Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Кристал Пэлас
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Рис III
|1
|0.33
|2.
|Жоржиньо II
|1 (1)
|0.33
|3.
|Зума Курт
|1
|0.33
|4.
|Абрахам Тэмми
|1
|0.33
|5.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.33
|6.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.33
|7.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|8.
|Хаверц Кай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Заха Уилфрид
|3 (1)
|1
|2.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.33
|3.
|Куйяте Шейку
|1
|0.33
|4.
|Шлупп Джеффри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристенсен Андреас
|1
|1
|2.
|Алонсо Маркос
|1
|0
|3.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд Джоэл
|2
|0
|2.
|Макартур Джеймс
|1
|0
|3.
|Маккарти Джеймс
|1
|0
|4.
|Заха Уилфрид
|1
|0
|5.
|Шлупп Джеффри
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Кристал Пэлас
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 1:1 Челси Вест Бромвич 3:3 Челси Челси 6:0 Барнсли Челси 0:2 Ливерпуль
Брайтон 1:3 Челси Брайтон 1:1 Челси Бавария 4:1 Челси Арсенал 2:1 Челси Челси 2:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Манчестер Юнайтед 1:3 Кристал Пэлас Борнмут 0:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон
Кристал Пэлас 1:1 Брондбю Миллуолл 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 3:0 Чарльтон Кристал Пэлас 2:1 Оксфорд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл
Последние игры между собой
Челси: победы: 11, ничьи: 0, поражения: 4
Кристал Пэлас: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 11
Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 0:3 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Кристал Пэлас Премьер-лига Челси 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 1:2 Челси Премьер-лига Кристал Пэлас 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Челси Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|12 - 4
|9
|2.
|Эвертон
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 4
|9
|4.
|Астон Вилла
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|5.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Арсенал
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Лидс
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 7
|6
|8.
|Тоттенхэм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|9.
|Челси
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|10.
|Ньюкасл
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 6
|3
|12.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Вест Хэм
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 4
|3
|14.
|Брайтон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|16.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|17.
|Вест Бромвич
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 11
|1
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|19.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|20.
|Фулхэм
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.70
|1.17
|3.75
|1.27
|2.39
|1.64
|2.14
|1.78
|1.84
|2.02
|—
|—
|1.53
|2.55
|1.28
|3.80
|1.21
|4.50
|1.08
|7.30
|1.07
|7.90
|—
|—
|—
|—
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|4.90
|1.19
|3.75
|1.28
|2.44
|1.62
|—
|—
|1.80
|2.03
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.72
|1.20
|4.70
|1.09
|7.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12.56
|1.02
|11.22
|1.03
|4.53
|1.16
|3.81
|1.24
|2.43
|1.58
|—
|—
|1.94
|1.92
|—
|—
|1.58
|2.43
|1.29
|3.49
|1.22
|3.96
|1.08
|5.96
|1.07
|6.63
|1.02
|12.87
|1.02
|13.30
|—
|—
|—
|—
|5.00
|1.21
|—
|—
|2.39
|1.64
|2.12
|1.81
|1.84
|2.08
|1.65
|2.39
|1.52
|2.70
|—
|—
|1.20
|5.12
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.39
|1.60
|—
|—
|1.60
|2.40
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.76
|1.27
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.59
|2.36
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.15
|5.50
|—
|—
|—
|—
|3.49
|1.29
|—
|—
|2.43
|1.58
|—
|—
|1.62
|2.35
|—
|—
|1.22
|3.96
|1.14
|4.74
|1.03
|11.22
|1.03
|11.22
|—
|—
|3.00
|1.43
|2.37
|1.64
|1.81
|2.09
|1.57
|2.53
|1.38
|3.21
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Челси - Кристал Пэлас
Исход игры
Челси
96.5% (55)
Ничья
1.8% (1)
Кристал Пэлас
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.45% (25)
Меньше
54.55% (30)
Обе команды забьют
Да
41.82% (23)
Нет
58.18% (32)
Популярный счёт
2:0 Челси
43.9% (25)
2:1 Челси
22.8% (13)
3:1 Челси
12.3% (7)
1:0 Челси
8.8% (5)
3:0 Челси
3.5% (2)
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