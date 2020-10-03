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«Лидс» успел показать себя с самой лучшей стороны в нынешнем первенстве. Несмотря на непростой календарь, коллектив Марсело Бьелсы сумел заработать шесть очков за три тура, оказавшись на седьмой строчке перед четвертым туром. «Павлины» выделяются среди прочих команд национального первенства не столько результатами, как стилем игры. «Лидс» не боится фаворитом, и играет с ним на равных, как это было в первой встрече с «Ливерпулем», когда «павлины» проиграли оппоненту только в дополнительное время матча, пропустив решающий гол с пенальти – 3:4.