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Текстильщик
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 3 0.23
2. Сидоров Максим 2 0.15
3. Губочкин Алексей 2 0.15
4. Бачинский Максим 2 0.15
5. Сысуев Владислав 2 (1) 0.15
6. Агеев Александр 1 0.08
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 7 0.54
2. Зиньковский Антон 5 0.38
3. Голенков Егор 5 0.38
4. Гынсарь Раду 2 0.15
5. Ежов Роман 2 0.15
6. Гацкан Александр 1 0.08
7. Сарвели Владислав 1 0.08
8. Солдатенков Александр 1 0.08
9. Витюгов Максим 1 0.08

Карточки

Текстильщик
# Игрок      
1. Аппаев Хызыр 5 0
2. Обивалин Сергей 5 0
3. Маричев Евгений 5 0
4. Губочкин Алексей 2 1
5. Сысуев Владислав 3 0
6. Романенко Владимир Александрович 3 0
7. Батов Максим 3 0
8. Фомин Денис 3 0
9. Мухаметзянов Адиль 3 0
10. Мосейчук Илья 3 0
11. Морозов Юрий 2 0
12. Агеев Александр 2 0
13. Сидоров Максим 1 0
14. Горюшкин Алексей 1 0
15. Солодков Александр 1 0
16. Шлёнкин Александр 1 0
17. Семашкин Дмитрий 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 2 1
3. Божин Сергей 3 0
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Солдатенков Александр 1 0
15. Пруцев Данил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Текстильщик 33.33% (4) 16.67% (2) 0 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Крылья Советов 12% (3) 16% (4) 16% (4) 20% (5) 8% (2) 28% (7)

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Текстильщик 0:2 Спартак-2 Салют 0:3 Текстильщик Алания 3:1 Текстильщик Нефтехимик 4:0 Текстильщик
Динамо Брянск 1:0 Текстильщик Текстильщик 2:1 Иртыш Омск Томь 0:2 Текстильщик Чертаново 0:1 Текстильщик Нижний Новгород 2:1 Текстильщик Чайка 0:2 Текстильщик Текстильщик 2:2 Енисей Оренбург 1:1 Текстильщик Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик
Крылья Советов Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск
Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 8 5 0 19 - 7 29
2. Нижний Новгород Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
3. Крылья Советов Заявка 13 8 2 3 27 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 12 8 1 3 19 - 10 25
5. Велес Москва Заявка 13 7 4 2 18 - 15 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Балтика Заявка 13 6 4 3 14 - 9 22
9. Торпедо Москва Заявка 12 5 4 3 19 - 11 19
10. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
11. Краснодар-2 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
12. Волгарь Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
13. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
14. Динамо Брянск Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
15. Текстильщик Заявка 13 4 4 5 12 - 17 16
16. Енисей Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
17. Факел Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон Заявка 12 3 2 7 5 - 13 11
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 12 0 3 9 3 - 17 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2020, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Текстильщик 5.8% (4)
    X 15.9% (11)
    Крылья Советов 78.3% (54)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Текстильщик - Крылья Советов онлайн

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    Прогнозы на матч Текстильщик - Крылья Советов

    Исход игры
    Текстильщик
    5.8% (4)
    Ничья
    15.9% (11)
    Крылья Советов
    78.3% (54)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.41% (37)
    Меньше
    45.59% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    66.18% (45)
    Нет
    33.82% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    47.8% (33)
    0:1 Крылья Советов
    17.4% (12)
    1:1 Ничья
    13% (9)
    0:2 Крылья Советов
    7.2% (5)
    1:0 Текстильщик
    4.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
    1:3 Крылья Советов
    2.9% (2)
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