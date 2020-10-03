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  2. Матчи
  3. Англия
Челси
0:0
Перерыв

Стадион:
Кристал Пэлас
0'
16
Менди
Эдуар
28
Аспиликуэта
Сесар
6
Силва
Тьяго
15
Зума
Курт
21
Чилвел
Бенджамин
7
Канте
Н'Голо
5
Жоржиньо
II
20
Хадсон-Одои
Каллум
29
Хаверц
Кай
11
Вернер
Тимо
9
Абрахам
Тэмми
31
Гуаита
Висенте
2
Уорд
Джоэл
8
Куйяте
Шейку
12
Сахо
Мамаду
27
Митчелл
Тайрик
10
Таунсенд
Андрос
22
Маккарти
Джеймс
18
Макартур
Джеймс
25
Эзе
Эберечи
9
Айю
Джордан
11
Заха
Уилфрид
Челси
4-2-3-1
Кристал Пэлас
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис III 1 0.25
2. Жоржиньо II 1 (1) 0.25
3. Зума Курт 1 0.25
4. Абрахам Тэмми 1 0.25
5. Маунт Мэйсон 1 0.25
6. Хадсон-Одои Каллум 1 0.25
7. Аспиликуэта Сесар 0 0
8. Хаверц Кай 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 3 (1) 0.75
2. Таунсенд Андрос 1 0.25
3. Куйяте Шейку 1 0.25
4. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 2 0
2. Макартур Джеймс 1 0
3. Маккарти Джеймс 1 0
4. Заха Уилфрид 1 0
5. Шлупп Джеффри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Кристал Пэлас 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 11
Кристал Пэлас 2:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Кристал Пэлас 0:0 Заявка 4 2 1 1 5 - 3 7
5. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Челси 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Одну минуту к основному времени первого тайма добавляет главный арбитр встречи. Миновала она, и рефери дал свисток на перерыв.
  • 44'
    Завершается постепенно первый тайм нашего поединка. Пытаются футболисты "Челси" забить гол в ворота соперника, но даже подать в штрафную оппонента нормально не удается хозяевам.
  • Опасный момент
    42'
    Сахо! Успевает после подачи от Таунсенда с правого фланга сыграть на опережении головой футболист, отправляя снаряд за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    41'
    Подыграл себе рукой сейчас Чилвелл на фланге. Штрафной удар заработали игроки "Кристал Пэлас". 
  • 40'
    Пять минут до конца первого тайма остается играть. По проценту владения мячом далеко впереди своего соперника футболисты "Челси" - 74% против 26%.
  • 39'
    Чилвелл перевел мяч в центр. Жоржиньо сумел выполнить передачу на Абрахама. Слева вырвался он на ворота соперника и попытался пробить в голкипера. От ноги кипера мяч попал в ногу Абрахама, после чего улетел за пределы поля. От ворот.
  • Фол, нарушение
    37'
    Айю сфолил в центре поля против Аспиликуэты. Очередное нарушение правил, и новая остановка в игре. Присел наставник "Кристал Пэлас" сейчас на скамейку с грустным видом.
  • Угловой
    36'
    Искал Зума прострельной передачей ногу партнера, но снова в свой штрафной уверенно действуют гости. Пока что оборона "орлов" смотрится на уровне.
  • 34'
    Чилвелл выполнил прострел на своего партнера. Снова Вернер к мячу подключался, но защитник его опередил, выбив снаряд за пределы поля. Только аут.
  • 33'
    Подходит у нас практически к концу первый тайм встречи в Лондоне. Игра получается не особо активной и остроатакующей.
  • 32'
    Ненамного ближе к голу сейчас футболисты "Челси". Хадсон-Одои выполнил передачу на Чилвелла, который совершил рывок после левого флангу, однако прострелил снаряд в центр уже в тот момент, когда мяч покинул пределы поля.
  • 31'
    Не удается пока игрокам "Челси" проникать в штрафную соперника. Все выбивают футболисты "орлов", заранее прочитывая каждое действие оппонента.
  • 29'
    Чилвелл сыграл на Зума, который выполнил перевод на противоположный фланг, но партнеры не смогли обработать сильную передачу на фланге.
  • Угловой
    28'
    Жоржиньо выносит мяч на угловой после розыгрыша с правого фланга. Повторная подача в штрафную "Челси" не привела к успеху.
  • Угловой
    27'
    Канте блокирует удар соперника сейчас. Заха пробивал с линии штрафной, и первый в матче корнер удается заработать "стекольщикам".
  • 26'
    Успевает Силва сейчас помешать в центре игрокам "орлов" пробить по воротам соперника. Мяч от ноги футболиста гостей улетел за пределы поля.
  • 25'
    25 минут соперники провели на футбольном поле. Пока не в нашей встрече забитых голов, но они обязательно будут, судя по настрою коллективов.
  • 24'
    4:0 по ударам в сторону ворот. И только один выстрел "Челси" в створ прилетел. С такими показателями сложновато забивать голы.
  • Опасный момент
    23'
    МОМЕНТ! Было очень опасно! Силва сбросил мяч на Жоржиньо после розыгрыша стандарта. Пробивал в итоге 5-й номер "Челси" в касание по рамке оппонента, но сфера полетела слишком высоко и неточно!
  • Травма, повреждение
    21'
    Куйяте неудачно наступил на ногу в одном из эпизодов. Нужна помощь игроку "Кристал Пэлас". Вышли уже медики на поле.
  • Опасный момент
    20'
    ВЕРНЕР! Классно он получил мяч на левом фланге, после чего нанес выстрел в ближний угол. Голкипер "орлов" сыграл в сторону от ворот, после чего сам же сыграл на подстраховке.
  • 19'
    Примитивно попытались игроки "Челси" сейчас ворваться в чужую штрафную. Справа последовал прострел от Канте, но мяч угодил в голову сопернику.
  • Фол, нарушение
    18'
    Пулишича нам показали сейчас режиссеры. Продолжает он оправляться от травмы, а пока его в атаке подменяет Вернер. В дуэте эти ребята будут очень опасны. С нетерпением ждем этого момента.
  • Фол, нарушение
    17'
    Эзе нарушил правила в атаке. Мяч отдает арбитр футболистам "Челси". Менди готовится выбить сферу в центр поля.
  • 16'
    Канте оказался на ударной позиции после розыгрыша комбинации перед штрафной соперника. Приложился Н'Голо к мячу, направив его куда-то в сторону трибун.
  • 15'
    Спокойно пока что проходит наша встреча. Как не было опасных моментов в этой встрече, так их и нет. Игра не взрывается, как это обычно бывает в игре лондонского коллектива.
  • 14'
    Заха пытался пробить с линии штрафной, но угодил в Рюдигера, который выдвинулся на опережение и сумел заблокировать опасный прострел оппонента.
  • Фол, нарушение
    13'
    Хаверц позволил себе в центре поля сфолить против соперника. Много остановок по причине нарушений у нас, и это далеко не первый фол.
  • Анонс
    12'
    Интересно, друзья, что нет глубины состава у "орлов". И сразу 9 футболистов хозяев сыграли все встречи по 90 минут. И это несмотря на плотность проводимых игр!
  • Фол, нарушение
    11'
    Аспиликуэта нарушает правила на правом фланге. Падает на газон футболист "Кристал Пэлас", которому серьезно досталось по ногам.
  • 10'
    На исходе 10-й минуты встречи Силва выполнил подача в штрафную "Челси". Сыграл головой в центре штрафной сейчас Абрахам, который направил сферу рядом с левой стойкой.
  • 9'
    Неплохой темп игры показывают соперники, хотя опасных моментов в этой встрече пока не было. Чего-то не хватает "Челси" в атаке, а "стекольщики" себя и вовсе впереди никак не проявляют.
  • Фол, нарушение
    8'
    Постепенно добирается до штрафной своего соперника команда "орлов". Айю на правом фланге, перед штрафной соперника подыграл себе рукой. Рефери не мог не заметить фола и дал свисток.
  • 7'
    Тимо Вернер получает удар от соперника локотком. Вполне мог игрок "Кристал Пэлас" получить тут желтую карточку за свое нарушение, но ее не последовало в итоге.
  • 6'
    Еще один корнер справа разыграли футболисты "Челси". Мяч даже до штрафной долететь не успел, как свистнул Майкл Оливер, определивший фол со стороны одного из игроков "аристократов".
  • Угловой
    5'
    Легко ушел от своего оппонента Чилвелл на бровке. Выполнял он далее прострел в район 11-метровой отметки. Сыграл на выходе голкипер "Кристал Пэлас", сыграв кулаками за пределы поля. Второй угловой для "пенсионеров".
  • 4'
    После навес с правого фланга Айю сыграл головой в сторону от ворот. Повторно загружали снаряд соперники, которым довести снаряд до Абрахама не удалось.
  • Угловой
    3'
    Взяли мяч под свой контроль футболисты "Челси". Хадсон-Одои выполнял прострел с правого фланга в центр, но угодил в одного из защитников. Мяч улетел за лицевую линию. Первый в матче угловой подадут "синие".
  • 2'
    Футболисты "Челси" вышли сегодня на поле в своих традиционных синих цветах, а вот игроки "Кристал Пэлас" появились на газоне в белом обмундировании, с синими и бордовыми полосками. Ворот хозяев в первом тайме будут справа по ТВ-картинке, а рамках гостей - слева.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча стартовала в Лондоне! С центра поля мяч разыграли гости, удачи командам, поехали!
  • До матча

  • Несмотря на отсутствие серьезных трансферных усилений, «орлы» прекрасно начали нынешний сезон. «Стекольщики» смогли одолеть в первом туре «Саутгемптон» в первом туре (1:0), а во втором туре разобрались на выезде с «Манчестер Юнайтед» (3:1). Впрочем, дальше команду постигли неудачи в третьем раунде Кубка лиги, где «Кристал Пэлас» проиграл по пенальти «Борнмуту» и в минувшем туре первенства проиграли «Эвертону» со счетом 1:2. С шестью очками после трех туров «орлы» располагаются на шестой строчке, отставая от лидеров на три балла.

  • Стоит отметить, что старт у «пенсионеров» явно не задался. «Челси» отстает от лидеров АПЛ на пять очков, располагаясь на девятой строчке в национальном первенстве. Стоит отметить, что на своем поле в Премьер-лиге «синие» до поражения от «Ливерпуля» выигрывали шесть встреч подряд, пропустив в этих матчах только дважды – в играх против «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити».

  • Футболисты «Челси» за первых пять поединков сезона смогли пережить невероятный спектр эмоций. «Пенсионеры» отлично смотрелись, когда побеждали «Брайтон» (3:1) и громили «Барнсли» (6:0), однако настроение фанатов «синих» было унылым после поражений от «Ливерпуля» (0:2), а также ничьей с «Вест Бромвичем» (3:3) и вылета из Кубка Лиги «Тоттенхэма» в результате серии пенальти.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:
    Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
    Ассистент: Стюарт Бёрт (Нортгемптоншир, Англия);
    Ассистент: Саймон Беннетт (Англия);
    Резервный: Даррен Ингланд (Англия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В рамках очередного по счету 4-го тура чемпионата Англии лицом к лицу сойдутся футболисты «Челси» и «Кристал Пэлас». Встреча состоится в Лондоне, на стадионе «Стэмфорд Бридж». Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на ветку текстовой трансляции!

    • Прогнозы 159
    Челси 96.2% (153)
    X 2.5% (4)
    Кристал Пэлас 1.3% (2)
    0
    выиграет Челси, со счетом 2:1
    "Челси" хоть бы выиграл и то будет для них "хлеб" Ещё
    Valenciana #
    Все прогнозы
    1.74 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.66
    4.30
    8.00
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 3.30 7.20
1.66 3.10 8.00
1.56 4.30 6.60
1.65 3.48 6.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
4.20 1.22 3.05 1.37 1.80 2.00 1.35 3.15 1.23 4.05 1.85 2.02 1.07 8.40 1.05 9.50 1.17 4.90 1.14 5.30 1.05 9.30 1.03 9.90
13.00 1.03 11.25 1.04 3.94 1.26 3.10 1.38 2.10 1.82 1.61 2.35 1.41 2.95 1.19 4.85 1.15 5.65 1.05 10.75
3.11 1.39 2.41 1.61 2.09 1.79 1.77 2.13 1.56 2.51 2.13 1.79 1.91 2.01 1.66 2.35 1.53 2.69 1.43 3.00 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.04 10.00 1.23 4.05 1.13 5.80 1.18 4.90
3.30 1.33 2.15 1.70 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.10
1.59 2.44 1.35 3.34 1.11 7.14 1.82 2.10 1.57 2.53 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.70 1.45 1.68 2.18 1.28 3.45 1.29 3.40
4.25 1.22 2.95 1.40 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.05 1.23
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Где смотреть матч Челси 0:0 Кристал Пэлас онлайн

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Прогнозы на матч Челси 0:0 Кристал Пэлас

Исход игры
Челси
96.2% (153)
Ничья
2.5% (4)
Кристал Пэлас
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
53.9% (83)
Меньше
46.1% (71)
Обе команды забьют
Да
51.3% (79)
Нет
48.7% (75)
Популярный счёт
2:0 Челси
35.2% (56)
2:1 Челси
29.6% (47)
3:1 Челси
15.7% (25)
1:0 Челси
8.2% (13)
3:0 Челси
3.1% (5)
3:2 Челси
1.3% (2)
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