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Челси
 
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Стадион:
Кристал Пэлас

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Рис III 1 0.33
2. Жоржиньо II 1 (1) 0.33
3. Зума Курт 1 0.33
4. Абрахам Тэмми 1 0.33
5. Маунт Мэйсон 1 0.33
6. Хадсон-Одои Каллум 1 0.33
7. Аспиликуэта Сесар 0 0
8. Хаверц Кай 0 0
Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Заха Уилфрид 3 (1) 1
2. Таунсенд Андрос 1 0.33
3. Куйяте Шейку 1 0.33
4. Шлупп Джеффри 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Кристенсен Андреас 1 1
2. Алонсо Маркос 1 0
3. Джеймс Рис III 1 0
Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Уорд Джоэл 2 0
2. Макартур Джеймс 1 0
3. Маккарти Джеймс 1 0
4. Заха Уилфрид 1 0
5. Шлупп Джеффри 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Кристал Пэлас 40% (2) 20% (1) 0 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл

Последние игры между собой

Челси: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 11
Кристал Пэлас 2:3 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Челси 3:1 Кристал Пэлас Премьер-лига
Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 3 3 0 0 12 - 4 9
2. Эвертон Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
3. Ливерпуль Заявка 3 3 0 0 9 - 4 9
4. Астон Вилла Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
5. Кристал Пэлас Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Арсенал Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7. Лидс Заявка 3 2 0 1 8 - 7 6
8. Тоттенхэм Заявка 3 1 1 1 6 - 4 4
9. Челси Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
10. Ньюкасл Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
11. Манчестер Сити Заявка 2 1 0 1 5 - 6 3
12. Манчестер Юнайтед Заявка 2 1 0 1 4 - 5 3
13. Вест Хэм Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
14. Брайтон Заявка 3 1 0 2 6 - 6 3
15. Саутгемптон Заявка 3 1 0 2 3 - 6 3
16. Вулверхэмптон Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3
17. Вест Бромвич Заявка 3 0 1 2 5 - 11 1
18. Бёрнли Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
19. Шеффилд Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 4 0
20. Фулхэм Заявка 3 0 0 3 3 - 10 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Челси 96.5% (55)
    X 1.8% (1)
    Кристал Пэлас 1.8% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Кристал Пэлас
    1.45
    5.00
    8.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.39 4.95 8.00
    1.45 4.80 7.10
    1.44 5.00 8.40
    1.37 5.27 7.62
    1.43 4.84 8.07

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    11.00 1.02 4.70 1.17 3.75 1.27 2.39 1.64 2.14 1.78 1.84 2.02 1.53 2.55 1.28 3.80 1.21 4.50 1.08 7.30 1.07 7.90
    16.00 1.01 14.50 1.02 4.90 1.19 3.75 1.28 2.44 1.62 1.80 2.03 1.53 2.53 1.28 3.72 1.20 4.70 1.09 7.80
    12.56 1.02 11.22 1.03 4.53 1.16 3.81 1.24 2.43 1.58 1.94 1.92 1.58 2.43 1.29 3.49 1.22 3.96 1.08 5.96 1.07 6.63 1.02 12.87 1.02 13.30
    5.00 1.21 2.39 1.64 2.12 1.81 1.84 2.08 1.65 2.39 1.52 2.70 1.20 5.12
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    2.39 1.60 1.60 2.40 1.22 4.40
    3.76 1.27 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50
    3.49 1.29 2.43 1.58 1.62 2.35 1.22 3.96 1.14 4.74 1.03 11.22 1.03 11.22
    3.00 1.43 2.37 1.64 1.81 2.09 1.57 2.53 1.38 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40
    4.75 1.18 3.60 1.29 1.94 1.86 1.45 2.75 1.28 3.64

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.84 2.01
    1.85 1.93
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.35 1.35
    Где смотреть матч Челси - Кристал Пэлас онлайн

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    Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Челси
    96.5% (55)
    Ничья
    1.8% (1)
    Кристал Пэлас
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.45% (25)
    Меньше
    54.55% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    41.82% (23)
    Нет
    58.18% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    43.9% (25)
    2:1 Челси
    22.8% (13)
    3:1 Челси
    12.3% (7)
    1:0 Челси
    8.8% (5)
    3:0 Челси
    3.5% (2)
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