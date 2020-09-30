Лидс
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Стадион: Элланд Роуд
Манчестер Сити
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бэмфорд Патрик
|3
|1
|2.
|Кошта Элдер
|2
|0.67
|3.
|Клих Матеуш
|2 (1)
|0.67
|4.
|Харрисон Джек
|1
|0.33
|5.
|Филлипс Кэлвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марез Рияд
|1
|0.5
|2.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.5
|3.
|Аке Натан
|1
|0.5
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0.5
|5.
|Фоден Фил
|1
|0.5
|6.
|Стерлинг Рахим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Клих Матеуш
|1
|0
|2.
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|1
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|3.
|Аке Натан
|1
|0
|4.
|Жезус Габриэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лидс
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Манчестер Сити
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
Предыдущие игры
Лидс Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Лидс 4:3 Фулхэм Лидс 1:1 Халл Сити Ливерпуль 4:3 Лидс
Лидс 4:0 Чарльтон Дерби 1:3 Лидс Лидс 1:0 Барнсли Суонси 0:1 Лидс Лидс 5:0 Сток Сити Блэкберн 1:3 Лидс Лидс 1:1 Лутон Таун Лидс 3:0 Фулхэм Кардифф Сити 2:0 Лидс Лидс 2:0 Хаддерсфилд Таун Халл Сити 0:4 Лидс Мидлсбро 0:1 Лидс Лидс 1:0 Рединг Лидс 1:0 Бристоль Сити Брентфорд 1:1 Лидс Ноттингем Форест 2:0 Лидс
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити
Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити
Последние игры между собой
Лидс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Манчестер Сити: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|7.5
|7.5
|—
|—
|—
|—
|6.15
|1.08
|5.40
|1.12
|3.14
|1.34
|2.56
|1.54
|—
|—
|1.98
|2.01
|—
|—
|1.53
|2.40
|1.36
|2.86
|1.19
|4.30
|1.13
|4.85
|1.04
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|15.83
|1.01
|14.99
|1.01
|5.36
|1.10
|4.89
|1.13
|3.00
|1.39
|2.41
|1.59
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.49
|2.66
|1.35
|3.17
|1.15
|4.65
|1.12
|5.02
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|1.01
|16.04
|1.01
|16.38
|—
|—
|—
|—
|7.17
|1.11
|—
|—
|3.18
|1.38
|2.56
|1.55
|2.17
|1.75
|1.94
|1.95
|1.73
|2.19
|1.53
|2.61
|1.37
|3.27
|—
|—
|1.15
|6.07
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лидс - Манчестер Сити
Исход игры
Лидс
5.4% (3)
Ничья
3.6% (2)
Манчестер Сити
91.1% (51)
Тотал 2.5
Больше
77.36% (41)
Меньше
22.64% (12)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Сити
28.6% (16)
1:3 Манчестер Сити
26.8% (15)
0:2 Манчестер Сити
19.6% (11)
2:4 Манчестер Сити
5.4% (3)
2:2 Ничья
3.6% (2)
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