Подбескидзе
1:0
Конец матча
Стадион: Городской стадион Бельско-Бялы
Сталь Мелец
31' Желтая карточкаGrzegorz Tomasiewicz
1:0
32' ГолБилиньски Камил
62' Желтая карточкаKacper Gach
28
Kornel
Osyra
22
Kacper
Gach
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Kornel OsyraЗащитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Сус МартинПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Томчук ПавелНападающий
-
77 Вробель ЯкубНападающий
-
-
-
-
96 Robert Dadok
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
Ход матча
32'
1:0
62'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|4
|0.67
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.17
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0.17
|4.
|Karol Danielak
|1
|0.17
|5.
|Aleksander Komor
|1
|0.17
|6.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|7.
|Bartosz Jaroch
|0
|0
|8.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мак Матеуш
|3
|0.5
|2.
|Доманьски Мацей
|1 (1)
|0.17
|3.
|Krystian Getinger
|1
|0.17
|4.
|Томчук Павел
|1
|0.17
|5.
|Andreja Prokic
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Модельски Филип
|1
|0
|3.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|4.
|Рундич Милан
|1
|0
|5.
|Rafal Figiel
|1
|0
|6.
|Bartosz Jaroch
|1
|0
|7.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
|8.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|9.
|Marko Roginic
|1
|0
|10.
|Kacper Gach
|1
|0
|11.
|Szymon Mroczko
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флис Марцин
|2
|0
|2.
|Grzegorz Tomasiewicz
|2
|0
|3.
|Форселль Петтери
|1
|0
|4.
|Матрас Матеуш
|1
|0
|5.
|Krystian Getinger
|1
|0
|6.
|Косцельны Камиль
|1
|0
|7.
|Robert Dadok
|1
|0
|8.
|Mateusz Zyro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Подбескидзе
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|Сталь Мелец
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|28.57% (2)
Предыдущие игры
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия
Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков
Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице
Последние игры между собой
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Сталь Мелец: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|5
|4
|1
|0
|12 - 3
|13
|2.
|Ракув
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|3.
|Шлёнск
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заглембе Любин
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|Лехия Гданьск
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|6.
|Ягеллония
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|Погонь Щецин
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Краковия
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|9.
|Легия
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|10.
|Лех
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|11.
|Висла Плоцк
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|Сталь Мелец
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Подбескидзе
|6
|1
|2
|3
|8 - 16
|5
|14.
|Варта Познань
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|15.
|Висла Краков
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|16.
|Пяст
|5
|0
|1
|4
|2 - 7
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|9.80
|1.03
|1.72
|2.05
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.88
|1.93
|1.65
|2.25
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.19
|4.30
|1.04
|9.00
|1.05
|8.70
|1.02
|11.00
|13.75
|1.03
|13.00
|1.03
|4.70
|1.20
|—
|—
|3.72
|1.28
|—
|—
|2.34
|1.67
|—
|—
|1.74
|2.12
|—
|—
|1.48
|2.69
|1.27
|3.84
|1.19
|4.70
|1.08
|8.30
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.54
|2.57
|1.32
|3.55
|1.10
|7.75
|1.44
|2.88
|1.33
|3.48
|1.57
|2.49
|1.34
|3.41
|1.40
|3.06
|1.22
|4.53
|—
|—
|1.19
|5.08
|—
|—
|—
|—