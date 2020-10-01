Велес Москва
Позже
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Максименко Артём
|4
|0.33
|2.
|Климов Игорь
|2
|0.17
|3.
|Котов Павел
|2
|0.17
|4.
|Стефанович Илья
|2
|0.17
|5.
|Галоян Артур
|2
|0.17
|6.
|Гаракоев Сейт-Даут
|1
|0.08
|7.
|Кирсанов Никита
|1
|0.08
|8.
|Алиев Саид
|1
|0.08
|9.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0.08
|10.
|Малания Диего
|1 (1)
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|4
|0.33
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.25
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.17
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.17
|5.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.17
|6.
|Ткачук Денис
|1
|0.08
|7.
|Козлов Андрей
|1
|0.08
|8.
|Козлов Савелий
|1
|0.08
|9.
|Прудников Николай
|1
|0.08
|10.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|1
|2.
|Котов Павел
|4
|0
|3.
|Майга Мамаду
|4
|0
|4.
|Баев Алексей
|3
|0
|5.
|Вакулич Алексей
|3
|0
|6.
|Осипов Александр
|2
|0
|7.
|Галоян Артур
|2
|0
|8.
|Фищенко Руслан
|2
|0
|9.
|Поляков Данила
|1
|0
|10.
|Кирсанов Никита
|1
|0
|11.
|Малания Диего
|1
|0
|12.
|Максименко Артём
|1
|0
|13.
|Алиев Саид
|1
|0
|14.
|Стефанович Илья
|1
|0
|15.
|Михайлов Александр
|1
|0
|16.
|Макаров Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|4
|0
|2.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|3.
|Аюпов Тимур
|4
|0
|4.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|5.
|Козлов Савелий
|3
|0
|6.
|Фамейе Джоэль
|3
|0
|7.
|Козлов Андрей
|1
|1
|8.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|11.
|Ткачук Денис
|1
|0
|12.
|Renato Gojkovic
|1
|0
|13.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|14.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Велес Москва
|41.18% (7)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|Оренбург
|16.67% (3)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|33.33% (6)
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Волга Ульяновск 2:4 Велес Москва Чайка 0:2 Велес Москва Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск Спартак-2 2:1 Велес Москва
Балтика 1:2 Велес Москва Велес Москва 2:2 Краснодар-2 Акрон 0:1 Велес Москва Велес Москва 0:5 Торпедо Москва Велес Москва 4:1 Балтика Шинник 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Факел Волгарь 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:1 Крылья Советов Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон
Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|18 - 6
|28
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 7
|25
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 14
|24
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 8
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 4
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|Чайка
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 11
|16
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 16
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|6 - 16
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 13
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 13
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
Тотал
Прогнозы на матч Велес Москва - Оренбург
Исход игры
Велес Москва
14.8% (9)
Ничья
26.2% (16)
Оренбург
59% (36)
Тотал 2.5
Больше
47.46% (28)
Меньше
52.54% (31)
Обе команды забьют
Да
67.8% (40)
Нет
32.2% (19)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
31.1% (19)
0:1 Оренбург
21.3% (13)
1:1 Ничья
19.7% (12)
2:1 Велес Москва
8.2% (5)
1:0 Велес Москва
3.3% (2)
0:2 Оренбург
3.3% (2)
2:2 Ничья
3.3% (2)
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