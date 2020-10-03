  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Адмира
3:1
Конец матча

Стадион:
Рид
0'
1:0
5' Гол
Бройниг Максимилиан
23' Желтая карточка
Радлингер Самуэль
2:0
23' Пенальти
Roman Kerschbaum
45' Желтая карточка
Лергер Михель
49' Желтая карточка
Roman Kerschbaum
2:1
49' Пенальти
Marco Gruell
63' Желтая карточка
Оффенбахер Даниэль
3:1
66' Гол
Томич Томислав
90'+2
1
Ляйтнер
Андреас
27
Emanuel
Aiwu
19
Wilhelm
Vorsager
15
Lukas
Rath
90
Томич
Томислав
24
Marco
Hausjell
2
Ауэр
Штефан
14
Morten
Hjulmand
8
Roman
Kerschbaum
10
Бройниг
Максимилиан
16
Хоффер
Эрвин
1
Радлингер
Самуэль
3
Керхе
Мануэль
4
Marcel
Ziegl
28
Thomas
Reifeltshammer
2
Майзль
Лука
5
Лергер
Михель
11
Оффенбахер
Даниэль
17
Marco
Gruell
16
Лакнер
Маркус
9
Bernd
Gschweidl
29
Valentin
Grubeck
Адмира
3-1-4-2
Рид
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Адмира
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бройниг Максимилиан 2 0.5
2. Томич Томислав 1 0.25
3. Roman Kerschbaum 1 (1) 0.25
4. Хоффер Эрвин 1 0.25
5. Marco Hausjell 1 0.25
6. Гартнер Кристиан 0 0
Рид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Висмейер Юлиан 2 (1) 0.5
2. Marco Gruell 2 (2) 0.5
3. Valentin Grubeck 1 0.25

Карточки

Адмира
# Игрок      
1. Roman Kerschbaum 2 0
2. Майерхофер Штефан 1 0
3. Lukas Rath 1 0
4. Marcus Maier 1 0
5. Aleksandar Cirkovic 1 0
Рид
# Игрок      
1. Лергер Михель 2 0
2. Thomas Reifeltshammer 1 0
3. Оффенбахер Даниэль 1 0
4. Радлингер Самуэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Адмира 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Рид 0 20% (1) 0 20% (1) 0 60% (3)

Предыдущие игры

Адмира Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира
Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Рид Последние 20 матчей: + = -
Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц
Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид

Последние игры между собой

Адмира: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Рид: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Адмира 0:1 Рид Товарищеские матчи Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:1 Адмира Бундеслига
Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Рид 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Адмира Бундеслига Рид 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:4 Рид Бундеслига Рид 4:1 Адмира Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аустрия Вена 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
7. Адмира 4 1 1 2 6 - 12 4
8. Штурм 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
10. Рид 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Хартберг 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BSFZ Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.42 3.70 9.50
3.30 3.68 2.06
1.40 3.97 13.73

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.80 1.04 8.50 1.05 3.10 1.33 4.60 1.17 1.87 1.94 1.64 2.25 2.80 1.40 1.19 4.30 1.65 2.15 1.04 8.80 1.08 7.00 1.02 11.00
13.50 1.03 10.75 1.05 4.30 1.23 3.38 1.33 2.09 1.82 1.61 2.34 1.46 2.76 1.19 4.80 1.16 5.60 1.06 9.90
4.21 1.24 2.46 1.58 4.75 1.20 2.43 1.60 3.36 1.35 2.34 1.64 2.53 1.56 2.08 1.81 1.61 2.41 1.40 3.08 1.57 2.50 1.34 3.42 1.11 7.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.10 1.74 2.08 1.70 1.15 5.00 1.42 2.75 1.03 10.00
3.30 1.33 2.24 1.65 1.54 2.48 1.18 4.70 1.12 6.15
3.19 1.38 2.63 1.52 2.06 1.82 1.65 2.33 1.97 1.91 1.62 2.38 1.27 3.89 1.25 4.19 1.13 6.57
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.35 1.82 1.92 1.37 2.95
4.25 1.22 3.15 1.36 1.85 1.95 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
2.95 1.38
Где смотреть матч Адмира 3:1 Рид онлайн

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