Текстильщик
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|3
|0.23
|2.
|Сидоров Максим
|2
|0.15
|3.
|Губочкин Алексей
|2
|0.15
|4.
|Бачинский Максим
|2
|0.15
|5.
|Сысуев Владислав
|2 (1)
|0.15
|6.
|Агеев Александр
|1
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|7
|0.54
|2.
|Зиньковский Антон
|5
|0.38
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.38
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.15
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.15
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.08
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.08
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.08
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|2.
|Обивалин Сергей
|5
|0
|3.
|Маричев Евгений
|5
|0
|4.
|Губочкин Алексей
|2
|1
|5.
|Сысуев Владислав
|3
|0
|6.
|Романенко Владимир Александрович
|3
|0
|7.
|Батов Максим
|3
|0
|8.
|Фомин Денис
|3
|0
|9.
|Мухаметзянов Адиль
|3
|0
|10.
|Мосейчук Илья
|3
|0
|11.
|Морозов Юрий
|2
|0
|12.
|Агеев Александр
|2
|0
|13.
|Сидоров Максим
|1
|0
|14.
|Горюшкин Алексей
|1
|0
|15.
|Солодков Александр
|1
|0
|16.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|17.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Гацкан Александр
|2
|1
|3.
|Божин Сергей
|3
|0
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Голенков Егор
|2
|0
|7.
|Ежов Роман
|2
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|15.
|Пруцев Данил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Текстильщик
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|0
|8.33% (1)
|25% (3)
|16.67% (2)
|Крылья Советов
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|20% (5)
|8% (2)
|28% (7)
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =7 -7Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик
Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик
Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =4 -4Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|19 - 7
|29
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|19 - 9
|28
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 10
|25
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 15
|25
|6.
|Алания
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 7
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 9
|22
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 11
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|12.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|6 - 16
|16
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 12
|12
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|19.
|Чертаново
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|6 - 18
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|3 - 17
|3
Прогнозы на матч Текстильщик - Крылья Советов
Исход игры
Текстильщик
5.8% (4)
Ничья
15.9% (11)
Крылья Советов
78.3% (54)
Тотал 2.5
Больше
54.41% (37)
Меньше
45.59% (31)
Обе команды забьют
Да
66.18% (45)
Нет
33.82% (23)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
47.8% (33)
0:1 Крылья Советов
17.4% (12)
1:1 Ничья
13% (9)
0:2 Крылья Советов
7.2% (5)
1:0 Текстильщик
4.3% (3)
0:0 Ничья
2.9% (2)
1:3 Крылья Советов
2.9% (2)
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