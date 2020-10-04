Крылья Советов
Позже
Алания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|6
|0.5
|2.
|Голенков Егор
|5
|0.42
|3.
|Зиньковский Антон
|4
|0.33
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.17
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.17
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.08
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.08
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.08
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|4
|0.33
|2.
|Хадарцев Батраз
|4 (1)
|0.33
|3.
|Малоян Артур
|2
|0.17
|4.
|Машуков Ислам
|2
|0.17
|5.
|Кочиев Хетаг
|2
|0.17
|6.
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.17
|7.
|Магомедов Бутта
|2 (1)
|0.17
|8.
|Бутаев Аллон
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Гацкан Александр
|2
|1
|3.
|Божин Сергей
|3
|0
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Голенков Егор
|2
|0
|7.
|Ежов Роман
|2
|0
|8.
|Фролов Евгений
|1
|0
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|10.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|11.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|13.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|14.
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|15.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Багаев Алан
|2
|1
|2.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Засеев Азамат
|3
|0
|4.
|Хабалов Алан
|3
|0
|5.
|Машуков Ислам
|3
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|3
|0
|7.
|Дзахов Давид
|2
|0
|8.
|Суанов Руслан
|2
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|2
|0
|11.
|Шавлохов Давид
|2
|0
|12.
|Малоян Артур
|1
|0
|13.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|14.
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|15.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|16.
|Солдатенко Ростислав
|1
|0
|17.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|18.
|Хугаев Алан
|1
|0
|19.
|Цараев Алан
|1
|0
|20.
|Бутаев Аллон
|1
|0
|21.
|Кобесов Давид
|1
|0
|22.
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|Алания
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Алания Последние 20 матчей: + = -Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|0:1 Заявка
|13
|8
|4
|1
|18 - 7
|28
|2.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|18 - 14
|27
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 7
|25
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 8
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 4
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|9.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|12.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 11
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|6 - 16
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 13
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 12
|11
|18.
|Акрон
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|4 - 13
|9
|19.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|13
|2
|3
|8
|6 - 17
|9
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.02
|9.40
|1.03
|3.70
|1.21
|—
|—
|3.00
|1.38
|1.98
|1.77
|2.00
|1.78
|1.79
|1.96
|1.58
|2.30
|—
|—
|1.37
|2.95
|1.19
|4.70
|1.16
|5.40
|1.05
|9.30
|1.03
|9.90
|12.75
|1.03
|11.75
|1.03
|4.25
|1.22
|—
|—
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.76
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.20
|4.65
|1.16
|5.05
|1.05
|9.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.77
|1.27
|2.79
|1.42
|2.93
|1.40
|2.37
|1.59
|2.04
|1.79
|1.81
|2.05
|1.55
|2.47
|1.43
|2.85
|1.35
|3.21
|—
|—
|1.11
|6.85
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов - Алания
Исход игры
Крылья Советов
87.6% (141)
Ничья
8.7% (14)
Алания
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (104)
Меньше
33.33% (52)
Обе команды забьют
Да
70.51% (110)
Нет
29.49% (46)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
48.4% (78)
2:0 Крылья Советов
12.4% (20)
1:0 Крылья Советов
12.4% (20)
1:1 Ничья
6.8% (11)
3:1 Крылья Советов
5.6% (9)
3:2 Крылья Советов
3.7% (6)
3:0 Крылья Советов
1.9% (3)
1:2 Алания
1.9% (3)
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