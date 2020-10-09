И еще одна карточка в руках арбитра появляется. Горюшкин в ногу сопернику вкатывается, получая "горчичник".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1! СЕРГЕЕВ! Открывают счет перед самым перерывом гости! Комбаров с правого фланга выполнил подачу на Сергеева, который отклеился от оппонента и головой пробил в правый верхний угол!

Снова в офсайде оказываются самарцы. Сарвели на сей раз во "вне игры" попал.

И звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 0:1. Впереди "Крылья Советов" после гола Ивана Сергеева.

42' Массивная атака самарского коллектива по левому флангу, и прострел на Сергеева, который не добирается до снаряда, при этом совершая фол в атаке.

41' Все обошлось для "Текстильщика" хорошо, а ведь могли уже хозяева гол в свои ворота пропустить.

40' МОМЕНТ! Здорово перебросил "стенку" Дмитрий Комбаров, который направил сферу в ближний угол, и едва тут не ошибся кипер, который небрежно отбил сферу перед собой.

38' Буквально на линии штрафной зарабатывают "Крылья Советов" сейчас штрафной удар. Получает в результате нарушение предупреждение игрок "Текстильщика". Сергей Обивалин получает "горчичник".

37' Сидорову в центре поля досталось по ногам. Гацкан фолил против него. Это второе в матче нарушение, но и оно не повлекло за собой карточки желтого цвета.

36' Очередное подключение Кабутова по правому флангу, и просрел в центр штрафной. До мяча никто из партнеров не добирается.

35' 10 минут остается играть соперникам в первом тайме нашего поединка. Дело близится к перерыву.

34' 7:5 - впереди по фолам у нас команда хозяева, но по карточкам желтого цвета пока что полнейшее равенство - 1:1.

33' И без того темп игры невысок, но сейчас оппоненты и вовсе действуют на минимальных скоростях, не создавая воротам друг друга никаких угроз.

32' Зиньковский на Сарвели выдавал передачу, но не поняли самарские игроки друг друга. В итоге разбежались они по зонам.

31' С каждой минутой все настойчивее действует самарская команда на чужой половине поля. В эти минуты встрече под диктовку гостей проходит.

30' Полчаса в нашей встрече позади. Дальний удар Батова по воротам "Крыльев" был совсем уж неудачным. Мяч полетел намного выше мишени.

29' Сравнивается у нас счет в поединке. Батов сносит оппонента с ног, получая в свой пассив очередной "горчичник".

28' Подача в штрафную "Крыльев", но играет на выходе снова кипер самарского коллектива, забирающий мяч в свои перчатки.

26' Штрафной удар в итоге исполнили гости. Пробили они с 25-ти метров в левую "шестерку", и Смирнов в красивом прыжке перевел снаряд в сторону от рамки.

25' В центре поля снова борьба за мяч завязалась, и вновь Маричев переусердствовал, пытаясь вернуть игровой снаряд себе.

24' Увязла игра у нас в центре поля. Давненько соперники не бегали к воротам. Время нашего поединка просто бежит. Но намеков на голы пока не было.

23' Пострадал на левом фланге футболист "Крыльев". Извинился перед ним соперник. Маричев сзади по ногам оппонента оприходовал, после чего получил устные замечания.

22' Уже порядка десятка фолов на двоих соперники совершили. Честно говоря, я удивлен, что рефери пока только одну желтую карточку в этом матче показал.

21' Батов против Божина сыграл далеко не самым правильным образом, что привело к очередному фолу и свистку главного арбитра встречи.

20' Смирнову пришлось сейчас выбегать далеко из ворот, чтобы не пустить оппонента к мячу. Сумел футболист вынести сферу далеко за пределы поля.

19' Пока Сергеева можно назвать самым активным игроком на поле. Успевает он отрабатывать и в обороне, и в атаке, отвоевывая для своего коллектива драгоценный футбольный снаряд.

18' Практически середина первого тайма идет в нашем поединке. Кабутов сейчас у "Крыльев" рвался к воротам соперника. Выполнил он прострел в центр, где первым на мяче был Сергеев.



17' УХ! Фомин! А если бы ногу жестче поставил! Классная подача у "Текстильщика" с правого края прошла. Фомина в центре забыли защитники, и тот головой выстрелил в левый от себя угол. Мяч прилетел в руки голкиперу.

16' Овсянников здорово сыграл на выходе. Забрал он мяч в свои перчатки после не самого удачного навеса "Текстильщика".

15' 15 минут соперники отыграли в этой встрече. Значительно меньше остановок в нашем поединке стало. Просто оппоненты немного успокоились.

13' Горюшкин оказался с мячом в чужой штрафной, после чего получил толчок в спину. Дело закончилось фолом и остановкой поединка. Только нарушение было зафиксировано со стороны игрока хозяев.

12' Атака в исполнении "Крыльев" через правый край. Подача Кабутова, и также в руки голкиперу.

11' Первый в матче угловой удар заработали футболисты "Текстильщика". С правого фланга пошла подача в центр штрафной, но прямо в руки голкиперу сфера прилетела.

10' Тут же Сергеев в центре принял сферу на грудь и был готов уже пробить по воротам, но боковой арбитр его остановил. Оказывается, Иван был в офсайде, что видно и на повторе.

9' Сергеев сфолил в атаке. Арбитр тут же определил очередное нарушение правил. Игра была остановлена.

7' После прострела Кабутова Сергеев подставил ногу под передачу. Мяч полетел намного выше цели. Неплохая попытка отличиться, пусть и не совсем удачная.

6' Витюгов наступил на ногу Маричеву, после чего увидел перед собой заслуженную карточку желтого цвета. Справедливый "горчичник", стоит признать.

5' Никуда пока соперники не торопятся. Медленно подбираются они к воротам друг друга. Пока без опасных моментов в этой встрече.

3' С первых минут поединка хозяева поля пытаются наладить контроль мяча, но не удается им пока даже с мячом надолго встретиться.

2' Футболисты "Текстильщика" сегодня вышли на поле в своих традиционных черных цветах, в то время, как игроки "Крыльев" предстали перед нами в белом обмундировании.