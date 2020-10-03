Ньюкасл
Позже
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Бёрнли
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
18
Вествуд
Эшли
16
Стивенс
Дейл
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
-
14 Хэйден АйзакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
-
16 Стивенс ДейлПолузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
-
10 Барнс ЭшлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
- Полузащитник
-
23 Питерс ЭрикПолузащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Выдра МатейНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|2 (1)
|0.67
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.33
|3.
|Альмирон Мигель
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|1
|0.5
|2.
|Данн Джимми
|1
|0.5
|3.
|Макнил Дуайт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|2.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|3.
|Льюис Джамал
|2
|0
|4.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|5.
|Манкильо Хави
|1
|0
|6.
|Жоэлинтон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бардсли Филипп
|2
|0
|2.
|Родригес Джей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|66.67% (2)
|Бёрнли
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон
Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Лидс
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 8
|7
|6.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|7.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 7
|4
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Брайтон
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|8 - 10
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.60
|1.04
|7.20
|1.08
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.55
|1.60
|2.06
|1.82
|1.79
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.90
|1.29
|3.55
|1.12
|6.40
|1.08
|6.70
|1.01
|12.00
|9.40
|1.06
|7.20
|1.10
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.44
|1.57
|—
|—
|1.80
|2.12
|—
|—
|1.40
|3.00
|1.28
|3.72
|1.10
|7.30
|1.08
|8.10
|1.02
|14.75
|—
|—
|—
|—
|3.33
|1.37
|2.94
|1.46
|2.53
|1.59
|2.07
|1.86
|1.81
|2.12
|1.61
|2.47
|—
|—
|1.29
|3.97
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Ньюкасл - Бёрнли
Исход игры
Ньюкасл
69.8% (113)
Ничья
24.7% (40)
Бёрнли
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (51)
Меньше
67.72% (107)
Обе команды забьют
Да
51.9% (82)
Нет
48.1% (76)
Популярный счёт
1:0 Ньюкасл
35.8% (58)
2:1 Ньюкасл
24.1% (39)
1:1 Ничья
19.8% (32)
2:0 Ньюкасл
8% (13)
1:2 Бёрнли
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!