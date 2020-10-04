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Гент
3:0
Перерыв

Стадион:
Беерсхот-Вильрейк
0'
1:0
12' Гол
Яремчук Роман
2:0
15' Гол
Яремчук Роман
3:0
29' Гол
Депуатр Лоран
1
Болат
Синан
14
Кастро-Монтес
Алессио
5
Нгадеу
Майкл
32
Пластун
Игорь
15
Мохаммади
Милад
30
Дорш
Никлас
22
Марре
Сулейман
20
Букари
Осман
7
Яремчук
Роман
11
Ньянгбо
Андерсон
29
Депуатр
Лоран
31
Mike
Van
Hamel
2
Jan
van
den
Bergh
6
Ван
ден
Бёйс
Дарио
3
Причиненко
Денис
15
Pierre
Bourdin
18
Сануси
Райан
28
Исмаила
Кулибали
5
Joren
Dom
8
Хольцхаузер
Рафаэль
34
Tarik
Tissoudali
10
Musashi
Suzuki
Гент
4-2-3-1
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 2 0.25
2. Пластун Игорь 2 0.25
3. Дорш Никлас 2 (1) 0.25
4. Кумс Свен 1 0.13
5. Депуатр Лоран 1 0.13
6. Ньянгбо Андерсон 1 0.13
7. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.13
8. Букари Осман 0 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 5 (1) 0.63
2. Marius Noubissi 3 0.38
3. Musashi Suzuki 2 0.25
4. Tarik Tissoudali 2 0.25
5. Loris Brogno 1 0.13
6. Pierre Bourdin 1 0.13
7. Вороговский Ян 1 0.13
8. Tom Pietermaat 0 0
9. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
10. Jan van den Bergh 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Кумс Свен 2 0
2. Нгадеу Майкл 0 1
3. Безус Роман 1 0
4. Депуатр Лоран 1 0
5. Арсланаджич Дино 1 0
6. Ботака Жордан 1 0
7. Дорш Никлас 1 0
8. Овусу Элиша 1 0
9. Кастро-Монтес Алессио 1 0
10. Чакветадзе Георгий 1 0
Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 3 0
2. Хольцхаузер Рафаэль 1 0
3. Tom Pietermaat 1 0
4. Причиненко Денис 1 0
5. Ван ден Бёйс Дарио 1 0
6. Вороговский Ян 1 0
7. Элеке Блессинг 1 0
8. Marius Noubissi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3) 0
 Беерсхот-Вильрейк 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 6.67% (1) 20% (3) 40% (6)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: + = -
Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Гент 2:1 Рапид Вена Эйпен 2:1 Гент АЗ Алкмаар 1:1 Гент Гент 1:0 Мехелен Ройал Антверпен 1:0 Гент Гент 1:2 Кортрейк Сент-Трюйден 2:1 Гент Гент 2:1 Сераинг Гент 2:1 Сераинг Юнайтед Варегем 2:1 Гент Зульте-Варегем 2:1 Гент Гент 3:0 Метц Гент 2:3 Лион Ланс 1:1 Гент Брюгге 2:3 Гент Гент 1:4 Шарлеруа
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: + = -
Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард
Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 Вестерло Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 1:1 Рузеларе Ломмель 1:0 Беерсхот-Вильрейк

Последние игры между собой

Гент: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Гент 3:0 Беерсхот-Вильрейк Кубок Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шарлеруа 7 6 1 0 13 - 3 19
2. Брюгге 8 6 0 2 21 - 5 18
3. Беерсхот-Вильрейк 0:3 8 5 0 3 15 - 15 15
4. Стандард 7 4 2 1 10 - 5 14
5. Ройал Антверпен 8 4 2 2 15 - 11 14
6. АХ Лёвен 8 4 2 2 13 - 12 14
7. Андерлехт 8 3 4 1 15 - 12 13
8. Серкль Брюгге 8 4 0 4 11 - 10 12
9. Кортрейк 8 3 2 3 9 - 9 11
10. Генк 8 2 4 2 12 - 13 10
11. Остенде 7 2 3 2 9 - 8 9
12. Гент 3:0 8 3 0 5 10 - 10 9
13. Эйпен 8 1 5 2 8 - 12 8
14. Мехелен 8 2 1 5 9 - 14 7
15. Зульте-Варегем 8 2 1 5 10 - 18 7
16. Сент-Трюйден 8 1 3 4 6 - 13 6
17. Васланд-Беверен 8 1 1 6 12 - 22 4
18. Мускрон-Перювельз 7 0 3 4 3 - 9 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.94
3.78
31.86
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.08 10.50 25.00
1.07 10.00 23.00
1.94 3.78 3.70
1.08 12.88 31.86

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
11.50 1.02 4.40 1.18 3.70 1.27 11.00 1.02 2.05 1.74 1.80 1.96 7.00 1.08 1.25 3.75 2.48 1.50 1.08 7.40 1.48 2.55 1.15 5.00 1.03 10.00
14.25 1.02 12.75 1.03 4.80 1.19 3.84 1.27 2.39 1.64 1.84 2.00 1.55 2.49 1.29 3.68 1.19 4.80 1.08 8.20
4.76 1.20 2.74 1.48 2.28 1.68 2.03 1.85 1.77 2.12 1.60 2.42 6.73 1.12 2.61 1.53 2.09 1.79 2.44 1.59 2.12 1.77 1.79 2.10 1.57 2.49 1.45 2.87 1.14 6.17
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4.5 4.5
2.31 1.59 1.57 2.35 1.20 4.30 2.35 1.55 1.45 2.62 1.03 10.00
3.45 1.31 2.38 1.58 1.60 2.34 1.20 4.60 1.14 5.70
2.82 1.46 2.21 1.71 1.73 2.18 1.51 2.65 1.34 3.40 2.15 1.75 1.76 2.13 1.37 3.22 1.29 3.72 1.16 5.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 1.96 1.80 1.45 2.70 1.28 3.45
4.85 1.18 3.52 1.30 1.93 1.88 1.47 2.77 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.65
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.70 1.42
Где смотреть матч Гент 3:0 Беерсхот-Вильрейк онлайн

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