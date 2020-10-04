Ткачук от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мамин первым добрался до мяча, но его удар головой точным не получился.

Малых справа навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Смирнову, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.

Котов не позволил Малых справа ворваться в штрафную площадь.

Ткачук слева навесил на Фамейе, который головой пробил выше перекладины.

У "Велеса" во второй половине тайма расстроилась игра впереди. Хозяева очень редко ходят к штрафной площади соперника, и много стало неточных передач.

33' Удар Миронова с тридцати двух метров заблокировал Осипов.

32' Фамейе справа прорвался к воротам и с острейшего угла пробил в Городового.

31' Городовой неудачно выскочил за пределы штрафной площади. До мяча голкипер не добрался, но и дальний удар оренбуржцев получился неточным.

30' Чуканов справа навесил на Ткачука, который ногой пробил в левый угол с двенадцати метров. Городовой в прыжке сумел достать мяч.

29' Малых справа прошёл вперёд, но Фищенко не позволил Андрею прострелить к воротам.

28' Ткачук справа со штрафного навесил точно в руки Городовому.

27' Малых справа навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч вынесли.

26' Котову медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

25' Фамейе на чужой половине поля грубо сыграл против Котова и получил жёлтую карточку.

24' У Котова слева в центр передача получилась в ноги сопернику.

23' Городовой вышел на подачу справа и кулаками выбил мяч из штрафной площади.

22' Осипов слева со штрафного покатил мяч на Галояна, чья передача к воротам получилась неточной.

21' Малых на фланге сбил Максименко.

20' Галоян от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч от ворот.

19' Котов слева из-за пределов штрафной площади пробил в соперника. Заработан угловой удар.

18' Максименко на чужой половине поля сбил Ткачука.

17' "Оренбург" много контролирует мяч в центре поля, но воротам хозяев при этом практически не угрожает.

16' Прострел Котова слева в штрафную площадь не дошёл до партнёров. "Оренбург" старается в обороне играть очень плотно.

14' Малых в центре поля сбил Фищенкол.

13' Баев справа подошёл к штрафной площади и пробил по воротам. Климович отбил мяч перед собой. Баев устремился на добивание и столкнулся с Мироновым. Арбитр показал Алексею жёлтую карточку за агрессивную игру.

12' Галоян справа навесил на Баева, который головой пробил рядом с дальней штангой.

11' "Оренбург" стремится перехватить инициативу. Гости стали чаще контролировать мяч в центре поля.

10' Ткачук справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда москвичи мяч вынесли.

9' Фищенко на фланге сбил Миронова.

8' Ткачук слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.

7' "Оренбург" перехватил мяч. На чужой половине поля кто-то из гостей нарушил правила.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

МАЛАНИЯ!!! Разыграли хозяева угловой удар. Гаплоян навесил на Маланию, который и отправил мяч головой в ближний угол.

5' Максименко справа прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади, где оказался один Шкофлек, сыгравший на вынос.

4' Максименко исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу нейтрализовал Шкофлек. Вторая подача Максименко с фланга нашла голову Климова, который пробил немного выше перекладины.

3' Тренер "Оренбурга" Марцел Личка не присутствует на матче из-за проблем со здоровьем.

2' "Велес" играет в голубой форме, "Оренбург" - в бёлой.