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Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
ЛАСК
0' 3'
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
31
Ульманн
Максимилиан
14
Граховац
Срджан
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
9
Фунтас
Таксиархис
36
Аразе
Кельвин
29
Кара
Эркан
24
Лаваль
Тобиас
6
Визингер
Филип
5
Филипович
Петар
15
Рамсебнер
Кристиан
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
Рапид Вена
4-2-3-1
ЛАСК
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 3 1
2. Кара Эркан 1 (1) 0.33
3. Мург Томас 1 0.33
4. Китагава Коя 1 0.33
5. Демир Юсуф 1 0.33
6. Любичич Деян 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуц Марко 2 (2) 0.67
2. Траунер Гернот 1 0.33
3. Грубер Андреас 1 0.33
4. Балик Гусейн 1 0.33
5. Михорль Петер 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 2 0
2. Фунтас Таксиархис 1 0
3. Мург Томас 1 0
4. Хофманн Максимилиан 1 0
5. Ульманн Максимилиан 1 0
6. Китагава Коя 1 0
7. Аразе Кельвин 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Михорль Петер 2 0
2. Визингер Филип 2 0
3. Траунер Гернот 1 0
4. Реннер Рене 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 ЛАСК 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира
Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рапид Вена 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Рапид Вена 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
3. ЛАСК 0:0 4 2 2 0 5 - 2 8
4. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аустрия Вена 4 2 1 1 6 - 4 7
6. Штурм 4 1 3 0 6 - 2 6
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Адмира 4 1 1 2 6 - 12 4
9. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
10. Рид 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 11 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
ЛАСК
2.25
3.97
3.11
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.25 3.85 2.90
2.15 3.85 3.05
2.21 3.88 3.02
2.16 4.00 3.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.00 1.01 5.00 1.15 4.20 1.21 2.48 1.50 2.14 1.71 2.00 1.81 1.77 2.05 1.62 2.30 1.33 3.15 1.25 3.80 1.10 6.20 1.08 6.80 1.02 11.50
13.00 1.00 13.50 1.00 5.10 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.20 1.25 3.78 1.09 6.25 1.07 6.70 1.00 11.75
5.84 1.15 2.79 1.46 2.62 1.52 2.34 1.64 2.05 1.83 1.80 2.08 1.65 2.33 1.24 4.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.46 1.51 1.63 2.28 1.23 3.85
3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.16 5.20
3.15 1.38 2.50 1.57 1.88 2.00 1.61 2.40 1.42 3.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.15 1.17 3.85 1.26 2.03 1.80 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 ЛАСК онлайн

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