  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
Люнгбю
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Сённерйюск
0'
0:1
25' Гол
Anders Jacobsen II
29' Желтая карточка
Victor Torp
1:1
42' Гол
Якобсен Кристиан II
45' Желтая карточка
Хебо Матиас
1:2
71' Гол
Anders Jacobsen II
79' Желтая карточка
Бангор Патрик
2:2
90' Гол
Nikolaj Geertsen
90' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
90' Красная карточка
Andre Riel
90'+6
31
Thomas
Mikkelsen
III
9
Фосгаард
Лассе
14
Nikolaj
Geertsen
6
Frederik
Winther2
3
Хамалайнен
Брайан
21
Хебо
Матиас
30
Ромер
Марсель
29
Victor
Torp
10
Rasmus
Thellufsen
26
Гюткьяер
Фредерик
16
Якобсен
Кристиан
II
1
Лоуренс
Томас
26
Бангор
Патрик
12
Канструп
Пьер
2
Stefan
Gartenmann
9
Alexander
Bah
29
Victor
Ekani
90
Альбек
Мадс
5
Хенде
Марк-Даль
21
Jeppe
Simonsen
10
Anders
Jacobsen
II
7
Julius
Eskesen
Люнгбю
4-3-3
Сённерйюск
3-4-3

Ход матча

25'
0:1
Anders Jacobsen II
(Jeppe Simonsen)
29'
Victor Torp
 
42'
Якобсен Кристиан II
(Гюткьяер Фредерик)
1:1
45'
Хебо Матиас
 
62'
 
Peter Christiansen2
Jeppe Simonsen
64'
Kasper Enghardt
Ромер Марсель
 
65'
Kasper Joergensen5
Фосгаард Лассе
 
71'
1:2
Anders Jacobsen II
75'
Нильсен Эмиль
Гюткьяер Фредерик
 
75'
Magnus Warming
Якобсен Кристиан II
 
76'
 
Райт Хаджи
Julius Eskesen
76'
 
Фредериксен Эмиль
Victor Ekani
79'
 
Бангор Патрик
79'
Andre Riel
Victor Torp
 
84'
 
Rasmus Vinderslev
Anders Jacobsen II
84'
 
Isak Olafsson
Alexander Bah
90'
Nikolaj Geertsen
(Andre Riel)
2:2
90'
 
Stefan Gartenmann
90'
Andre Riel
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Якобсен Кристиан II 1 0.25
2. Nikolaj Geertsen 1 0.25
3. Kasper Joergensen5 1 0.25
4. Andre Riel 0 0
5. Гюткьяер Фредерик 0 0
Сённерйюск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anders Jacobsen II 3 0.75
2. Райт Хаджи 3 0.75
3. Alexander Bah 1 0.25
4. Абсалонсен Йохан 1 (1) 0.25
5. Jeppe Simonsen 0 0
6. Victor Ekani 0 0

Карточки

Люнгбю
# Игрок      
1. Гюткьяер Фредерик 2 0
2. Andre Riel 0 1
3. Хамалайнен Брайан 1 0
4. Грегор Паскаль 1 0
5. Хебо Матиас 1 0
6. Victor Torp 1 0
7. Frederik Winther2 1 0
Сённерйюск
# Игрок      
1. Бангор Патрик 2 0
2. Абсалонсен Йохан 1 0
3. Anders Jacobsen II 1 0
4. Stefan Gartenmann 1 0
5. Райт Хаджи 1 0
6. Victor Ekani 1 0
7. Peter Christiansen2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Люнгбю 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Сённерйюск 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 37.5% (3)

Предыдущие игры

Люнгбю Последние 20 матчей: + = -
Нордшелланн 4:1 Люнгбю Митьюлланд 1:0 Люнгбю Люнгбю 0:0 Ольборг Люнгбю 2:2 Копенгаген
Люнгбю 4:3 Хельсингёр Люнгбю 4:3 Helsingor 2 Люнгбю 5:1 Фремад Амагер Люнгбю 3:0 Видовре Люнгбю 4:3 HJK Helsinki 2 Люнгбю 4:3 Хеллеруп Люнгбю 2:2 Хобро Хобро 1:2 Люнгбю Люнгбю 1:1 Сённерйюск Силькеборг 2:0 Люнгбю Оденсе 3:1 Люнгбю Люнгбю 1:2 Оденсе Люнгбю 0:0 Силькеборг Сённерйюск 1:0 Люнгбю Хобро 2:2 Люнгбю Люнгбю 1:4 Копенгаген
Сённерйюск Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 3:1 Ольборг Виктория Пльзень 3:0 Сённерйюск Вайле 4:1 Сённерйюск Сённерйюск 2:0 Митьюлланд
Санкт-Паули 1:0 Сённерйюск Меппен 0:0 Сённерйюск Сённерйюск 3:2 Веннсюссель Фредерисия 3:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:3 Силькеборг Люнгбю 1:1 Сённерйюск Сённерйюск 1:1 Оденсе Ольборг 0:2 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Силькеборг Силькеборг 1:2 Сённерйюск Оденсе 2:0 Сённерйюск Сённерйюск 1:0 Люнгбю Сённерйюск 2:1 Хорсенс Сённерйюск 2:2 Силькеборг Брондбю 1:0 Сённерйюск Копенгаген 3:1 Сённерйюск

Последние игры между собой

Люнгбю: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Сённерйюск: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 8
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 2:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 0:3 Сённерйюск Суперлига Дании
Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:0 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 1:1 Сённерйюск Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 1:2 Люнгбю Суперлига Дании Люнгбю 2:0 Сённерйюск Суперлига Дании Сённерйюск 0:1 Люнгбю Суперлига Дании Сённерйюск 1:3 Люнгбю Товарищеские матчи Люнгбю 0:4 Сённерйюск Суперлига Сённерйюск 3:1 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 0:1 Сённерйюск САС Лигаен Сённерйюск 0:4 Люнгбю Товарищеские матчи Сённерйюск 1:0 Люнгбю САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен Люнгбю 1:0 Сённерйюск САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Орхус 1:0 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Вайле 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Нордшелланн 3 1 1 1 7 - 5 4
7. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
8. Оденсе 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Ольборг 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Люнгбю 4 0 2 2 3 - 7 2
11. Копенгаген 3 0 1 2 5 - 7 1
12. Хорсенс 3 0 0 3 1 - 6 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
37.00 5.30 1.18
15.00 1.08 11.00
3.34 3.60 2.10
27.42 6.58 1.17

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 9.30 1.04 5.70 1.11 3.05 1.35 2.16 1.23 1.78 2.00 1.59 2.41 1.66 2.13 1.16 4.80 1.08 7.00 1.04 9.70 1.07 7.50
12.00 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.18 1.36 2.05 1.85 1.62 2.33 1.42 2.91 1.19 4.95 1.15 5.75 1.05 10.25
6.28 1.14 2.48 1.58 2.09 1.80 3.01 1.41 3.36 1.35 2.81 1.46 2.26 1.68 1.78 2.11 2.02 1.86 1.68 2.27 1.35 3.36 1.19 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.20 1.62 2.07 1.76 1.22 2.62 1.15 5.10 1.03 10.00
3.15 1.36 2.09 1.74 1.51 2.56 1.17 5.20 1.11 6.25
2.02 1.86 1.66 2.30 1.30 3.65 1.69 2.27 1.48 2.74 1.27 3.89
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.40 1.73 2.04 1.33 3.10
4.20 1.23 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.22 4.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 1.82
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Где смотреть матч Люнгбю 2:2 Сённерйюск онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
7 Бонус: 2 000 ₽ Обзор Играть
8 Бонус: 20 000 ₽ Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Обзор Играть
11 Бонус: 19 500 ₽ Обзор Играть
12 Бонус: 3 000 ₽ Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный