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Крылья Советов
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 6 0.5
2. Голенков Егор 5 0.42
3. Зиньковский Антон 4 0.33
4. Гынсарь Раду 2 0.17
5. Ежов Роман 2 0.17
6. Гацкан Александр 1 0.08
7. Сарвели Владислав 1 0.08
8. Солдатенков Александр 1 0.08
9. Витюгов Максим 1 0.08
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гурциев Батраз 4 0.33
2. Хадарцев Батраз 4 (1) 0.33
3. Малоян Артур 2 0.17
4. Машуков Ислам 2 0.17
5. Кочиев Хетаг 2 0.17
6. Хабалов Алан 2 (1) 0.17
7. Магомедов Бутта 2 (1) 0.17
8. Бутаев Аллон 1 0.08

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 2 1
3. Божин Сергей 3 0
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Фролов Евгений 1 0
9. Гынсарь Раду 1 0
10. Полуяхтов Владимир 1 0
11. Зеффан Мехди 1 0
12. Кабутов Дмитрий 1 0
13. Солдатенков Александр 1 0
14. Цыпченко Дмитрий 1 0
15. Пруцев Данил 1 0
Алания
# Игрок      
1. Багаев Алан 2 1
2. Кобесов Дмитрий 2 1
3. Засеев Азамат 3 0
4. Хабалов Алан 3 0
5. Машуков Ислам 3 0
6. Гурциев Батраз 3 0
7. Дзахов Давид 2 0
8. Суанов Руслан 2 0
9. Хосонов Хетаг 2 0
10. Магомедов Бутта 2 0
11. Шавлохов Давид 2 0
12. Малоян Артур 1 0
13. Зураев Эльбрус 1 0
14. Хадарцев Батраз 1 0
15. Кокоев Батрадз 1 0
16. Солдатенко Ростислав 1 0
17. Крамаренко Сергей 1 0
18. Хугаев Алан 1 0
19. Цараев Алан 1 0
20. Бутаев Аллон 1 0
21. Кобесов Давид 1 0
22. Кочиев Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 21.74% (5) 8.7% (2) 30.43% (7)
 Алания 15.79% (3) 10.53% (2) 26.32% (5) 10.53% (2) 5.26% (1) 31.58% (6)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов
Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Алания Последние 20 матчей: + = -
Алания 3:1 Текстильщик Алания 2:1 Спартак-2 Нефтехимик 0:0 Алания Алания 3:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:2 Алания Томь 0:1 Алания Чертаново 0:3 Алания Оренбург 2:1 Алания Нижний Новгород 1:1 Алания Енисей 3:2 Алания Оренбург 2:0 Алания Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Алания: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Крылья Советов 2:1 Алания Премьер-лига Алания 2:2 Крылья Советов Премьер-лига Алания 2:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Алания Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 12 8 4 0 18 - 6 28
2. Нижний Новгород Заявка 12 8 1 3 16 - 7 25
3. Велес Москва Заявка 12 7 3 2 17 - 14 24
4. Крылья Советов Заявка 12 7 2 3 25 - 8 23
5. Алания Заявка 12 7 2 3 22 - 12 23
6. Спартак-2 Заявка 11 7 1 3 17 - 10 22
7. Нефтехимик Заявка 12 6 4 2 16 - 4 22
8. Балтика Заявка 12 5 4 3 13 - 9 19
9. Краснодар-2 Заявка 12 5 3 4 17 - 17 18
10. Чайка Заявка 12 5 3 4 12 - 15 18
11. Торпедо Москва Заявка 11 4 4 3 18 - 11 16
12. СКА-Хабаровск Заявка 12 5 1 6 14 - 16 16
13. Текстильщик Заявка 12 4 4 4 12 - 15 16
14. Динамо Брянск Заявка 11 5 0 6 6 - 16 15
15. Енисей Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
16. Волгарь Заявка 12 4 2 6 13 - 13 14
17. Факел Заявка 12 3 2 7 8 - 12 11
18. Акрон Заявка 11 2 2 7 4 - 13 8
19. Чертаново Заявка 12 2 2 8 6 - 17 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 11 0 3 8 3 - 16 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Крылья Советов 86.2% (50)
    X 10.3% (6)
    Алания 3.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Алания
    1.63
    4.16
    6.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.57 3.90 6.00
    1.58 3.95 5.60
    1.63 3.82 5.45
    1.57 4.16 5.81

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.03 7.30 1.07 3.15 1.32 2.40 1.53 1.97 1.78 1.74 2.02 1.39 2.80 1.28 3.55 1.11 6.10 1.09 6.90 1.01 12.00
    9.60 1.05 8.20 1.08 3.20 1.35 2.43 1.56 1.80 2.09 1.40 2.95 1.29 3.60 1.11 6.60 1.09 7.40 1.02 14.25
    3.14 1.34 2.79 1.42 2.41 1.55 2.00 1.80 1.75 2.04 1.55 2.40 1.24 3.90
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.76 2.00 1.37 2.95 1.10 6.50
    2.86 1.41 1.84 1.94 1.40 2.90 1.11 6.40 1.08 7.50
    2.79 1.42 2.28 1.60 1.77 2.02 1.48 2.59 1.34 3.15
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75
    3.45 1.30 2.44 1.54 1.62 2.27 1.23 4.10 1.15 5.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.05 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Где смотреть матч Крылья Советов - Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Алания

    Исход игры
    Крылья Советов
    86.2% (50)
    Ничья
    10.3% (6)
    Алания
    3.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.29% (36)
    Меньше
    35.71% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.64% (39)
    Нет
    30.36% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    46.6% (27)
    1:0 Крылья Советов
    13.8% (8)
    2:0 Крылья Советов
    10.3% (6)
    1:1 Ничья
    10.3% (6)
    3:0 Крылья Советов
    5.2% (3)
    3:2 Крылья Советов
    3.4% (2)
    3:1 Крылья Советов
    3.4% (2)
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