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  3. Дания
Хорсенс
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 300
Митьюлланд
0'
0:1
23' Гол
Дрейер Андерс
0:2
33' Гол
Брумадо Жуниор
1:2
35' Гол
Jannik Pohl
2:2
45' Пенальти
Jannik Pohl
45' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
56' Желтая карточка
Jannik Pohl
73' Желтая карточка
Брумадо Жуниор
89' Желтая карточка
Magnus Jensen
90'+5
1
Делач
Матей
15
Буус
Якоб
4
Malte
Kiilerich
Hansen
33
Alexander
Ludwig
II
5
Ламб
Микаэл
9
Louka
Andreasen
8
Bjarke
Jacobsen
19
Jonas
Thorsen
17
Casper
Tengstedt
10
Ханссон
Халлюр
79
Jannik
Pohl
1
Хансен
Йеспер
2
Коолс
Дион
25
Манджрекар
Джеймс
14
Шольц
Александр
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
10
Феррейра
Эвандер
36
Дрейер
Андерс
15
Краев
Божидар
7
Систо
Пионе
74
Брумадо
Жуниор
Хорсенс
4-4-1-1
Митьюлланд
4-2-3-1

Ход матча

23'
0:1
Дрейер Андерс
(Систо Пионе)
33'
0:2
Брумадо Жуниор
(Дрейер Андерс)
35'
Jannik Pohl
(Casper Tengstedt)
1:2
45'
Jannik Pohl
2:2
45'
Alexander Ludwig II
 
56'
Jannik Pohl
 
59'
 
Мабиль Авер
Систо Пионе
60'
 
Андерсон Микаэль
Краев Божидар
71'
Lirim Qamili
Casper Tengstedt
 
72'
Peter Nymann
Буус Якоб
 
73'
 
Брумадо Жуниор
77'
 
Japhet Sery Larsen
Шольц Александр
77'
 
Каба Сори
Феррейра Эвандер
84'
Геммер Йонас
Louka Andreasen
 
85'
Magnus Jensen
Jannik Pohl
 
89'
Magnus Jensen
 
90'
Rune Frantsen
Ханссон Халлюр
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 10
  • 9 Угловые 9
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хорсенс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jannik Pohl 2 (1) 0.5
2. Ламб Микаэл 1 0.25
3. Louka Andreasen 0 0
4. Casper Tengstedt 0 0
Митьюлланд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Систо Пионе 1 0.25
2. Дрейер Андерс 1 0.25
3. Краев Божидар 1 0.25
4. Брумадо Жуниор 1 0.25
5. Nicolas Dyhr 0 0

Карточки

Хорсенс
# Игрок      
1. Bjarke Jacobsen 0 1
2. Jonas Thorsen 1 0
3. Брок-Мадсен Николай 1 0
4. Jannik Pohl 1 0
5. Alexander Ludwig II 1 0
6. Magnus Jensen 1 0
7. Lirim Qamili 1 0
Митьюлланд
# Игрок      
1. Брумадо Жуниор 2 0
2. Шольц Александр 1 0
3. Краев Божидар 1 0
4. Коолс Дион 1 0
5. Феррейра Эвандер 1 0
6. Ониика Фрэнк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорсенс 0 0 66.67% (2) 0 0 33.33% (1)
 Митьюлланд 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Хорсенс Последние 20 матчей: + = -
Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -
Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю

Последние игры между собой

Хорсенс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Митьюлланд: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Митьюлланд 0:1 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:3 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 3:0 Хорсенс Суперлига Дании
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брондбю 4 4 0 0 9 - 5 12
2. Орхус 4 2 2 0 10 - 6 8
3. Вайле 4 2 1 1 9 - 7 7
4. Сённерйюск 4 2 1 1 8 - 7 7
5. Митьюлланд 4 2 1 1 4 - 4 7
6. Ольборг 4 1 2 1 3 - 4 5
7. Нордшелланн 0:1 4 1 1 2 7 - 6 4
8. Раннерс 4 1 1 2 5 - 4 4
9. Копенгаген 1:0 4 1 1 2 6 - 7 4
10. Оденсе 4 1 1 2 6 - 8 4
11. Люнгбю 4 0 2 2 3 - 7 2
12. Хорсенс 4 0 1 3 3 - 8 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.25 1.76 2.80
5.75 4.35 1.55
7.53 1.59 3.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7.5 7.5
9.00 1.04 9.80 1.02 3.15 1.33 3.15 1.33 7.20 1.07 1.91 1.89 1.68 2.14 2.48 1.50 1.19 4.30 1.95 1.80 1.06 8.70 1.57 2.31 1.14 5.20 1.02 11.00
13.50 1.03 11.75 1.04 4.30 1.23 3.32 1.34 2.19 1.75 1.73 2.13 1.45 2.79 1.22 4.40 1.17 5.15 1.06 9.40
3.15 1.38 2.75 1.48 2.35 1.63 1.95 1.93 1.72 2.20 1.54 2.56 1.67 2.28 1.53 2.59 6.74 1.12 1.70 2.23 1.43 2.93 1.17 5.42 1.62 2.37 1.10 7.73 1.81 2.07 1.52 2.62 1.40 3.09 1.10 7.67
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5 3.75 3.75
2.30 1.58 2.14 1.66 1.23 3.90 1.16 4.80 1.48 2.55 1.04 9.00
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.75 1.14 5.95
2.10 1.79 1.73 2.19 1.35 3.35 1.69 2.24 1.49 2.72 1.35 3.42 1.29 3.76 1.15 5.77
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.81 1.94 1.36 3.00
4.45 1.21 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.10 1.29
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