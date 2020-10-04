Гент
5:1
Конец матча
Стадион: Геламко
Беерсхот-Вильрейк
1:0
12' ГолЯремчук Роман
2:0
15' ГолЯремчук Роман
3:0
29' ГолДепуатр Лоран
51' Желтая карточкаМарре Сулейман
4:0
61' ГолДепуатр Лоран
78' Желтая карточкаJoren Dom
5:0
79' ГолСамуаз Матисс
5:1
90' ГолИсмаила Кулибали
30
Дорш
Никлас
20
Букари
Осман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Букари ОсманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Де Декер Вильм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Сануси РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
92 Loris BrognoПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
Ход матча
12'
1:0
15'
2:0
29'
3:0
51'
61'
4:0
78'
79'
5:0
90'
5:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депуатр Лоран
|2
|0.25
|2.
|Яремчук Роман
|2
|0.25
|3.
|Пластун Игорь
|2
|0.25
|4.
|Дорш Никлас
|2 (1)
|0.25
|5.
|Кумс Свен
|1
|0.13
|6.
|Ньянгбо Андерсон
|1
|0.13
|7.
|Самуаз Матисс
|1
|0.13
|8.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.13
|9.
|Букари Осман
|0
|0
|10.
|Мохаммади Милад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|5 (1)
|0.63
|2.
|Marius Noubissi
|3
|0.38
|3.
|Musashi Suzuki
|2
|0.25
|4.
|Tarik Tissoudali
|2
|0.25
|5.
|Loris Brogno
|1
|0.13
|6.
|Pierre Bourdin
|1
|0.13
|7.
|Вороговский Ян
|1
|0.13
|8.
|Исмаила Кулибали
|1
|0.13
|9.
|Tom Pietermaat
|0
|0
|10.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|11.
|Jan van den Bergh
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кумс Свен
|2
|0
|2.
|Нгадеу Майкл
|0
|1
|3.
|Безус Роман
|1
|0
|4.
|Депуатр Лоран
|1
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|1
|0
|6.
|Ботака Жордан
|1
|0
|7.
|Марре Сулейман
|1
|0
|8.
|Дорш Никлас
|1
|0
|9.
|Овусу Элиша
|1
|0
|10.
|Кастро-Монтес Алессио
|1
|0
|11.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|3
|0
|2.
|Joren Dom
|1
|0
|3.
|Хольцхаузер Рафаэль
|1
|0
|4.
|Tom Pietermaat
|1
|0
|5.
|Причиненко Денис
|1
|0
|6.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|7.
|Вороговский Ян
|1
|0
|8.
|Элеке Блессинг
|1
|0
|9.
|Marius Noubissi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|25% (3)
|8.33% (1)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
|Беерсхот-Вильрейк
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|43.75% (7)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +7 =2 -11Динамо Киев 3:0 Гент Гент 2:3 АХ Лёвен Гент 1:2 Динамо Киев Мускрон-Перювельз 0:1 Гент
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +11 =6 -3Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард
Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 1:4 Беерсхот-Вильрейк Кортрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк Сент-Трюйден 0:0 Беерсхот-Вильрейк Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 АХ Лёвен Локерен 0:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Ломмель Беерсхот-Вильрейк 2:1 АХ Лёвен Рузеларе 1:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 1:0 Вестерло Беерсхот-Вильрейк 1:1 Унион Сент-Жиллуаз Беерсхот-Вильрейк 1:1 Рузеларе Ломмель 1:0 Беерсхот-Вильрейк
Последние игры между собой
Гент: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Беерсхот-Вильрейк: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|0:0
|8
|6
|2
|0
|13 - 3
|20
|2.
|Брюгге
|8
|6
|0
|2
|21 - 5
|18
|3.
|Беерсхот-Вильрейк
|8
|5
|0
|3
|16 - 17
|15
|4.
|Стандард
|0:0
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|5.
|Ройал Антверпен
|8
|4
|2
|2
|15 - 11
|14
|6.
|АХ Лёвен
|8
|4
|2
|2
|13 - 12
|14
|7.
|Андерлехт
|8
|3
|4
|1
|15 - 12
|13
|8.
|Серкль Брюгге
|8
|4
|0
|4
|11 - 10
|12
|9.
|Кортрейк
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|10.
|Генк
|8
|2
|4
|2
|12 - 13
|10
|11.
|Остенде
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|12.
|Гент
|8
|3
|0
|5
|12 - 11
|9
|13.
|Эйпен
|8
|1
|5
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Мехелен
|8
|2
|1
|5
|9 - 14
|7
|15.
|Зульте-Варегем
|8
|2
|1
|5
|10 - 18
|7
|16.
|Сент-Трюйден
|8
|1
|3
|4
|6 - 13
|6
|17.
|Васланд-Беверен
|8
|1
|1
|6
|12 - 22
|4
|18.
|Мускрон-Перювельз
|7
|0
|3
|4
|3 - 9
|3
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|—
|—
|11.50
|1.02
|4.40
|1.18
|3.70
|1.27
|—
|—
|11.00
|1.02
|2.05
|1.74
|1.80
|1.96
|—
|—
|3.25
|1.31
|1.25
|3.75
|—
|—
|1.97
|1.77
|—
|—
|1.08
|7.40
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|—
|—
|1.07
|7.50
|1.03
|10.00
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.80
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.39
|1.64
|—
|—
|1.84
|2.00
|—
|—
|1.55
|2.49
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.19
|4.80
|—
|—
|1.08
|8.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.76
|1.20
|—
|—
|2.74
|1.48
|2.28
|1.68
|2.03
|1.85
|1.77
|2.12
|1.60
|2.42
|5.56
|1.16
|2.61
|1.53
|2.61
|1.53
|3.16
|1.38
|2.63
|1.52
|2.09
|1.79
|1.68
|2.26
|1.74
|2.17
|1.46
|2.81
|1.19
|5.02
|1.11
|7.20
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4.5
|4.5
|—
|—
|—
|—
|2.31
|1.59
|—
|—
|1.57
|2.35
|—
|—
|1.20
|4.30
|2.35
|1.55
|—
|—
|—
|—
|1.45
|2.62
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.45
|1.31
|—
|—
|2.38
|1.58
|—
|—
|1.60
|2.34
|—
|—
|1.20
|4.60
|1.14
|5.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.82
|1.46
|2.21
|1.71
|1.73
|2.18
|1.51
|2.65
|1.34
|3.40
|—
|—
|2.15
|1.75
|1.76
|2.13
|1.37
|3.22
|1.29
|3.72
|1.16
|5.69
|—
|—