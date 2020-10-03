Лидс
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Элланд Роуд
Манчестер Сити
17
Кошта
Элдер
43
Клих
Матеуш
47
Фоден
Фил
26
Марез
Рияд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Кошта ЭлдерПолузащитник
-
43 Клих МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дэвис ЛейфЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бьелса Марсело
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
48 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|3
|1
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.67
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.67
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.33
|5.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|1
|0.5
|2.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.5
|3.
|Аке Натан
|1
|0.5
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|5.
|Фоден Фил
|1
|0.5
|6.
|Стерлинг Рахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|1
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|1
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|3.
|Аке Натан
|1
|0
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Манчестер Сити
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс
Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
Прогнозы на матч Лидс 0:0 Манчестер Сити
Исход игры
Лидс
6.2% (10)
Ничья
5.6% (9)
Манчестер Сити
88.3% (143)
Тотал 2.5
Больше
82.17% (129)
Меньше
17.83% (28)
Обе команды забьют
Да
80.25% (126)
Нет
19.75% (31)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
30.9% (50)
1:3 Манчестер Сити
25.9% (42)
0:2 Манчестер Сити
13% (21)
2:3 Манчестер Сити
7.4% (12)
2:1 Лидс
3.1% (5)
2:4 Манчестер Сити
2.5% (4)
0:4 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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