1:0
5' ГолБройниг Максимилиан
23' Желтая карточкаРадлингер Самуэль
2:0
23' ПенальтиRoman Kerschbaum
45' Желтая карточкаЛергер Михель
49' Желтая карточкаRoman Kerschbaum
2:1
49' ПенальтиMarco Gruell
63' Желтая карточкаОффенбахер Даниэль
3:1
66' ГолТомич Томислав
27
Emanuel
Aiwu
15
Lukas
Rath
16
Хоффер
Эрвин
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Emanuel AiwuЗащитник
- Защитник
-
15 Lukas RathЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Хоффер ЭрвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
97 Joseph Gande
-
29 Felix Ndifor
-
-
18 Phoenix Tomp
-
Главный тренер: Damir Buric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Marco GruellПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Murat Satin
-
Главный тренер: Gerald Baumgartner
Ход матча
5'
23'
2:0
45'
49'
49'
2:1
66'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бройниг Максимилиан
|2
|0.5
|2.
|Томич Томислав
|1
|0.25
|3.
|Roman Kerschbaum
|1 (1)
|0.25
|4.
|Хоффер Эрвин
|1
|0.25
|5.
|Marco Hausjell
|1
|0.25
|6.
|Гартнер Кристиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Висмейер Юлиан
|2 (1)
|0.5
|2.
|Marco Gruell
|2 (2)
|0.5
|3.
|Valentin Grubeck
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Roman Kerschbaum
|2
|0
|2.
|Майерхофер Штефан
|1
|0
|3.
|Lukas Rath
|1
|0
|4.
|Marcus Maier
|1
|0
|5.
|Aleksandar Cirkovic
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лергер Михель
|2
|0
|2.
|Thomas Reifeltshammer
|1
|0
|3.
|Оффенбахер Даниэль
|1
|0
|4.
|Радлингер Самуэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Адмира
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Рид
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|0
|60% (3)
Предыдущие игры
Адмира Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 2:2 Адмира Адмира 0:5 Санкт-Пёльтен Адмира 1:2 Стрипфинг Рапид Вена 4:1 Адмира
Трайскирхен 3:1 Адмира Адмира 2:1 Хорн ВСК Герта 0:3 Адмира Винер Виктория 1:2 Адмира Адмира 2:1 Амштеттен Адмира 3:2 Словацко Адмира 2:2 Санкт-Пёльтен Адмира 2:1 Баник Острава Адмира 0:3 Винер Нойштадт Штурм 2:2 Адмира Сваровски Тироль 0:0 Адмира Адмира 0:3 Санкт-Пёльтен Маттерсбург 1:2 Адмира Адмира 0:2 Аустрия Вена Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах
Рид Последние 20 матчей: + = -Рид 1:3 Ред Булл Зальцбург Аустрия Вена 2:1 Рид Рид 3:2 Сваровски Тироль Рид 1:2 Блау-Вайс Линц
Гляйсдорф 1:1 Рид Рид 2:2 Цвиккау Рид 9:0 Флоридсдорфер Хорн 2:3 Рид Рид 4:3 Ваккер Инсбрук СВ Валлерн 2:3 Рид Рид 2:2 Лиферинг Форвертс Штайр 0:1 Рид Рид 1:3 Блау-Вайс Линц Юниорс Пашинг 3:2 Рид Рид 1:3 Аустрия Вена-2 Рид 5:0 Капфенберг ГАК 4:2 Рид Рид 3:1 Лафниц Рид 2:0 Амштеттен Амштеттен 1:2 Рид
Последние игры между собой
Адмира: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Рид: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 1:0 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Адмира 5:1 Адмира Товарищеские матчи Рид 1:1 Адмира Бундеслига Адмира 3:1 Рид Бундеслига Адмира 1:0 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 0:0 Рид Бундеслига Рид 1:1 Адмира Бундеслига Рид 3:0 Адмира Бундеслига Адмира 2:2 Рид Бундеслига Рид 2:2 Адмира Бундеслига Адмира 1:4 Рид Бундеслига Рид 4:1 Адмира Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Аустрия Вена
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|8.
|Штурм
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|Рид
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Альтах
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.80
|1.04
|8.50
|1.05
|3.10
|1.33
|—
|—
|4.60
|1.17
|1.87
|1.94
|1.64
|2.25
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.19
|4.30
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.04
|8.80
|1.08
|7.00
|1.02
|11.00
|13.50
|1.03
|10.75
|1.05
|4.30
|1.23
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.09
|1.82
|—
|—
|1.61
|2.34
|—
|—
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.16
|5.60
|—
|—
|1.06
|9.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.21
|1.24
|—
|—
|2.46
|1.58
|4.75
|1.20
|2.43
|1.60
|3.36
|1.35
|2.34
|1.64
|2.53
|1.56
|2.08
|1.81
|1.61
|2.41
|1.40
|3.08
|1.57
|2.50
|1.34
|3.42
|1.11
|7.06
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.74
|—
|—
|2.08
|1.70
|—
|—
|1.15
|5.00
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.54
|2.48
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.12
|6.15
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.38
|2.63
|1.52
|2.06
|1.82
|1.65
|2.33
|1.97
|1.91
|1.62
|2.38
|1.27
|3.89
|1.25
|4.19
|1.13
|6.57
|—
|—