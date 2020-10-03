Дальний заброс исполнял Сигурдссон в штрафную на Хамеса, но мяч полетел слишком сильно и оказался в руках Райана.

Зацепился за мяч на чужой половине поля Хамес и сбросил головой на Диня, но того опередил вовремя вернувшийся в оборону Уайт.

Убежал по флангу Марч и подал на линию вратарской, где с лету пробил Коннолли, но немного неточно.

С левого фланга навесил в центр штрафной Динь, но здесь пробить головой Дюкуру не позволил в верховой борьбе Данк.

36' Катают мяч в центре поля хозяева, торопиться они точно не будут, ведь счет их вполне устраивает.

35' Пауза в матче. Получил Коннолли локтем в грудь в силовой борьбе с соперником. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

34' Дюкур тонко отдавал в штрафную на Калверта-Льюина, который продлил в касание на Айуоби, но тому пробить не позволил в подкате Данк.

33' Сбросил мяч головой перед чужой штрафной Калверт-Льюин на Хамеса, который попытался закрутить в дальний угол, но точности этому удару не хватило.

32' Прорвался в контратаку Уайт по центру и отдавал в штрафную на Мопе, но перехватил без труда этот пас Дюкур.

31' Мопе заехал сзади по пяткам Хамесу в центре поля. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

30' Догнал мяч Айуоби на фланге и в касание попытался продлить на Диня, но снова Уайт блестяще отработал в обороне и перехватил сферу.

29' Диагональным пасом Данк запустил по правой бровке Лемпти, но тот не смог догнать сферу до лицевой линии.

28' Принял мяч на фланге Динь и отдавал красиво пяткой на ход Айуоби, но прочитал эпизод Уайт и перехватил мяч.

27' В разрез отдавал в штрафную Биссума на ход Мопе, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

26' Вынужденная замена произошла у "Эвертона". Вместо травмированного Ришарлисона игру продолжит Алекс Айуоби.

25' Похоже, что-то серьезное с Ришарлисоном, покинул он, прихрамывая, пределы поля в сопровождении медиков.

24' Пауза в матче. В столкновении с соперником получил повреждение Ришарлисон. Потребуется ему медицинская помощь.

23' Ушел от соперника финтом на фланге Марч и подл в центр штрафной, но здесь спокойно мяч вынес подальше Сигурдссон.

22' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Альсате, но здесь в верховой борьбе с защитником не смог пробить головой Данк.

21' Со штрафного навесил Троссар на ближнюю штангу. Здесь никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

20' По флангу убегал на скорости Лемпти, но получил по ногам от Диня. Штрафной удар исполнят гости.

19' Прошел по центру Дюкур и отдал вперед на ход Хамесу, но тому пробить в силовой борьбе не позволил Уэбстер.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Доминик Калверт-Льюин! Все-таки смогли дожать соперника "ириски". Прорвался по флангу Сигурдссон и подал на дальнюю штангу, где прыгнул выше всех Калверт-Льюин и головой вколотил мяч точно под перекладину.

17' Догнал мяч у лицевой линии Динь и прострелил низом в штрафную, где в касание пробил Сигурдссон, но этот выстрел принял на себя Биссума.

16' Получил в очередной раз по ногам на фланге Хамес. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Эвертона".

15' Долго катают мяч в центре поля футболисты "Эвертона", но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

14' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Мопе и тут же в касание продлил на Коннолли, но того грамотно оттеснил корпусом Кин и не позволил пробить.

13' Откровенно налетел на Ришарлисона в центре поля Биссума. Судья назначил штрафной удар в пользу "ирисок".

12' Диагональным пасом Кин запустил по левой бровке Дэйвиса, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

11' Прорвался к чужой штрафной Коннолли и тонко отдал вперед на Мопе, но перехватил этот пас Мина в подкате.

10' В разрез отдавал Дэйвис на ход Хамесу в чужую штрафную. но того опередил Райан и вынес мяч за боковую линию.

9' Получил Хамес сзади по ногам в центре поля от Альсате. Нужно аккуратнее играть футболисту "Брайтона", ведь у него уже есть карточка.

8' Прорвался по правому флангу Лемпти, но напоролся на Диня, против которого нарушил правила в силовой борьбе.

7' Зацепился за мяч в чужой штрафной Мопе и сбросил под удар Троссару, но тому стрельнуть в касание не позволил Мина.

6' В центре поля откровенно сбивал соперника в центре поля Альсате. За срыв атаки получил он желтую карточку.

5' После подачи с углового от Хамеса на дальне штанге отправил сферу головой в сетку Кин, но сделал это с нарушением правил.

4' Сместился с правого фланга в центр Коулмэн и пробил с угла штрафной площади. Райан смог в прыжке перевести сферу на угловой.

3' Перехватил мяч на чужой половине поля Калверт-Льюин, прошел к штрафной и пробил низом в ближний угол, но Райан смог спасти свою команду.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бело-синих цветах, гости выбрали себе сине-желтый комплект формы.