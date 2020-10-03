Айнтрахт Фр
2:1
Конец матча
Стадион: Deutsche Bank Park Зрители: 8000
Хоффенхайм
0:1
18' ГолКрамарич Андрей
35' Желтая карточкаРоде Себастьян
41' Желтая карточкаГайгер Деннис
52' Желтая карточкаЦубер Стивен
1:1
54' ГолКамада Даити
56' Желтая карточкаГриллич Флориан
2:1
71' ГолДост Бас
83' Желтая карточкаПош Штефан
18
Туре
Альмами
11
Цубер
Стивен
15
Камада
Даити
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
22
Фогт
Кевин
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Туре АльмамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Цубер СтивенПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
27 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Ахе РагнарНападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фогт КевинЗащитник
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Адамс КасимЗащитник
- Полузащитник
-
33 Клаусс ЖоаоНападающий
- Нападающий
-
9 Бебу ИлаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Sebastian Hoeness
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
35'
41'
52'
54'
1:1
56'
63'
71'
2:1
72'
80'
83'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
6 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 7
-
9 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дост Бас
|2
|0.67
|2.
|Андре Силва
|2 (1)
|0.67
|3.
|Камада Даити
|1
|0.33
|4.
|Роде Себастьян
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|6 (2)
|2
|2.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0.33
|3.
|Даббур Мунас
|1
|0.33
|4.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|5.
|Бебу Ила
|0
|0
|6.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|7.
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Роде Себастьян
|2
|0
|2.
|Дост Бас
|1
|0
|3.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|4.
|Цубер Стивен
|1
|0
|5.
|Туре Альмами
|1
|0
|6.
|Камада Даити
|1
|0
|7.
|Баркок Аймен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гайгер Деннис
|2
|0
|2.
|Крамарич Андрей
|1
|0
|3.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|4.
|Кадержабек Павел
|1
|0
|5.
|Бисакшич Эрмин
|1
|0
|6.
|Бебу Ила
|1
|0
|7.
|Гриллич Флориан
|1
|0
|8.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0
|9.
|Пош Штефан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|Хоффенхайм
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Герта 1:3 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Арминия Мюнхен-1860 1:2 Айнтрахт Фр Аякс 2:1 Айнтрахт Фр
ПСВ 1:2 Айнтрахт Фр Базель 1:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:1 Монако Айнтрахт Фр 3:2 Падерборн Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 4:1 Бавария Кёльн 2:3 Хоффенхайм Кемницер 2:2 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Майнц
Хоффенхайм 2:1 Майнц Хоффенхайм 2:5 Нюрнберг Хоффенхайм 1:0 Гройтер Фюрт Хоффенхайм 7:1 Веен Висбаден Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Хоффенхайм: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Айнтрахт Фр 1:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:0 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 0:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 3:2 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 0:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 0:4 Айнтрахт Фр Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 0:4 Хоффенхайм Бундеслига Айнтрахт Фр 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Айнтрахт Фр Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Аугсбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|4.
|Хоффенхайм
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|5.
|Вердер
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|8.
|Штуттгарт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|9.
|Арминия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Боруссия М
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Фрайбург
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 7
|4
|12.
|Бавария
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|9 - 4
|3
|13.
|Герта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|14.
|Байер Л
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Шальке 04
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 11
|0
|17.
|Кёльн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|18.
|Майнц
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 11
|0
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|6.80
|1.10
|6.10
|1.10
|—
|—
|2.45
|1.40
|—
|—
|2.75
|1.45
|2.15
|1.75
|1.31
|3.35
|1.84
|2.03
|1.64
|2.33
|—
|—
|1.01
|15.00
|1.22
|4.10
|1.03
|12.00
|1.07
|7.50
|1.04
|10.00
|1.01
|15.00
|5.90
|1.09
|4.95
|1.15
|—
|—
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.53
|1.50
|—
|—
|1.96
|1.95
|—
|—
|1.64
|2.24
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.15
|5.00
|1.11
|5.45
|1.06
|7.00
|—
|—
|—
|—
|5.71
|1.16
|—
|—
|2.74
|1.48
|2.19
|1.72
|1.91
|1.97
|1.60
|2.42
|1.45
|2.85
|2.46
|1.58
|2.04
|1.84
|1.60
|2.43
|1.40
|3.06
|1.30
|3.69
|—
|—
|1.10
|7.56
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|4.60
|1.19
|—
|—
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.10
|1.72
|—
|—
|1.38
|3.05
|—
|—
|1.20
|4.44
|1.02
|13.00
|4.30
|1.22
|—
|—
|3.15
|1.39
|—
|—
|1.81
|2.00
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.26
|3.85
|—
|—
|3.80
|1.27
|3.17
|1.37
|2.52
|1.55
|1.89
|1.97
|1.68
|2.24
|1.41
|2.98
|1.14
|5.80
|1.11
|7.06
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 2:1 Хоффенхайм
Исход игры
Айнтрахт Фр
30.3% (47)
Ничья
41.9% (65)
Хоффенхайм
27.7% (43)
Тотал 2.5
Больше
63.58% (96)
Меньше
36.42% (55)
Обе команды забьют
Да
92.05% (139)
Нет
7.95% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.7% (43)
1:2 Хоффенхайм
22.6% (35)
2:1 Айнтрахт Фр
20.6% (32)
2:2 Ничья
12.3% (19)
1:0 Айнтрахт Фр
3.2% (5)
3:1 Айнтрахт Фр
1.9% (3)
0:1 Хоффенхайм
1.9% (3)
2:0 Айнтрахт Фр
1.9% (3)
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