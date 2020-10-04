Хорсенс
2:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 300
Митьюлланд
0:1
23' ГолДрейер Андерс
0:2
33' ГолБрумадо Жуниор
1:2
35' ГолJannik Pohl
2:2
45' ПенальтиJannik Pohl
45' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
56' Желтая карточкаJannik Pohl
15
Буус
Якоб
79
Jannik
Pohl
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
23'
0:1
33'
0:2
35'
1:2
45'
2:2
56'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
2 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 8
-
6 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.5
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.25
|3.
|Louka Andreasen
|0
|0
|4.
|Casper Tengstedt
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|1
|0.25
|2.
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|3.
|Краев Божидар
|1
|0.25
|4.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.25
|5.
|Nicolas Dyhr
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|1
|2.
|Jonas Thorsen
|1
|0
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|4.
|Jannik Pohl
|1
|0
|5.
|Alexander Ludwig II
|1
|0
|6.
|Lirim Qamili
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шольц Александр
|1
|0
|2.
|Краев Божидар
|1
|0
|3.
|Коолс Дион
|1
|0
|4.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|5.
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Митьюлланд
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: +10 =5 -5Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Митьюлланд: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|3.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Митьюлланд
|2:2
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Нордшелланн
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|8.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|11.
|Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|12.
|Хорсенс
|2:2
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|9.00
|1.04
|9.80
|1.02
|3.15
|1.33
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|7.20
|1.07
|1.91
|1.89
|1.68
|2.14
|—
|—
|2.48
|1.50
|1.19
|4.30
|3.50
|1.27
|—
|—
|1.06
|8.70
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|13.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|—
|—
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.38
|2.75
|1.48
|2.35
|1.63
|1.95
|1.93
|1.72
|2.20
|1.54
|2.56
|1.67
|2.28
|1.53
|2.59
|6.74
|1.12
|—
|—
|2.97
|1.42
|2.48
|1.58
|1.98
|1.90
|1.62
|2.37
|1.46
|2.84
|1.81
|2.07
|1.52
|2.62
|1.40
|3.09
|1.10
|7.67
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.14
|1.66
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.48
|2.55
|1.04
|9.00
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.14
|5.95
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.73
|2.19
|1.35
|3.35
|1.69
|2.24
|1.49
|2.72
|1.35
|3.42
|—
|—
|—
|—
|1.29
|3.76
|1.15
|5.77