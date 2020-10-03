Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

45' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

44' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Фогт Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

41' Рефери не любит споров - именно за это Гайгер Деннис сейчас получил желтую

40' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Крамарич Андрей оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

38' Хасебе Макото выносит мяч и сбавляет давление на ворота

38' Хинтереггер Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

36' Гайгер Деннис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Роде Себастьян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Дост Бас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Хинтереггер Мартин из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

32' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

24' Игрок из команды Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

23' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Абрахам Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Камада Даити из команды Айнтрахт Фр направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

20' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Баумгартнер Кристоф из команды Хоффенхайм сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

14' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

12' Андре Силва оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

9' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

8' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Гриллич Флориан из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

6' Хоффенхайм вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Фогт Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Айнтрахт Фр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

3' Хинтереггер Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Кадержабек Павел из команды Хоффенхайм направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

1' Хоффенхайм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хоффенхайм начинает с центра поля