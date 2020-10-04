Велес Москва
1:0
Первый тайм: 40'
Оренбург
1:0
5' ГолМалания Диего
13' Желтая карточкаБаев Алексей
24' Желтая карточкаФамейе Джоэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
- Полузащитник
-
11 Галоян АртурПолузащитник
-
21 Баев АлексейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
88 Майга МамадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисПолузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Малых АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Юсупов АртёмНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
Ход матча
5'
1:0
13'
24'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|4
|0.31
|2.
|Климов Игорь
|2
|0.15
|3.
|Котов Павел
|2
|0.15
|4.
|Стефанович Илья
|2
|0.15
|5.
|Галоян Артур
|2
|0.15
|6.
|Малания Диего
|2 (1)
|0.15
|7.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.08
|8.
|Кирсанов Никита
|1
|0.08
|9.
|Алиев Саид
|1
|0.08
|10.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|4
|0.31
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.23
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.15
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.15
|5.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.15
|6.
|Ткачук Денис
|1
|0.08
|7.
|Козлов Андрей
|1
|0.08
|8.
|Козлов Савелий
|1
|0.08
|9.
|Прудников Николай
|1
|0.08
|10.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|1
|2.
|Котов Павел
|4
|0
|3.
|Баев Алексей
|4
|0
|4.
|Майга Мамаду
|4
|0
|5.
|Вакулич Алексей
|3
|0
|6.
|Осипов Александр
|2
|0
|7.
|Галоян Артур
|2
|0
|8.
|Фищенко Руслан
|2
|0
|9.
|Поляков Данила
|1
|0
|10.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|11.
|Малания Диего
|1
|0
|12.
|Максименко Артём
|1
|0
|13.
|Алиев Саид
|1
|0
|14.
|Стефанович Илья
|1
|0
|15.
|Михайлов Александр
|1
|0
|16.
|Макаров Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|4
|0
|2.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|3.
|Аюпов Тимур
|4
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|5.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|6.
|Козлов Савелий
|3
|0
|7.
|Козлов Андрей
|1
|1
|8.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|11.
|Ткачук Денис
|1
|0
|12.
|Гойкович Ренато
|1
|0
|13.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|14.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Москва
|41.18% (7)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Оренбург
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва
Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон
Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|2.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|18 - 14
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 7
|25
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 8
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 4
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|12.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 11
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|6 - 16
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 13
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 12
|11
|18.
|Акрон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|4 - 13
|9
|19.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 17
|9
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
Тотал
Прогнозы на матч Велес Москва 1:0 Оренбург
Исход игры
Велес Москва
13.1% (21)
Ничья
27.5% (44)
Оренбург
59.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (68)
Меньше
56.41% (88)
Обе команды забьют
Да
67.31% (105)
Нет
32.69% (51)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
31.3% (50)
1:1 Ничья
23.1% (37)
0:1 Оренбург
22.5% (36)
2:1 Велес Москва
6.3% (10)
1:0 Велес Москва
5% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 Оренбург
2.5% (4)
1:3 Оренбург
1.3% (2)
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