Квеквескири грубовато нарушил правила в центре поля, за что получил жёлтую карточку.

Отметим, что букмекеры перед матчем были как-то слишком уверены в победе "Томи" в этом матче, предлагая на её победу коэффициент 1.45. Сейчас уже коэффициент на выигрыш хозяев увеличился до 1.82.

Угловой снова с левого фланга подали гости, но спокойно в своих владениях разобрались томичи, сумев вынести мяч подальше.

ОПАСНО! Иванников с дальней дистанции мощно выстрелил под перекладину - Арапов с большим трудом парировать мяч. На добивании играл Квеквескири, но пробил над перекладиной.

Морозов подключился к атаке по левому флангу, но потерял равновесие под прессингом защитника "Томи".

20' Угловой на левом фланге заработали тольяттинцы. Последовала подача на ближний угол вратарской площади, откуда головой пробивал Делькин, но очень неточно получилось.

19' Бугриёв в центре поля аккуратно сфолил против соперника, сорвав в зародыше возможную контратаку "Акрона".

18' Давыдов ворвался с мячом на правый край штрафной площади соперника, после чего из-под защитника пробивал по воротам с острого угла, но существенно промахнулся.

16' Быструю контратаку левым краем провели хозяева поля, откуда прошла прострельная передача вдоль ворот. На противоположном крае штрафной площади с острого угла с полного хода в касание пробивал Калачёв, но промахнулся. Зря пробивал Илья - надо было пасовать в центр.

15' Угловой с правого фланга подали тольяттинцы, но получилось неудачно - легко отбились томичи после этого стандарта.

14' ОПАСНО! По левому краю в штрафную площадку ворвался Газданов, легко избавился от опеки защитника, и мощно пробивал по воротам, но Арапову удалось спасти свою команду в броске.

13' Холодно сегодня в Томске. Не так давно здесь прошёл снегопад, так что и поле теперь достаточно тяжёлое. Непросто будет футболистам к концу встречи.

12' Каменщиков испортил голевой эпизод "Томи", ринувшись на мяч, будучи в явном офсайде. Если бы он этого не делал, Давыдов бы выскочил на рандеву с Гойло.

11' По правому флангу заброс у гостей следовал на Квеквескири, но тот, как оказалось, забрался в положение "вне игры".

10' Заброс на левый фланг атаки хозяев прошёл на Денисова, который пытался выполнить с ходу прострельную передачу в центр, но мяч свалился с ноги узбекистанца, и улетел за ворота.

9' Отбились гости после подачи углового, после чего убежали в контратаку левым флангом, откуда следовала прострельная передача в штрафную площадку - Бугриёв вынес мяч в аут.

8' Казанков на скорости сместился с правого края в центр, после чего пробивал по воротам метров с 24-х - мяч рикошетом от защитника приземлился на ворота "Акрона".

7' Ответная атака гостей также закончилась потерей мяча, после чего подопечные Дмитрия Емельянова нарушили правила.

6' Казанков потащил мяч по правому флангу, пытался финтами запутать соперника, но ничего не вышло - мяч потерян Максимом.

5' Через центральную ось попытались томичи протиснуться в чужую штрафную площадку, но на месте защитники тольяттинцев.

4' Газданов в контратаке прорывался по левому краю, но настиг его Баляйкин, сумев чисто оттеснить соперника от мяча.

3' Первую атаку хозяева провели левым флангом, где заработали аут. Вбрасывание пошло вглубь штрафной площади, но там спокойно разобрались защитники "Акрона".

2' В невысоком темпе началась встреча. Томичи катают мяч на своей половине поля, не встречая прессинга со стороны соперника.