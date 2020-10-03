Эвертон
1:0
Первый тайм: 41'
Стадион: Гудисон Парк
Брайтон
4' Желтая карточкаАльсате Стивен
1:0
16' ГолКалверт-Льюин Доминик
13
Мина
Йерри
12
Динь
Люка
26
Дэйвис
Том
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
-
18 Нкунку НильсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолкотт ТеоНападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Ход матча
16'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|6
|1.5
|2.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.25
|3.
|Родригес Хамес
|1
|0.25
|4.
|Кин Майкл
|1
|0.25
|5.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|6.
|Сигурдссон Гильфи
|0
|0
|7.
|Динь Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|3 (2)
|0.75
|2.
|Троссар Леандро
|1
|0.25
|3.
|Коннолли Аарон
|1
|0.25
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.25
|5.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|6.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюкур Абдулайе
|1
|0
|2.
|Ришарлисон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|0
|1
|2.
|Данк Льюис
|1
|0
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|4.
|Троссар Леандро
|1
|0
|5.
|Альсате Стивен
|1
|0
|6.
|Уайт Бен III
|1
|0
|7.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|Брайтон
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон
Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эвертон
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Челси
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 6
|7
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Брайтон
|0:1 Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|10.00
|1.03
|5.55
|1.14
|4.05
|1.23
|2.17
|1.69
|2.18
|1.72
|1.95
|1.91
|1.71
|2.21
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.22
|5.80
|1.16
|6.80
|1.05
|8.30
|1.04
|8.90
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|4.30
|1.23
|3.36
|1.33
|—
|—
|2.17
|1.78
|—
|—
|1.68
|2.24
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.18
|5.00
|1.15
|5.90
|1.06
|9.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.63
|1.23
|3.68
|1.30
|2.44
|1.59
|1.98
|1.90
|1.72
|2.20
|1.46
|2.83
|1.80
|2.08
|1.62
|2.39
|1.45
|2.88
|—
|—
|1.17
|5.61
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эвертон 1:0 Брайтон
Исход игры
Эвертон
95.5% (150)
Ничья
4.5% (7)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
49.67% (76)
Меньше
50.33% (77)
Обе команды забьют
Да
49.67% (76)
Нет
50.33% (77)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
29.9% (47)
2:0 Эвертон
29.9% (47)
1:0 Эвертон
16.6% (26)
3:1 Эвертон
11.5% (18)
1:1 Ничья
2.5% (4)
3:0 Эвертон
2.5% (4)
3:2 Эвертон
2.5% (4)
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