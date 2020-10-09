Уже включили на стадионе прожектора. Начинает темнеть в Оренбурге, но погода вполне комфортная для футбола. Порядка +9 показывает столбик термометра, но ночью обещают заморозки.

И снова желтая карточка от рефери. Получает ее футболист "Оренбурга" Гойкович. 3:1 по "горчичникам".

В обороне отрабатывают футболисты СКА, играя в подкате за пределы поля. Очередная остановка в игре. Готовится арбитр дать свисток на перерыв с минуты на минуту.

Всего минуту судья компенсировал к основному времени первого тайма.

Прозвучал сивисток на перерыв. После первых 45 минут счет на табло - 1:1. Пока ничья в нашем поединке. Ждем голов во втором тайме.

41' Активно уже разминаются запасные футболисты обоих коллективов. Вполне вероятно, что уже после перерыва на поле кто-то из резервистов появится на футбольном поле.

40' Малых в жесткий подкат сейчас пошел, и в результате фол получил карточку желтого цвета от рефери. Вполне заслуженное наказание.

39' Чуть более пяти минут остается играть в первом тайме. Не похоже, что до перерыва будет забит хотя бы еще один мяч.

37' 8:6 по фолам у нас к этому минуе. Брагин в очереной эпизоде нанес удар сопернику по ноге. Дело закончилось свистком.

36' В итоге не самый лучший навес с левого фланга исполнили футболисты ахабаровской команды, но там был рикошет, и, следовательно, угловой заработали дальневосточники.

35' Барков на левом фланге получил удар по ногам от Гойковича. Желтой карточки у рефери не нашлось для нарушителя, но штрафной удар в пользу гостей был назначен.

34' Отчетливо слышно фанатов "Оренбурга", которые владеют инициативой на поле и регулярно создают у ворот своего соперника опасные игровые моменты.

33' Кеняйкин получил сейчас удар в столкновении с соперником. Вполне мог травму полуить кипер сейчас, но ему повезло, что приземление было мягким.

32' Не лучшим образом со стандарта подали сферу от угла поля хозяева. СКА попытался провести ответную контратаку, но Грачёв не сумел обработать сферу на левой бровке.

31' По проценту владения мячом переигрывает своего соперника команда хозяев - 56% против 44%, как и по угловым ударам. Третий свой корнер "белые" зарабатывают. В то же самое время, лишь один был у соперника.

29' Практически полчаса откатали соперники на футбольном поле. Удастся кому-то из оппонентов выйти вперед перед свистком на перерыв?

28' Как-то подутихли страсти у нас на поле после шикарного старта. Сейчас команды играют спокойно и размеренно, явно никуда не торопясь.

27' Сталкивается в своей штрафной с соперником вратарь хабаровского СКА, получая небольшое повреждение, и нанося травму своему оппоненту.

25' Отбились после атаки хозяев сейчас футболисты хабаровского СКА. Правда, далее против них были нарушены правила, и игра снова остановлена. По фолам 5:3, впереди игроки "Оренбурга".

24' Батютин на газоне оказался. Вполне могла в его адрес карточка желтого цвета прилететь, но этого не случилось.

23' Горулёв упускает сферу за пределы поля. Однако судья видит рикошет от ноги игрока "Оренбурга". Аут в пользу СКА.

22' Пытались сейчас заработать угловой удар футболисты дальневосточников, и это им удалось. Будут подавать корнер игроки в красно-черном обмундировании.

21' Скворцову на левом фланге досталось по ногам. Судья фиксирует нарушение правил. Был фол в этой ситуации, спорить не стоит.

20' По ударам впереди у нас хозяева. По этому показателю 3:1. 20 минут, тем временем, сыграно в нашей встрече.

18' Обухов на выходе сейчас играет, фиксируя мяч в своих перчатках. Было очень опасно у рамки хабаровской команды, но удалось справиться на выходе киперу.

17' Процент владения мячом сейчас в пользу хозяев - 52% против 48%. Небольшое преимущество в активе у оренбургского коллектива.

16' Болельщикам, конечно же, нравится встреча. Оба мяча были забиты по-своему красиво. Стоит особо отметить гол гостей, который был невероятно хорош.

15' Чудесная игра, ничего не скажешь. Соперники стоят друг друга и показывают действительно прекрасную игру.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! БОЛЬШАКОВ!

Вот это игра у нас! С 28-ми метров игрок СКА нанес удар по воротам соперника. Снаряд полетел прямиком в левую "шестерку", оказавшись в итоге в сетке!

12' Раскочегарилась игра у нас. Чуканов перед собственной штрафной нарушил правила, завалив соперника на газон. Очередной фол и остановка в этом поединке. Желтая карточка показана. 1:1 по предупреждениям.

11' Сафьян фиксирует нарушение правил в центре поля. 4 нарушения на двоих соперники совершили. 2:2 по этому показателю.

10' Пытался кипер СКА в предыдущем эпизоде до снаряда добраться в броске. Ему это удалось сделать на все 100%, да вот только спасти свой коллектив хабаровский вратарь не сумел. От штанги сфера все же нырнула в ворота.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МИРОНОВ! 1:0!

Более, чем курьезный гол Миронов забивает! С линии штрафной он нанес сейчас выстрел. Мяч угодил в ногу защитнику и взмыл вверх. Следом сфера полетела в сторону левой "девятки", и оказалась прямиком в сетке!

8' Несколько минут назад самарские "Крылья Советов" закончили свою встречу с "Текстильщиком". Победу в том поединке одержали самарцы, сумевшие отправить три безответных мяча в рамку соперника благодаря хет-трику Ивана Сергеева.

6' Первый угловой подали хозяева у ворот соперника. Сиваков пробил головой намного левее цели. Неплохой момент был у команды "Оренбург".

5' Зрители сегодня присутствуют на стадионе. Гонят они вперед коллектив из Оренбурга, который пока только присматривается к своему оппоненту.

4' Гости против Кеняйкина фолят в штрафной "Оренбурга". Очередная остановка в нашем поединке. Нарушение правил в атаке фиксирует главный арбитр поединка.

3' Квеквескири выполняет крайне грубый подкат, за что уже на старте встречи получает от рефери карточку желтого цвета.

2' Футболисты "Оренбурга" предстали сегодня на поле в своих белых цветах, тогда как игроки хабаровского СКА вышли на газон в красно-черном обмундировании..