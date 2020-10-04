Ольборг
0:1
Первый тайм: 44'
Стадион: Aalborg Portland Park
Орхус
0:1
40' ПенальтиМортенсен Патрик
44' Желтая карточкаОкоре Жорес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
19 Нкада ТимотеНападающий
-
11 Прица ТимНападающий
-
17 Куск КасперНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блуме БрорПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Нильсен Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
40'
0:1
44'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 2
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван Веерт Том
|2 (1)
|0.5
|2.
|Альманн Якоб
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мортенсен Патрик
|4 (1)
|1
|2.
|Блуме Брор
|1
|0.25
|3.
|Нильсен Каспер
|1
|0.25
|4.
|Тингагер Фредерик
|1
|0.25
|5.
|Видт Беньямин
|1
|0.25
|6.
|Торстейнссон Йон
|1
|0.25
|7.
|Грёнбек Альберт
|1
|0.25
|8.
|Ольсен Патрик
|0
|0
|9.
|Йулсгор Йеспер
|0
|0
|10.
|Евтович Милан
|0
|0
|11.
|Мунксгор Александер
|0
|0
|12.
|Линкс Гифт
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Pedro Ferreira2
|2
|0
|2.
|Прица Тим
|0
|1
|3.
|Окоре Жорес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хауснер Себастиан
|0
|1
|2.
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|3.
|Мунксгор Александер
|1
|0
|4.
|Торстейнссон Йон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ольборг
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Орхус
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Ольборг Последние 20 матчей: + = -Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе
Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Орхус Последние 20 матчей: + = -Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле
Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус
Последние игры между собой
Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|1:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|3.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Митьюлланд
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|6.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|7.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|8.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|9.
|Ольборг
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|11.
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|Хорсенс
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|5.80
|1.11
|10.50
|1.01
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|3.30
|1.30
|—
|—
|1.40
|2.80
|1.95
|1.86
|1.71
|2.14
|1.72
|2.12
|1.11
|5.80
|1.22
|3.95
|1.02
|11.00
|1.06
|8.10
|1.05
|8.80
|1.01
|12.00
|13.50
|1.03
|12.00
|1.04
|—
|—
|4.40
|1.22
|—
|—
|3.45
|1.32
|—
|—
|2.24
|1.72
|—
|—
|1.73
|2.14
|—
|—
|1.47
|2.72
|1.24
|4.15
|1.18
|5.00
|1.07
|9.10
|—
|—
|—
|—
|5.37
|1.17
|—
|—
|2.58
|1.53
|2.09
|1.80
|1.80
|2.09
|1.50
|2.67
|1.38
|3.17
|1.30
|3.66
|1.50
|2.71
|1.75
|2.16
|1.60
|2.44
|1.24
|4.26
|—
|—
|1.18
|5.22
|—
|—
|—
|—
|—
|—