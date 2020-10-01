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Велес Москва
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Максименко Артём 4 0.33
2. Климов Игорь 2 0.17
3. Котов Павел 2 0.17
4. Стефанович Илья 2 0.17
5. Галоян Артур 2 0.17
6. Гаракоев Сейт-Даут 1 0.08
7. Кирсанов Никита 1 0.08
8. Алиев Саид 1 0.08
9. Ботака-Иобома Эрвинг 1 0.08
10. Малания Диего 1 (1) 0.08
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 4 0.33
2. Фамейе Джоэль 3 0.25
3. Чуканов Андреа 2 0.17
4. Эктов Александр 2 0.17
5. Кулишев Артём 2 (1) 0.17
6. Ткачук Денис 1 0.08
7. Козлов Андрей 1 0.08
8. Козлов Савелий 1 0.08
9. Прудников Николай 1 0.08
10. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.08

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
1. Ботака-Иобома Эрвинг 3 1
2. Котов Павел 4 0
3. Майга Мамаду 4 0
4. Баев Алексей 3 0
5. Вакулич Алексей 3 0
6. Осипов Александр 2 0
7. Галоян Артур 2 0
8. Фищенко Руслан 2 0
9. Поляков Данила 1 0
10. Кирсанов Никита 1 0
11. Малания Диего 1 0
12. Максименко Артём 1 0
13. Алиев Саид 1 0
14. Стефанович Илья 1 0
15. Михайлов Александр 1 0
16. Макаров Никита 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 4 0
2. Алвеш Рикарду 4 0
3. Аюпов Тимур 4 0
4. Сиваков Михаил 2 1
5. Козлов Савелий 3 0
6. Фамейе Джоэль 3 0
7. Козлов Андрей 1 1
8. Скворцов Алексей 2 0
9. Шкофлек Жига 2 0
10. Насыров Исламжан 2 0
11. Ткачук Денис 1 0
12. Renato Gojkovic 1 0
13. Капленко Кирилл 1 0
14. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Велес Москва 41.18% (7) 5.88% (1) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3)
 Оренбург 16.67% (3) 11.11% (2) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 33.33% (6)

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва
Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон
Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 12 8 4 0 18 - 6 28
2. Нижний Новгород Заявка 12 8 1 3 16 - 7 25
3. Велес Москва Заявка 12 7 3 2 17 - 14 24
4. Крылья Советов Заявка 12 7 2 3 25 - 8 23
5. Алания Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
6. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
7. Нефтехимик Заявка 12 6 4 2 16 - 4 22
8. Балтика Заявка 12 5 4 3 13 - 9 19
9. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
10. Чайка Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
11. Торпедо Москва Заявка 11 4 4 3 18 - 11 16
12. СКА-Хабаровск Заявка 12 5 1 6 14 - 16 16
13. Текстильщик Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
14. Динамо Брянск Заявка 11 5 0 6 6 - 16 15
15. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
16. Волгарь Заявка 12 4 2 6 13 - 13 14
17. Факел Заявка 12 3 2 7 8 - 12 11
18. Акрон Заявка 11 2 2 7 4 - 13 8
19. Чертаново Заявка 12 2 2 8 6 - 17 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Велес Москва 14.8% (9)
    X 26.2% (16)
    Оренбург 59% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Велес Москва
    Ничья
    Оренбург
    3.10
    3.34
    2.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    3.10 3.30 2.30
    3.10 3.34 2.32

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.70 1.07 7.10 1.10 2.95 1.40 2.24 1.65 1.71 2.23 1.34 3.26 1.24 4.05 1.09 7.50 1.07 8.40 1.01 16.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.71 1.45 1.75 2.05 1.35 3.14 1.09 6.95 1.06 8.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.38 1.31 2.28 1.61 1.55 2.42 1.20 4.50 1.13 5.70
    Где смотреть матч Велес Москва - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Велес Москва - Оренбург

    Исход игры
    Велес Москва
    14.8% (9)
    Ничья
    26.2% (16)
    Оренбург
    59% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.46% (28)
    Меньше
    52.54% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    67.8% (40)
    Нет
    32.2% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    31.1% (19)
    0:1 Оренбург
    21.3% (13)
    1:1 Ничья
    19.7% (12)
    2:1 Велес Москва
    8.2% (5)
    1:0 Велес Москва
    3.3% (2)
    0:2 Оренбург
    3.3% (2)
    2:2 Ничья
    3.3% (2)
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