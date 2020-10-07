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Голландия
0:1
Второй тайм: 72'
Мексика
0'
0:1
60' Пенальти
Хименес Рауль
72'
13
Крул
Тим
2
Хатебур
Ханс
14
Де
Врей
Стефан
4
Ван
Дейк
Виргил
12
Вайндал
Оуэн
8
Вейналдум
Джорджиньо
20
Ван
де
Бек
Донни
6
Коопмейнерс
Теун
7
Бергёйс
Стивен
10
Депай
Мемфис
9
Бабель
Райан
1
Талавера
Альфредо
21
Родригес
Луис
IV
19
Монтес
Сесар
15
Морено
Эктор
23
Гальярдо
Хесус
16
Эррера
Эктор
4
Альварес
Эдсон
18
Гуардадо
Андрес
17
Корона
Хесус
9
Хименес
Рауль
20
Писарро
Родольфо
Голландия
Мексика

Предыдущие игры

Голландия Последние 20 матчей: + = -
Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия
Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия
Мексика Последние 20 матчей: + = -
Мексика 3:0 Гватемала Мексика 2:1 Бермудские острова Панама 0:3 Мексика Мексика 3:1 Панама
Бермудские острова 1:5 Мексика Мексика 2:0 Тринидад и Тобаго Аргентина 4:0 Мексика США 0:3 Мексика Мексика 1:0 США Гаити 0:1 Мексика Мексика 1:1 Коста-Рика Мартиника 2:3 Мексика Мексика 3:1 Канада Мексика 7:0 Куба Мексика 3:2 Эквадор Мексика 3:1 Венесуэла Парагвай 2:4 Мексика Мексика 3:1 Чили Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика

Последние игры между собой

Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Мексика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Голландия 2:3 Мексика Товарищеские матчи Голландия 2:1 Мексика Чемпионат мира 2014 Голландия 2:1 Мексика Товарищеские матчи
  • Второй тайм
  • 74'
    Депай со штрафного сделал заброс на Вельтмана и заработал угловой удар.
  • Фол, нарушение
    73'
    Альварес сбил Депая. Двадцать шесть метров до ворот.
  • 72'
    Корорна сделал заброс к воротам на Хименеса. Рауль принял мяч, но пробить по воротам ему не позволил Вельтман.
  • Желтая карточка
    71'
    Эррера грубо сыграл на фланге и получил жёлтую карточку.
  • 70'
    Середину второго тайма хозяева проводят вновь активно. В первом тайме наблюдалась схожая ситуация.
  • Желтая карточка
    69'
    Дос Сантос у центрального круге опасно подкатился под Ван де Бека и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    68'
    Ещё один офсайд у хозяев. И снова Де Йонг оказался в неправильном положении.
  • Офсайд
    67'
    Де Йонг оказался в офсайде после заброса Коопмейнерса к воротам.
  • Замена
    66'
    Замена в составе сборной Голландии: вместо Стивена Бергёйса на поле вышел Келвин Стенгс.
  • Замена
    65'
    Замена в составе сборной Голландии: вместо Райана Бабеля на поле вышел Люк Де Йонг.
  • Замена
    64'
    Замена в составе сборной Голландии: вместо Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Мартен Де Рон.
  • Замена
    63'
    Замена в составе сборной Мексики: вместо Родольфо Писсаро на поле вышел Орбелин Пенеда.
  • Замена
    62'
    Замена в составе сборной Мексики: вместо Анреса Гуардадо на поле вышел Хонатан Дос Сантос.
  • Пенальти
    60'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ХИМЕНЕС!!! Хименес аккуратно низом пробил в левый угол с одиннадцатиметровой отметки, а Крул прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    59'
    Пенальти! Эррера справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Аке ударил сзади по ногам Хименеса.
  • Желтая карточка
    59'
    Вейндал на флангу прихватил руками Корону и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    58'
    Вельтман на чужой половине поля нарушил правила.
  • Желтая карточка
    57'
    Родригес за грубую игру в центре поля получил первую жёлтую карточку в матче.
  • Опасный момент
    56'
    Эррера справа вывел к воротам Корону, который не смог один на один переиграть Крула. Тисм отразил удар в дальний угол.
  • 55'
    Бергёйс на правом фланге сделал пас на ход Хатебуру слишком сильно. Мяч укатился за пределы поля.
  • 54'
    Депай слева накрутил двух соперников, но передачу в штрафную площадь на Бергёйса исполнил неудачно.
  • 53'
    Гости при достаточно высокой активности вперёд пока не нанесли ни одного удара в створ ворот. У хозяев в первом тайме было два таких удара.
  • 52'
    Родригес справа прострелил к воротам, где Хименес проскочил мимо мяча.
  • 51'
    На половине поля хозяев проходят стартовые минут второго тайма. Все передачи вперёд у оранжевых неточны.
  • 50'
    Прострел Короны справа на Хименеса перехватил Коопмейнерс.
  • Фол, нарушение
    49'
    Депай в центре поля подтолкнул в спину Морено.
  • 48'
    Мексиканцы прессингуют соперника на чужой полови не поля и не позволяют хозяевам перейти в атаку.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе сборной Голландии произошли две замены: вместо Виргила Ван Дейка и Стефана Де Врея на поле вышли Натан Аке и Йоел Вельтман.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Амстердаме!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! Голландия - Мексика - 0:0.
  • Офсайд
    45'
    Бергёйс на левом фланге оказался в офсайде.
  • Фол, нарушение
    44'
    Гальярдо у центрального круга сбил Бергёйса.
  • 43'
    Хименес откатил мяч на Гуардадо, который пробил с линии штрафной площади выше ворот.
  • Фол, нарушение
    42'
    Коопмейнерс в центре поля завалил на газон Корону.
  • 40'
    Прострел Хатебура справа не дошёл до Депая. Монтес сыграл на перехвате.
  • 39'
    Середину тайма активнее провели хозяева, а вот стартовые минуты и концовку - мексиканцы выглядят интереснее.
  • Фол, нарушение
    38'
    Корона слева ушёл от Хатебугпра, вошёл в штрафную площадь, но исполнил очень неудачный навес на Эрреру. Эктор опасно пошёл на соперника, и всё остановил свисток Йовановича.
  • 36'
    Гости устроили неспешную перепасовку у центрального круга. А ведь идёт ещё только первый тайм.
  • 35'
    Писарро справа вывел к воротам Хименеса, который в дальний угол низом пробил очень неудачно.
  • 34'
    Корона слева навесил к воротам. где Ван Дейк не позволил никому сыграть вверху.
  • 32'
    После некоторой серии выпадов к чужим воротам команды несколько снизили активность и стали подолгу держать мяч в центре поля.
  • 31'
    Депай на левом фланге не смог проскочить между Монтесом и Родригесом.
  • Фол, нарушение
    30'
    Писарро на чужой половине поля нарушил правила.
  • 29'
    Депай справа со штрафного навесил близко к воротам, им Талавера на выходе спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    28'
    Гуардадо на фланге зацепил ногу Бергёйса.
  • 27'
    Партнёры слева вывели к воротам Бабеля, который низом в дальний угол пробил неточно. Скидку на Райана делал Депай.
  • Фол, нарушение
    26'
    Хатебур в центральном круге сбил Гуардадо.
  • 25'
    Прострел Бергёйса слева в центр штрафной площади не дошёл до Депая.
  • Угловой
    24'
    Депай исполнил первый угловой удар в матче. При подаче Ван Дейк у чужих ворот нарушил правила.
  • 23'
    Депай со штрафного пробил выше ворот, но мяч задел кого-то из соперников в стенке.
  • Фол, нарушение
    22'
    Морено перед штрафной площадью сбил Бабеля. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Фол, нарушение
    21'
    Эррера на правом фланге атаки нарушил правила.
  • Опасный момент
    20'
    Это уже опаснее. Депай слева вывел к воротам Бергёйса, который с острого угла не смог пробить Талаверу.
  • 18'
    Депай слева от угла штрафной площади пробил почти по центру ворот. Талавера мяч спокойно поймал. Отмечаем первый удар в створ в матче.
  • 17'
    Мексиканцы постепенно начинают наносить удары по воротам, которые пока неточны. Со стороны хозяев впереди активных действий очень мало.
  • Опасный момент
    15'
    Корона справа вошёл в штрафную площадь и с пятнадцати метров пробил рядом с ближней штангой.
  • Фол, нарушение
    14'
    Эррера у чужой штрафной площади подтолкнул Коопмейнерса.
  • Опасный момент
    13'
    Хатебур грубо ошибся у своей штрафной площади. Гальярдо сыграл на перехвате и справа вывел к воротам Хименеса. Рауль в дальний угол низом пробил неточно.
  • 12'
    Корона в центре поля наткнулся на плечо Де Врея. Арбитр остановил встречу и позволил Хесусу прийти в себя.
  • 11'
    Ван де Бек слева подключился к атаке, но пас Депая в штрафную площадь на партнёра оказался слабым.
  • 10'
    Подача Эрреры справа не дошла до партнёров в штрафной площади.
  • 9'
    Стартовые минуты встречи активнее проводят гости. Они чаще оказываются на чужой половине поля, но свои комбинации до ударов по воротам не доводят.
  • Фол, нарушение
    8'
    Гуардадо у чужой штрафной площади сбил Бергёйса.
  • 7'
    Корона справа здорово вошёл в штрафную площадь, но его навес на Хименеса оказался слишком слабым.
  • Офсайд
    6'
    Корона на левом фланге попал в офсайд.
  • 5'
    Команды неспешно начали встречу. Впереди с обеих сторон следует упор на индивидуальные действия.
  • 4'
    Вайндал слева подключился к атаке, но к углу штрафной площади выскочил Талавера и опередил голландского защитника.
  • 3'
    Альварес в центре поля попытался заблокировать передачу Коопмейнерса вперёд и получил от Теуна по ногам.
  • 2'
    Сборная Голландии играет в оранжевой форме, сборная Мексики - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Йохан Круифф Арене"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию товарищеского матча, в котором сыграют сборные Голландии и Мексики. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 155
Голландия 85.2% (132)
X 12.3% (19)
Мексика 2.6% (4)
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1.8 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Голландия
Ничья
Мексика
2.58
4.10
5.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.95 3.15 5.10
2.25 2.45 4.70
1.67 4.10 4.85
2.58 2.30 4.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.23 4.05 1.16 5.10 1.94 1.92 1.03 12.00 1.02 13.00 1.12 6.10 1.09 7.20 1.05 8.40 1.04 9.00
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.83 1.22 4.40 1.16 5.35 1.06 9.80
3.09 1.38 2.57 1.53 2.04 1.83 1.65 2.31 1.46 2.78 1.62 2.34 1.38 3.11 1.51 2.61 1.10 7.22 1.45 2.81 1.58 2.46 1.51 2.65 1.21 4.54 1.14 6.23
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40 1.17 5.10
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.17 5.05 1.12 6.20
1.38 3.10 1.21 4.55 1.42 2.93 1.28 3.73 1.46 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.23 3.15 1.42 1.86 2.08 1.38 2.90 1.23 4.05
4.45 1.21 3.10 1.37 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
13.00 1.02
Букмекер Да Нет
3.60 1.28
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Прогнозы на матч Голландия 0:1 Мексика

Исход игры
Голландия
85.2% (132)
Ничья
12.3% (19)
Мексика
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.36% (100)
Меньше
34.64% (53)
Обе команды забьют
Да
71.9% (110)
Нет
28.1% (43)
Популярный счёт
2:1 Голландия
49.7% (77)
2:0 Голландия
14.2% (22)
1:0 Голландия
10.3% (16)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Голландия
7.1% (11)
2:2 Ничья
3.2% (5)
4:2 Голландия
1.3% (2)
0:2 Мексика
1.3% (2)
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