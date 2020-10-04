Первый тайм

44' Окоре Жорес совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

44' Удар от ворот произведет Ольборг

43' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

42' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

40' Г О О О О Л - Мортенсен Патрик из команды Орхус забивает с точки!

40' После проверки VAR судья не изменил решения - Орхус пробьет пенальти!

40' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

38' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Грабара Камил выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

32' Альманн Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Йулсгор Йеспер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

30' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Альберт Гроенбек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Нильсен Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

27' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Удар от ворот произведет Орхус

23' Тингагер Фредерик из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

23' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

23' Орхус вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Тингагер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

21' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

20' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Ольборг

18' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Удар от ворот произведет Орхус

15' Андерсен Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

13' Окоре Жорес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Нильсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Игрок из команды Орхус вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

8' Ох, нехорошо это выглядит. Матиас Росс получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Грабара Камил взял и забрал мяч на выходе

6' Орхус вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Орхус

2' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Хорошую попытку сделал Альберт Гроенбек. Удар в створ, но вратарь начеку

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Орхус начинает с центра поля