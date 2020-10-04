Второй тайм

95' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Игрок из команды Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

89' Глупую желтую получил Магнус Йенсен за то, что отбил ногой мяч после свистка

87' Ламб Микаэл из команды Хорсенс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

85' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Мабиль Авер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Удар от ворот произведет Хорсенс

80' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Опасность! Бьярк Якобсен из команды Хорсенс отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

73' Брумадо Жуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

72' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

70' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Буус Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Коолс Дион из команды Митьюлланд нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

66' Бьярк Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

61' Митьюлланд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Хорсенс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Удар от ворот произведет Хорсенс

57' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

56' Янник Поль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

56' Делач Матей взял и забрал мяч на выходе

55' Удар от ворот произведет Митьюлланд

54' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Коолс Дион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Удар от ворот произведет Митьюлланд

50' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

50' Митьюлланд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

50' Янник Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Малте Килерих Хансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Удар от ворот произведет Митьюлланд

48' Какой промах! Александр Людвиг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

46' Хорсенс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Манджрекар Джеймс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46'