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Рапид Вена
3:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
ЛАСК
0'
1:0
7' Гол
Мург Томас
2:0
22' Гол
Фунтас Таксиархис
37' Желтая карточка
Холланд Джеймс
45' Желтая карточка
Визингер Филип
63' Желтая карточка
Грубер Андреас
67' Красная карточка
Рамсебнер Кристиан
80' Желтая карточка
Филипович Петар
84' Желтая карточка
Кара Эркан
89' Желтая карточка
Шик Торстен
3:0
90' Гол
Кара Эркан
90'+5
1
Штребингер
Ричард
22
Стойкович
Филип
20
Хофманн
Максимилиан
4
Барац
Матео
36
Аразе
Кельвин
14
Граховац
Срджан
39
Любичич
Деян
31
Ульманн
Максимилиан
10
Мург
Томас
29
Кара
Эркан
9
Фунтас
Таксиархис
24
Лаваль
Тобиас
15
Рамсебнер
Кристиан
6
Визингер
Филип
5
Филипович
Петар
26
Ранфтль
Райнхольд
25
Холланд
Джеймс
10
Михорль
Петер
7
Реннер
Рене
17
Грубер
Андреас
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
Рапид Вена
3-4-3
ЛАСК
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фунтас Таксиархис 4 1
2. Кара Эркан 2 (1) 0.5
3. Мург Томас 2 0.5
4. Демир Юсуф 1 0.25
5. Китагава Коя 1 0.25
6. Любичич Деян 0 0
7. Хофманн Максимилиан 0 0
ЛАСК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рагуц Марко 2 (2) 0.5
2. Траунер Гернот 1 0.25
3. Грубер Андреас 1 0.25
4. Балик Гусейн 1 0.25
5. Михорль Петер 0 0

Карточки

Рапид Вена
# Игрок      
1. Стойкович Филип 2 0
2. Шик Торстен 1 0
3. Фунтас Таксиархис 1 0
4. Мург Томас 1 0
5. Хофманн Максимилиан 1 0
6. Ульманн Максимилиан 1 0
7. Китагава Коя 1 0
8. Аразе Кельвин 1 0
9. Кара Эркан 1 0
ЛАСК
# Игрок      
1. Визингер Филип 3 0
2. Михорль Петер 2 0
3. Рамсебнер Кристиан 0 1
4. Холланд Джеймс 1 0
5. Траунер Гернот 1 0
6. Филипович Петар 1 0
7. Грубер Андреас 1 0
8. Реннер Рене 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рапид Вена 30% (3) 20% (2) 10% (1) 0 20% (2) 20% (2)
 ЛАСК 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира
Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -
Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК

Последние игры между собой

Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
Рапид Вена 3:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 0:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:4 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:2 ЛАСК Бундеслига
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ред Булл Зальцбург 4 4 0 0 17 - 4 12
2. Рапид Вена 4 3 1 0 10 - 3 10
3. Санкт-Пёльтен 4 2 1 1 10 - 4 7
4. Аустрия Вена 4 2 1 1 6 - 4 7
5. ЛАСК 4 2 1 1 5 - 5 7
6. Штурм 4 1 3 0 6 - 2 6
7. Сваровски Тироль 4 1 1 2 5 - 6 4
8. Адмира 4 1 1 2 6 - 12 4
9. Вольфсбергер 4 1 0 3 6 - 10 3
10. Рид 4 1 0 3 6 - 10 3
11. Хартберг 4 0 2 2 3 - 11 2
12. Альтах 4 0 1 3 2 - 11 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Визингер Филип получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Холланд Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Фунтас Таксиархис бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Мург Томас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.04 12.50 79.00
1.03 13.00 38.00
2.21 3.88 3.02
1.08 12.59 34.55

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.00 1.15 4.20 1.21 1.07 7.50 2.14 1.71 2.00 1.81 1.77 2.05 1.33 3.15 1.33 3.15 1.05 8.50 1.10 6.20 1.10 8.50 1.02 11.50 1.01 12.60
13.00 1.00 13.50 1.00 5.10 1.13 4.20 1.20 2.49 1.51 2.00 1.81 1.66 2.35 1.34 3.20 1.25 3.78 1.09 6.25 1.07 6.70 1.00 11.75
5.84 1.15 2.79 1.46 4.26 1.24 2.00 1.87 2.93 1.43 2.12 1.77 1.78 2.11 1.55 2.55 1.32 3.56 1.49 2.72 1.20 4.74 1.19 5.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.46 1.51 2.55 1.47 1.23 3.85 1.52 2.42 1.05 8.50
3.85 1.26 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.16 5.20
3.15 1.38 2.50 1.57 1.88 2.00 2.21 1.71 1.81 2.07 1.41 3.04 1.28 3.87 1.30 3.69 1.16 5.63
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.06 1.71 1.53 2.39 1.33 3.15
5.15 1.17 3.85 1.26 2.03 1.80 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Где смотреть матч Рапид Вена 3:0 ЛАСК онлайн

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