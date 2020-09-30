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Лидс
 
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Стадион:
Манчестер Сити

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бэмфорд Патрик 3 1
2. Кошта Элдер 2 0.67
3. Клих Матеуш 2 (1) 0.67
4. Харрисон Джек 1 0.33
5. Филлипс Кэлвин 0 0
Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марез Рияд 1 0.5
2. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.5
3. Аке Натан 1 0.5
4. Жезус Габриэль 1 0.5
5. Фоден Фил 1 0.5
6. Стерлинг Рахим 0 0

Карточки

Лидс
# Игрок      
1. Клих Матеуш 1 0
2. Филлипс Кэлвин 1 0
Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 1 0
2. Родри Эрнандес 1 0
3. Аке Натан 1 0
4. Жезус Габриэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лидс 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Манчестер Сити 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)

Предыдущие игры

Лидс Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс
Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити

Последние игры между собой

Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Манчестер Сити 4:0 Лидс Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Манчестер Сити от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 17 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Лидс 5.4% (3)
    X 3.6% (2)
    Манчестер Сити 91.1% (51)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Манчестер Сити
    9.10
    6.10
    1.38
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    9.00 6.10 1.30
    9.70 6.30 1.37
    8.83 6.19 1.29
    8.24 5.34 1.36

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
    6.15 1.08 5.40 1.12 3.14 1.34 2.56 1.54 1.98 2.01 1.53 2.40 1.36 2.86 1.19 4.30 1.13 4.85 1.04 8.20
    15.83 1.01 14.99 1.01 5.36 1.10 4.89 1.13 3.00 1.39 2.41 1.59 1.85 2.01 1.49 2.66 1.35 3.17 1.15 4.65 1.12 5.02 1.05 9.29 1.05 9.29 1.01 16.04 1.01 16.38
    7.17 1.11 3.18 1.38 2.56 1.55 2.17 1.75 1.94 1.95 1.73 2.19 1.53 2.61 1.37 3.27 1.15 6.07
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    4.30 1.22 3.12 1.36 1.84 1.96 1.37 3.10 1.25 3.95
    3.97 1.22 2.92 1.41 1.80 2.07 1.33 3.27 1.21 4.04 1.06 8.53 1.05 9.29
    3.10 1.39 2.17 1.73 1.81 2.07 1.57 2.48 1.34 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.90 1.13 4.90 1.17 2.32 1.61 1.75 2.05 1.44 2.77 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное время
    Букмекер Да Нет
    1.73 2.07
    Где смотреть матч Лидс - Манчестер Сити онлайн

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    Прогнозы на матч Лидс - Манчестер Сити

    Исход игры
    Лидс
    5.4% (3)
    Ничья
    3.6% (2)
    Манчестер Сити
    91.1% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.36% (41)
    Меньше
    22.64% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (38)
    Нет
    28.3% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Сити
    28.6% (16)
    1:3 Манчестер Сити
    26.8% (15)
    0:2 Манчестер Сити
    19.6% (11)
    2:4 Манчестер Сити
    5.4% (3)
    2:2 Ничья
    3.6% (2)
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