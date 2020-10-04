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Крылья Советов
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 6 0.5
2. Голенков Егор 5 0.42
3. Зиньковский Антон 4 0.33
4. Гынсарь Раду 2 0.17
5. Ежов Роман 2 0.17
6. Гацкан Александр 1 0.08
7. Сарвели Владислав 1 0.08
8. Солдатенков Александр 1 0.08
9. Витюгов Максим 1 0.08
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 4 0.33
2. Хадарцев Батраз 4 (1) 0.33
3. Малоян Артур 2 0.17
4. Машуков Ислам 2 0.17
5. Кочиев Хетаг 2 0.17
6. Хабалов Алан 2 (1) 0.17
7. Магомедов Бутта 2 (1) 0.17
8. Бутаев Аллон 1 0.08

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 2 1
3. Божин Сергей 3 0
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Фролов Евгений 1 0
9. Гынсарь Раду 1 0
10. Полуяхтов Владимир 1 0
11. Зеффан Мехди 1 0
12. Кабутов Дмитрий 1 0
13. Солдатенков Александр 1 0
14. Цыпченко Дмитрий 1 0
15. Пруцев Данил 1 0
Алания
# Игрок      
1. Багаев Алан 2 1
2. Кобесов Дмитрий 2 1
3. Засеев Азамат 3 0
4. Хабалов Алан 3 0
5. Машуков Ислам 3 0
6. Гурциев Батраз 3 0
7. Дзахов Давид 2 0
8. Суанов Руслан 2 0
9. Хосонов Хетаг 2 0
10. Магомедов Бутта 2 0
11. Шавлохов Давид 2 0
12. Малоян Артур 1 0
13. Зураев Эльбрус 1 0
14. Хадарцев Батраз 1 0
15. Кокоев Батрадз 1 0
16. Солдатенко Ростислав 1 0
17. Крамаренко Сергей 1 0
18. Хугаев Алан 1 0
19. Цараев Алан 1 0
20. Бутаев Аллон 1 0
21. Кобесов Давид 1 0
22. Кочиев Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 30.43% (7)
 Алания 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Алания Последние 20 матчей: + = -
Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Крылья Советов 2:1 Алания Премьер-лига Алания 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Алания 2:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Алания Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 0:1 Заявка 13 8 4 1 18 - 7 28
2. Велес Москва 1:0 Заявка 13 8 3 2 18 - 14 27
3. Нижний Новгород Заявка 12 8 1 3 16 - 7 25
4. Крылья Советов Заявка 12 7 2 3 25 - 8 23
5. Алания Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
6. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
7. Нефтехимик Заявка 12 6 4 2 16 - 4 22
8. Балтика Заявка 12 5 4 3 13 - 9 19
9. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
10. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
12. Торпедо Москва Заявка 11 4 4 3 18 - 11 16
13. Текстильщик Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
14. Динамо Брянск Заявка 11 5 0 6 6 - 16 15
15. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
16. Волгарь Заявка 12 4 2 6 13 - 13 14
17. Факел Заявка 12 3 2 7 8 - 12 11
18. Акрон 0:0 Заявка 12 2 3 7 4 - 13 9
19. Чертаново 0:0 Заявка 13 2 3 8 6 - 17 9
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 13-го тура первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Аланией". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 161
Крылья Советов 87.6% (141)
X 8.7% (14)
Алания 3.7% (6)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Алания
1.55
4.70
6.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.48 4.70 6.00
1.49 4.20 6.20
1.55 4.33 5.70
1.52 4.32 6.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.00 1.02 9.40 1.03 3.70 1.21 3.00 1.38 1.98 1.77 2.00 1.78 1.79 1.96 1.58 2.30 1.37 2.95 1.19 4.70 1.16 5.40 1.05 9.30 1.03 9.90
12.75 1.03 11.75 1.03 4.25 1.22 3.26 1.34 2.15 1.76 1.70 2.15 1.44 2.79 1.20 4.65 1.16 5.05 1.05 9.50
3.77 1.27 2.79 1.42 2.93 1.40 2.37 1.59 2.04 1.79 1.81 2.05 1.55 2.47 1.43 2.85 1.35 3.21 1.11 6.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.70
3.24 1.33 2.23 1.63 1.52 2.50 1.18 4.85 1.11 6.00
3.31 1.34 2.73 1.47 2.15 1.74 1.68 2.21 1.48 2.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.39 1.71 2.03 1.30 3.35
4.50 1.20 3.08 1.36 1.78 1.94 1.38 2.99 1.24 3.86

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.83 1.91
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.50 1.27
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Алания

Исход игры
Крылья Советов
87.6% (141)
Ничья
8.7% (14)
Алания
3.7% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (104)
Меньше
33.33% (52)
Обе команды забьют
Да
70.51% (110)
Нет
29.49% (46)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
48.4% (78)
2:0 Крылья Советов
12.4% (20)
1:0 Крылья Советов
12.4% (20)
1:1 Ничья
6.8% (11)
3:1 Крылья Советов
5.6% (9)
3:2 Крылья Советов
3.7% (6)
3:0 Крылья Советов
1.9% (3)
1:2 Алания
1.9% (3)
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