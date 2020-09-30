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Эвертон
 
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Стадион:
Брайтон

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 5 1.67
2. Ришарлисон 1 (1) 0.33
3. Родригес Хамес 1 0.33
4. Кин Майкл 1 0.33
5. Коулмэн Шеймус 0 0
6. Динь Люка 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 3 (2) 1
2. Троссар Леандро 1 0.33
3. Коннолли Аарон 1 0.33
4. Марч Соломон 1 0.33
5. Джаханбакш Алиреза 0 0
6. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Дюкур Абдулайе 1 0
2. Ришарлисон 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 0 1
2. Данк Льюис 1 0
3. Джаханбакш Алиреза 1 0
4. Троссар Леандро 1 0
5. Уайт Бен III 1 0
6. Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 12.5% (1) 0 37.5% (3) 25% (2) 25% (2) 0
 Брайтон 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 0 33.33% (2)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Эвертон 3:0 Сэлфорд Сити Тоттенхэм 0:1 Эвертон Эвертон 2:0 Престон Норт Энд Блэкпул 3:3 Эвертон Эвертон 1:3 Борнмут Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед Престон Норт Энд 0:2 Брайтон Ньюкасл 0:3 Брайтон
Брайтон 4:0 Портсмут Брайтон 1:3 Челси Брайтон 0:0 West Brom Брайтон 0:0 Вест Бромвич Брайтон 1:1 Челси Бёрнли 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Брайтон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Эвертон 1:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 3:2 Эвертон Премьер-лига Брайтон 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 3:1 Брайтон Премьер-лига
Эвертон 2:0 Брайтон Премьер-лига Брайтон 1:1 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 14 часов 55 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 55
    Эвертон 94.5% (52)
    X 5.5% (3)
    Брайтон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Брайтон
    1.79
    3.85
    5.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.72 3.75 5.00
    1.79 3.85 4.60
    1.73 3.75 5.15
    1.68 3.84 5.15
    1.78 3.73 4.97

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 8.90 1.04 3.70 1.28 2.90 1.39 2.17 1.69 2.00 1.83 1.79 2.06 1.57 2.44 1.37 3.15 1.17 5.20 1.12 5.60 1.03 9.90
    12.00 1.04 10.75 1.05 3.75 1.28 2.88 1.43 1.99 1.91 1.53 2.53 1.36 3.20 1.16 5.15 1.13 6.25 1.04 12.00
    7.64 1.06 5.96 1.08 3.22 1.34 2.50 1.55 1.82 2.04 1.42 2.88 1.29 3.48 1.10 5.37 1.08 5.92 1.03 12.10 1.02 12.60
    3.85 1.30 2.99 1.44 2.37 1.65 2.05 1.87 1.80 2.13 1.56 2.59 1.37 3.37 1.12 7.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.02 1.79 1.45 2.65 1.15 5.50
    3.15 1.36 2.11 1.73 1.47 2.68 1.15 5.30 1.11 6.55
    2.78 1.45 1.85 2.01 1.39 3.00 1.10 5.36 1.07 6.48 1.01 15.91 1.02 15.28
    3.14 1.40 2.58 1.55 2.02 1.88 1.62 2.41 1.44 2.93
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.80 1.41 1.72 2.03 1.30 3.30
    4.05 1.24 2.77 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.82 2.03
    2.02 1.77
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.33
    Где смотреть матч Эвертон - Брайтон онлайн

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    Прогнозы на матч Эвертон - Брайтон

    Исход игры
    Эвертон
    94.5% (52)
    Ничья
    5.5% (3)
    Брайтон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.51% (22)
    Меньше
    58.49% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    43.4% (23)
    Нет
    56.6% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Эвертон
    34.5% (19)
    2:1 Эвертон
    25.5% (14)
    1:0 Эвертон
    18.2% (10)
    3:1 Эвертон
    9.1% (5)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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