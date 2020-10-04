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  2. Матчи
  3. Дания
Хорсенс
2:2
Второй тайм: 65'

Стадион: Зрители: 300
Митьюлланд
0'
0:1
23' Гол
Дрейер Андерс
0:2
33' Гол
Брумадо Жуниор
1:2
35' Гол
Jannik Pohl
2:2
45' Пенальти
Jannik Pohl
45' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
56' Желтая карточка
Jannik Pohl
65'
1
Делач
Матей
15
Буус
Якоб
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
17
Casper
Tengstedt
10
Ханссон
Халлюр
79
Jannik
Pohl
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
25
Манджрекар
Джеймс
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
Хорсенс
4-4-1-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Дрейер Андерс
(Систо Пионе)
33'
0:2
Брумадо Жуниор
(Дрейер Андерс)
35'
Jannik Pohl
(Casper Tengstedt)
1:2
45'
Jannik Pohl
2:2
45'
Alexander Ludwig II
 
56'
Jannik Pohl
 
59'
 
Мабиль Авер
Систо Пионе
60'
 
Андерсон Микаэль
Краев Божидар

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.5
2. Ламб Микаэл 1 0.25
3. Louka Andreasen 0 0
4. Casper Tengstedt 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 1 0.25
2. Дрейер Андерс 1 0.25
3. Краев Божидар 1 0.25
4. Брумадо Жуниор 1 0.25
5. Nicolas Dyhr 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 1
2. Jonas Thorsen 1 0
3. Брок-Мадсен Николай 1 0
4. Jannik Pohl 1 0
5. Alexander Ludwig II 1 0
6. Lirim Qamili 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Шольц Александр 1 0
2. Краев Божидар 1 0
3. Коолс Дион 1 0
4. Феррейра Эвандер 1 0
5. Брумадо Жуниор 1 0
6. Ониика Фрэнк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 0 0 0 0 0 100% (1)
 Митьюлланд 100% (2) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Митьюлланд: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Митьюлланд 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хорсенс Суперлига Дании
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Орхус 4 2 2 0 10 - 6 8
3. Вайле 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Митьюлланд 2:2 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Нордшелланн 3 1 1 1 7 - 5 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Оденсе 4 1 1 2 6 - 8 4
10. Люнгбю 4 0 2 2 3 - 7 2
11. Копенгаген 3 0 1 2 5 - 7 1
12. Хорсенс 2:2 4 0 1 3 3 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хорсенс
Ничья
Митьюлланд
6.10
4.35
2.29
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.70 3.20 1.73
5.25 2.50 2.05
5.75 4.35 1.55
6.10 2.28 2.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
9.00 1.04 9.80 1.02 3.15 1.33 3.15 1.33 7.20 1.07 1.91 1.89 1.68 2.14 2.48 1.50 1.19 4.30 3.50 1.27 1.06 8.70 1.57 2.31 1.14 5.20 1.02 11.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.73 2.13 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
3.15 1.38 2.75 1.48 2.35 1.63 1.95 1.93 1.72 2.20 1.54 2.56 1.67 2.28 1.53 2.59 6.74 1.12 2.97 1.42 2.48 1.58 1.98 1.90 1.62 2.37 1.46 2.84 1.81 2.07 1.52 2.62 1.40 3.09 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.30 1.58 2.14 1.66 1.23 3.90 1.16 4.80 1.48 2.55 1.04 9.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 5.95
2.10 1.79 1.73 2.19 1.35 3.35 1.69 2.24 1.49 2.72 1.35 3.42 1.29 3.76 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.29
Где смотреть матч Хорсенс 2:2 Митьюлланд онлайн

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