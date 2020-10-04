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  3. Дания
Ольборг
0:1
Первый тайм: 44'

Стадион:
Орхус
0'
0:1
40' Пенальти
Мортенсен Патрик
44' Желтая карточка
Окоре Жорес
44'
1
Ринне
Якоб
5
Окоре
Жорес
32
Педерсен
Каспер
4
Mathias
Ross
Jensen
2
Kristoffer
Pallesen
6
Pedro
Ferreira2
8
Фоссум
Ивер
3
Альманн
Якоб
9
Ван
Веерт
Том
10
Андерсен
Лукас
25
Frederik
Boersting
73
Грабара
Камил
13
Мунксгор
Александер
5
Тингагер
Фредерик
18
Йулсгор
Йеспер
16
Нильсен
Каспер
10
Ольсен
Патрик
6
Поульсен
Николай
II
29
Блуме
Брор
17
Торстейнссон
Йон
9
Мортенсен
Патрик
27
Грёнбек
Альберт
Ольборг
3-4-3
Орхус
4-3-3

Ход матча

40'
0:1
Мортенсен Патрик
44'
Окоре Жорес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 63 Владение мячом, % 37

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван Веерт Том 2 (1) 0.5
2. Альманн Якоб 0 0
Орхус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мортенсен Патрик 4 (1) 1
2. Блуме Брор 1 0.25
3. Нильсен Каспер 1 0.25
4. Тингагер Фредерик 1 0.25
5. Видт Беньямин 1 0.25
6. Торстейнссон Йон 1 0.25
7. Грёнбек Альберт 1 0.25
8. Ольсен Патрик 0 0
9. Йулсгор Йеспер 0 0
10. Евтович Милан 0 0
11. Мунксгор Александер 0 0
12. Линкс Гифт 0 0

Карточки

Ольборг
# Игрок      
1. Pedro Ferreira2 2 0
2. Прица Тим 0 1
3. Окоре Жорес 1 0
Орхус
# Игрок      
1. Хауснер Себастиан 0 1
2. Эскелинен Виллиам 1 0
3. Мунксгор Александер 1 0
4. Торстейнссон Йон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ольборг 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Орхус 33.33% (3) 11.11% (1) 0 11.11% (1) 11.11% (1) 33.33% (3)

Предыдущие игры

Ольборг Последние 20 матчей: + = -
Сённерйюск 3:1 Ольборг Ольборг 1:0 Хорсенс Люнгбю 0:0 Ольборг Ольборг 2:1 Оденсе
Ольборг 4:3 Раннерс Ольборг 1:2 Силькеборг Эсбьерг 2:1 Ольборг Митьюлланд 1:2 Ольборг Ольборг 0:1 Копенгаген Брондбю 0:1 Ольборг Нордшелланн 0:0 Ольборг Ольборг 1:0 Орхус Ольборг 2:0 Брондбю Ольборг 0:2 Сённерйюск Орхус 1:4 Ольборг Ольборг 0:4 Нордшелланн Копенгаген 2:0 Ольборг Ольборг 0:2 Митьюлланд Ольборг 3:2 Орхус Ольборг 2:3 Орхус
Орхус Последние 20 матчей: + = -
Орхус 4:2 Оденсе Раннерс 1:1 Орхус Мура 3:0 Орхус Орхус 4:2 Вайле
Нордшелланн 2:4 Орхус Орхус 2:0 Нордшелланн Орхус 5:2 Хонка Санкт-Паули 0:0 Орхус Орхус 2:1 Оденсе Орхус 0:1 Брондбю Нордшелланн 1:1 Орхус Копенгаген 2:4 Орхус Орхус 3:0 Митьюлланд Ольборг 1:0 Орхус Орхус 1:0 Копенгаген Орхус 1:4 Ольборг Митьюлланд 3:4 Орхус Орхус 2:1 Нордшелланн Брондбю 0:0 Орхус Ольборг 3:2 Орхус

Последние игры между собой

Ольборг: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Орхус: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:4 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 3:2 Орхус Кубок Ольборг 2:3 Орхус Суперлига Дании
Орхус 0:2 Ольборг Товарищеские матчи Орхус 3:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:1 Орхус Суперлига Дании Ольборг 3:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Суперлига Дании Орхус 0:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 0:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 4:0 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 1:0 Орхус Суперлига Дании Орхус 1:2 Ольборг Суперлига Дании Ольборг 2:1 Орхус Суперлига Дании Орхус 2:0 Ольборг Суперлига Дании Орхус 2:2 Ольборг Кубок Ольборг 0:2 Орхус Кубок Ольборг 2:2 Орхус Суперлига Дании
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Орхус 1:0 4 3 1 0 10 - 5 10
3. Вайле 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Митьюлланд 3 2 0 1 2 - 2 6
6. Нордшелланн 3 1 1 1 7 - 5 4
7. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
8. Оденсе 4 1 1 2 6 - 8 4
9. Ольборг 0:1 4 1 1 2 2 - 4 4
10. Люнгбю 4 0 2 2 3 - 7 2
11. Копенгаген 3 0 1 2 5 - 7 1
12. Хорсенс 3 0 0 3 1 - 6 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Орхус
2.70
3.66
3.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.20 2.65
2.26 2.85 2.85
2.32 3.66 2.88
2.70 2.76 3.26

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 10.50 1.01 2.25 1.60 3.30 1.30 1.40 2.80 1.95 1.86 1.71 2.14 1.72 2.12 1.11 5.80 1.22 3.95 1.02 11.00 1.06 8.10 1.05 8.80 1.01 12.00
13.50 1.03 12.00 1.04 4.40 1.22 3.45 1.32 2.24 1.72 1.73 2.14 1.47 2.72 1.24 4.15 1.18 5.00 1.07 9.10
5.37 1.17 2.58 1.53 2.09 1.80 1.80 2.09 1.50 2.67 1.38 3.17 1.30 3.66 1.50 2.71 1.75 2.16 1.60 2.44 1.24 4.26 1.18 5.22
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 2.20 1.67 1.04 9.00 1.18 4.60 1.03 10.00
3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.20 4.65 1.14 5.80
1.26 4.06 1.13 6.32 1.33 3.47 1.77 2.15 1.54 2.60 1.36 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.87 1.87 1.40 2.80 1.29 3.40
4.55 1.20 3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.65 1.41
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