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  3. Австрия
Штурм
4:0
Конец матча

Стадион:
Альтах
0'
1:0
9' Гол
Любич Иван
2:0
17' Гол
Фризенбихлер Кевин
3:0
41' Гол
Китеишвили Отар
50' Желтая карточка
Johannes Tartarotti
4:0
53' Гол
Янтшер Якоб
75' Желтая карточка
Карич Эмир
90'+5
27
Зибенхандль
Йорг
11
Jusuf
Gazibegovic
5
Вютрих
Грегори
4
Горенц-Станкович
Йон
44
Amadou
Dante
25
Хирлэндер
Штефан
30
Любич
Иван
19
Куэн
Андреас
10
Китеишвили
Отар
20
Фризенбихлер
Кевин
13
Янтшер
Якоб
13
Tino
Casali
28
Anderson
Oliveira6
2
Berkay
Tolga
Dabanli
5
Нетцер
Филипп
19
Карич
Эмир
30
Manfred
Fischer
18
Цвишенбруггер
Ян
4
Samuel
Gouet
17
Nosa
Iyobosa
Edokpolor
25
Обаси
Чинеду
26
Daniel
Nussbaumer
Штурм
4-3-1-2
Альтах
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Штурм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Любич Иван 2 0.5
2. Янтшер Якоб 1 0.25
3. Фризенбихлер Кевин 1 0.25
4. Горенц-Станкович Йон 1 0.25
5. Китеишвили Отар 1 0.25
6. Куэн Андреас 0 0
Альтах
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daniel Nussbaumer 1 0.25
2. Johannes Tartarotti 1 0.25
3. Майлингер Марко 0 0
4. Anderson Oliveira6 0 0

Карточки

Штурм
# Игрок      
1. Инголич Сандро 1 1
2. Фризенбихлер Кевин 1 0
3. Вютрих Грегори 1 0
4. Йегер Лукас 1 0
5. Хирлэндер Штефан 1 0
6. Китеишвили Отар 1 0
7. Amadou Dante 1 0
Альтах
# Игрок      
1. Уисс Алан 2 0
2. Manfred Fischer 2 0
3. Нетцер Филипп 1 0
4. Цвишенбруггер Ян 1 0
5. Карич Эмир 1 0
6. Johannes Tartarotti 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Штурм 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0
 Альтах 0 0 100% (2) 0 0 0

Предыдущие игры

Штурм Последние 20 матчей: + = -
Хартберг 1:1 Штурм Штурм 1:1 Рапид Вена Санкт-Пёльтен 0:0 Штурм Штурм 5:0 Капфенберг
Штурм 8:0 СВ Инсбрук Штурм 2:1 Лафниц Штурм 1:1 Опава Штурм 2:1 Браво Штурм 2:0 Лицен Штурм 0:1 Ференцварош Штурм 2:2 Адмира Лебринг 0:2 Штурм Винер Нойштадт 2:0 Штурм Фрауэнталь 2:2 Штурм Штурм 1:4 Хартберг Ред Булл Зальцбург 5:2 Штурм Штурм 2:3 Рапид Вена Вольфсбергер 2:0 Штурм Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм
Альтах Последние 20 матчей: + = -
Альтах 0:2 Сваровски Тироль Ред Булл Зальцбург 4:1 Альтах Юнион Гюртен 1:3 Альтах Альтах 1:1 Хартберг
Аугсбург 5:2 Альтах Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Альтах 0:6 Боруссия Д Альтах 0:1 Виктория Пльзень Аустрия Вена 1:0 Альтах Санкт-Пёльтен 2:0 Альтах Альтах 1:2 Аустрия Вена Сваровски Тироль 0:1 Альтах Альтах 1:1 Маттерсбург Альтах 1:1 Адмира Адмира 1:1 Альтах Альтах 2:0 Санкт-Пёльтен Аустрия Вена 0:2 Альтах Альтах 1:1 Сваровски Тироль Маттерсбург 1:1 Альтах

Последние игры между собой

Штурм: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Альтах: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
Штурм 1:2 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Альтах 0:2 Штурм Бундеслига Штурм 1:1 Альтах Бундеслига
Альтах 0:0 Штурм Бундеслига Штурм 1:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Кубок Штурм 0:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:0 Альтах Бундеслига Альтах 1:1 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Штурм 4:1 Альтах Бундеслига Альтах 2:2 Штурм Бундеслига Штурм 3:1 Альтах Бундеслига Альтах 0:1 Штурм Бундеслига Штурм 5:0 Альтах Бундеслига Альтах 2:0 Штурм Бундеслига Штурм 2:2 Альтах Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Рапид Вена 3 2 1 0 7 - 3 7
3. ЛАСК 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аустрия Вена 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Штурм 4 1 3 0 6 - 2 6
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Адмира 4 1 1 2 6 - 12 4
9. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
10. Рид 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Китеишвили Отар бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Фризенбихлер Кевин бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Любич Иван бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.07 10.00 23.00
1.90 3.82 3.82
1.07 13.01 36.82

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
12.00 1.01 10.00 1.03 3.90 1.21 3.25 1.31 9.00 1.04 1.92 1.88 1.69 2.18 5.00 1.15 1.21 4.10 2.45 1.50 1.05 8.40 1.28 3.45 1.04 9.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.38 1.33 2.21 1.74 1.67 2.23 1.45 2.79 1.22 4.40 1.16 5.20 1.06 9.70
3.87 1.28 2.95 1.43 2.30 1.66 1.98 1.90 1.75 2.15 1.53 2.59 1.55 2.57 4.59 1.21 2.35 1.63 3.20 1.37 2.25 1.69 2.08 1.80 1.72 2.19 1.36 3.29 1.19 4.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.15 1.33 2.18 1.71 1.45 2.62 1.17 4.80 1.87 1.87 1.13 5.40
3.32 1.33 2.19 1.68 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 5.95
2.87 1.45 2.36 1.63 1.83 2.05 1.52 2.63 1.37 3.20 1.35 3.44 1.58 2.46 1.34 3.38 1.11 7.27
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85
4.45 1.21 3.12 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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