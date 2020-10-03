  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Ньюкасл
 
Позже

Стадион:
Бёрнли
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
18
Фернандес
Федерико
5
Шёр
Фабиан
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
16
Хендрик
Джефф
9
Жоэлинтон
10
Сент-Максимин
Аллан
13
Уилсон
Каллум
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
16
Стивенс
Дейл
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Ньюкасл
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 2 (1) 0.67
2. Хендрик Джефф 1 0.33
3. Альмирон Мигель 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 1 0.5
2. Данн Джимми 1 0.5
3. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Шелви Джонджо 2 0
2. Хэйден Айзак 2 0
3. Льюис Джамал 2 0
4. Ласcеллс Джамал 1 0
5. Манкильо Хави 1 0
6. Жоэлинтон 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Родригес Джей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 0 0 0 33.33% (1) 0 66.67% (2)
 Бёрнли 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон
Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
6. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
7. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Ньюкасл 69.8% (113)
X 24.7% (40)
Бёрнли 5.6% (9)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Бёрнли
2.65
3.40
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.45 3.15 2.90
2.40 3.35 2.85
2.59 3.40 3.04
2.46 3.38 3.15

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.60 1.04 7.20 1.08 3.30 1.33 2.55 1.60 2.06 1.82 1.79 2.08 1.42 2.90 1.29 3.55 1.12 6.40 1.08 6.70 1.01 12.00
9.40 1.06 7.20 1.10 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.72 1.10 7.30 1.08 8.10 1.02 14.75
3.33 1.37 2.94 1.46 2.53 1.59 2.07 1.86 1.81 2.12 1.61 2.47 1.29 3.97
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.79 1.95 1.38 3.00 1.10 6.80
2.77 1.44 1.78 2.04 1.39 3.00 1.10 7.20 1.07 8.40
2.82 1.48 2.31 1.68 1.81 2.11 1.52 2.69 1.38 3.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.60 1.45 1.58 2.14 1.27 3.60
3.64 1.28 2.31 1.61 1.61 2.32 1.17 4.75 1.14 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.98
Букмекер Да Нет
4.75 1.18
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Ньюкасл - Бёрнли онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Ньюкасл - Бёрнли

Исход игры
Ньюкасл
69.8% (113)
Ничья
24.7% (40)
Бёрнли
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (51)
Меньше
67.72% (107)
Обе команды забьют
Да
51.9% (82)
Нет
48.1% (76)
Популярный счёт
1:0 Ньюкасл
35.8% (58)
2:1 Ньюкасл
24.1% (39)
1:1 Ничья
19.8% (32)
2:0 Ньюкасл
8% (13)
1:2 Бёрнли
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный