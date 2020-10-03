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Ньюкасл
3:1
Конец матча

Стадион:
Бёрнли
0'
1:0
14' Гол
Сент-Максимин Аллан
37' Желтая карточка
Жоэлинтон
37' Желтая карточка
Тарковски Джеймс
40' Желтая карточка
Барнс Эшли
49' Желтая карточка
Льюис Джамал
1:1
61' Гол
Вествуд Эшли
2:1
65' Гол
Уилсон Каллум
69' Желтая карточка
Макнил Дуайт
3:1
77' Пенальти
Уилсон Каллум
90'+5
26
Дарлоу
Карл
17
Крафт
Эмиль
5
Шёр
Фабиан
18
Фернандес
Федерико
15
Льюис
Джамал
14
Хэйден
Айзак
8
Шелви
Джонджо
16
Хендрик
Джефф
9
Жоэлинтон
10
Сент-Максимин
Аллан
13
Уилсон
Каллум
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
3
Тэйлор
Чарли
8
Браунхилл
Джош
18
Вествуд
Эшли
16
Стивенс
Дейл
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
10
Барнс
Эшли
Ньюкасл
4-2-3-1
Бёрнли
4-4-2

Ход матча

14'
Сент-Максимин Аллан
(Уилсон Каллум)
1:0
37'
Жоэлинтон
 
37'
 
Тарковски Джеймс
40'
 
Барнс Эшли
49'
Льюис Джамал
 
55'
Манкильо Хави
Шёр Фабиан
 
61'
1:1
Вествуд Эшли
65'
Уилсон Каллум
(Сент-Максимин Аллан)
2:1
68'
 
Гудмундссон Йоханн
Стивенс Дейл
69'
 
Макнил Дуайт
73'
Фрейзер Райан
Сент-Максимин Аллан
 
77'
Уилсон Каллум
3:1
77'
 
Выдра Матей
Барнс Эшли
90'
Лонгстафф Шон
Жоэлинтон
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 4 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 4 (2) 1
2. Хендрик Джефф 1 0.25
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.25
4. Альмирон Мигель 0 0
Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вествуд Эшли 1 0.33
2. Вуд Крис 1 0.33
3. Данн Джимми 1 0.33
4. Макнил Дуайт 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Ласcеллс Джамал 1 0
6. Манкильо Хави 1 0
Бёрнли
# Игрок      
1. Бардсли Филипп 2 0
2. Барнс Эшли 1 0
3. Родригес Джей 1 0
4. Тарковски Джеймс 1 0
5. Макнил Дуайт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 16.67% (1) 0 0 16.67% (1) 16.67% (1) 50% (3)
 Бёрнли 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2) 0

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон
Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Бёрнли 0:1 Саутгемптон Миллуолл 0:2 Бёрнли Лестер 4:2 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Престон Норт Энд 0:0 Бёрнли Бёрнли 1:2 Брайтон Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Бёрнли: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 2
Ньюкасл 0:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:2 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:1 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Ньюкасл Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6. Лидс Заявка 4 2 1 1 9 - 8 7
7. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
8. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
9. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
10. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 3 1 1 1 6 - 7 4
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Брайтон Заявка 4 1 0 3 8 - 10 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
19. Бёрнли Заявка 3 0 0 3 3 - 8 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 162
Ньюкасл 69.8% (113)
X 24.7% (40)
Бёрнли 5.6% (9)
Все прогнозы
1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.27 4.70 20.00
2.44 3.40 3.04
3.42 2.10 3.62

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5
9.60 1.04 7.20 1.08 3.60 1.28 1.80 2.00 2.06 1.82 1.37 3.05 1.11 6.50 1.80 2.00 1.03 12.00 1.12 6.10 1.01 12.00
9.40 1.06 7.20 1.10 3.20 1.36 2.46 1.56 1.81 2.11 1.41 2.95 1.28 3.72 1.10 7.30 1.08 8.10 1.02 14.75
3.33 1.37 3.05 1.40 2.44 1.59 1.87 2.01 2.69 1.50 2.22 1.71 1.74 2.17 1.48 2.77 1.35 3.35 1.59 2.45 1.35 3.33 1.12 6.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.85 1.42 1.79 1.95 1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00
2.79 1.44 1.78 2.04 1.39 3.00 1.10 7.20 1.07 8.40
2.71 1.48 2.24 1.68 1.75 2.13 1.48 2.71 1.19 4.86 1.47 2.75 1.19 4.88
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.31 2.27 1.55 1.58 2.50 1.27 3.60
3.64 1.28 2.31 1.61 1.62 2.30 1.17 4.75 1.14 5.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.18 1.68
Букмекер Да Нет
4.90 1.38
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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Прогнозы на матч Ньюкасл 3:1 Бёрнли

Исход игры
Ньюкасл
69.8% (113)
Ничья
24.7% (40)
Бёрнли
5.6% (9)
Тотал 2.5
Больше
32.28% (51)
Меньше
67.72% (107)
Обе команды забьют
Да
51.9% (82)
Нет
48.1% (76)
Популярный счёт
1:0 Ньюкасл
35.8% (58)
2:1 Ньюкасл
24.1% (39)
1:1 Ничья
19.8% (32)
2:0 Ньюкасл
8% (13)
1:2 Бёрнли
3.7% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
1.2% (2)
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