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Крылья Советов
0:0
Первый тайм: 29'
Спартак-2
0' 29'
Крылья Советов
Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 10 0.67
2. Зиньковский Антон 5 0.33
3. Голенков Егор 5 0.33
4. Гынсарь Раду 2 0.13
5. Ежов Роман 2 0.13
6. Гацкан Александр 1 0.07
7. Сарвели Владислав 1 0.07
8. Солдатенков Александр 1 0.07
9. Витюгов Максим 1 0.07
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.27
2. Игнатов Михаил 3 0.2
3. Нимели Силванус 2 0.13
4. Маркитесов Дмитрий 2 0.13
5. Шитов Владислав 2 0.13
6. Дьяков Виталий 2 (2) 0.13
7. Баду Малкольм 1 0.07
8. Миронов Леонид 1 0.07
9. Кожедуб Святослав 1 0.07
10. Шитов Виталий 1 0.07

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 2 1
3. Божин Сергей 3 0
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Солдатенков Александр 1 0
15. Витюгов Максим 1 0
16. Пруцев Данил 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Дьяков Виталий 4 1
2. Игнатов Михаил 4 1
3. Литвинов Руслан 4 0
4. Кожедуб Святослав 3 0
5. Баду Малкольм 2 0
6. Миронов Леонид 2 0
7. Бакалюк Никита 2 0
8. Голосов Илья 2 0
9. Кутателадзе Николоз 1 0
10. Акмурзин Тимур 1 0
11. Петрунин Даниил 1 0
12. Нимели Силванус 1 0
13. Воропаев Артём 1 0
14. Поплевченков Артём 1 0
15. Оганесян Степан 1 0
16. Денисов Даниил 1 0
17. Данилин Максим Алексеевич 1 0
18. Шитов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7)
 Спартак-2 10.53% (2) 5.26% (1) 5.26% (1) 31.58% (6) 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2
Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 0:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 14 10 1 3 21 - 10 31
2. Оренбург 0:0 Заявка 15 8 7 0 21 - 9 31
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 9 3 3 30 - 8 30
4. Спартак-2 0:0 Заявка 15 9 2 4 23 - 12 29
5. Алания Заявка 14 8 2 4 24 - 14 26
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 4 3 24 - 11 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 4 3 20 - 8 25
8. Велес Москва Заявка 14 7 4 3 18 - 17 25
9. Чайка 0:0 Заявка 15 6 5 4 14 - 16 23
10. Балтика Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
11. Краснодар-2 Заявка 15 6 3 6 21 - 21 21
12. Енисей Заявка 15 6 2 7 15 - 21 20
13. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 8 - 19 19
14. Волгарь 0:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Текстильщик 0:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 20 17
17. Акрон Заявка 15 4 2 9 9 - 16 14
18. Факел Заявка 14 3 3 8 9 - 15 12
19. Чертаново Заявка 14 3 2 9 7 - 18 11
20. Иртыш Омск Заявка 15 3 2 10 10 - 25 11
21. Шинник Заявка 14 2 3 9 8 - 23 9
22. Томь Заявка 15 2 3 10 8 - 20 9
  • Первый тайм
  • 30'
    Прорвался по флангу Полуяхтов и подал в центр штрафной, но вновь до удара дело так и не дошло.
  • 29'
    Низом простреливал в штрафную Баду на ход Нимели, но тому пробить в касание не позволил Божин.
  • 28'
    Выиграл верх на чужой половине поля Цыпченко и сбросил на ход Зиньковскому, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 27'
    Прорывался по флангу на скорости Зиньковский, но напоролся на Петрунина, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
  • 26'
    Со штрафного попытался закрутить Зиньковский в ближний угол, но мяч пролетел немного выше перекладины.
  • 25'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Цыпченко и заработал опасный стандарт для своей команды.
  • 24'
    С левого фланга простреливал Зиньковский в очередной раз в центр. Здесь Голосов вновь оказался первым и вынес мяч в аут.
  • 23'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Якуба на ход Цыпченко, но тот снова проиграл борьбу за мяч Голосову.
  • 22'
    Низом простреливал в центр штрафной Сергеев с фланга, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.
  • 21'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Гацкан на ход Цыпченко, но тому пробить по воротам не позволили защитники.
  • 20'
    По флангу отдавал Полуяхтов на ход Гацкану, но того опередил Дьяков и вынес сферу головой в аут.
  • 19'
    С углового подал Зиньковский в центр штрафной площади, но здесь удар Горшкова проблемой для Селихова не стал.
  • 18'
    Прорвался по флангу Полуяхтов и подал в центр штрафной, но здесь немного не дотянулся до мяча Сергеев.
  • 17'
    С левого фланга сместился к линии штрафной площади Зиньковский и пробил низом в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 16'
    Навесил с правого фланга Оганесян в центр штрафной, но Фролов вышел из ворот и кулаком отбил сферу подальше.
  • 15'
    Со штрафного пробил по воротам на силу Нимели, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.
  • 14'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Нимели, но тут же получил по ногам от Горшкова. Штрафной удар будут исполнять гости.
  • 13'
    С правого фланга простреливал Маркетисов в штрафную низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 12'
    Забрасывал по флангу Якуба в штрафную на Зиньковского, но вышел далеко из ворот Селихов и ногами вынес сферу подальше.
  • Опасный момент
    11'
    С углового навесил на ближнюю штангу Зиньковский. Здесь Цыпченко пробил низом в дальний угол, но сфера пролетела рядом с дальней штангой.
  • 10'
    Цыпченко получил мяч в штрафной после паса от Бажана, но его удар с разворота накрыл в подкате Голосов.
  • 9'
    Теперь уже сам Зиньковский пробил с лету после подачи от Якубы, но мяч полетел крайне неточно.
  • 8'
    Догнал мяч у лицевой линии Зиньковский и подал в штрафную, но здесь Цыпченко не позволили пробить защитники.
  • 7'
    С правого фланга подал в центр штрафной Полуяхтов, но теперь уже Селихов забрал мяч в свои руки на выходе.
  • 7'
    Дальний заброс исполнил Оганесян в штрафную на Нимели, но вышел из ворот Фролов и оказался первым на мяче.
  • 6'
    Получил по ногам Гапонов на фланге от Цыпченко. Штрафной удар будут исполнять футболисты московской команды.
  • 5'
    Дальний заброс исполнял Божин на левый фланг, но тут первым на мяче оказался Гапонов и вынес сферу в аут.
  • Угловой
    4'
    Со штрафного пробивал по воротам Гацкан, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.
  • 3'
    Сразу же убегал в атаку по центру Сергеев и получил по ногам от Петрунина. Штрафной удар будут исполнять хозяева.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-голубых цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток прозвучал, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В рамках пятнадцатого тура ФНЛ нас ждет противостояние команд из верхней части турнирной таблицы, "Крылья Советов" примут "Спартак-2". Оба клуба показывают хороший футбол на старте чемпионата и являются претендентами на призовые места, так что игра обещает быть интересной. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 158
Крылья Советов 91.1% (144)
X 5.1% (8)
Спартак-2 3.8% (6)
Все прогнозы
1.55 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Спартак-2
1.30
5.60
9.50
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.30 5.60 9.50
1.22 5.30 9.50
1.29 5.55 9.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.00 1.02 3.75 1.25 3.50 1.28 1.95 1.80 1.92 1.82 1.75 2.01 1.33 3.15 1.23 3.80 1.11 5.80 1.05 7.60 1.04 8.70
14.25 1.02 12.75 1.03 4.60 1.20 3.64 1.28 2.32 1.66 1.79 2.02 1.51 2.56 1.26 3.85 1.20 4.60 1.07 8.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 2.25 1.60 1.23 3.90 1.17 4.40
3.54 1.29 2.35 1.58 1.57 2.38 1.21 4.30 1.14 5.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.90 1.84 1.42 2.75 1.29 3.40
4.75 1.18 3.32 1.32 1.89 1.89 1.42 2.82 1.27 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Спартак-2 онлайн

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Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Спартак-2

Исход игры
Крылья Советов
91.1% (144)
Ничья
5.1% (8)
Спартак-2
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
62.34% (96)
Меньше
37.66% (58)
Обе команды забьют
Да
65.58% (101)
Нет
34.42% (53)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
43% (68)
2:0 Крылья Советов
22.8% (36)
3:1 Крылья Советов
12% (19)
1:0 Крылья Советов
10.1% (16)
1:1 Ничья
3.2% (5)
1:2 Спартак-2
2.5% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:2 Крылья Советов
1.3% (2)
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