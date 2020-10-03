  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Эвертон
1:0
Первый тайм: 41'

Стадион:
Брайтон
0'
4' Желтая карточка
Альсате Стивен
1:0
16' Гол
Калверт-Льюин Доминик
41'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
5
Кин
Майкл
12
Динь
Люка
16
Дюкур
Абдулайе
26
Дэйвис
Том
10
Сигурдссон
Гильфи
19
Родригес
Хамес
9
Калверт-Льюин
Доминик
7
Ришарлисон
1
Райан
Мэтт
3
Уайт
Бен
III
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
2
Лемпти
Тарик
8
Биссума
Ив
17
Альсате
Стивен
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
9
Мопе
Нил
7
Коннолли
Аарон
Эвертон
4-3-3
Брайтон
3-4-2-1

Ход матча

4'
 
Альсате Стивен
16'
Калверт-Льюин Доминик
(Сигурдссон Гильфи)
1:0
25'
Айуоби Алекс
Ришарлисон
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 6 1.5
2. Ришарлисон 1 (1) 0.25
3. Родригес Хамес 1 0.25
4. Кин Майкл 1 0.25
5. Коулмэн Шеймус 0 0
6. Сигурдссон Гильфи 0 0
7. Динь Люка 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 3 (2) 0.75
2. Троссар Леандро 1 0.25
3. Коннолли Аарон 1 0.25
4. Марч Соломон 1 0.25
5. Джаханбакш Алиреза 0 0
6. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дюкур Абдулайе 1 0
2. Ришарлисон 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 0 1
2. Данк Льюис 1 0
3. Джаханбакш Алиреза 1 0
4. Троссар Леандро 1 0
5. Альсате Стивен 1 0
6. Уайт Бен III 1 0
7. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 0
 Брайтон 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон
Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эвертон 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Эвертон Премьер-лига Брайтон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Брайтон Премьер-лига
Эвертон 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эвертон 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 3 12
2. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Челси Заявка 4 2 1 1 10 - 6 7
5. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Кристал Пэлас Заявка 4 2 0 2 5 - 7 6
9. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
15. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Брайтон 0:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Нил Мопе!
  • 40'
    С левого фланга навесил в центр штрафной Динь, но здесь пробить головой Дюкуру не позволил в верховой борьбе Данк.
  • 39'
    Убежал по флангу Марч и подал на линию вратарской, где с лету пробил Коннолли, но немного неточно.
  • 38'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Хамес и сбросил головой на Диня, но того опередил вовремя вернувшийся в оборону Уайт.
  • 37'
    Дальний заброс исполнял Сигурдссон в штрафную на Хамеса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Райана.
  • 36'
    Катают мяч в центре поля хозяева, торопиться они точно не будут, ведь счет их вполне устраивает.
  • 35'
    Пауза в матче. Получил Коннолли локтем в грудь в силовой борьбе с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
  • 34'
    Дюкур тонко отдавал в штрафную на Калверта-Льюина, который продлил в касание на Айуоби, но тому пробить не позволил в подкате Данк.
  • 33'
    Сбросил мяч головой перед чужой штрафной Калверт-Льюин на Хамеса, который попытался закрутить в дальний угол, но точности этому удару не хватило.
  • 32'
    Прорвался в контратаку Уайт по центру и отдавал в штрафную на Мопе, но перехватил без труда этот пас Дюкур.
  • 31'
    Мопе заехал сзади по пяткам Хамесу в центре поля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 30'
    Догнал мяч Айуоби на фланге и в касание попытался продлить на Диня, но снова Уайт блестяще отработал в обороне и перехватил сферу.
  • 29'
    Диагональным пасом Данк запустил по правой бровке Лемпти, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.
  • 28'
    Принял мяч на фланге Динь и отдавал красиво пяткой на ход Айуоби, но прочитал эпизод Уайт и перехватил мяч.
  • 27'
    В разрез отдавал в штрафную Биссума на ход Мопе, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Замена
    26'
    Вынужденная замена произошла у "Эвертона". Вместо травмированного Ришарлисона игру продолжит Алекс Айуоби.
  • Травма, повреждение
    25'
    Похоже, что-то серьезное с Ришарлисоном, покинул он, прихрамывая, пределы поля в сопровождении медиков.
  • 24'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ришарлисон. Потребуется ему медицинская помощь.
  • 23'
    Ушел от соперника финтом на фланге Марч и подл в центр штрафной, но здесь спокойно мяч вынес подальше Сигурдссон.
  • 22'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Альсате, но здесь в верховой борьбе с защитником не смог пробить головой Данк.
  • 21'
    Со штрафного навесил Троссар на ближнюю штангу. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
  • 20'
    По флангу убегал на скорости Лемпти, но получил по ногам от Диня. Штрафной удар исполнят гости.
  • 19'
    Прошел по центру Дюкур и отдал вперед на ход Хамесу, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Уэбстер.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Доминик Калверт-Льюин! Все-таки смогли дожать соперника "ириски". Прорвался по флангу Сигурдссон и подал на дальнюю штангу, где прыгнул выше всех Калверт-Льюин и головой вколотил мяч точно под перекладину.
  • 17'
    Догнал мяч у лицевой линии Динь и прострелил низом в штрафную, где в касание пробил Сигурдссон, но этот выстрел принял на себя Биссума.
  • 16'
    Получил в очередной раз по ногам на фланге Хамес. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Эвертона".
  • 15'
    Долго катают мяч в центре поля футболисты "Эвертона", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 14'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Мопе и тут же в касание продлил на Коннолли, но того грамотно оттеснил корпусом Кин и не позволил пробить.
  • 13'
    Откровенно налетел на Ришарлисона в центре поля Биссума. Судья назначил штрафной удар в пользу "ирисок".
  • 12'
    Диагональным пасом Кин запустил по левой бровке Дэйвиса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 11'
    Прорвался к чужой штрафной Коннолли и тонко отдал вперед на Мопе, но перехватил этот пас Мина в подкате.
  • 10'
    В разрез отдавал Дэйвис на ход Хамесу в чужую штрафную. но того опередил Райан и вынес мяч за боковую линию.
  • 9'
    Получил Хамес сзади по ногам в центре поля от Альсате. Нужно аккуратнее играть футболисту "Брайтона", ведь у него уже есть карточка.
  • 8'
    Прорвался по правому флангу Лемпти, но напоролся на Диня, против которого нарушил правила в силовой борьбе.
  • 7'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Мопе и сбросил под удар Троссару, но тому стрельнуть в касание не позволил Мина.
  • Желтая карточка
    6'
    В центре поля откровенно сбивал соперника в центре поля Альсате. За срыв атаки получил он желтую карточку.
  • 5'
    После подачи с углового от Хамеса на дальне штанге отправил сферу головой в сетку Кин, но сделал это с нарушением правил.
  • Угловой
    4'
    Сместился с правого фланга в центр Коулмэн и пробил с угла штрафной площади. Райан смог в прыжке перевести сферу на угловой.
  • Опасный момент
    3'
    Перехватил мяч на чужой половине поля Калверт-Льюин, прошел к штрафной и пробил низом в ближний угол, но Райан смог спасти свою команду.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В продолжении субботнего игрового дня в АПЛ пройдет поединок между "Эвертоном" и "Брайтоном". Хороший од набрали "ириски" в этом сезоне и пока только побеждали, как в Кубке лиги, так и в АПЛ. "Брайтон" тоже показывает хороший футбол, но вот с результатами пока не складывается. Нас ожидает интересная игра, комментировать которую будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 157
    Эвертон 95.5% (150)
    X 4.5% (7)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    1.84 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брайтон
    1.87
    6.30
    4.55
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.25 6.30 11.00
1.30 4.80 13.00
1.87 3.65 4.55
1.32 4.71 12.79

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.50 1.01 10.00 1.03 5.55 1.14 4.05 1.23 2.17 1.69 2.18 1.72 1.95 1.91 1.71 2.21 1.45 2.75 1.22 5.80 1.16 6.80 1.05 8.30 1.04 8.90
13.50 1.03 12.00 1.04 4.30 1.23 3.36 1.33 2.17 1.78 1.68 2.24 1.45 2.79 1.18 5.00 1.15 5.90 1.06 9.60
4.63 1.23 3.68 1.30 2.44 1.59 1.98 1.90 1.72 2.20 1.46 2.83 1.80 2.08 1.62 2.39 1.45 2.88 1.17 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.25 1.64 1.52 2.52 1.09 7.20 1.05 9.50
3.38 1.32 2.19 1.69 1.53 2.50 1.16 5.30 1.11 6.45
3.43 1.35 2.83 1.45 2.24 1.68 1.74 2.14 1.22 4.38 1.11 6.91 1.29 3.67
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 3.10 1.37 1.68 1.92 1.37 2.95 1.24 4.00
4.45 1.21 3.12 1.36 1.79 2.02 1.37 3.10 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
4.20 1.23
Букмекер Да Нет
3.00 1.39
Где смотреть матч Эвертон 1:0 Брайтон онлайн

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Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брайтон

Исход игры
Эвертон
95.5% (150)
Ничья
4.5% (7)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (76)
Меньше
50.33% (77)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
29.9% (47)
2:0 Эвертон
29.9% (47)
1:0 Эвертон
16.6% (26)
3:1 Эвертон
11.5% (18)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Эвертон
2.5% (4)
3:2 Эвертон
2.5% (4)
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