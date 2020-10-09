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Оренбург
1:1
Перерыв
СКА-Хабаровск
0'
1' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
1:0
8' Гол
Миронов Алексей
12' Желтая карточка
Аюпов Тимур
1:1
13' Гол
Большаков Кирилл
39' Желтая карточка
Малых Андрей
45' Желтая карточка
Миронов Алексей
Оренбург
СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 4 0.29
2. Фамейе Джоэль 3 0.21
3. Чуканов Андреа 2 0.14
4. Эктов Александр 2 0.14
5. Прудников Николай 2 0.14
6. Кулишев Артём 2 (1) 0.14
7. Ткачук Денис 1 0.07
8. Козлов Андрей 1 0.07
9. Козлов Савелий 1 0.07
10. Миронов Алексей 1 0.07
11. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.07
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барков Дмитрий 5 0.36
2. Квеквескири Ираклий 2 0.14
3. Базелюк Константин 2 0.14
4. Камилов Владислав 2 (1) 0.14
5. Брагин Владислав 1 0.07
6. Гаджимурадов Рамазан 1 0.07
7. Большаков Кирилл 1 0.07
8. Иванков Даниил 1 0.07
9. Малеев Артемий 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 6 0
2. Аюпов Тимур 5 0
3. Алвеш Рикарду 4 0
4. Фамейе Джоэль 4 0
5. Сиваков Михаил 2 1
6. Козлов Савелий 3 0
7. Козлов Андрей 1 1
8. Скворцов Алексей 2 0
9. Шкофлек Жига 2 0
10. Насыров Исламжан 2 0
11. Миронов Алексей 2 0
12. Ткачук Денис 1 0
13. Гойкович Ренато 1 0
14. Капленко Кирилл 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 7 1
2. Суслов Кирилл 5 0
3. Малеев Артемий 4 0
4. Барков Дмитрий 4 0
5. Камилов Владислав 2 0
6. Мануйлов Роман 2 0
7. Эльмурзаев Магомед 2 0
8. Грачёв Глеб 2 0
9. Гаджимурадов Рамазан 2 0
10. Никифоров Владислав 1 0
11. Булия Эдуард 1 0
12. Матвийчук Семён 1 0
13. Труфанов Григорий 1 0
14. Большаков Кирилл 1 0
15. Кенесов Арман 1 0
16. Илик Василий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6)
 СКА-Хабаровск 35.71% (5) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск Переходные матчи СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург Переходные матчи Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург 1:1 Заявка 14 8 6 0 20 - 8 30
2. Крылья Советов Заявка 14 9 2 3 30 - 8 29
3. Нижний Новгород Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
4. Спартак-2 0:1 Заявка 13 8 1 4 19 - 11 25
5. Велес Москва Заявка 14 7 4 3 18 - 17 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Балтика Заявка 13 6 4 3 14 - 9 22
9. Чайка 1:0 Заявка 14 6 4 4 13 - 15 22
10. Торпедо Москва 0:0 Заявка 13 5 5 3 19 - 11 20
11. Краснодар-2 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
12. СКА-Хабаровск 1:1 Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
13. Енисей Заявка 11 5 2 4 14 - 12 17
14. Волгарь Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
15. Динамо Брянск Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
16. Текстильщик Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
17. Факел Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон Заявка 13 3 2 8 6 - 15 11
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Томь Заявка 13 1 3 9 5 - 18 6
22. Иртыш Омск 0:0 Заявка 13 1 3 9 6 - 23 6
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал сивисток на перерыв. После первых 45 минут счет на табло - 1:1. Пока ничья в нашем поединке. Ждем голов во втором тайме.
  • Дополнительное время
    45'
    Всего минуту судья компенсировал к основному времени первого тайма.
  • 44'
    В обороне отрабатывают футболисты СКА, играя в подкате за пределы поля. Очередная остановка в игре. Готовится арбитр дать свисток на перерыв с минуты на минуту.
  • Желтая карточка
    43'
    И снова желтая карточка от рефери. Получает ее футболист "Оренбурга" Гойкович. 3:1 по "горчичникам".
  • 42'
    Уже включили на стадионе прожектора. Начинает темнеть в Оренбурге, но погода вполне комфортная для футбола. Порядка +9 показывает столбик термометра, но ночью обещают заморозки.
  • 41'
    Активно уже разминаются запасные футболисты обоих коллективов. Вполне вероятно, что уже после перерыва на поле кто-то из резервистов появится на футбольном поле.
  • Желтая карточка
    40'
    Малых в жесткий подкат сейчас пошел, и в результате фол получил карточку желтого цвета от рефери. Вполне заслуженное наказание.
  • 39'
    Чуть более пяти минут остается играть в первом тайме. Не похоже, что до перерыва будет забит хотя бы еще один мяч.
  • Фол, нарушение
    37'
    8:6 по фолам у нас к этому минуе. Брагин в очереной эпизоде нанес удар сопернику по ноге. Дело закончилось свистком.
  • Угловой
    36'
    В итоге не самый лучший навес с левого фланга исполнили футболисты ахабаровской команды, но там был рикошет, и, следовательно, угловой заработали дальневосточники.
  • Желтая карточка
    35'
    Барков на левом фланге получил удар по ногам от Гойковича. Желтой карточки у рефери не нашлось для нарушителя, но штрафной удар в пользу гостей был назначен.
  • 34'
    Отчетливо слышно фанатов "Оренбурга", которые владеют инициативой на поле и регулярно создают у ворот своего соперника опасные игровые моменты.
  • 33'
    Кеняйкин получил сейчас удар в столкновении с соперником. Вполне мог травму полуить кипер сейчас, но ему повезло, что приземление было мягким.
  • 32'
    Не лучшим образом со стандарта подали сферу от угла поля хозяева. СКА попытался провести ответную контратаку, но Грачёв не сумел обработать сферу на левой бровке.
  • Угловой
    31'
    По проценту владения мячом переигрывает своего соперника команда хозяев - 56% против 44%, как и по угловым ударам. Третий свой корнер "белые" зарабатывают. В то же самое время, лишь один был у соперника.
  • 29'
    Практически полчаса откатали соперники на футбольном поле. Удастся кому-то из оппонентов выйти вперед перед свистком на перерыв?
  • 28'
    Как-то подутихли страсти у нас на поле после шикарного старта. Сейчас команды играют спокойно и размеренно, явно никуда не торопясь.
  • Травма, повреждение
    27'
    Сталкивается в своей штрафной с соперником вратарь хабаровского СКА, получая небольшое повреждение, и нанося травму своему оппоненту. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Отбились после атаки хозяев сейчас футболисты хабаровского СКА. Правда, далее против них были нарушены правила, и игра снова остановлена. По фолам 5:3, впереди игроки "Оренбурга".
  • Фол, нарушение
    24'
    Батютин на газоне оказался. Вполне могла в его адрес карточка желтого цвета прилететь, но этого не случилось.
  • 23'
    Горулёв упускает сферу за пределы поля. Однако судья видит рикошет от ноги игрока "Оренбурга". Аут в пользу СКА.
  • 22'
    Пытались сейчас заработать угловой удар футболисты дальневосточников, и это им удалось. Будут подавать корнер игроки в красно-черном обмундировании.
  • Фол, нарушение
    21'
    Скворцову на левом фланге досталось по ногам. Судья фиксирует нарушение правил. Был фол в этой ситуации, спорить не стоит.
  • 20'
    По ударам впереди у нас хозяева. По этому показателю 3:1. 20 минут, тем временем, сыграно в нашей встрече.
  • 18'
    Обухов на выходе сейчас играет, фиксируя мяч в своих перчатках. Было очень опасно у рамки хабаровской команды, но удалось справиться на выходе киперу.
  • 17'
    Процент владения мячом сейчас в пользу хозяев - 52% против 48%. Небольшое преимущество в активе у оренбургского коллектива.
  • 16'
    Болельщикам, конечно же, нравится встреча. Оба мяча были забиты по-своему красиво. Стоит особо отметить гол гостей, который был невероятно хорош.
  • 15'
    Чудесная игра, ничего не скажешь. Соперники стоят друг друга и показывают действительно прекрасную игру.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! БОЛЬШАКОВ! 
    Вот это игра у нас! С 28-ми метров игрок СКА нанес удар по воротам соперника. Снаряд полетел прямиком в левую "шестерку", оказавшись в итоге в сетке!
  • Желтая карточка
    12'
    Раскочегарилась игра у нас. Чуканов перед собственной штрафной нарушил правила, завалив соперника на газон. Очередной фол и остановка в этом поединке. Желтая карточка показана. 1:1 по предупреждениям.
  • Фол, нарушение
    11'
    Сафьян фиксирует нарушение правил в центре поля. 4 нарушения на двоих соперники совершили. 2:2 по этому показателю.
  • 10'
    Пытался кипер СКА в предыдущем эпизоде до снаряда добраться в броске. Ему это удалось сделать на все 100%, да вот только спасти свой коллектив хабаровский вратарь не сумел. От штанги сфера все же нырнула в ворота.
  • Описание гола
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРОНОВ! 1:0!
    Более, чем курьезный гол Миронов забивает! С линии штрафной он нанес сейчас выстрел. Мяч угодил в ногу защитнику и взмыл вверх. Следом сфера полетела в сторону левой "девятки", и оказалась прямиком в сетке!
  • 8'
    Несколько минут назад самарские "Крылья Советов" закончили свою встречу с "Текстильщиком". Победу в том поединке одержали самарцы, сумевшие отправить три безответных мяча в рамку соперника благодаря хет-трику Ивана Сергеева.
  • Угловой
    6'
    Первый угловой подали хозяева у ворот соперника. Сиваков пробил головой намного левее цели. Неплохой момент был у команды "Оренбург".
  • 5'
    Зрители сегодня присутствуют на стадионе. Гонят они вперед коллектив из Оренбурга, который пока только присматривается к своему оппоненту.
  • Фол, нарушение
    4'
    Гости против Кеняйкина фолят в штрафной "Оренбурга". Очередная остановка в нашем поединке. Нарушение правил в атаке фиксирует главный арбитр поединка.
  • Желтая карточка
    3'
    Квеквескири выполняет крайне грубый подкат, за что уже на старте встречи получает от рефери карточку желтого цвета.
  • 2'
    Футболисты "Оренбурга" предстали сегодня на поле в своих белых цветах, тогда как игроки хабаровского СКА вышли на газон в красно-черном обмундировании..
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, наш поединок стартовал! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Роман Сафьян (Москва);
    Первый помощник: Владислав Назаров (Невинномысск);
    Второй помощник: Артем Перов (Москва)
    Резервный судья: Кирилл Силантьев (Самара)
    Инспектор: Александр Гончар (Сочи)
    Делегат: Вадим Ильин (Московская область).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках 14-го тура ФНЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Оренбурга» и хабаровского СКА. Встреча состоится в Оренбурге, на стадионе «Газовик». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!
Прогнозы 160
Оренбург 90.6% (145)
X 6.9% (11)
СКА-Хабаровск 2.5% (4)
Все прогнозы
1.6 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Оренбург
Ничья
СКА-Хабаровск
1.79
4.65
8.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.68 3.40 6.20
1.68 2.95 5.55
1.37 4.65 8.80
1.79 3.04 5.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.00 1.02 8.00 1.05 3.30 1.30 2.55 1.47 2.08 1.70 5.30 1.13 1.44 2.70 2.05 1.72 1.12 5.60 1.31 3.25 1.02 11.50 1.08 7.00 1.04 9.00
9.00 1.02 7.90 1.04 3.26 1.31 2.55 1.50 1.88 2.00 1.45 2.71 1.29 3.40 1.11 5.55 1.08 6.20 1.00 11.00
3.54 1.30 2.82 1.43 2.91 1.40 2.29 1.62 1.97 1.85 1.74 2.10 3.36 1.31 2.25 1.65 1.84 1.99 1.60 2.34 1.37 3.08 1.63 2.27 1.50 2.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.78 2.01 1.38 2.90 1.11 6.30 1.40 2.80 1.15 5.00
2.95 1.39 1.92 1.86 1.42 2.82 1.12 6.05 1.09 7.40
2.86 1.43 2.41 1.57 1.88 1.94 1.54 2.48 1.38 3.11 1.17 4.86 1.54 2.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.70 1.41 1.71 2.07 1.30 3.35
3.78 1.26 2.55 1.50 1.66 2.19 1.25 3.86 1.17 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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Прогнозы на матч Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск

Исход игры
Оренбург
90.6% (145)
Ничья
6.9% (11)
СКА-Хабаровск
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.74% (62)
Меньше
60.26% (94)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
31.9% (51)
1:0 Оренбург
30% (48)
2:0 Оренбург
22.5% (36)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Оренбург
2.5% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
1.9% (3)
3:0 Оренбург
1.3% (2)
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