  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Австрия
Сваровски Тироль
0:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Аустрия Вена
0'
0:1
46' Гол
Patrick Wimmer
64' Желтая карточка
Пецос Атанасиос
74'
25
Освальд
Фердинанд
24
Кох
Фабиан
30
Raffael
Behounek
4
Гугганиг
Давид
28
Шнегг
Давид
21
Zan
Rogelj
6
Пецос
Атанасиос
43
Челич
Неманя
8
Renny
Smith
9
Баден
Николай
22
Дедич
Златко
1
Пенц
Патрик
5
Vesel
Demaku
3
Maudo
4
Палмер-Браун
Эрик
29
Зуттнер
Маркус
27
Эбнер
Томас
9
Patrick
Wimmer
70
Саркария
Манприт
7
Сакс
Максимилиан
11
Benedikt
Pichler
14
Моншайн
Кристоф
Сваровски Тироль
4-4-2
Аустрия Вена
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Сваровски Тироль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дедич Златко 3 (1) 0.75
2. Баден Николай 1 0.25
3. Шнегг Давид 1 0.25
4. Кох Фабиан 0 0
5. Йебоа Келвин 0 0
Аустрия Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Моншайн Кристоф 3 (2) 0.75
2. Benedikt Pichler 1 0.25
3. Patrick Wimmer 1 0.25
4. Мадль Михаэль 0 0
5. Зуттнер Маркус 0 0

Карточки

Сваровски Тироль
# Игрок      
1. Освальд Фердинанд 2 0
2. Хагер Штефан 1 0
3. Гугганиг Давид 1 0
4. Бучачер Флориан 1 0
5. Ридер Флориан 1 0
6. Челич Неманя 1 0
Аустрия Вена
# Игрок      
1. Тейгль Георг 1 0
2. Цвиршиц Штефан 1 0
3. Сакс Максимилиан 1 0
4. Палмер-Браун Эрик 1 0
5. Марчинко Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сваровски Тироль 60% (3) 20% (1) 0 0 20% (1) 0
 Аустрия Вена 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Сваровски Тироль Последние 20 матчей: + = -
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК Рид 3:2 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 3:1 Санкт-Анна
Сваровски Тироль 3:0 Унион Берлин Сваровски Тироль 0:0 Адмира Маттерсбург 4:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:1 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Адмира 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 0:5 Санкт-Пёльтен Ред Булл Зальцбург 1:1 Сваровски Тироль Хартберг 0:3 Сваровски Тироль Сваровски Тироль 1:1 Адмира Сваровски Тироль 2:0 Вольфсбергер Рапид Вена 2:0 Сваровски Тироль
Аустрия Вена Последние 20 матчей: + = -
Аустрия Вена 2:2 Адмира Аустрия Вена 2:1 Рид ЛАСК 1:0 Аустрия Вена Амштеттен 1:3 Аустрия Вена
Аустрия Вена 5:0 Ретц Аустрия Вена 6:0 Юниорс Пашинг Аустрия Вена 2:11 Боруссия Д Хартберг 0:0 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:3 Хартберг Аустрия Вена 1:0 Альтах Аустрия Вена 1:0 Маттерсбург Альтах 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 2:5 Санкт-Пёльтен Адмира 0:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:4 Аустрия Вена Аустрия Вена 0:2 Альтах Санкт-Пёльтен 1:1 Аустрия Вена Аустрия Вена 1:0 Адмира

Последние игры между собой

Сваровски Тироль: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Аустрия Вена: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
Сваровски Тироль 1:2 Аустрия Вена Бундеслига Аустрия Вена 1:0 Сваровски Тироль Бундеслига Аустрия Вена 2:3 Сваровски Тироль Бундеслига Сваровски Тироль 5:2 Аустрия Вена Кубок
Сваровски Тироль 3:1 Аустрия Вена Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 3 3 0 0 10 - 3 9
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Санкт-Пёльтен 3:2 4 2 1 1 9 - 4 7
5. Аустрия Вена 1:0 4 2 1 1 5 - 4 7
6. Сваровски Тироль 0:1 4 1 1 2 5 - 5 4
7. Адмира 3:1 4 1 1 2 6 - 12 4
8. Штурм 3 0 3 0 2 - 2 3
9. Вольфсбергер 2:3 4 1 0 3 6 - 9 3
10. Рид 1:3 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Хартберг 3 0 2 1 2 - 4 2
12. Альтах 3 0 1 2 2 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tivoli Stadion Neu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Сваровски Тироль
Ничья
Аустрия Вена
2.95
4.20
2.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.95 3.70 2.20
11.00 4.20 1.33
2.94 3.70 2.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.00 1.15 10.50 1.02 3.25 1.31 3.40 1.29 1.52 2.42 1.98 1.82 1.75 2.08 1.12 5.55 1.23 3.90 1.01 12.60 1.06 7.80 1.03 10.00
13.75 1.03 12.50 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.29 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.52 2.42 2.23 1.65 1.04 9.00 1.18 4.50 1.04 9.00
3.38 1.32 2.28 1.63 1.57 2.40 1.20 4.55 1.14 5.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 1.88 1.86 1.41 2.75
4.60 1.19 3.32 1.33 1.87 1.93 1.41 2.91 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
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