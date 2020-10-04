Гордюшенко с левого фланга прострелил вдоль ворот, но Арапов на выходе кулаками выбивает сферу за пределы штрафной.

Берковский на правом фланге сыграл на Елисеева, который выполнил подачу на угол вратарской, откуда Киреенко выбил сферу за пределы поля.

После розыгрыша углового, Рязанцев вошёл в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.

Защитники "Торпедо" не спешат выходить в атаку и продолжают спокойно контролировать сферу на своей половине поля.

Берковский отбрасывал мяч Рязанцеву, у которого перед штрафной площадью соперника поехала нога и не смог он нанести удар по воротам.

39' Дворецков с левого края штрафной прострелил в центр, где Бугриев поставил жёстко ногу и выбил сферу за пределы поля.

38' Самсонов перехватил мяч, сыграл направо на Елисеева, который сыграл в стенку с Лебеденко, который сделал пас в лицевую, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за лицевую линию.

37' Нетфуллин в центре поля врезался в Казанкова и арбитр зафиксировал фол.

36' Давыдов проскочил между двух соперников, пробросил мяч в лицевую, но вышло слишком сильно и круглый выкатился за пределы поля.

35' Гордюшенко выполнил подачу на угол вратарской, откуда Калмыков головой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.

34' Шалаев выполнил подачу на противоположный край штрафной площади, где хозяева спокойно перехватили игровой снаряд.

33' Лях на левой бровке сфолил против Давыдова, рядом со штрафной площадью соперника.

32' Самсонов выполнил передачу вперёд по левой бровке, но мяч в воздухе пересёк боковую линию.

31' Продолжают игроки "Торпедо" перекатывать игровой снаряд на своей половине поля.

30' Давыдов мчится в штрафную "Торпедо" на правый край, но его опережает Лях и выбивает сферу за пределы поля.

29' Берковский покатил мяч направо на Елисеева, но вышло немного неточно и круглый выкатился за боковую линию.

28' Самсонов выполнил подачу в штрафную "Томи", где гости завладели игровым снарядом.

27' Арапов на выходе выпустил мяч из рук, но рядом никого из соперников не было и выбил он потом круглого за пределы штрафной.

26' Гордюшенко выполнил перевод на правую бровку на Елисеева, который пытался навесить в центр штрафной, но вышло неточно.

25' Защитники "Торпедо" снова не спеша перекатывают игровой снаряд в центре поля, Елисеев сделал длинную передачу вперёд на Калмыкова, который снова забрался в положение "вне игры".

24' Рязанцев выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Лебеденко скидывал мяч в центр вратарской, где Арапов в падении зафиксировал сферу.

23' Дворецков с линии штрафной нанёс удар под перекладину и Арапов в прыжке перевёл сферу над каркасом!

22' Рязанцев сыграл налево на Лебеденко, который сместился в центр, сыграл на Берковского, тот пробил по воротам, но мяч после рикошета от соперника полетел на линию вратарской, откуда Лебеденко пытался сыграть на добивании, и Арапов заблокировал игровой снаряд!

21' Киреенко пошёл вперёд по правому флангу, сыграл в центр, но хозяева перехватили игровой снаряд.

20' Казанков через бедро завалил Дворецкого на половине поля соперника и за это ему было показано предупреждение.

19' Давыдов перед штрафной площадью "Торпедо" сыграл на Пояркова, который выполнил подачу в штрафную, но хозяева выбили сферу за пределы штрафной.

18' Гордюшенко сместился с левого фланга в центр, сыграл направо на Елисеева, который покатил мяч в штрафную на забежавшего туда Астемира, который оказался в офсайде.

17' Теперь футболисты "Торпедо" перекатывают игровой снаряд около центрального круга, не торопятся они идти вперёд.

16' Поярков теперь жёстко сыграл в центре поля против Ляха и арбитр показал ему жёлтую карточку.

15' Защитники "Томи" перекатывают игровой снаряд перед штрафной площадью соперника, Казанков пытался с разворота пробить по воротам, но хозяева выдавили его за пределы штрафной.

14' Елисеев сыграл назад на Конюхова, который вышел далеко за пределы штрафной площади и отправил мяч на половину поля "Томи".

13' Берковский наносит удар из-за пределов штрафной площади, но мяч летит на удобной для голкипера высоте и Арапов в падении фиксирует сферу.

13' После подачи с углового Калмыков не дотянулся в прыжке до мяча, затем Лях пытался в падении пробить по воротам через себя, но не попал по снаряду.

12' Берковский бежит вперёд по правому флангу, врывается в штрафную, катит мяч на Калмыкова, который сильно бьёт по воротам и Арапов переводит сферу за пределы поля.

11' Елисеев выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и мяч улетел на левом фланге за боковую линию.

10' Казанков в центре поля выиграл верховое единоборство, но скинул мяч на правую бровку, где тот выкатился в аут.

9' Первая атака "Томи", Каменщиков шёл с мячом левым флангом, покатил мяч в центр, но москвичи перехватили сферу.

8' Нетфуллин пытался дотянуться до мяча, но попал кончиком бутсы по лицу Шалаева, за что получил жёлтую карточку.

7' Елисеев сделал длинную передачу вперёд, но Арапов вышел из ворот и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

6' Рязанцев выполнил заброс на правый край штрафной площади "Томи", откуда гости выбивают сферу в сторону центрального круга.

5' Лебеденко из центрального круга покатил мяч налево в направлении партнёра, но Денисов перехватил игровой снаряд.

4' Дворецков в центре поля вступил в единоборство и жёстко сыграл против Киреенко.

3' Лях забросил мяч за спины защитникам соперника на Калмыкова, который оказался в офсайде.

2' Самсонов сделал длинную передачу вперёд по левой бровке на Гордюшенко, который сыграл назад на Ляха.

1' После вброса мяча из-за боковой линии Калачёв скидывал мяч на линию штрафной, но никого из партнёров там не оказалось.