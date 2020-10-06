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Томь
 
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Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Долгов Павел 1 0.08
2. Визнович Илья 1 0.08
3. Киреенко Павел 1 (1) 0.08
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 2 0.17
2. Пьянченко Василий 1 0.08
3. Квеквескири Даур 1 0.08
4. Верхунов Никита 1 0.08

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Зуев Илья 5 0
2. Казанков Максим 3 1
3. Талалай Денис 4 0
4. Бугриёв Сергей 2 1
5. Поярков Денис 3 0
6. Шалаев Олег 3 0
7. Иванов Андрей Геннадьевич 3 0
8. Каменщиков Дмитрий 3 0
9. Текучёв Андрей 3 0
10. Бычков Андрей 1 1
11. Белов Антон 2 0
12. Денисов Виталий 1 0
13. Ахъядов Апти 1 0
14. Киреенко Павел 1 0
15. Каленкович Виталий 1 0
16. Долгов Павел 1 0
17. Синяк Антон 1 0
18. Дмитриев Максим II 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Чудин Иван 3 1
2. Друковский Владимир 4 0
3. Садыков Булат 2 1
4. Киреев Андрей 3 0
5. Дудиков Евгений 3 0
6. Герюгов Азнаур 3 0
7. Морозов Константин 2 0
8. Киряков Сергей 2 0
9. Потапов Андрей 2 0
10. Елеев Максим 2 0
11. Волков Сергей 1 0
12. Иванников Николай 1 0
13. Делькин Артём 1 0
14. Квеквескири Даур 1 0
15. Малаховский Максим 1 0
16. Яцкий Евгений 1 0
17. Титов Андрей 1 0
18. Верхунов Никита 1 0
19. Босов Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Акрон 0 0 0 20% (1) 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: +1 =6 -13
Торпедо Москва 1:0 Томь Факел 0:0 Томь Томь 1:3 Волгарь Крылья Советов 2:0 Томь
Томь 0:2 Текстильщик Томь 0:1 Алания Томь 0:0 Нефтехимик Томь 0:1 Нижний Новгород Томь 0:2 Динамо Брянск Томь 1:1 Иртыш Омск Томь 1:2 Спартак-2 Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов
Акрон Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Акрон 1:0 Чертаново Нижний Новгород 3:0 Акрон Оренбург 0:0 Акрон Акрон 0:2 Чайка
СКА-Хабаровск 2:0 Акрон Акрон 0:1 Велес Москва Балтика 1:0 Акрон Акрон 0:1 Чертаново Акрон 1:0 Краснодар-2 Спартак-2 1:0 Акрон Торпедо Москва 1:1 Акрон Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КАМАЗ 1:2 Акрон
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 13 8 5 0 19 - 7 29
2. Нижний Новгород Заявка 13 9 1 3 19 - 9 28
3. Крылья Советов Заявка 13 8 2 3 27 - 8 26
4. Спартак-2 Заявка 12 8 1 3 19 - 10 25
5. Велес Москва Заявка 13 7 4 2 18 - 15 25
6. Алания Заявка 13 7 2 4 22 - 14 23
7. Нефтехимик Заявка 13 6 4 3 17 - 7 22
8. Балтика Заявка 13 6 4 3 14 - 9 22
9. Торпедо Москва Заявка 12 5 4 3 19 - 11 19
10. Чайка Заявка 13 5 4 4 12 - 15 19
11. Краснодар-2 Заявка 13 5 3 5 19 - 20 18
12. Волгарь Заявка 13 5 2 6 16 - 14 17
13. СКА-Хабаровск Заявка 13 5 2 6 14 - 16 17
14. Динамо Брянск Заявка 12 5 1 6 6 - 16 16
15. Текстильщик Заявка 13 4 4 5 12 - 17 16
16. Енисей Заявка 10 4 2 4 12 - 12 14
17. Факел Заявка 13 3 3 7 8 - 12 12
18. Акрон Заявка 12 3 2 7 5 - 13 11
19. Чертаново Заявка 13 2 2 9 6 - 18 8
20. Шинник Заявка 10 1 3 6 5 - 15 6
21. Иртыш Омск Заявка 12 1 2 9 6 - 23 5
22. Томь Заявка 12 0 3 9 3 - 17 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 октября 2020, осталось 2 дня 12 часов 3 минуты.


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    • Прогнозы 66
    Томь 60.6% (40)
    X 33.3% (22)
    Акрон 6.1% (4)
    Все прогнозы
    Где смотреть матч Томь - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Томь - Акрон

    Исход игры
    Томь
    60.6% (40)
    Ничья
    33.3% (22)
    Акрон
    6.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    13.85% (9)
    Меньше
    86.15% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    41.54% (27)
    Нет
    58.46% (38)
    Популярный счёт
    1:0 Томь
    36.4% (24)
    1:1 Ничья
    27.3% (18)
    2:0 Томь
    13.6% (9)
    2:1 Томь
    9.1% (6)
    0:0 Ничья
    6.1% (4)
    1:2 Акрон
    4.5% (3)
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