Челси
0:0
Перерыв
Стадион: Стэмфорд Бридж
Кристал Пэлас
16
Менди
Эдуар
15
Зума
Курт
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
12
Сахо
Мамаду
25
Эзе
Эберечи
11
Заха
Уилфрид
- Основной состав
-
16 Менди ЭдуарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Сахо МамадуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Эзе ЭберечиПолузащитник
- Нападающий
-
11 Заха УилфридНападающий
- Запасные игроки
-
13 Хенесси УэйнВратарь
-
34 Келли МартинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ходжсон Рой
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Рис III
|1
|0.25
|2.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.25
|3.
|Зума Курт
|1
|0.25
|4.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.25
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.25
|6.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.25
|7.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|8.
|Хаверц Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|3 (1)
|0.75
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.25
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.25
|4.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|3.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|2.
|Макартур Джеймс
|1
|0
|3.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Кристал Пэлас
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 11
Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Кристал Пэлас
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Челси
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|4.20
|1.22
|3.05
|1.37
|—
|—
|1.80
|2.00
|—
|—
|1.35
|3.15
|—
|—
|1.23
|4.05
|1.85
|2.02
|1.07
|8.40
|—
|—
|1.05
|9.50
|1.17
|4.90
|1.14
|5.30
|1.05
|9.30
|1.03
|9.90
|13.00
|1.03
|11.25
|1.04
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.10
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.35
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.19
|4.85
|1.15
|5.65
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.11
|1.39
|2.41
|1.61
|2.09
|1.79
|1.77
|2.13
|1.56
|2.51
|2.13
|1.79
|1.91
|2.01
|1.66
|2.35
|1.53
|2.69
|1.43
|3.00
|—
|—
|1.16
|5.73
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Челси 0:0 Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
96.2% (153)
Ничья
2.5% (4)
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (83)
Меньше
46.1% (71)
Обе команды забьют
Да
51.3% (79)
Нет
48.7% (75)
Популярный счёт
2:0 Челси
35.2% (56)
2:1 Челси
29.6% (47)
3:1 Челси
15.7% (25)
1:0 Челси
8.2% (13)
3:0 Челси
3.1% (5)
3:2 Челси
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!