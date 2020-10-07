0:1
60' ПенальтиХименес Рауль
13
Крул
Тим
12
Вайндал
Оуэн
10
Депай
Мемфис
19
Монтес
Сесар
15
Морено
Эктор
16
Эррера
Эктор
17
Корона
Хесус
- Основной состав
-
13 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Вайндал ОуэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бизот МаркоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
-
Главный тренер: Де Бур Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Монтес СесарЗащитник
-
15 Морено ЭкторЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Корона ХесусНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Henry MartinНападающий
- Нападающий
-
10 Пулидо АланНападающий
-
24 Luis Romo
-
11 Ismael Govea
-
Главный тренер: Осорио Хуан
Ход матча
Предыдущие игры
Голландия Последние 20 матчей: + = -Голландия 0:1 Италия Голландия 1:0 Польша Голландия 5:0 Эстония Северная Ирландия 0:0 Голландия
Беларусь 1:2 Голландия Голландия 3:1 Северная Ирландия Эстония 0:4 Голландия Германия 2:4 Голландия Португалия 1:0 Голландия Голландия 3:1 Англия Голландия 2:3 Германия Голландия 4:0 Беларусь Германия 2:2 Голландия Голландия 2:0 Франция Бельгия 1:1 Голландия Голландия 3:0 Германия Франция 2:1 Голландия Голландия 2:1 Перу Италия 1:1 Голландия Словакия 1:1 Голландия
Мексика Последние 20 матчей: + = -Мексика 3:0 Гватемала Мексика 2:1 Бермудские острова Панама 0:3 Мексика Мексика 3:1 Панама
Бермудские острова 1:5 Мексика Мексика 2:0 Тринидад и Тобаго Аргентина 4:0 Мексика США 0:3 Мексика Мексика 1:0 США Гаити 0:1 Мексика Мексика 1:1 Коста-Рика Мартиника 2:3 Мексика Мексика 3:1 Канада Мексика 7:0 Куба Мексика 3:2 Эквадор Мексика 3:1 Венесуэла Парагвай 2:4 Мексика Мексика 3:1 Чили Аргентина 2:0 Мексика Аргентина 2:0 Мексика
Последние игры между собой
Голландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Мексика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.45
|1.55
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.16
|5.10
|1.94
|1.92
|1.03
|12.00
|—
|—
|1.02
|13.00
|1.12
|6.10
|1.09
|7.20
|1.05
|8.40
|1.04
|9.00
|13.00
|1.03
|—
|—
|11.50
|1.04
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.83
|1.22
|4.40
|1.16
|5.35
|1.06
|9.80
|—
|—
|3.09
|1.38
|2.57
|1.53
|2.04
|1.83
|1.65
|2.31
|1.46
|2.78
|1.62
|2.34
|1.38
|3.11
|1.51
|2.61
|1.10
|7.22
|1.45
|2.81
|1.58
|2.46
|1.51
|2.65
|1.21
|4.54
|—
|—
|1.14
|6.23
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Голландия 0:1 Мексика
Исход игры
Голландия
85.2% (132)
Ничья
12.3% (19)
Мексика
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
65.36% (100)
Меньше
34.64% (53)
Обе команды забьют
Да
71.9% (110)
Нет
28.1% (43)
Популярный счёт
2:1 Голландия
49.7% (77)
2:0 Голландия
14.2% (22)
1:0 Голландия
10.3% (16)
1:1 Ничья
8.4% (13)
3:1 Голландия
7.1% (11)
2:2 Ничья
3.2% (5)
4:2 Голландия
1.3% (2)
0:2 Мексика
1.3% (2)
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