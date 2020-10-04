Хорсенс
2:2
Конец матча
Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 300
Митьюлланд
0:1
23' ГолДрейер Андерс
0:2
33' ГолБрумадо Жуниор
1:2
35' ГолJannik Pohl
2:2
45' ПенальтиJannik Pohl
45' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
56' Желтая карточкаJannik Pohl
73' Желтая карточкаБрумадо Жуниор
89' Желтая карточкаMagnus Jensen
15
Буус
Якоб
79
Jannik
Pohl
29
Паулиньо
VI
40
Каюсте
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Буус ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Jannik PohlНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Peter NymannЗащитник
- Защитник
-
14 Геммер ЙонасПолузащитник
-
18 Lirim Qamili
-
-
-
Главный тренер: Jonas Dal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
-
40 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мабиль АверНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Приске Бриан
Ход матча
23'
0:1
33'
0:2
35'
1:2
45'
2:2
56'
73'
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 10
-
9 Угловые 9
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jannik Pohl
|2 (1)
|0.5
|2.
|Ламб Микаэл
|1
|0.25
|3.
|Louka Andreasen
|0
|0
|4.
|Casper Tengstedt
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Систо Пионе
|1
|0.25
|2.
|Дрейер Андерс
|1
|0.25
|3.
|Краев Божидар
|1
|0.25
|4.
|Брумадо Жуниор
|1
|0.25
|5.
|Nicolas Dyhr
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarke Jacobsen
|0
|1
|2.
|Jonas Thorsen
|1
|0
|3.
|Брок-Мадсен Николай
|1
|0
|4.
|Jannik Pohl
|1
|0
|5.
|Alexander Ludwig II
|1
|0
|6.
|Magnus Jensen
|1
|0
|7.
|Lirim Qamili
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Брумадо Жуниор
|2
|0
|2.
|Шольц Александр
|1
|0
|3.
|Краев Божидар
|1
|0
|4.
|Коолс Дион
|1
|0
|5.
|Феррейра Эвандер
|1
|0
|6.
|Ониика Фрэнк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорсенс
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|0
|33.33% (1)
|Митьюлланд
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хорсенс Последние 20 матчей: + = -Брондбю 2:1 Хорсенс Ольборг 1:0 Хорсенс Хорсенс 0:3 Раннерс Фредерисия 1:3 Хорсенс
Хорсенс 2:0 Эсбьерг Хорсенс 3:3 Колдинг Оденсе 1:2 Хорсенс Хорсенс 2:0 Хобро Хорсенс 1:1 Оденсе Оденсе 3:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Хобро Эсбьерг 1:2 Хорсенс Раннерс 0:3 Хорсенс Хорсенс 0:0 Раннерс Хорсенс 2:2 Эсбьерг Хобро 1:1 Хорсенс Сённерйюск 2:1 Хорсенс Хорсенс 3:2 Брондбю Митьюлланд 0:1 Хорсенс Копенгаген 0:1 Хорсенс
Митьюлланд Последние 20 матчей: + = -Митьюлланд 4:1 Славия Прага Митьюлланд 1:0 Раннерс Славия Прага 0:0 Митьюлланд Митьюлланд 1:0 Люнгбю
Митьюлланд 3:0 Янг Бойз Сённерйюск 2:0 Митьюлланд Оденсе 2:2 Митьюлланд Митьюлланд 5:1 Фредерисия Лудогорец 0:1 Митьюлланд Гамбург 0:2 Митьюлланд Реймс 3:1 Митьюлланд Митьюлланд 1:2 Ольборг Брондбю 1:1 Митьюлланд Митьюлланд 6:3 Нордшелланн Орхус 3:0 Митьюлланд Митьюлланд 3:1 Копенгаген Нордшелланн 0:1 Митьюлланд Копенгаген 1:2 Митьюлланд Митьюлланд 3:4 Орхус Митьюлланд 0:0 Брондбю
Последние игры между собой
Хорсенс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 15
Митьюлланд: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 4
Митьюлланд 1:0 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:1 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:2 Хорсенс Суперлига Дании Митьюлланд 0:1 Хорсенс Товарищеские матчи Хорсенс 1:5 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Товарищеские матчи Митьюлланд 4:2 Хорсенс Товарищеские матчи Митьюлланд 5:2 Хорсенс Суперлига Дании Хорсенс 0:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 2:2 Митьюлланд Суперлига Дании Хорсенс 1:0 Митьюлланд Международные матчи (клубы) Хорсенс 2:1 Митьюлланд Суперлига Дании Митьюлланд 4:1 Хорсенс САС Лигаен Митьюлланд 1:0 Хорсенс САС Лигаен
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брондбю
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|2.
|Орхус
|4
|2
|2
|0
|10 - 6
|8
|3.
|Вайле
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|4.
|Сённерйюск
|4
|2
|1
|1
|8 - 7
|7
|5.
|Митьюлланд
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Ольборг
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|7.
|Нордшелланн
|0:1
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|8.
|Раннерс
|4
|1
|1
|2
|5 - 4
|4
|9.
|Копенгаген
|1:0
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|10.
|Оденсе
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|11.
|Люнгбю
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|12.
|Хорсенс
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.25
|5.25
|5.5
|5.5
|5.75
|5.75
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|9.00
|1.04
|9.80
|1.02
|3.15
|1.33
|—
|—
|3.15
|1.33
|—
|—
|7.20
|1.07
|1.91
|1.89
|1.68
|2.14
|—
|—
|2.48
|1.50
|1.19
|4.30
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.06
|8.70
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.14
|5.20
|1.02
|11.00
|13.50
|1.03
|11.75
|1.04
|4.30
|1.23
|—
|—
|3.32
|1.34
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.73
|2.13
|—
|—
|1.45
|2.79
|1.22
|4.40
|1.17
|5.15
|—
|—
|1.06
|9.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.15
|1.38
|2.75
|1.48
|2.35
|1.63
|1.95
|1.93
|1.72
|2.20
|1.54
|2.56
|1.67
|2.28
|1.53
|2.59
|6.74
|1.12
|—
|—
|1.70
|2.23
|1.43
|2.93
|1.17
|5.42
|1.62
|2.37
|1.10
|7.73
|1.81
|2.07
|1.52
|2.62
|1.40
|3.09
|1.10
|7.67
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|2.30
|1.58
|—
|—
|2.14
|1.66
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.48
|2.55
|1.04
|9.00
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.14
|5.95
|—
|—
|—
|—
|2.10
|1.79
|1.73
|2.19
|1.35
|3.35
|1.69
|2.24
|1.49
|2.72
|1.35
|3.42
|—
|—
|—
|—
|1.29
|3.76
|1.15
|5.77