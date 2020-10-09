Оренбург
1:1
Перерыв
СКА-Хабаровск
1' Желтая карточкаКвеквескири Ираклий
1:0
8' ГолМиронов Алексей
12' Желтая карточкаАюпов Тимур
1:1
13' ГолБольшаков Кирилл
39' Желтая карточкаМалых Андрей
45' Желтая карточкаМиронов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ткачук ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Мамин АртёмЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаНападающий
-
79 Юсупов АртёмНападающий
-
Главный тренер: Личка Марцел
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
51 Грачёв ГлебЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
Ход матча
8'
1:0
12'
13'
1:1
39'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|4
|0.29
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.21
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.14
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.14
|5.
|Прудников Николай
|2
|0.14
|6.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.14
|7.
|Ткачук Денис
|1
|0.07
|8.
|Козлов Андрей
|1
|0.07
|9.
|Козлов Савелий
|1
|0.07
|10.
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|11.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барков Дмитрий
|5
|0.36
|2.
|Квеквескири Ираклий
|2
|0.14
|3.
|Базелюк Константин
|2
|0.14
|4.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.14
|5.
|Брагин Владислав
|1
|0.07
|6.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.07
|7.
|Большаков Кирилл
|1
|0.07
|8.
|Иванков Даниил
|1
|0.07
|9.
|Малеев Артемий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|6
|0
|2.
|Аюпов Тимур
|5
|0
|3.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|5.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|6.
|Козлов Савелий
|3
|0
|7.
|Козлов Андрей
|1
|1
|8.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|11.
|Миронов Алексей
|2
|0
|12.
|Ткачук Денис
|1
|0
|13.
|Гойкович Ренато
|1
|0
|14.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|7
|1
|2.
|Суслов Кирилл
|5
|0
|3.
|Малеев Артемий
|4
|0
|4.
|Барков Дмитрий
|4
|0
|5.
|Камилов Владислав
|2
|0
|6.
|Мануйлов Роман
|2
|0
|7.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|8.
|Грачёв Глеб
|2
|0
|9.
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|10.
|Никифоров Владислав
|1
|0
|11.
|Булия Эдуард
|1
|0
|12.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|13.
|Труфанов Григорий
|1
|0
|14.
|Большаков Кирилл
|1
|0
|15.
|Кенесов Арман
|1
|0
|16.
|Илик Василий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|СКА-Хабаровск
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
СКА-Хабаровск 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|1:1 Заявка
|14
|8
|6
|0
|20 - 8
|30
|2.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|30 - 8
|29
|3.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|19 - 9
|28
|4.
|Спартак-2
|0:1 Заявка
|13
|8
|1
|4
|19 - 11
|25
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 17
|25
|6.
|Алания
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 7
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 9
|22
|9.
|Чайка
|1:0 Заявка
|14
|6
|4
|4
|13 - 15
|22
|10.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|13
|5
|5
|3
|19 - 11
|20
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|12.
|СКА-Хабаровск
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|13.
|Енисей
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|14.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|15.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|6 - 16
|16
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|17.
|Факел
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 12
|12
|18.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|6 - 15
|11
|19.
|Чертаново
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|6 - 18
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Томь
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|5 - 18
|6
|22.
|Иртыш Омск
|0:0 Заявка
|13
|1
|3
|9
|6 - 23
|6
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|8.00
|1.05
|3.30
|1.30
|—
|—
|2.55
|1.47
|2.08
|1.70
|5.30
|1.13
|—
|—
|1.44
|2.70
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|1.12
|5.60
|—
|—
|1.31
|3.25
|1.02
|11.50
|1.08
|7.00
|1.04
|9.00
|9.00
|1.02
|7.90
|1.04
|3.26
|1.31
|—
|—
|2.55
|1.50
|—
|—
|1.88
|2.00
|—
|—
|1.45
|2.71
|—
|—
|1.29
|3.40
|—
|—
|1.11
|5.55
|—
|—
|1.08
|6.20
|1.00
|11.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.54
|1.30
|2.82
|1.43
|2.91
|1.40
|2.29
|1.62
|1.97
|1.85
|1.74
|2.10
|3.36
|1.31
|2.25
|1.65
|1.84
|1.99
|1.60
|2.34
|1.37
|3.08
|1.63
|2.27
|1.50
|2.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск
Исход игры
Оренбург
90.6% (145)
Ничья
6.9% (11)
СКА-Хабаровск
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
39.74% (62)
Меньше
60.26% (94)
Обе команды забьют
Да
44.87% (70)
Нет
55.13% (86)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
31.9% (51)
1:0 Оренбург
30% (48)
2:0 Оренбург
22.5% (36)
1:1 Ничья
6.3% (10)
3:1 Оренбург
2.5% (4)
1:2 СКА-Хабаровск
1.9% (3)
3:0 Оренбург
1.3% (2)
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