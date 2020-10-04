Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 45'
Томь
7' Желтая карточкаНетфуллин Равиль
16' Желтая карточкаПоярков Денис
20' Желтая карточкаКазанков Максим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лях АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Шалаев ОлегПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
42 Лапшов ИванЗащитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
72 Синяк АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Себелев Виктор
Ход матча
16'
20'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берковский Илья
|4
|0.33
|2.
|Лебеденко Игорь
|3 (2)
|0.25
|3.
|Адаев Владислав
|2
|0.17
|4.
|Кертанов Константин
|2
|0.17
|5.
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.17
|6.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.08
|7.
|Шоркин Максим
|1
|0.08
|8.
|Прошляков Данила
|1
|0.08
|9.
|Магаль Руслан
|1 (1)
|0.08
|10.
|Калмыков Амур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долгов Павел
|1
|0.08
|2.
|Визнович Илья
|1
|0.08
|3.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шоркин Максим
|4
|1
|2.
|Магаль Руслан
|4
|0
|3.
|Евдокимов Андрей
|4
|0
|4.
|Калмыков Амур
|2
|1
|5.
|Рязанцев Александр
|3
|0
|6.
|Самсонов Артём Владимирович
|3
|0
|7.
|Елисеев Александр
|3
|0
|8.
|Адаев Владислав
|3
|0
|9.
|Шустиков Сергей
|2
|0
|10.
|Лях Андрей
|2
|0
|11.
|Кертанов Константин
|2
|0
|12.
|Берковский Илья
|2
|0
|13.
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|14.
|Нетфуллин Равиль
|1
|0
|15.
|Прошляков Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|5
|0
|2.
|Казанков Максим
|3
|1
|3.
|Талалай Денис
|4
|0
|4.
|Бугриёв Сергей
|2
|1
|5.
|Поярков Денис
|3
|0
|6.
|Шалаев Олег
|3
|0
|7.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|8.
|Каменщиков Дмитрий
|3
|0
|9.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|10.
|Бычков Андрей
|1
|1
|11.
|Белов Антон
|2
|0
|12.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|13.
|Киреенко Павел
|1
|0
|14.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|15.
|Долгов Павел
|1
|0
|16.
|Синяк Антон
|1
|0
|17.
|Дмитриев Максим II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|23.53% (4)
|Томь
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Чертаново 0:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Торпедо Москва 1:2 Оренбург Чайка 1:2 Торпедо Москва
СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:2 Шинник Торпедо Москва 1:1 Балтика Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный
Томь Последние 20 матчей: + = -Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь Томь 0:2 Текстильщик
Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь
Последние игры между собой
Торпедо Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|19 - 7
|29
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 10
|25
|4.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|13
|8
|1
|4
|16 - 8
|25
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 15
|25
|6.
|Алания
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нефтехимик
|1:3 Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 7
|22
|8.
|Краснодар-2
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|11.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|12
|4
|5
|3
|18 - 11
|17
|12.
|Волгарь
|3:1 Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Динамо Брянск
|0:0 Заявка
|12
|5
|1
|6
|6 - 16
|16
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|17.
|Факел
|0:0 Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 12
|12
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|19.
|Чертаново
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|6 - 18
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|0:0 Заявка
|12
|0
|4
|8
|3 - 16
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|4.20
|1.20
|—
|—
|5.90
|1.11
|—
|—
|1.82
|1.92
|—
|—
|2.08
|1.70
|1.77
|1.98
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.05
|8.50
|1.06
|7.60
|1.05
|8.30
|1.01
|15.00
|8.10
|1.08
|—
|—
|6.45
|1.11
|—
|—
|2.79
|1.44
|—
|—
|2.09
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.36
|—
|—
|1.29
|3.60
|1.21
|4.40
|1.07
|8.40
|1.06
|9.30
|1.00
|18.00
|—
|—
|3.33
|1.32
|2.72
|1.45
|2.03
|1.80
|1.72
|2.13
|1.51
|2.56
|1.58
|2.38
|1.44
|2.77
|1.59
|2.36
|1.48
|2.63
|—
|—
|1.19
|4.82
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Томь
Исход игры
Торпедо Москва
90.4% (142)
Ничья
7% (11)
Томь
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
26.14% (40)
Меньше
73.86% (113)
Обе команды забьют
Да
29.41% (45)
Нет
70.59% (108)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
43.9% (69)
1:0 Торпедо Москва
22.3% (35)
2:1 Торпедо Москва
15.3% (24)
1:1 Ничья
5.1% (8)
3:1 Торпедо Москва
4.5% (7)
3:0 Торпедо Москва
1.9% (3)
1:2 Томь
1.9% (3)
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