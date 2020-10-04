Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Альянц
ЛАСК
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
29
Кара
Эркан
14
Балик
Гусейн
29
Рагуц
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнПолузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|3
|1
|2.
|Кара Эркан
|1 (1)
|0.33
|3.
|Мург Томас
|1
|0.33
|4.
|Китагава Коя
|1
|0.33
|5.
|Демир Юсуф
|1
|0.33
|6.
|Любичич Деян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.67
|2.
|Траунер Гернот
|1
|0.33
|3.
|Грубер Андреас
|1
|0.33
|4.
|Балик Гусейн
|1
|0.33
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|2
|0
|2.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|3.
|Мург Томас
|1
|0
|4.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|5.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|6.
|Китагава Коя
|1
|0
|7.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Михорль Петер
|2
|0
|2.
|Визингер Филип
|2
|0
|3.
|Траунер Гернот
|1
|0
|4.
|Реннер Рене
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|ЛАСК
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира
Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Рапид Вена
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|3.
|ЛАСК
|0:0
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|4.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Аустрия Вена
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|Штурм
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|9.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|Рид
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Хартберг
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.00
|1.15
|4.20
|1.21
|—
|—
|2.48
|1.50
|2.14
|1.71
|2.00
|1.81
|1.77
|2.05
|1.62
|2.30
|1.33
|3.15
|1.25
|3.80
|1.10
|6.20
|1.08
|6.80
|1.02
|11.50
|13.00
|1.00
|13.50
|1.00
|5.10
|1.13
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.66
|2.35
|1.34
|3.20
|1.25
|3.78
|1.09
|6.25
|1.07
|6.70
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|5.84
|1.15
|—
|—
|2.79
|1.46
|2.62
|1.52
|2.34
|1.64
|2.05
|1.83
|1.80
|2.08
|1.65
|2.33
|—
|—
|1.24
|4.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—