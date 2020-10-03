Пять минут до конца первого тайма остается играть. По проценту владения мячом далеко впереди своего соперника футболисты "Челси" - 74% против 26%.

Подыграл себе рукой сейчас Чилвелл на фланге. Штрафной удар заработали игроки "Кристал Пэлас".

Сахо! Успевает после подачи от Таунсенда с правого фланга сыграть на опережении головой футболист, отправляя снаряд за пределы поля.

Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Пытаются футболисты "Челси" забить гол в ворота соперника, но даже подать в штрафную оппонента нормально не удается хозяевам.

Одну минуту к основному времени первого тайма добавляет главный арбитр встречи. Миновала она, и рефери дал свисток на перерыв.

39' Чилвелл перевел мяч в центр. Жоржиньо сумел выполнить передачу на Абрахама. Слева вырвался он на ворота соперника и попытался пробить в голкипера. От ноги кипера мяч попал в ногу Абрахама, после чего улетел за пределы поля. От ворот.

37' Айю сфолил в центре поля против Аспиликуэты. Очередное нарушение правил, и новая остановка в игре. Присел наставник "Кристал Пэлас" сейчас на скамейку с грустным видом.

36' Искал Зума прострельной передачей ногу партнера, но снова в свой штрафной уверенно действуют гости. Пока что оборона "орлов" смотрится на уровне.

34' Чилвелл выполнил прострел на своего партнера. Снова Вернер к мячу подключался, но защитник его опередил, выбив снаряд за пределы поля. Только аут.

33' Подходит у нас практически к концу первый тайм встречи в Лондоне. Игра получается не особо активной и остроатакующей.

32' Ненамного ближе к голу сейчас футболисты "Челси". Хадсон-Одои выполнил передачу на Чилвелла, который совершил рывок после левого флангу, однако прострелил снаряд в центр уже в тот момент, когда мяч покинул пределы поля.

31' Не удается пока игрокам "Челси" проникать в штрафную соперника. Все выбивают футболисты "орлов", заранее прочитывая каждое действие оппонента.

29' Чилвелл сыграл на Зума, который выполнил перевод на противоположный фланг, но партнеры не смогли обработать сильную передачу на фланге.

28' Жоржиньо выносит мяч на угловой после розыгрыша с правого фланга. Повторная подача в штрафную "Челси" не привела к успеху.

27' Канте блокирует удар соперника сейчас. Заха пробивал с линии штрафной, и первый в матче корнер удается заработать "стекольщикам".

26' Успевает Силва сейчас помешать в центре игрокам "орлов" пробить по воротам соперника. Мяч от ноги футболиста гостей улетел за пределы поля.

25' 25 минут соперники провели на футбольном поле. Пока не в нашей встрече забитых голов, но они обязательно будут, судя по настрою коллективов.

24' 4:0 по ударам в сторону ворот. И только один выстрел "Челси" в створ прилетел. С такими показателями сложновато забивать голы.

23' МОМЕНТ! Было очень опасно! Силва сбросил мяч на Жоржиньо после розыгрыша стандарта. Пробивал в итоге 5-й номер "Челси" в касание по рамке оппонента, но сфера полетела слишком высоко и неточно!

21' Куйяте неудачно наступил на ногу в одном из эпизодов. Нужна помощь игроку "Кристал Пэлас". Вышли уже медики на поле.

20' ВЕРНЕР! Классно он получил мяч на левом фланге, после чего нанес выстрел в ближний угол. Голкипер "орлов" сыграл в сторону от ворот, после чего сам же сыграл на подстраховке.

19' Примитивно попытались игроки "Челси" сейчас ворваться в чужую штрафную. Справа последовал прострел от Канте, но мяч угодил в голову сопернику.

18' Пулишича нам показали сейчас режиссеры. Продолжает он оправляться от травмы, а пока его в атаке подменяет Вернер. В дуэте эти ребята будут очень опасны. С нетерпением ждем этого момента.

17' Эзе нарушил правила в атаке. Мяч отдает арбитр футболистам "Челси". Менди готовится выбить сферу в центр поля.

16' Канте оказался на ударной позиции после розыгрыша комбинации перед штрафной соперника. Приложился Н'Голо к мячу, направив его куда-то в сторону трибун.

15' Спокойно пока что проходит наша встреча. Как не было опасных моментов в этой встрече, так их и нет. Игра не взрывается, как это обычно бывает в игре лондонского коллектива.

14' Заха пытался пробить с линии штрафной, но угодил в Рюдигера, который выдвинулся на опережение и сумел заблокировать опасный прострел оппонента.

13' Хаверц позволил себе в центре поля сфолить против соперника. Много остановок по причине нарушений у нас, и это далеко не первый фол.

12' Интересно, друзья, что нет глубины состава у "орлов". И сразу 9 футболистов хозяев сыграли все встречи по 90 минут. И это несмотря на плотность проводимых игр!

11' Аспиликуэта нарушает правила на правом фланге. Падает на газон футболист "Кристал Пэлас", которому серьезно досталось по ногам.

10' На исходе 10-й минуты встречи Силва выполнил подача в штрафную "Челси". Сыграл головой в центре штрафной сейчас Абрахам, который направил сферу рядом с левой стойкой.

9' Неплохой темп игры показывают соперники, хотя опасных моментов в этой встрече пока не было. Чего-то не хватает "Челси" в атаке, а "стекольщики" себя и вовсе впереди никак не проявляют.

8' Постепенно добирается до штрафной своего соперника команда "орлов". Айю на правом фланге, перед штрафной соперника подыграл себе рукой. Рефери не мог не заметить фола и дал свисток.

7' Тимо Вернер получает удар от соперника локотком. Вполне мог игрок "Кристал Пэлас" получить тут желтую карточку за свое нарушение, но ее не последовало в итоге.

6' Еще один корнер справа разыграли футболисты "Челси". Мяч даже до штрафной долететь не успел, как свистнул Майкл Оливер, определивший фол со стороны одного из игроков "аристократов".

5' Легко ушел от своего оппонента Чилвелл на бровке. Выполнял он далее прострел в район 11-метровой отметки. Сыграл на выходе голкипер "Кристал Пэлас", сыграв кулаками за пределы поля. Второй угловой для "пенсионеров".

4' После навес с правого фланга Айю сыграл головой в сторону от ворот. Повторно загружали снаряд соперники, которым довести снаряд до Абрахама не удалось.

3' Взяли мяч под свой контроль футболисты "Челси". Хадсон-Одои выполнял прострел с правого фланга в центр, но угодил в одного из защитников. Мяч улетел за лицевую линию. Первый в матче угловой подадут "синие".

2' Футболисты "Челси" вышли сегодня на поле в своих традиционных синих цветах, а вот игроки "Кристал Пэлас" появились на газоне в белом обмундировании, с синими и бордовыми полосками. Ворот хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.