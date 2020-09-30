Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Брайтон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|5
|1.67
|2.
|Ришарлисон
|1 (1)
|0.33
|3.
|Родригес Хамес
|1
|0.33
|4.
|Кин Майкл
|1
|0.33
|5.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|6.
|Динь Люка
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|3 (2)
|1
|2.
|Троссар Леандро
|1
|0.33
|3.
|Коннолли Аарон
|1
|0.33
|4.
|Марч Соломон
|1
|0.33
|5.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|6.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюкур Абдулайе
|1
|0
|2.
|Ришарлисон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|0
|1
|2.
|Данк Льюис
|1
|0
|3.
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|4.
|Троссар Леандро
|1
|0
|5.
|Уайт Бен III
|1
|0
|6.
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|Брайтон
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон
Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|12.50
|1.01
|8.90
|1.04
|3.70
|1.28
|2.90
|1.39
|2.17
|1.69
|2.00
|1.83
|1.79
|2.06
|1.57
|2.44
|1.37
|3.15
|1.17
|5.20
|1.12
|5.60
|1.03
|9.90
|—
|—
|12.00
|1.04
|10.75
|1.05
|3.75
|1.28
|2.88
|1.43
|—
|—
|1.99
|1.91
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.36
|3.20
|1.16
|5.15
|1.13
|6.25
|1.04
|12.00
|—
|—
|7.64
|1.06
|5.96
|1.08
|3.22
|1.34
|2.50
|1.55
|—
|—
|1.82
|2.04
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.29
|3.48
|1.10
|5.37
|1.08
|5.92
|1.03
|12.10
|1.02
|12.60
|—
|—
|—
|—
|3.85
|1.30
|2.99
|1.44
|2.37
|1.65
|2.05
|1.87
|1.80
|2.13
|1.56
|2.59
|1.37
|3.37
|—
|—
|1.12
|7.31
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.02
|1.79
|—
|—
|1.45
|2.65
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.36
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.47
|2.68
|1.15
|5.30
|1.11
|6.55
|—
|—
|—
|—
|2.78
|1.45
|—
|—
|1.85
|2.01
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.10
|5.36
|1.07
|6.48
|1.01
|15.91
|1.02
|15.28
|3.14
|1.40
|2.58
|1.55
|2.02
|1.88
|1.62
|2.41
|1.44
|2.93
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Эвертон - Брайтон
Исход игры
Эвертон
94.5% (52)
Ничья
5.5% (3)
Брайтон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
41.51% (22)
Меньше
58.49% (31)
Обе команды забьют
Да
43.4% (23)
Нет
56.6% (30)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
34.5% (19)
2:1 Эвертон
25.5% (14)
1:0 Эвертон
18.2% (10)
3:1 Эвертон
9.1% (5)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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