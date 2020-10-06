Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Долгов Павел
|1
|0.08
|2.
|Визнович Илья
|1
|0.08
|3.
|Киреенко Павел
|1 (1)
|0.08
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Газданов Артур
|2
|0.17
|2.
|Пьянченко Василий
|1
|0.08
|3.
|Квеквескири Даур
|1
|0.08
|4.
|Верхунов Никита
|1
|0.08
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зуев Илья
|5
|0
|2.
|Казанков Максим
|3
|1
|3.
|Талалай Денис
|4
|0
|4.
|Бугриёв Сергей
|2
|1
|5.
|Поярков Денис
|3
|0
|6.
|Шалаев Олег
|3
|0
|7.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|3
|0
|8.
|Каменщиков Дмитрий
|3
|0
|9.
|Текучёв Андрей
|3
|0
|10.
|Бычков Андрей
|1
|1
|11.
|Белов Антон
|2
|0
|12.
|Денисов Виталий
|1
|0
|13.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|14.
|Киреенко Павел
|1
|0
|15.
|Каленкович Виталий
|1
|0
|16.
|Долгов Павел
|1
|0
|17.
|Синяк Антон
|1
|0
|18.
|Дмитриев Максим II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чудин Иван
|3
|1
|2.
|Друковский Владимир
|4
|0
|3.
|Садыков Булат
|2
|1
|4.
|Киреев Андрей
|3
|0
|5.
|Дудиков Евгений
|3
|0
|6.
|Герюгов Азнаур
|3
|0
|7.
|Морозов Константин
|2
|0
|8.
|Киряков Сергей
|2
|0
|9.
|Потапов Андрей
|2
|0
|10.
|Елеев Максим
|2
|0
|11.
|Волков Сергей
|1
|0
|12.
|Иванников Николай
|1
|0
|13.
|Делькин Артём
|1
|0
|14.
|Квеквескири Даур
|1
|0
|15.
|Малаховский Максим
|1
|0
|16.
|Яцкий Евгений
|1
|0
|17.
|Титов Андрей
|1
|0
|18.
|Верхунов Никита
|1
|0
|19.
|Босов Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Акрон
|0
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|40% (2)
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: +1 =6 -13Торпедо Москва 1:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь
Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов
Акрон Последние 20 матчей: +6 =5 -9Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|13
|8
|5
|0
|19 - 7
|29
|2.
|Нижний Новгород
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|19 - 9
|28
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|27 - 8
|26
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|19 - 10
|25
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|18 - 15
|25
|6.
|Алания
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 14
|23
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|17 - 7
|22
|8.
|Балтика
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|14 - 9
|22
|9.
|Торпедо Москва
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|19 - 11
|19
|10.
|Чайка
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|12 - 15
|19
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|19 - 20
|18
|12.
|Волгарь
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 14
|17
|13.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|14 - 16
|17
|14.
|Динамо Брянск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|6 - 16
|16
|15.
|Текстильщик
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 17
|16
|16.
|Енисей
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|17.
|Факел
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|8 - 12
|12
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|5 - 13
|11
|19.
|Чертаново
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|6 - 18
|8
|20.
|Шинник
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 15
|6
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|6 - 23
|5
|22.
|Томь
|Заявка
|12
|0
|3
|9
|3 - 17
|3
Прогнозы на матч Томь - Акрон
Исход игры
Томь
60.6% (40)
Ничья
33.3% (22)
Акрон
6.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
13.85% (9)
Меньше
86.15% (56)
Обе команды забьют
Да
41.54% (27)
Нет
58.46% (38)
Популярный счёт
1:0 Томь
36.4% (24)
1:1 Ничья
27.3% (18)
2:0 Томь
13.6% (9)
2:1 Томь
9.1% (6)
0:0 Ничья
6.1% (4)
1:2 Акрон
4.5% (3)
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