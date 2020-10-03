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  2. Матчи
  3. Польша
Подбескидзе
1:0
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
31' Желтая карточка
Grzegorz Tomasiewicz
1:0
32' Гол
Билиньски Камил
62' Желтая карточка
Kacper Gach
90'+6
13
Rafal
Leszczynski
2
Модельски
Филип
28
Kornel
Osyra
20
Башлай
Дмитрий
22
Kacper
Gach
7
Rafal
Figiel
19
Michal
Rzuchowski
14
Filip
Laskowski
6
Новак
Томаш
8
Karol
Danielak
9
Билиньски
Камил
13
Rafal
Straczek
23
Krystian
Getinger
15
Блышко
Войцех
14
Косцельны
Камиль
5
Флис
Марцин
21
Матрас
Матеуш
8
Урбаньчик
Мацей
7
Доманьски
Мацей
20
Grzegorz
Tomasiewicz
10
Мак
Матеуш
9
Andreja
Prokic
Подбескидзе
4-2-3-1
Сталь Мелец
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 4 0.67
2. Новак Томаш 1 0.17
3. Michal Rzuchowski 1 0.17
4. Karol Danielak 1 0.17
5. Aleksander Komor 1 0.17
6. Lukasz Sierpina 0 0
7. Bartosz Jaroch 0 0
8. Уббинк Корнелис 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мак Матеуш 3 0.5
2. Доманьски Мацей 1 (1) 0.17
3. Krystian Getinger 1 0.17
4. Томчук Павел 1 0.17
5. Andreja Prokic 1 0.17

Карточки

Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Модельски Филип 1 0
3. Michal Rzuchowski 1 0
4. Рундич Милан 1 0
5. Rafal Figiel 1 0
6. Bartosz Jaroch 1 0
7. Башлай Дмитрий 1 0
8. Уббинк Корнелис 1 0
9. Marko Roginic 1 0
10. Kacper Gach 1 0
11. Szymon Mroczko 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Флис Марцин 2 0
2. Grzegorz Tomasiewicz 2 0
3. Форселль Петтери 1 0
4. Матрас Матеуш 1 0
5. Krystian Getinger 1 0
6. Косцельны Камиль 1 0
7. Robert Dadok 1 0
8. Mateusz Zyro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Подбескидзе 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1)
 Сталь Мелец 0 28.57% (2) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 28.57% (2)

Предыдущие игры

Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия
Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -
Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков
Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице

Последние игры между собой

Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Сталь Мелец: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 4
Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 4:1 Сталь Мелец Первый дивизион Подбескидзе 0:2 Сталь Мелец Первый дивизион Сталь Мелец 0:1 Подбескидзе Первый дивизион
Сталь Мелец 0:4 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 2:3 Сталь Мелец Первый дивизион Сталь Мелец 0:1 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 0:1 Сталь Мелец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 5 4 1 0 12 - 3 13
2. Ракув 6 4 1 1 15 - 7 13
3. Шлёнск 5 3 1 1 11 - 6 10
4. Заглембе Любин 5 3 1 1 6 - 4 10
5. Лехия Гданьск 5 3 0 2 10 - 8 9
6. Ягеллония 5 2 2 1 6 - 5 8
7. Погонь Щецин 4 2 1 1 5 - 4 7
8. Краковия 6 1 4 1 9 - 10 7
9. Легия 4 2 0 2 5 - 6 6
10. Лех 4 1 2 1 7 - 7 5
11. Висла Плоцк 6 1 2 3 7 - 10 5
12. Сталь Мелец 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Подбескидзе 6 1 2 3 8 - 16 5
14. Варта Познань 5 1 1 3 3 - 4 4
15. Висла Краков 5 0 3 2 4 - 9 3
16. Пяст 5 0 1 4 2 - 7 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Билиньски Камил бьет в цель!
  • Желтая карточка
    31'
    Grzegorz Tomasiewicz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bielsko-Biala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.20 4.90 26.00
2.25 3.72 2.98
1.29 4.83 17.35

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 9.80 1.03 1.72 2.05 3.15 1.33 1.09 6.50 1.88 1.93 1.65 2.25 1.08 7.00 1.19 4.30 1.04 9.00 1.05 8.70 1.02 11.00
13.75 1.03 13.00 1.03 4.70 1.20 3.72 1.28 2.34 1.67 1.74 2.12 1.48 2.69 1.27 3.84 1.19 4.70 1.08 8.30
1.54 2.57 1.32 3.55 1.10 7.75 1.44 2.88 1.33 3.48 1.57 2.49 1.34 3.41 1.40 3.06 1.22 4.53 1.19 5.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.14 1.71 1.40 2.80 1.16 4.80 1.03 10.00
3.38 1.32 2.38 1.58 1.58 2.38 1.20 4.55 1.14 5.55
3.06 1.40 2.52 1.56 1.97 1.91 1.59 2.44 1.21 4.71 1.10 7.55
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00 1.29 3.40
4.80 1.20 3.38 1.32 1.87 1.93 1.43 2.83 1.27 3.76

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец онлайн

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