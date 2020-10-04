Штурм
4:0
Конец матча
Стадион: Merkur-Arena
Альтах
1:0
9' ГолЛюбич Иван
2:0
17' ГолФризенбихлер Кевин
3:0
41' ГолКитеишвили Отар
50' Желтая карточкаJohannes Tartarotti
4:0
53' ГолЯнтшер Якоб
75' Желтая карточкаКарич Эмир
44
Amadou
Dante
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
13
Янтшер
Якоб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Amadou DanteЗащитник
- Полузащитник
-
30 Любич ИванПолузащитник
-
19 Куэн АндреасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Янтшер ЯкобНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
-
13 Tino CasaliВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Обаси ЧинедуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Уисс АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Aljaz Casar
-
-
-
Главный тренер: Пастор Алекс
Ход матча
9'
1:0
17'
41'
3:0
53'
4:0
75'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Любич Иван
|2
|0.5
|2.
|Янтшер Якоб
|1
|0.25
|3.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0.25
|4.
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.25
|5.
|Китеишвили Отар
|1
|0.25
|6.
|Куэн Андреас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Daniel Nussbaumer
|1
|0.25
|2.
|Johannes Tartarotti
|1
|0.25
|3.
|Майлингер Марко
|0
|0
|4.
|Anderson Oliveira6
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инголич Сандро
|1
|1
|2.
|Фризенбихлер Кевин
|1
|0
|3.
|Вютрих Грегори
|1
|0
|4.
|Йегер Лукас
|1
|0
|5.
|Хирлэндер Штефан
|1
|0
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0
|7.
|Amadou Dante
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уисс Алан
|2
|0
|2.
|Manfred Fischer
|2
|0
|3.
|Нетцер Филипп
|1
|0
|4.
|Цвишенбруггер Ян
|1
|0
|5.
|Карич Эмир
|1
|0
|6.
|Johannes Tartarotti
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Штурм
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|0
|0
|Альтах
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Штурм Последние 20 матчей: + = -Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг
Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена Вольфсбергер 2:0 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм
Альтах Последние 20 матчей: + = -Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг
Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах
Последние игры между собой
Штурм: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Альтах: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Альтах Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Рапид Вена
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|ЛАСК
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Аустрия Вена
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Штурм
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|9.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|Рид
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Хартберг
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|12.00
|1.01
|10.00
|1.03
|3.90
|1.21
|3.25
|1.31
|—
|—
|9.00
|1.04
|1.92
|1.88
|1.69
|2.18
|—
|—
|5.00
|1.15
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|2.45
|1.50
|—
|—
|1.05
|8.40
|1.28
|3.45
|1.04
|9.00
|13.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|3.38
|1.33
|—
|—
|2.21
|1.74
|—
|—
|1.67
|2.23
|—
|—
|1.45
|2.79
|—
|—
|1.22
|4.40
|—
|—
|1.16
|5.20
|—
|—
|1.06
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.87
|1.28
|2.95
|1.43
|2.30
|1.66
|1.98
|1.90
|1.75
|2.15
|1.53
|2.59
|1.55
|2.57
|4.59
|1.21
|2.35
|1.63
|3.20
|1.37
|2.25
|1.69
|2.08
|1.80
|1.72
|2.19
|1.36
|3.29
|1.19
|4.94
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.15
|1.33
|—
|—
|2.18
|1.71
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.17
|4.80
|1.87
|1.87
|—
|—
|—
|—
|1.13
|5.40
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.18
|4.75
|1.13
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.87
|1.45
|2.36
|1.63
|1.83
|2.05
|1.52
|2.63
|1.37
|3.20
|1.35
|3.44
|—
|—
|1.58
|2.46
|1.34
|3.38
|1.11
|7.27
|—
|—