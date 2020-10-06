Оренбург
Позже
СКА-Хабаровск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|4
|0.31
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.23
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.15
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.15
|5.
|Прудников Николай
|2
|0.15
|6.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.15
|7.
|Ткачук Денис
|1
|0.08
|8.
|Козлов Андрей
|1
|0.08
|9.
|Козлов Савелий
|1
|0.08
|10.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барков Дмитрий
|5
|0.38
|2.
|Квеквескири Ираклий
|2
|0.15
|3.
|Базелюк Константин
|2
|0.15
|4.
|Камилов Владислав
|2 (1)
|0.15
|5.
|Брагин Владислав
|1
|0.08
|6.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.08
|7.
|Иванков Даниил
|1
|0.08
|8.
|Малеев Артемий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|5
|0
|2.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|3.
|Аюпов Тимур
|4
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|5.
|Сиваков Михаил
|2
|1
|6.
|Козлов Савелий
|3
|0
|7.
|Козлов Андрей
|1
|1
|8.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|10.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|11.
|Ткачук Денис
|1
|0
|12.
|Гойкович Ренато
|1
|0
|13.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|14.
|Миронов Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|6
|1
|2.
|Суслов Кирилл
|5
|0
|3.
|Малеев Артемий
|4
|0
|4.
|Барков Дмитрий
|4
|0
|5.
|Камилов Владислав
|2
|0
|6.
|Мануйлов Роман
|2
|0
|7.
|Эльмурзаев Магомед
|2
|0
|8.
|Грачёв Глеб
|2
|0
|9.
|Гаджимурадов Рамазан
|2
|0
|10.
|Никифоров Владислав
|1
|0
|11.
|Булия Эдуард
|1
|0
|12.
|Матвийчук Семён
|1
|0
|13.
|Труфанов Григорий
|1
|0
|14.
|Большаков Кирилл
|1
|0
|15.
|Кенесов Арман
|1
|0
|16.
|Илик Василий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|15.79% (3)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|СКА-Хабаровск
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: +11 =6 -3Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика Краснодар-2 1:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: +10 =3 -7СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Черноморец Нв 1:3 СКА-Хабаровск Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:0 СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровск 0:0 Балтика Краснодар-2 4:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:0 Акрон СКА-Хабаровск 2:4 Торпедо Москва СКА-Хабаровск 2:1 Шинник СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Факел СКА-Хабаровск 1:0 Волгарь Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
СКА-Хабаровск: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
СКА-Хабаровск 1:3 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 СКА-Хабаровск Первый дивизион СКА-Хабаровск 2:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|19 - 7
|29
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|19 - 9
|28
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 10
|25
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 15
|25
|6.
|Алания
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 7
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 9
|22
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 11
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|12.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|6 - 16
|16
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 12
|12
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|19.
|Чертаново
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|6 - 18
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|3 - 17
|3
Прогнозы на матч Оренбург - СКА-Хабаровск
Исход игры
Оренбург
86.2% (56)
Ничья
9.2% (6)
СКА-Хабаровск
4.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.88% (30)
Меньше
53.13% (34)
Обе команды забьют
Да
54.69% (35)
Нет
45.31% (29)
Популярный счёт
2:1 Оренбург
40% (26)
2:0 Оренбург
27.7% (18)
1:0 Оренбург
15.4% (10)
1:1 Ничья
9.2% (6)
1:2 СКА-Хабаровск
4.6% (3)
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