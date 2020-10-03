Второй тайм

95' Ньюкасл заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Бёрнли

94' Лонгстафф Шон не смог попасть в створ ударом издали

93' Лонг Кевин из команды Бёрнли не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

93' Головой пробил Тарковски Джеймс , но голкипер отбил его в поле!

93' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Удар от ворот произведет Ньюкасл

91' Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе

88' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

87' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Браунхилл Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Жоэлинтон из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление

83' Удар от ворот произведет Бёрнли

82' Удар от ворот произведет Бёрнли

82' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

82' Манкильо Хави из команды Ньюкасл навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

81' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Поуп Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

79' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

79' Матч возобновится спорным мячом

79' Ох, нехорошо это выглядит. Крафт Эмиль получил травму и медбригада забирает его с поля.

79' Крафт Эмиль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' Г О О О О Л - Уилсон Каллум из команды Ньюкасл забивает с точки!

75' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Дарлоу Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Дарлоу Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Сент-Максимин Аллан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе

72' Манкильо Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Макнил Дуайт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

67' Удар от ворот произведет Ньюкасл

66' Команда Ньюкасл забила мяч, хотя лучше играли соперники

65' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Шелви Джонджо из команды Ньюкасл делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

63' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

61' Г О О О О Л - Вествуд Эшли первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

61' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Дарлоу Карл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

60' Дарлоу Карл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

60' Плохо сыграл Жоэлинтон - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Крафт Эмиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Голкипер мог бы сыграть и получше

58' Отличные скиллы показывает Сент-Максимин Аллан , обводя своих соперников

58' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Дарлоу Карл взял и забрал мяч на выходе

56' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Ньюкасл

54' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крафт Эмиль из команды Ньюкасл

54' Шёр Фабиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

53' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

52' Головой пробил Вуд Крис , но голкипер отбил его в поле!

51' Ньюкасл вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' О, нет. Из многообещающей позиции Барнс Эшли из команды Бёрнли наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

50' Крафт Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Голкипер мог бы сыграть и получше

50' Вествуд Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

49' Льюис Джамал получил желтую карточку от судьи

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Ньюкасл

48' Отличный пас сделал Тэйлор Чарли из команды Бёрнли . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

47' Шелви Джонджо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Макнил Дуайт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Ньюкасл вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля