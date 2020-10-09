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Текстильщик
0:1
Перерыв
Крылья Советов
0'
2' Желтая карточка
Витюгов Максим
28' Желтая карточка
Батов Максим
36' Желтая карточка
Обивалин Сергей
43' Желтая карточка
Романенко Владимир Александрович
44' Желтая карточка
Сергеев Иван
0:1
44' Гол
Сергеев Иван
Текстильщик
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 3 0.21
2. Сидоров Максим 2 0.14
3. Губочкин Алексей 2 0.14
4. Бачинский Максим 2 0.14
5. Сысуев Владислав 2 (1) 0.14
6. Агеев Александр 1 0.07
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 8 0.57
2. Зиньковский Антон 5 0.36
3. Голенков Егор 5 0.36
4. Гынсарь Раду 2 0.14
5. Ежов Роман 2 0.14
6. Гацкан Александр 1 0.07
7. Сарвели Владислав 1 0.07
8. Солдатенков Александр 1 0.07
9. Витюгов Максим 1 0.07

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Обивалин Сергей 6 0
2. Аппаев Хызыр 5 0
3. Маричев Евгений 5 0
4. Романенко Владимир Александрович 4 0
5. Батов Максим 4 0
6. Губочкин Алексей 2 1
7. Сысуев Владислав 3 0
8. Фомин Денис 3 0
9. Мухаметзянов Адиль 3 0
10. Мосейчук Илья 3 0
11. Морозов Юрий 2 0
12. Агеев Александр 2 0
13. Сидоров Максим 1 0
14. Горюшкин Алексей 1 0
15. Солодков Александр 1 0
16. Шлёнкин Александр 1 0
17. Семашкин Дмитрий 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 2 1
3. Божин Сергей 3 0
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Сергеев Иван 1 0
15. Солдатенков Александр 1 0
16. Витюгов Максим 1 0
17. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 33.33% (4) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Крылья Советов 12% (3) 16% (4) 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик
Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 8 5 0 19 - 7 29
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 8 29
3. Нижний Новгород Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
4. Спартак-2 Заявка 12 8 1 3 19 - 10 25
5. Велес Москва Заявка 13 7 4 2 18 - 15 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Балтика Заявка 13 6 4 3 14 - 9 22
9. Торпедо Москва Заявка 12 5 4 3 19 - 11 19
10. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
11. Краснодар-2 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
12. Волгарь Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
13. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
14. Динамо Брянск Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
15. Текстильщик 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 18 16
16. Енисей Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
17. Факел Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон 0:0 Заявка 13 3 3 7 5 - 13 12
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь 0:0 Заявка 13 0 4 9 3 - 17 4
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди "Крылья Советов" после гола Ивана Сергеева.
  • 45'
    Заслуженный мяч забили футболисты самарского коллектива. Посмотрим, чем ответит оппоненту соперник.
  • Офсайд
    45'
    Снова в офсайде оказываются самарцы. Сарвели на сей раз во "вне игры" попал.
  • Описание гола
    44'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! СЕРГЕЕВ!
    Открывают счет перед самым перерывом гости! Комбаров с правого фланга выполнил подачу на Сергеева, который отклеился от оппонента и головой пробил в правый верхний угол!
  • Желтая карточка
    43'
    И еще одна карточка в руках арбитра появляется. Горюшкин в ногу сопернику вкатывается, получая "горчичник".
  • Фол, нарушение
    42'
    Массивная атака самарского коллектива по левому флангу, и прострел на Сергеева, который не добирается до снаряда, при этом совершая фол в атаке.
  • 41'
    Все обошлось для "Текстильщика" хорошо, а ведь могли уже хозяева гол в свои ворота пропустить.
  • Опасный момент
    40'
    МОМЕНТ! Здорово перебросил "стенку" Дмитрий Комбаров, который направил сферу в ближний угол, и едва тут не ошибся кипер, который небрежно отбил сферу перед собой.
  • Желтая карточка
    38'
    Буквально на линии штрафной зарабатывают "Крылья Советов" сейчас штрафной удар. Получает в результате нарушение предупреждение игрок "Текстильщика". Сергей Обивалин получает "горчичник".
  • Фол, нарушение
    37'
    Сидорову в центре поля досталось по ногам. Гацкан фолил против него. Это второе в матче нарушение, но и оно не повлекло за собой карточки желтого цвета.
  • 36'
    Очередное подключение Кабутова по правому флангу, и просрел в центр штрафной. До мяча никто из партнеров не добирается.
  • 35'
    10 минут остается играть соперникам в первом тайме нашего поединка. Дело близится к перерыву.
  • 34'
    7:5 - впереди по фолам у нас команда хозяева, но по карточкам желтого цвета пока что полнейшее равенство - 1:1.
  • 33'
    И без того темп игры невысок, но сейчас оппоненты и вовсе действуют на минимальных скоростях, не создавая воротам друг друга никаких угроз.
  • 32'
    Зиньковский на Сарвели выдавал передачу, но не поняли самарские игроки друг друга. В итоге разбежались они по зонам.
  • 31'
    С каждой минутой все настойчивее действует самарская команда на чужой половине поля. В эти минуты встрече под диктовку гостей проходит.
  • 30'
    Полчаса в нашей встрече позади. Дальний удар Батова по воротам "Крыльев" был совсем уж неудачным. Мяч полетел намного выше мишени.
  • Желтая карточка
    29'
    Сравнивается у нас счет в поединке. Батов сносит оппонента с ног, получая в свой пассив очередной "горчичник".
  • 28'
    Подача в штрафную "Крыльев", но играет на выходе снова кипер самарского коллектива, забирающий мяч в свои перчатки.
  • Опасный момент
    26'
    Штрафной удар в итоге исполнили гости. Пробили они с 25-ти метров в левую "шестерку", и Смирнов в красивом прыжке перевел снаряд в сторону от рамки.
  • Фол, нарушение
    25'
    В центре поля снова борьба за мяч завязалась, и вновь Маричев переусердствовал, пытаясь вернуть игровой снаряд себе.
  • 24'
    Увязла игра у нас в центре поля. Давненько соперники не бегали к воротам. Время нашего поединка просто бежит. Но намеков на голы пока не было.
  • Фол, нарушение
    23'
    Пострадал на левом фланге футболист "Крыльев". Извинился перед ним соперник. Маричев сзади по ногам оппонента оприходовал, после чего получил устные замечания.
  • 22'
    Уже порядка десятка фолов на двоих соперники совершили. Честно говоря, я удивлен, что рефери пока только одну желтую карточку в этом матче показал.
  • Фол, нарушение
    21'
    Батов против Божина сыграл далеко не самым правильным образом, что привело к очередному фолу и свистку главного арбитра встречи.
  • 20'
    Смирнову пришлось сейчас выбегать далеко из ворот, чтобы не пустить оппонента к мячу. Сумел футболист вынести сферу далеко за пределы поля.
  • 19'
    Пока Сергеева можно назвать самым активным игроком на поле. Успевает он отрабатывать и в обороне, и в атаке, отвоевывая для своего коллектива драгоценный футбольный снаряд.
  • 18'
    Практически середина первого тайма идет в нашем поединке. Кабутов сейчас у "Крыльев" рвался к воротам соперника. Выполнил он прострел в центр, где первым на мяче был Сергеев.
     
  • Опасный момент
    17'
    УХ! Фомин! А если бы ногу жестче поставил! Классная подача у "Текстильщика" с правого края прошла. Фомина в центре забыли защитники, и тот головой выстрелил в левый от себя угол. Мяч прилетел в руки голкиперу.
  • 16'
    Овсянников здорово сыграл на выходе. Забрал он мяч в свои перчатки после не самого удачного навеса "Текстильщика".
  • 15'
    15 минут соперники отыграли в этой встрече. Значительно меньше остановок в нашем поединке стало. Просто оппоненты немного успокоились.
  • Фол, нарушение
    13'
    Горюшкин оказался с мячом в чужой штрафной, после чего получил толчок в спину. Дело закончилось фолом и остановкой поединка. Только нарушение было зафиксировано со стороны игрока хозяев.
  • 12'
    Атака в исполнении "Крыльев" через правый край. Подача Кабутова, и также в руки голкиперу.
  • Угловой
    11'
    Первый в матче угловой удар заработали футболисты "Текстильщика". С правого фланга пошла подача в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела.
  • Офсайд
    10'
    Тут же Сергеев в центре принял сферу на грудь и был готов уже пробить по воротам, но боковой арбитр его остановил. Оказывается, Иван был в офсайде, что видно и на повторе.
  • Фол, нарушение
    9'
    Сергеев сфолил в атаке. Арбитр тут же определил очередное нарушение правил. Игра была остановлена.
  • Опасный момент
    7'
    После прострела Кабутова Сергеев подставил ногу под передачу. Мяч полетел намного выше цели. Неплохая попытка отличиться, пусть и не совсем удачная.
  • Желтая карточка
    6'
    Витюгов наступил на ногу Маричеву, после чего увидел перед собой заслуженную карточку желтого цвета. Справедливый "горчичник", стоит признать.
  • 5'
    Никуда пока соперники не торопятся. Медленно подбираются они к воротам друг друга. Пока без опасных моментов в этой встрече.
  • 3'
    С первых минут поединка хозяева поля пытаются наладить контроль мяча, но не удается им пока даже с мячом надолго встретиться.
  • 2'
    Футболисты "Текстильщика" сегодня вышли на поле в своих традиционных черных цветах, в то время, как игроки "Крыльев" предстали перед нами в белом обмундировании.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча между соперниками стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Павел Шадыханов (Москва);
    Первый помощник: Илья Елеференко (Москва);
    Второй помощник: Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону);
    Инспектор: Владимир Енютин (Москва);
    Делегат: Александр Старцев (Москва).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 14-го тура ФНЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Текстильщика» и «Крыльев Советов». Встреча состоится в Ярославле, на стадионе «Шинник». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!

Прогнозы 158
Текстильщик 3.8% (6)
X 10.1% (16)
Крылья Советов 86.1% (136)
Все прогнозы
1.45 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Текстильщик
Ничья
Крылья Советов
9.56
5.50
1.42
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
10.00 5.50 1.37
9.10 3.70 1.31
11.50 5.45 1.27
9.56 3.94 1.42

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 9.70 1.03 2.55 1.47 3.10 1.33 2.10 1.69 1.52 2.42 1.83 1.91 1.61 2.23 1.17 4.70 1.19 4.40 1.04 9.00 1.04 8.90 1.04 9.50
12.00 1.03 10.50 1.04 3.85 1.26 3.00 1.39 2.06 1.83 1.59 2.36 1.40 2.95 1.15 5.50 1.14 5.65 1.04 10.50
2.87 1.41 2.26 1.64 1.99 1.84 1.68 2.18 1.51 2.55 1.81 2.02 1.60 2.33 1.40 2.92 1.32 3.39 1.10 7.19
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.50 2.48 1.99 1.77 1.04 9.00 1.14 5.20
3.20 1.34 1.92 1.86 1.48 2.61 1.12 5.65 1.09 6.95
2.13 1.72 1.75 2.09 1.35 3.13 1.58 2.40 1.42 2.93
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 1.85 1.90 1.39 2.90
4.20 1.22 2.90 1.40 1.76 2.04 1.33 3.26 1.18 4.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Где смотреть матч Текстильщик 0:1 Крылья Советов онлайн

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Прогнозы на матч Текстильщик 0:1 Крылья Советов

Исход игры
Текстильщик
3.8% (6)
Ничья
10.1% (16)
Крылья Советов
86.1% (136)
Тотал 2.5
Больше
50.32% (78)
Меньше
49.68% (77)
Обе команды забьют
Да
56.13% (87)
Нет
43.87% (68)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
39.2% (62)
0:2 Крылья Советов
19.6% (31)
0:1 Крылья Советов
17.1% (27)
1:1 Ничья
7.6% (12)
1:3 Крылья Советов
5.7% (9)
1:0 Текстильщик
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:3 Крылья Советов
1.9% (3)
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