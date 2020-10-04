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Велес Москва
1:0
Первый тайм: 40'
Оренбург
0'
1:0
5' Гол
Малания Диего
13' Желтая карточка
Баев Алексей
24' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
40'
Велес Москва
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 4 0.31
2. Климов Игорь 2 0.15
3. Котов Павел 2 0.15
4. Стефанович Илья 2 0.15
5. Галоян Артур 2 0.15
6. Малания Диего 2 (1) 0.15
7. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.08
8. Кирсанов Никита 1 0.08
9. Алиев Саид 1 0.08
10. Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.08
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 4 0.31
2. Фамейе Джоэль 3 0.23
3. Чуканов Андреа 2 0.15
4. Эктов Александр 2 0.15
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.15
6. Ткачук Денис 1 0.08
7. Козлов Андрей 1 0.08
8. Козлов Савелий 1 0.08
9. Прудников Николай 1 0.08
10. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.08

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 3 1
2. Котов Павел 4 0
3. Баев Алексей 4 0
4. Майга Мамаду 4 0
5. Вакулич Алексей 3 0
6. Осипов Александр 2 0
7. Галоян Артур 2 0
8. Фищенко Руслан 2 0
9. Поляков Данила 1 0
10. Кирсанов Никита 1 0
11. Малания Диего 1 0
12. Максименко Артём 1 0
13. Алиев Саид 1 0
14. Стефанович Илья 1 0
15. Михайлов Александр 1 0
16. Макаров Никита 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 0
2. Алвеш Рикарду 4 0
3. Аюпов Тимур 4 0
4. Фамейе Джоэль 4 0
5. Сиваков Михаил 2 1
6. Козлов Савелий 3 0
7. Козлов Андрей 1 1
8. Скворцов Алексей 2 0
9. Шкофлек Жига 2 0
10. Насыров Исламжан 2 0
11. Ткачук Денис 1 0
12. Гойкович Ренато 1 0
13. Капленко Кирилл 1 0
14. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Москва 41.18% (7) 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Оренбург 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва
Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон
Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:1 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
2. Велес Москва 1:0 Заявка 13 8 3 2 18 - 14 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 1 3 16 - 7 25
4. Крылья Советов Заявка 12 7 2 3 25 - 8 23
5. Алания Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
6. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
7. Нефтехимик Заявка 12 6 4 2 16 - 4 22
8. Балтика Заявка 12 5 4 3 13 - 9 19
9. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
10. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
12. Торпедо Москва Заявка 11 4 4 3 18 - 11 16
13. Текстильщик Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
14. Динамо Брянск Заявка 11 5 0 6 6 - 16 15
15. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
16. Волгарь Заявка 12 4 2 6 13 - 13 14
17. Факел Заявка 12 3 2 7 8 - 12 11
18. Акрон 0:0 Заявка 12 2 3 7 4 - 13 9
19. Чертаново 0:0 Заявка 13 2 3 8 6 - 17 9
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
  • Первый тайм
  • 39'
    У "Велеса" во второй половине тайма расстроилась игра впереди. Хозяева очень редко ходят к штрафной площади соперника, и много стало неточных передач.
  • Опасный момент
    38'
    Ткачук слева навесил на Фамейе, который головой пробил выше перекладины.
  • 36'
    Котов не позволил Малых справа ворваться в штрафную площадь.
  • Опасный момент
    35'
    Малых справа навесил в центр штрафной площади. Мяч отскочил к Смирнову, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    34'
    Ткачук от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мамин первым добрался до мяча, но его удар головой точным не получился.
  • 33'
    Удар Миронова с тридцати двух метров заблокировал Осипов.
  • 32'
    Фамейе справа прорвался к воротам и с острейшего угла пробил в Городового.
  • 31'
    Городовой неудачно выскочил за пределы штрафной площади. До мяча голкипер не добрался, но и дальний удар оренбуржцев получился неточным.
  • Опасный момент
    30'
    Чуканов справа навесил на Ткачука, который ногой пробил в левый угол с двенадцати метров. Городовой в прыжке сумел достать мяч.
  • 29'
    Малых справа прошёл вперёд, но Фищенко не позволил Андрею прострелить к воротам.
  • 28'
    Ткачук справа со штрафного навесил точно в руки Городовому.
  • 27'
    Малых справа навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч вынесли.
  • Травма, повреждение
    26'
    Котову медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    25'
    Фамейе на чужой половине поля грубо сыграл против Котова и получил жёлтую карточку.
  • 24'
    У Котова слева в центр передача получилась в ноги сопернику.
  • 23'
    Городовой вышел на подачу справа и кулаками выбил мяч из штрафной площади.
  • 22'
    Осипов слева со штрафного покатил мяч на Галояна, чья передача к воротам получилась неточной.
  • Фол, нарушение
    21'
    Малых на фланге сбил Максименко.
  • Угловой
    20'
    Галоян от углового флага навесил на ближнюю штангу. Гости выбили мяч от ворот.
  • 19'
    Котов слева из-за пределов штрафной площади пробил в соперника. Заработан угловой удар.
  • Фол, нарушение
    18'
    Максименко на чужой половине поля сбил Ткачука.
  • 17'
    "Оренбург" много контролирует мяч в центре поля, но воротам хозяев при этом практически не угрожает.
  • 16'
    Прострел Котова слева в штрафную площадь не дошёл до партнёров. "Оренбург" старается в обороне играть очень плотно.
  • Фол, нарушение
    14'
    Малых в центре поля сбил Фищенкол.
  • Желтая карточка
    13'
    Баев справа подошёл к штрафной площади и пробил по воротам. Климович отбил мяч перед собой. Баев устремился на добивание и столкнулся с Мироновым. Арбитр показал Алексею жёлтую карточку за агрессивную игру.
  • Опасный момент
    12'
    Галоян справа навесил на Баева, который головой пробил рядом с дальней штангой.
  • 11'
    "Оренбург" стремится перехватить инициативу. Гости стали чаще контролировать мяч в центре поля.
  • 10'
    Ткачук справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, откуда москвичи мяч вынесли.
  • Фол, нарушение
    9'
    Фищенко на фланге сбил Миронова.
  • 8'
    Ткачук слева навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч улетел за пределы поля.
  • 7'
    "Оренбург" перехватил мяч. На чужой половине поля кто-то из гостей нарушил правила.
  • Описание гола
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАЛАНИЯ!!! Разыграли хозяева угловой удар. Гаплоян навесил на Маланию, который и отправил мяч головой в ближний угол.
  • 5'
    Максименко справа прошёл вперёд и навесил в центр штрафной площади, где оказался один Шкофлек, сыгравший на вынос.
  • Угловой
    4'
    Максименко исполнил первый угловой удар в матче. Навес на ближнюю штангу нейтрализовал Шкофлек. Вторая подача Максименко с фланга нашла голову Климова, который пробил немного выше перекладины.
  • 3'
    Тренер "Оренбурга" Марцел Личка не присутствует на матче из-за проблем со здоровьем.
  • 2'
    "Велес" играет в голубой форме, "Оренбург" - в бёлой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Авангарде"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 13 тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют московский «Велес» и «Оренбург». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 160
Велес Москва 13.1% (21)
X 27.5% (44)
Оренбург 59.4% (95)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Велес Москва
Ничья
Оренбург
3.00
3.75
7.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 3.75 7.10
3.00 3.38 2.38

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.04 6.80 1.07 2.97 1.36 2.29 1.58 1.73 2.15 1.36 3.14 1.24 3.80 1.07 6.70 1.05 7.40 1.01 16.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.75 1.44 1.81 1.98 1.37 3.04 1.10 6.80 1.07 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.54 1.29 2.38 1.57 1.57 2.35 1.22 4.20 1.14 5.40
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Прогнозы на матч Велес Москва 1:0 Оренбург

Исход игры
Велес Москва
13.1% (21)
Ничья
27.5% (44)
Оренбург
59.4% (95)
Тотал 2.5
Больше
43.59% (68)
Меньше
56.41% (88)
Обе команды забьют
Да
67.31% (105)
Нет
32.69% (51)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
31.3% (50)
1:1 Ничья
23.1% (37)
0:1 Оренбург
22.5% (36)
2:1 Велес Москва
6.3% (10)
1:0 Велес Москва
5% (8)
2:2 Ничья
2.5% (4)
0:2 Оренбург
2.5% (4)
1:3 Оренбург
1.3% (2)
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