Эррера грубо сыграл на фланге и получил жёлтую карточку.

Корорна сделал заброс к воротам на Хименеса. Рауль принял мяч, но пробить по воротам ему не позволил Вельтман.

Альварес сбил Депая. Двадцать шесть метров до ворот.

Депай со штрафного сделал заброс на Вельтмана и заработал угловой удар.

69' Дос Сантос у центрального круге опасно подкатился под Ван де Бека и получил жёлтую карточку.

68' Ещё один офсайд у хозяев. И снова Де Йонг оказался в неправильном положении.

67' Де Йонг оказался в офсайде после заброса Коопмейнерса к воротам.

66' Замена в составе сборной Голландии: вместо Стивена Бергёйса на поле вышел Келвин Стенгс.

65' Замена в составе сборной Голландии: вместо Райана Бабеля на поле вышел Люк Де Йонг.

64' Замена в составе сборной Голландии: вместо Джорджиньо Вейналдума на поле вышел Мартен Де Рон.

63' Замена в составе сборной Мексики: вместо Родольфо Писсаро на поле вышел Орбелин Пенеда.

62' Замена в составе сборной Мексики: вместо Анреса Гуардадо на поле вышел Хонатан Дос Сантос.

60' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ХИМЕНЕС!!! Хименес аккуратно низом пробил в левый угол с одиннадцатиметровой отметки, а Крул прыгнул в другую сторону.

59' Пенальти! Эррера справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где Аке ударил сзади по ногам Хименеса.

59' Вейндал на флангу прихватил руками Корону и получил жёлтую карточку.

58' Вельтман на чужой половине поля нарушил правила.

57' Родригес за грубую игру в центре поля получил первую жёлтую карточку в матче.

56' Эррера справа вывел к воротам Корону, который не смог один на один переиграть Крула. Тисм отразил удар в дальний угол.

55' Бергёйс на правом фланге сделал пас на ход Хатебуру слишком сильно. Мяч укатился за пределы поля.

54' Депай слева накрутил двух соперников, но передачу в штрафную площадь на Бергёйса исполнил неудачно.

53' Гости при достаточно высокой активности вперёд пока не нанесли ни одного удара в створ ворот. У хозяев в первом тайме было два таких удара.

52' Родригес справа прострелил к воротам, где Хименес проскочил мимо мяча.

51' На половине поля хозяев проходят стартовые минут второго тайма. Все передачи вперёд у оранжевых неточны.

50' Прострел Короны справа на Хименеса перехватил Коопмейнерс.

49' Депай в центре поля подтолкнул в спину Морено.

48' Мексиканцы прессингуют соперника на чужой полови не поля и не позволяют хозяевам перейти в атаку.

47' В перерыве в составе сборной Голландии произошли две замены: вместо Виргила Ван Дейка и Стефана Де Врея на поле вышли Натан Аке и Йоел Вельтман.