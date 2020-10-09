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Томь
0:0
Первый тайм: 25'
Акрон
0'
20' Желтая карточка
Квеквескири Даур
25'
35
Арапов
Дмитрий
42
Лапшов
Иван
5
Бугриёв
Сергей
58
Зуев
Илья
29
Денисов
Виталий
18
Шалаев
Олег
3
Калачев
Илья
10
Казанков
Максим
15
Баляйкин
Евгений
97
Каменщиков
Дмитрий
32
Давыдов
Денис
70
Гойло
Никита
33
Морозов
Константин
66
Жестоков
Максим
13
Садыков
Булат
17
Елеев
Максим
27
Чудин
Иван
5
Пьянченко
Василий
10
Газданов
Артур
7
Иванников
Николай
11
Квеквескири
Даур
90
Делькин
Артём
Томь
Акрон

Ход матча

20'
 
Квеквескири Даур

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долгов Павел 1 0.08
2. Визнович Илья 1 0.08
3. Киреенко Павел 1 (1) 0.08
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 2 0.15
2. Пьянченко Василий 1 0.08
3. Квеквескири Даур 1 0.08
4. Верхунов Никита 1 0.08

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 5 0
2. Казанков Максим 3 1
3. Талалай Денис 4 0
4. Бугриёв Сергей 2 1
5. Поярков Денис 3 0
6. Шалаев Олег 3 0
7. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
8. Каменщиков Дмитрий 3 0
9. Текучёв Андрей 3 0
10. Бычков Андрей 1 1
11. Белов Антон 2 0
12. Денисов Виталий 1 0
13. Ахъядов Апти 1 0
14. Киреенко Павел 1 0
15. Каленкович Виталий 1 0
16. Долгов Павел 1 0
17. Синяк Антон 1 0
18. Дмитриев Максим II 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 3 1
2. Друковский Владимир 4 0
3. Садыков Булат 2 1
4. Киреев Андрей 3 0
5. Дудиков Евгений 3 0
6. Герюгов Азнаур 3 0
7. Морозов Константин 2 0
8. Квеквескири Даур 2 0
9. Киряков Сергей 2 0
10. Потапов Андрей 2 0
11. Елеев Максим 2 0
12. Волков Сергей 1 0
13. Иванников Николай 1 0
14. Делькин Артём 1 0
15. Малаховский Максим 1 0
16. Яцкий Евгений 1 0
17. Титов Андрей 1 0
18. Верхунов Никита 1 0
19. Босов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Акрон 0 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь
Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов
Акрон Последние 20 матчей: + = -
Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 8 5 0 19 - 7 29
2. Крылья Советов 1:0 Заявка 14 9 2 3 28 - 8 29
3. Нижний Новгород Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
4. Спартак-2 Заявка 12 8 1 3 19 - 10 25
5. Велес Москва Заявка 13 7 4 2 18 - 15 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Балтика Заявка 13 6 4 3 14 - 9 22
9. Торпедо Москва Заявка 12 5 4 3 19 - 11 19
10. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
11. Краснодар-2 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
12. Волгарь Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
13. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
14. Динамо Брянск Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
15. Текстильщик 0:1 Заявка 14 4 4 6 12 - 18 16
16. Енисей Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
17. Факел Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон 0:0 Заявка 13 3 3 7 5 - 13 12
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь 0:0 Заявка 13 0 4 9 3 - 17 4
  • Первый тайм
  • 25'
    Морозов подключился к атаке по левому флангу, но потерял равновесие под прессингом защитника "Томи".
  • Опасный момент
    24'
    ОПАСНО! Иванников с дальней дистанции мощно выстрелил под перекладину - Арапов с большим трудом парировать мяч. На добивании играл Квеквескири, но пробил над перекладиной.
  • Угловой
    23'
    Угловой снова с левого фланга подали гости, но спокойно в своих владениях разобрались томичи, сумев вынести мяч подальше.
  • 22'
    Отметим, что букмекеры перед матчем были как-то слишком уверены в победе "Томи" в этом матче, предлагая на её победу коэффициент 1.45. Сейчас уже коэффициент на выигрыш хозяев увеличился до 1.82.
  • Желтая карточка
    21'
    Квеквескири грубовато нарушил правила в центре поля, за что получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    20'
    Угловой на левом фланге заработали тольяттинцы. Последовала подача на ближний угол вратарской площади, откуда головой пробивал Делькин, но очень неточно получилось.
  • Фол, нарушение
    19'
    Бугриёв в центре поля аккуратно сфолил против соперника, сорвав в зародыше возможную контратаку "Акрона".
  • 18'
    Давыдов ворвался с мячом на правый край штрафной площади соперника, после чего из-под защитника пробивал по воротам с острого угла, но существенно промахнулся.
  • Опасный момент
    16'
    Быструю контратаку левым краем провели хозяева поля, откуда прошла прострельная передача вдоль ворот. На противоположном крае штрафной площади с острого угла с полного хода в касание пробивал Калачёв, но промахнулся. Зря пробивал Илья - надо было пасовать в центр.
  • Угловой
    15'
    Угловой с правого фланга подали тольяттинцы, но получилось неудачно - легко отбились томичи после этого стандарта.
  • Опасный момент
    14'
    ОПАСНО! По левому краю в штрафную площадку ворвался Газданов, легко избавился от опеки защитника, и мощно пробивал по воротам, но Арапову удалось спасти свою команду в броске.
  • 13'
    Холодно сегодня в Томске. Не так давно здесь прошёл снегопад, так что и поле теперь достаточно тяжёлое. Непросто будет футболистам к концу встречи.
  • Офсайд
    12'
    Каменщиков испортил голевой эпизод "Томи", ринувшись на мяч, будучи в явном офсайде. Если бы он этого не делал, Давыдов бы выскочил на рандеву с Гойло.
  • Офсайд
    11'
    По правому флангу заброс у гостей следовал на Квеквескири, но тот, как оказалось, забрался в положение "вне игры".
  • 10'
    Заброс на левый фланг атаки хозяев прошёл на Денисова, который пытался выполнить с ходу прострельную передачу в центр, но мяч свалился с ноги узбекистанца, и улетел за ворота.
  • 9'
    Отбились гости после подачи углового, после чего убежали в контратаку левым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку - Бугриёв вынес мяч в аут.
  • Угловой
    8'
    Казанков на скорости сместился с правого края в центр, после чего пробивал по воротам метров с 24-х - мяч рикошетом от защитника приземлился на ворота "Акрона".
  • Фол, нарушение
    7'
    Ответная атака гостей также закончилась потерей мяча, после чего подопечные Дмитрия Емельянова нарушили правила.
  • 6'
    Казанков потащил мяч по правому флангу, пытался финтами запутать соперника, но ничего не вышло - мяч потерян Максимом.
  • 5'
    Через центральную ось попытались томичи протиснуться в чужую штрафную площадку, но на месте защитники тольяттинцев.
  • 4'
    Газданов в контратаке прорывался по левому краю, но настиг его Баляйкин, сумев чисто оттеснить соперника от мяча.
  • 3'
    Первую атаку хозяева провели левым флангом, где заработали аут. Вбрасывание пошло вглубь штрафной площади, но там спокойно разобрались защитники "Акрона".
  • 2'
    В невысоком темпе началась встреча. Томичи катают мяч на своей половине поля, не встречая прессинга со стороны соперника.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли тольяттинцы.
  • До матча
  • Приветствую всех посетителей портала LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 14-го тура российской ФНЛ, в котором томская "Томь" сыграет дома с тольяттинским "Акроном".
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать!
Прогнозы 156
Томь 59.6% (93)
X 32.1% (50)
Акрон 8.3% (13)
Все прогнозы
1.65 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Акрон
1.85
3.45
7.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 3.45 7.00
1.85 2.70 4.90
1.76 3.22 6.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.50 1.18 5.30 1.14 1.82 1.92 2.18 1.64 1.86 1.88 1.64 2.17 1.23 3.90 1.21 4.00 1.05 8.50 1.04 9.10 1.03 9.80 1.01 17.00
6.20 1.12 4.95 1.18 2.50 1.53 1.89 1.91 1.53 2.63 1.24 4.05 1.18 4.95 1.05 9.60 1.04 10.50 1.00 17.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.55 2.35 1.49 2.37 1.04 9.00 1.04 8.30
2.27 1.62 1.53 2.47 1.28 3.60 1.06 8.80 1.04 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.72 1.45 2.60 1.15 4.90
2.99 1.38 2.00 1.79 1.46 2.68 1.15 5.35 1.10 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
Где смотреть матч Томь 0:0 Акрон онлайн

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Прогнозы на матч Томь 0:0 Акрон

Исход игры
Томь
59.6% (93)
Ничья
32.1% (50)
Акрон
8.3% (13)
Тотал 2.5
Больше
11.11% (17)
Меньше
88.89% (136)
Обе команды забьют
Да
36.6% (56)
Нет
63.4% (97)
Популярный счёт
1:0 Томь
40.4% (63)
1:1 Ничья
25% (39)
2:0 Томь
10.3% (16)
0:0 Ничья
7.1% (11)
2:1 Томь
6.4% (10)
1:2 Акрон
3.8% (6)
0:1 Акрон
3.2% (5)
0:2 Акрон
1.3% (2)
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