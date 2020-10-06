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Оренбург
 
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СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 4 0.31
2. Фамейе Джоэль 3 0.23
3. Чуканов Андреа 2 0.15
4. Эктов Александр 2 0.15
5. Прудников Николай 2 0.15
6. Кулишев Артём 2 (1) 0.15
7. Ткачук Денис 1 0.08
8. Козлов Андрей 1 0.08
9. Козлов Савелий 1 0.08
10. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.08
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барков Дмитрий 5 0.38
2. Квеквескири Ираклий 2 0.15
3. Базелюк Константин 2 0.15
4. Камилов Владислав 2 (1) 0.15
5. Брагин Владислав 1 0.08
6. Гаджимурадов Рамазан 1 0.08
7. Иванков Даниил 1 0.08
8. Малеев Артемий 0 0

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 5 0
2. Алвеш Рикарду 4 0
3. Аюпов Тимур 4 0
4. Фамейе Джоэль 4 0
5. Сиваков Михаил 2 1
6. Козлов Савелий 3 0
7. Козлов Андрей 1 1
8. Скворцов Алексей 2 0
9. Шкофлек Жига 2 0
10. Насыров Исламжан 2 0
11. Ткачук Денис 1 0
12. Гойкович Ренато 1 0
13. Капленко Кирилл 1 0
14. Миронов Алексей 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 6 1
2. Суслов Кирилл 5 0
3. Малеев Артемий 4 0
4. Барков Дмитрий 4 0
5. Камилов Владислав 2 0
6. Мануйлов Роман 2 0
7. Эльмурзаев Магомед 2 0
8. Грачёв Глеб 2 0
9. Гаджимурадов Рамазан 2 0
10. Никифоров Владислав 1 0
11. Булия Эдуард 1 0
12. Матвийчук Семён 1 0
13. Труфанов Григорий 1 0
14. Большаков Кирилл 1 0
15. Кенесов Арман 1 0
16. Илик Василий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 15.79% (3) 10.53% (2) 10.53% (2) 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6)
 СКА-Хабаровск 35.71% (5) 14.29% (2) 7.14% (1) 21.43% (3) 14.29% (2) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск Переходные матчи СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург Переходные матчи Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 8 5 0 19 - 7 29
2. Нижний Новгород Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
3. Крылья Советов Заявка 13 8 2 3 27 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 12 8 1 3 19 - 10 25
5. Велес Москва Заявка 13 7 4 2 18 - 15 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Балтика Заявка 13 6 4 3 14 - 9 22
9. Торпедо Москва Заявка 12 5 4 3 19 - 11 19
10. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
11. Краснодар-2 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
12. Волгарь Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
13. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
14. Динамо Брянск Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
15. Текстильщик Заявка 13 4 4 5 12 - 17 16
16. Енисей Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
17. Факел Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон Заявка 12 3 2 7 5 - 13 11
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 12 0 3 9 3 - 17 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 65
    Оренбург 86.2% (56)
    X 9.2% (6)
    СКА-Хабаровск 4.6% (3)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Оренбург - СКА-Хабаровск онлайн

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    Прогнозы на матч Оренбург - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Оренбург
    86.2% (56)
    Ничья
    9.2% (6)
    СКА-Хабаровск
    4.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.88% (30)
    Меньше
    53.13% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    54.69% (35)
    Нет
    45.31% (29)
    Популярный счёт
    2:1 Оренбург
    40% (26)
    2:0 Оренбург
    27.7% (18)
    1:0 Оренбург
    15.4% (10)
    1:1 Ничья
    9.2% (6)
    1:2 СКА-Хабаровск
    4.6% (3)
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