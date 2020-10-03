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Лидс
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Манчестер Сити
0' 1'
1
Меслье
Иллан
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
6
Купер
Лиам
15
Даллас
Стюарт
23
Филлипс
Кэлвин
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
11
Робертс
Тайлер
10
Алиоски
Эгзиян
9
Бэмфорд
Патрик
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
22
Менди
Бенджамин
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
7
Стерлинг
Рахим
21
Торрес
Ферран
Лидс
4-1-4-1
Манчестер Сити
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 3 1
2. Кошта Элдер 2 0.67
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.67
4. Харрисон Джек 1 0.33
5. Филлипс Кэлвин 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 1 0.5
2. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.5
3. Аке Натан 1 0.5
4. Жезус Габриэль 1 0.5
5. Фоден Фил 1 0.5
6. Стерлинг Рахим 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 1 0
2. Филлипс Кэлвин 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 1 0
2. Родри Эрнандес 1 0
3. Аке Натан 1 0
4. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Манчестер Сити 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс
Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 4:0 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между соперниками стартовала!
  • До матча

  • «Манчестер Сити» подкосила пандемия. Коллектив Гвардиолы выдал крайне неоднозначный старт в новом сезона. С одной стороны, команда из Манчестера смогла выйти в 1/4 финала Кубка Лиги, но, с другом стороны, в чемпионате АПЛ «горожане» стартовали с победы над «Вулверхэмптоном» (3:1), которая продолжилась оглушительным поражением от «Лестера» уже в третьем туре со счетом 2:5. Это стало первым случаем в карьеры Хосепа Гвардиолы, когда его команда пропустила столько мячей, что, само по себе, вошло в историю.

  • Во втором туре «Лидс» обыграл «Фулхэм» со счетом 4:3. В третьем же туре «павлины» смогли одолеть неуступчивый «Шеффилд Юнайтед» (1:0). А потому на этом фоне поражение от «Халл Сити» по пенальти в Кубке английской Лиги выглядит своего рода бельмом в глазу. Стоит отметить, что на своем поле «Лидс» не проигрывает уже 10 матчей подряд, и сегодня будет стремиться к тому, чтобы продлить свою успешную серию.

  • «Лидс» успел показать себя с самой лучшей стороны в нынешнем первенстве. Несмотря на непростой календарь, коллектив Марсело Бьелсы сумел заработать шесть очков за три тура, оказавшись на седьмой строчке перед четвертым туром. «Павлины» выделяются среди прочих команд национального первенства не столько результатами, как стилем игры. «Лидс» не боится фаворитом, и играет с ним на равных, как это было в первой встрече с «Ливерпулем», когда «павлины» проиграли оппоненту только в дополнительное время матча, пропустив решающий гол с пенальти – 3:4.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Майк Дин (Хесволл, Уиррал, Англия);
    Ассистент: Иан Хассин (Англия);
    Ассистент: Даррен Кэнн (Норидж, Норфолк, Англия);
    Резервный: Энтони Тейлор (Уитеншоу, Манчестер, Англия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому футболу. В рамках 4-го тура чемпионата Англии сойдутся лицом к лицу футболисты «Лидса» и «Манчестер Сити». Встреча состоится в Лидсе, на стадионе «Элланд Роуд». Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

    • Прогнозы 162
    Лидс 6.2% (10)
    X 5.6% (9)
    Манчестер Сити 88.3% (143)
    Все прогнозы
    2.05 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Манчестер Сити
    8.92
    6.90
    1.44
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Судья показывает тренеру гостевой команды красную карточку. Ему придется досмотреть матч с трибуны.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
7.40 6.00 1.33
9.70 6.30 1.37
8.92 6.90 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.15 1.08 5.40 1.12 2.94 1.32 2.38 1.47 1.94 2.05 1.51 2.62 1.34 3.10 1.18 4.33 1.13 4.85 1.04 8.20
8.07 1.10 3.46 1.35 2.79 1.50 2.30 1.69 2.03 1.88 1.82 2.09 1.62 2.43 1.43 2.99 1.18 5.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.84 1.96 1.42 2.88 1.27 3.76
3.97 1.28 2.60 1.55 2.10 1.82 1.80 2.10 1.51 2.71
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.90 1.13 4.90 1.17 2.43 1.56 1.75 2.05 1.48 2.68 1.18 4.85
Где смотреть матч Лидс 0:0 Манчестер Сити онлайн

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Прогнозы на матч Лидс 0:0 Манчестер Сити

Исход игры
Лидс
6.2% (10)
Ничья
5.6% (9)
Манчестер Сити
88.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
82.17% (129)
Меньше
17.83% (28)
Обе команды забьют
Да
80.25% (126)
Нет
19.75% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.9% (50)
1:3 Манчестер Сити
25.9% (42)
0:2 Манчестер Сити
13% (21)
2:3 Манчестер Сити
7.4% (12)
2:1 Лидс
3.1% (5)
2:4 Манчестер Сити
2.5% (4)
0:4 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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