1.69
Где смотреть матч Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм онлайн

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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм

Исход игры
Айнтрахт Фр
30.3% (47)
Ничья
41.9% (65)
Хоффенхайм
27.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
92.05% (139)
Нет
7.95% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (43)
1:2 Хоффенхайм
22.6% (35)
2:1 Айнтрахт Фр
20.6% (32)
2:2 Ничья
12.3% (19)
1:0 Айнтрахт Фр
3.2% (5)
3:1 Айнтрахт Фр
1.9% (3)
0:1 Хоффенхайм
1.9% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
1.9% (3)
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