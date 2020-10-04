Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Александр Людвиг получает желтую карточку за нырок

47' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Лука Прип навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Г О О О О Л - Янник Поль из команды Хорсенс забивает с точки!

44' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Коолс Дион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

43' Ох, нехорошо это выглядит. Паулиньо VI получил травму и медбригада забирает его с поля.

42' Паулиньо VI на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Удар от ворот произведет Хорсенс

41' Как он промахнулся? Систо Пионе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

40' Каюсте Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Каспер Тенгстедт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' Шольц Александр выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

36' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Хорсенс будет все-таки засчитан.

36' VAR - ПРОВЕРКА - Судья остановил игру. VAR проверяется.

34' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Г О О О О Л - Брумадо Жуниор изменил счет на табло!

32' Удар от ворот произведет Митьюлланд

32' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Хансен Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Удар от ворот произведет Митьюлланд

27' Систо Пионе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

26' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Г О О О О Л - Дрейер Андерс изменил счет на табло!

22' Удар от ворот произведет Хорсенс

21' Удар от ворот произведет Хорсенс

19' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

19' Какой шанс! Каспер Тенгстедт почти забил, но мяч вынесли с линии!

18' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Ох, нехорошо это выглядит. Ламб Микаэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

16' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

14' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

13' О, нет. Из многообещающей позиции Дрейер Андерс из команды Митьюлланд наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Удар от ворот произведет Хорсенс

11' Феррейра Эвандер не смог попасть в створ ударом издали

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

10' Удар от ворот произведет Митьюлланд

8' Игрок из команды Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

7' Краев Божидар из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

7' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Делач Матей выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Феррейра Эвандер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

4' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Бьярк Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Митьюлланд начинает с центра поля