Рапид Вена
3:0
Конец матча
Стадион: Альянц Зрители: 3000
ЛАСК
1:0
7' ГолМург Томас
2:0
22' ГолФунтас Таксиархис
37' Желтая карточкаХолланд Джеймс
45' Желтая карточкаВизингер Филип
63' Желтая карточкаГрубер Андреас
67' Красная карточкаРамсебнер Кристиан
80' Желтая карточкаФилипович Петар
84' Желтая карточкаКара Эркан
89' Желтая карточкаШик Торстен
3:0
90' ГолКара Эркан
39
Любичич
Деян
10
Мург
Томас
29
Кара
Эркан
29
Рагуц
Марко
14
Балик
Гусейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Любичич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мург ТомасНападающий
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Шик ТорстенПолузащитник
-
48 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Китагава КояНападающий
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
14 Балик ГусейнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
31 Гргич ЛукасПолузащитник
-
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
Ход матча
7'
1:0
22'
37'
45'
63'
77'
80'
84'
89'
90'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фунтас Таксиархис
|4
|1
|2.
|Кара Эркан
|2 (1)
|0.5
|3.
|Мург Томас
|2
|0.5
|4.
|Демир Юсуф
|1
|0.25
|5.
|Китагава Коя
|1
|0.25
|6.
|Любичич Деян
|0
|0
|7.
|Хофманн Максимилиан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рагуц Марко
|2 (2)
|0.5
|2.
|Траунер Гернот
|1
|0.25
|3.
|Грубер Андреас
|1
|0.25
|4.
|Балик Гусейн
|1
|0.25
|5.
|Михорль Петер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Стойкович Филип
|2
|0
|2.
|Шик Торстен
|1
|0
|3.
|Фунтас Таксиархис
|1
|0
|4.
|Мург Томас
|1
|0
|5.
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|6.
|Ульманн Максимилиан
|1
|0
|7.
|Китагава Коя
|1
|0
|8.
|Аразе Кельвин
|1
|0
|9.
|Кара Эркан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Визингер Филип
|3
|0
|2.
|Михорль Петер
|2
|0
|3.
|Рамсебнер Кристиан
|0
|1
|4.
|Холланд Джеймс
|1
|0
|5.
|Траунер Гернот
|1
|0
|6.
|Филипович Петар
|1
|0
|7.
|Грубер Андреас
|1
|0
|8.
|Реннер Рене
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рапид Вена
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|ЛАСК
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Рапид Вена Последние 20 матчей: + = -Санкт-Пёльтен 1:2 Рапид Вена Штурм 1:1 Рапид Вена Гент 2:1 Рапид Вена Рапид Вена 4:1 Адмира
Рапид Вена 1:0 ГАК Рапид Вена 5:0 Сент-Йоханн Рапид Вена 4:1 Обергензерндорф Локомотив Загреб 0:1 Рапид Вена Рапид Вена 7:0 Жуниорс Рапид Вена 3:0 Слован Либерец Рапид Вена 5:3 Опава Фёрст Вена 0:3 Рапид Вена Драссбург 1:4 Рапид Вена Швечат 0:2 Рапид Вена Донауфельд 2:2 Рапид Вена Вольфсбергер 3:1 Рапид Вена Рапид Вена 3:1 ЛАСК Штурм 2:3 Рапид Вена Рапид Вена 2:7 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 0:1 Хартберг
ЛАСК Последние 20 матчей: + = -Спортинг Л 1:4 ЛАСК ЛАСК 3:1 Вольфсбергер ЛАСК 7:0 ДАК Сваровски Тироль 1:1 ЛАСК
ЛАСК 1:0 Аустрия Вена ЛАСК 1:1 Ян Зигендорф 0:3 ЛАСК ЛАСК 0:2 Карлсруэ ЛАСК 1:4 Вердер Манчестер Юнайтед 2:1 ЛАСК ЛАСК 0:2 Сеница ЛАСК 0:3 Ред Булл Зальцбург Рапид Вена 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Вольфсбергер Хартберг 1:5 ЛАСК Штурм 0:2 ЛАСК ЛАСК 4:0 Штурм Ред Булл Зальцбург 3:1 ЛАСК ЛАСК 0:1 Рапид Вена Вольфсбергер 3:3 ЛАСК
Последние игры между собой
Рапид Вена: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
ЛАСК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
ЛАСК 1:1 Рапид Вена Кубок Рапид Вена 0:1 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 2:1 Рапид Вена Бундеслига ЛАСК 0:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 2:0 ЛАСК Бундеслига ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига Рапид Вена 1:0 ЛАСК Бундеслига Рапид Вена 2:1 ЛАСК Кубок ЛАСК 0:0 Рапид Вена Кубок Австрии ЛАСК 1:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 5:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 1:0 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) Рапид Вена 0:0 ЛАСК Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 4:2 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile) ЛАСК 3:3 Рапид Вена Бундеслига (T-mobile)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ред Булл Зальцбург
|4
|4
|0
|0
|17 - 4
|12
|2.
|Рапид Вена
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|Санкт-Пёльтен
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|4.
|Аустрия Вена
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|5.
|ЛАСК
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|6.
|Штурм
|4
|1
|3
|0
|6 - 2
|6
|7.
|Сваровски Тироль
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|8.
|Адмира
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|9.
|Вольфсбергер
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|10.
|Рид
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|11.
|Хартберг
|4
|0
|2
|2
|3 - 11
|2
|12.
|Альтах
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|5.00
|1.15
|4.20
|1.21
|—
|—
|1.07
|7.50
|2.14
|1.71
|2.00
|1.81
|1.77
|2.05
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.33
|3.15
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.10
|6.20
|1.10
|8.50
|1.02
|11.50
|1.01
|12.60
|13.00
|1.00
|13.50
|1.00
|5.10
|1.13
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.49
|1.51
|—
|—
|2.00
|1.81
|—
|—
|1.66
|2.35
|—
|—
|1.34
|3.20
|—
|—
|1.25
|3.78
|1.09
|6.25
|1.07
|6.70
|1.00
|11.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.84
|1.15
|—
|—
|2.79
|1.46
|4.26
|1.24
|2.00
|1.87
|2.93
|1.43
|2.12
|1.77
|1.78
|2.11
|1.55
|2.55
|1.32
|3.56
|1.49
|2.72
|1.20
|4.74
|—
|—
|1.19
|5.03
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.46
|1.51
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.23
|3.85
|—
|—
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.05
|8.50
|3.85
|1.26
|—
|—
|2.59
|1.50
|—
|—
|1.67
|2.21
|—
|—
|1.27
|3.76
|—
|—
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.38
|2.50
|1.57
|1.88
|2.00
|2.21
|1.71
|1.81
|2.07
|1.41
|3.04
|1.28
|3.87
|1.30
|3.69
|1.16
|5.63
|—
|—