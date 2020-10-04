Люнгбю
2:2
Конец матча
Стадион: Люнгбю Зрители: 300
Сённерйюск
0:1
25' ГолAnders Jacobsen II
29' Желтая карточкаVictor Torp
1:1
42' ГолЯкобсен Кристиан II
45' Желтая карточкаХебо Матиас
1:2
71' ГолAnders Jacobsen II
79' Желтая карточкаБангор Патрик
2:2
90' ГолNikolaj Geertsen
90' Желтая карточкаStefan Gartenmann
90' Красная карточкаAndre Riel
21
Хебо
Матиас
29
Victor
Torp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Хебо МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Victor TorpПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Andre RielПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Christian Nielsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Victor EkaniПолузащитник
-
90 Альбек МадсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Райт ХаджиНападающий
-
-
-
-
28 Nicolai Floe
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
25'
29'
42'
45'
71'
79'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 10
-
3 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Якобсен Кристиан II
|1
|0.25
|2.
|Nikolaj Geertsen
|1
|0.25
|3.
|Kasper Joergensen5
|1
|0.25
|4.
|Andre Riel
|0
|0
|5.
|Гюткьяер Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anders Jacobsen II
|3
|0.75
|2.
|Райт Хаджи
|3
|0.75
|3.
|Alexander Bah
|1
|0.25
|4.
|Абсалонсен Йохан
|1 (1)
|0.25
|5.
|Jeppe Simonsen
|0
|0
|6.
|Victor Ekani
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|2.
|Andre Riel
|0
|1
|3.
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|4.
|Грегор Паскаль
|1
|0
|5.
|Хебо Матиас
|1
|0
|6.
|Victor Torp
|1
|0
|7.
|Frederik Winther2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бангор Патрик
|2
|0
|2.
|Абсалонсен Йохан
|1
|0
|3.
|Anders Jacobsen II
|1
|0
|4.
|Stefan Gartenmann
|1
|0
|5.
|Райт Хаджи
|1
|0
|6.
|Victor Ekani
|1
|0
|7.
|Peter Christiansen2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Люнгбю
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Сённерйюск
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Люнгбю Последние 20 матчей: + = -Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген
Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд
Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск
Последние игры между собой
Люнгбю: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|7.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|8.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Ольборг
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|11.
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|Хорсенс
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.05
|9.30
|1.04
|5.70
|1.11
|—
|—
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.16
|1.23
|1.78
|2.00
|1.59
|2.41
|—
|—
|1.66
|2.13
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.08
|7.00
|1.04
|9.70
|1.07
|7.50
|12.00
|1.04
|10.50
|1.05
|3.84
|1.27
|—
|—
|3.18
|1.36
|—
|—
|2.05
|1.85
|—
|—
|1.62
|2.33
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.19
|4.95
|1.15
|5.75
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|6.28
|1.14
|2.48
|1.58
|2.09
|1.80
|3.01
|1.41
|3.36
|1.35
|2.81
|1.46
|2.26
|1.68
|1.78
|2.11
|2.02
|1.86
|1.68
|2.27
|1.35
|3.36
|1.19
|4.93
|—
|—
|—
|—