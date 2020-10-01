Крылья Советов
Позже
Алания
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|6
|0.5
|2.
|Голенков Егор
|5
|0.42
|3.
|Зиньковский Антон
|4
|0.33
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.17
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.17
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.08
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.08
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.08
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гурциев Батраз
|4
|0.33
|2.
|Хадарцев Батраз
|4 (1)
|0.33
|3.
|Малоян Артур
|2
|0.17
|4.
|Машуков Ислам
|2
|0.17
|5.
|Кочиев Хетаг
|2
|0.17
|6.
|Хабалов Алан
|2 (1)
|0.17
|7.
|Магомедов Бутта
|2 (1)
|0.17
|8.
|Бутаев Аллон
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Гацкан Александр
|2
|1
|3.
|Божин Сергей
|3
|0
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Голенков Егор
|2
|0
|7.
|Ежов Роман
|2
|0
|8.
|Фролов Евгений
|1
|0
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|10.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|11.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|12.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|13.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|14.
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|15.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Багаев Алан
|2
|1
|2.
|Кобесов Дмитрий
|2
|1
|3.
|Засеев Азамат
|3
|0
|4.
|Хабалов Алан
|3
|0
|5.
|Машуков Ислам
|3
|0
|6.
|Гурциев Батраз
|3
|0
|7.
|Дзахов Давид
|2
|0
|8.
|Суанов Руслан
|2
|0
|9.
|Хосонов Хетаг
|2
|0
|10.
|Магомедов Бутта
|2
|0
|11.
|Шавлохов Давид
|2
|0
|12.
|Малоян Артур
|1
|0
|13.
|Зураев Эльбрус
|1
|0
|14.
|Хадарцев Батраз
|1
|0
|15.
|Кокоев Батрадз
|1
|0
|16.
|Солдатенко Ростислав
|1
|0
|17.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|18.
|Хугаев Алан
|1
|0
|19.
|Цараев Алан
|1
|0
|20.
|Бутаев Аллон
|1
|0
|21.
|Кобесов Давид
|1
|0
|22.
|Кочиев Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|21.74% (5)
|8.7% (2)
|30.43% (7)
|Алания
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Алания Последние 20 матчей: + = -Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|12
|8
|4
|0
|18 - 6
|28
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|16 - 7
|25
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|17 - 14
|24
|4.
|Крылья Советов
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|25 - 8
|23
|5.
|Алания
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|22 - 12
|23
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|17 - 10
|22
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|16 - 4
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|13 - 9
|19
|9.
|Краснодар-2
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 17
|18
|10.
|Чайка
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|12 - 15
|18
|11.
|Торпедо Москва
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 11
|16
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|14 - 16
|16
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|12 - 15
|16
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|6 - 16
|15
|15.
|Енисей
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|16.
|Волгарь
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 13
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|8 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|4 - 13
|8
|19.
|Чертаново
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|6 - 17
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|11
|0
|3
|8
|3 - 16
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|9.50
|1.03
|7.30
|1.07
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.40
|1.53
|1.97
|1.78
|1.74
|2.02
|—
|—
|1.39
|2.80
|1.28
|3.55
|1.11
|6.10
|1.09
|6.90
|1.01
|12.00
|9.60
|1.05
|8.20
|1.08
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.43
|1.56
|—
|—
|1.80
|2.09
|—
|—
|1.40
|2.95
|1.29
|3.60
|1.11
|6.60
|1.09
|7.40
|1.02
|14.25
|—
|—
|—
|—
|3.14
|1.34
|2.79
|1.42
|2.41
|1.55
|2.00
|1.80
|1.75
|2.04
|1.55
|2.40
|—
|—
|1.24
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов - Алания
Исход игры
Крылья Советов
86.2% (50)
Ничья
10.3% (6)
Алания
3.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
64.29% (36)
Меньше
35.71% (20)
Обе команды забьют
Да
69.64% (39)
Нет
30.36% (17)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
46.6% (27)
1:0 Крылья Советов
13.8% (8)
2:0 Крылья Советов
10.3% (6)
1:1 Ничья
10.3% (6)
3:0 Крылья Советов
5.2% (3)
3:2 Крылья Советов
3.4% (2)
3:1 Крылья Советов
3.4% (2)
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