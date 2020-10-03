Сваровски Тироль
0:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Тиволи Ной
Аустрия Вена
0:1
46' ГолPatrick Wimmer
64' Желтая карточкаПецос Атанасиос
24
Кох
Фабиан
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
43
Челич
Неманя
22
Дедич
Златко
3
Maudo
27
Эбнер
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Кох ФабианЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
21 Zan RogeljПолузащитник
- Полузащитник
-
43 Челич НеманяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Дедич ЗлаткоНападающий
- Запасные игроки
-
34 Хагер ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Йебоа КелвинНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Silberberger
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 MaudoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Ammar Helac
-
Главный тренер: Штёгер Петер
Ход матча
46'
0:1
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дедич Златко
|3 (1)
|0.75
|2.
|Баден Николай
|1
|0.25
|3.
|Шнегг Давид
|1
|0.25
|4.
|Кох Фабиан
|0
|0
|5.
|Йебоа Келвин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Моншайн Кристоф
|3 (2)
|0.75
|2.
|Benedikt Pichler
|1
|0.25
|3.
|Patrick Wimmer
|1
|0.25
|4.
|Мадль Михаэль
|0
|0
|5.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Освальд Фердинанд
|2
|0
|2.
|Хагер Штефан
|1
|0
|3.
|Гугганиг Давид
|1
|0
|4.
|Бучачер Флориан
|1
|0
|5.
|Ридер Флориан
|1
|0
|6.
|Челич Неманя
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тейгль Георг
|1
|0
|2.
|Цвиршиц Штефан
|1
|0
|3.
|Сакс Максимилиан
|1
|0
|4.
|Палмер-Браун Эрик
|1
|0
|5.
|Марчинко Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сваровски Тироль
|60% (3)
|20% (1)
|0
|0
|20% (1)
|0
|Аустрия Вена
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна
Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена
Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира
Последние игры между собой
Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Аустрия Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Санкт-Пёльтен
|3:2
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|5.
|Аустрия Вена
|1:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Сваровски Тироль
|0:1
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|7.
|Адмира
|3:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|8.
|Штурм
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|9.
|Вольфсбергер
|2:3
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|10.
|Рид
|1:3
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Хартберг
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|12.
|Альтах
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.00
|1.15
|10.50
|1.02
|3.25
|1.31
|3.40
|1.29
|1.52
|2.42
|1.98
|1.82
|1.75
|2.08
|1.12
|5.55
|1.23
|3.90
|1.01
|12.60
|1.06
|7.80
|1.03
|10.00
|13.75
|1.03
|12.50
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|2.29
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.07
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.70
|—
|—