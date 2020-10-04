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Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 45'
Томь
0'
7' Желтая карточка
Нетфуллин Равиль
16' Желтая карточка
Поярков Денис
20' Желтая карточка
Казанков Максим
45'
Торпедо Москва
Томь

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берковский Илья 4 0.33
2. Лебеденко Игорь 3 (2) 0.25
3. Адаев Владислав 2 0.17
4. Кертанов Константин 2 0.17
5. Гордюшенко Астемир 2 0.17
6. Нетфуллин Равиль 1 0.08
7. Шоркин Максим 1 0.08
8. Прошляков Данила 1 0.08
9. Магаль Руслан 1 (1) 0.08
10. Калмыков Амур 0 0
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долгов Павел 1 0.08
2. Визнович Илья 1 0.08
3. Киреенко Павел 1 (1) 0.08

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Шоркин Максим 4 1
2. Магаль Руслан 4 0
3. Евдокимов Андрей 4 0
4. Калмыков Амур 2 1
5. Рязанцев Александр 3 0
6. Самсонов Артём Владимирович 3 0
7. Елисеев Александр 3 0
8. Адаев Владислав 3 0
9. Шустиков Сергей 2 0
10. Лях Андрей 2 0
11. Кертанов Константин 2 0
12. Берковский Илья 2 0
13. Лебеденко Игорь 1 0
14. Нетфуллин Равиль 1 0
15. Прошляков Данила 1 0
Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 5 0
2. Казанков Максим 3 1
3. Талалай Денис 4 0
4. Бугриёв Сергей 2 1
5. Поярков Денис 3 0
6. Шалаев Олег 3 0
7. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
8. Каменщиков Дмитрий 3 0
9. Текучёв Андрей 3 0
10. Бычков Андрей 1 1
11. Белов Антон 2 0
12. Ахъядов Апти 1 0
13. Киреенко Павел 1 0
14. Каленкович Виталий 1 0
15. Долгов Павел 1 0
16. Синяк Антон 1 0
17. Дмитриев Максим II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 11.76% (2) 23.53% (4) 5.88% (1) 11.76% (2) 23.53% (4) 23.53% (4)
 Томь 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный
Томь Последние 20 матчей: + = -
Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик
Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Торпедо Москва 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 8 5 0 19 - 7 29
2. Крылья Советов Заявка 13 8 2 3 27 - 8 26
3. Спартак-2 Заявка 12 8 1 3 19 - 10 25
4. Нижний Новгород 0:1 Заявка 13 8 1 4 16 - 8 25
5. Велес Москва Заявка 13 7 4 2 18 - 15 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик 1:3 Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Краснодар-2 1:0 Заявка 13 6 3 4 18 - 17 21
9. Балтика Заявка 12 5 4 3 13 - 9 19
10. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
11. Торпедо Москва 0:0 Заявка 12 4 5 3 18 - 11 17
12. Волгарь 3:1 Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
13. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
14. Динамо Брянск 0:0 Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
15. Текстильщик Заявка 13 4 4 5 12 - 17 16
16. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
17. Факел 0:0 Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон Заявка 12 3 2 7 5 - 13 11
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь 0:0 Заявка 12 0 4 8 3 - 16 4
  • Первый тайм
  • 44'
    Берковский отбрасывал мяч Рязанцеву, у которого перед штрафной площадью соперника поехала нога и не смог он нанести удар по воротам.
  • 43'
    Защитники "Торпедо" не спешат выходить в атаку и продолжают спокойно контролировать сферу на своей половине поля.
  • Угловой
    42'
    После розыгрыша углового, Рязанцев вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 41'
    Берковский на правом фланге сыграл на Елисеева, который выполнил подачу на угол вратарской, откуда Киреенко выбил сферу за пределы поля.
  • 40'
    Гордюшенко с левого фланга прострелил вдоль ворот, но Арапов на выходе кулаками выбивает сферу за пределы штрафной.
  • 39'
    Дворецков с левого края штрафной прострелил в центр, где Бугриев поставил жёстко ногу и выбил сферу за пределы поля.
  • 38'
    Самсонов перехватил мяч, сыграл направо на Елисеева, который сыграл в стенку с Лебеденко, который сделал пас в лицевую, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за лицевую линию.
  • Фол, нарушение
    37'
    Нетфуллин в центре поля врезался в Казанкова и арбитр зафиксировал фол.
  • 36'
    Давыдов проскочил между двух соперников, пробросил мяч в лицевую, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.
  • 35'
    Гордюшенко выполнил подачу на угол вратарской, откуда Калмыков головой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.
  • 34'
    Шалаев выполнил подачу на противоположный край штрафной площади, где хозяева спокойно перехватили игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    33'
    Лях на левой бровке сфолил против Давыдова, рядом со штрафной площадью соперника.
  • 32'
    Самсонов выполнил передачу вперёд по левой бровке, но мяч в воздухе пересёк боковую линию.
  • 31'
    Продолжают игроки "Торпедо" перекатывать игровой снаряд на своей половине поля.
  • 30'
    Давыдов мчится в штрафную "Торпедо" на правый край, но его опережает Лях и выбивает сферу за пределы поля.
  • 29'
    Берковский покатил мяч направо на Елисеева, но вышло немного неточно и круглый выкатился за боковую линию.
  • 28'
    Самсонов выполнил подачу в штрафную "Томи", где гости завладели игровым снарядом.
  • 27'
    Арапов на выходе выпустил мяч из рук, но рядом никого из соперников не было и выбил он потом круглого за пределы штрафной.
  • 26'
    Гордюшенко выполнил перевод на правую бровку на Елисеева, который пытался навесить в центр штрафной, но вышло неточно.
  • Офсайд
    25'
    Защитники "Торпедо" снова не спеша перекатывают игровой снаряд в центре поля, Елисеев сделал длинную передачу вперёд на Калмыкова, который снова забрался в положение "вне игры".
  • Угловой
    24'
    Рязанцев выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Лебеденко скидывал мяч в центр вратарской, где Арапов в падении зафиксировал сферу.
  • Опасный момент
    23'
    Дворецков с линии штрафной нанёс удар под перекладину и Арапов в прыжке перевёл сферу над каркасом!
  • Опасный момент
    22'
    Рязанцев сыграл налево на Лебеденко, который сместился в центр, сыграл на Берковского, тот пробил по воротам, но мяч после рикошета от соперника полетел на линию вратарской, откуда Лебеденко пытался сыграть на добивании, и Арапов заблокировал игровой снаряд!
  • 21'
    Киреенко пошёл вперёд по правому флангу, сыграл в центр, но хозяева перехватили игровой снаряд.
  • Желтая карточка
    20'
    Казанков через бедро завалил Дворецкого на половине поля соперника и за это ему было показано предупреждение.
  • 19'
    Давыдов перед штрафной площадью "Торпедо" сыграл на Пояркова, который выполнил подачу в штрафную, но хозяева выбили сферу за пределы штрафной.
  • Офсайд
    18'
    Гордюшенко сместился с левого фланга в центр, сыграл направо на Елисеева, который покатил мяч в штрафную на забежавшего туда Астемира, который оказался в офсайде.
  • 17'
    Теперь футболисты "Торпедо" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, не торопятся они идти вперёд.
  • Желтая карточка
    16'
    Поярков теперь жёстко сыграл в центре поля против Ляха и арбитр показал ему жёлтую карточку.
  • 15'
    Защитники "Томи" перекатывают игровой снаряд перед штрафной площадью соперника, Казанков пытался с разворота пробить по воротам, но хозяева выдавили его за пределы штрафной.
  • 14'
    Елисеев сыграл назад на Конюхова, который вышел далеко за пределы штрафной площади и отправил мяч на половину поля "Томи".
  • 13'
    Берковский наносит удар из-за пределов штрафной площади, но мяч летит на удобной для голкипера высоте и Арапов в падении фиксирует сферу.
  • Угловой
    13'
    После подачи с углового Калмыков не дотянулся в прыжке до мяча, затем Лях пытался в падении пробить по воротам через себя, но не попал по снаряду.
  • 12'
    Берковский бежит вперёд по правому флангу, врывается в штрафную, катит мяч на Калмыкова, который сильно бьёт по воротам и Арапов переводит сферу за пределы поля.
  • 11'
    Елисеев выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и мяч улетел на левом фланге за боковую линию.
  • 10'
    Казанков в центре поля выиграл верховое единоборство, но скинул мяч на правую бровку, где тот выкатился в аут.
  • 9'
    Первая атака "Томи", Каменщиков шёл с мячом левым флангом, покатил мяч в центр, но москвичи перехватили сферу.
  • Желтая карточка
    8'
    Нетфуллин пытался дотянуться до мяча, но попал кончиком бутсы по лицу Шалаева, за что получил жёлтую карточку.
  • 7'
    Елисеев сделал длинную передачу вперёд, но Арапов вышел из ворот и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.
  • 6'
    Рязанцев выполнил заброс на правый край штрафной площади "Томи", откуда гости выбивают сферу в сторону центрального круга.
  • 5'
    Лебеденко из центрального круга покатил мяч налево в направлении партнёра, но Денисов перехватил игровой снаряд.
  • Фол, нарушение
    4'
    Дворецков в центре поля вступил в единоборство и жёстко сыграл против Киреенко.
  • Офсайд
    3'
    Лях забросил мяч за спины защитникам соперника на Калмыкова, который оказался в офсайде.
  • 2'
    Самсонов сделал длинную передачу вперёд по левой бровке на Гордюшенко, который сыграл назад на Ляха.
  • 1'
    После вброса мяча из-за боковой линии Калачёв скидывал мяч на линию штрафной, но никого из партнёров там не оказалось.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Торпедо" и "Томи" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 13-го тура футбольной национальной лиги по футболу 2020-2021. В рамках этой игры на стадионе "Лужники, Спортивный городок" в Москве, вместимостью 2600 мест, лицом к лицу сойдутся "Торпедо" Москва и "Томь". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск); помощники судьи - Рустам Равилов (Саранск), Максим Белокур (Владивосток); резервный судья - Дмитрий Жилинский (Москва); инспектор - Виктор Лебедев (Санкт-Петербург); делегат - Петр Петухов (Москва). Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 157
Торпедо Москва 90.4% (142)
X 7% (11)
Томь 2.5% (4)
Все прогнозы
1.5 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Томь
2.01
3.58
6.12
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.70 3.35 5.90
1.82 2.65 4.80
1.69 3.58 5.35
2.01 2.52 6.12

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.20 1.20 5.90 1.11 1.82 1.92 2.08 1.70 1.77 1.98 1.23 3.90 1.27 3.60 1.05 8.50 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 15.00
8.10 1.08 6.45 1.11 2.79 1.44 2.09 1.74 1.64 2.36 1.29 3.60 1.21 4.40 1.07 8.40 1.06 9.30 1.00 18.00
3.33 1.32 2.72 1.45 2.03 1.80 1.72 2.13 1.51 2.56 1.58 2.38 1.44 2.77 1.59 2.36 1.48 2.63 1.19 4.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.35 3.05 1.61 2.23 1.15 5.00 1.07 7.60
2.58 1.49 1.68 2.16 1.30 3.45 1.08 7.90 1.05 9.00
1.17 4.92 1.42 2.84 1.59 2.36 1.40 3.01 1.31 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.20 1.63 1.51 2.45 1.17 4.60
3.24 1.33 2.14 1.69 1.51 2.52 1.17 4.90 1.11 6.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.21
Где смотреть матч Торпедо Москва 0:0 Томь онлайн

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Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Томь

Исход игры
Торпедо Москва
90.4% (142)
Ничья
7% (11)
Томь
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.14% (40)
Меньше
73.86% (113)
Обе команды забьют
Да
29.41% (45)
Нет
70.59% (108)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
43.9% (69)
1:0 Торпедо Москва
22.3% (35)
2:1 Торпедо Москва
15.3% (24)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Торпедо Москва
4.5% (7)
3:0 Торпедо Москва
1.9% (3)
1:2 Томь
1.9% (3)
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