Со штрафного попытался закрутить Зиньковский в ближний угол, но мяч пролетел немного выше перекладины.

Прорывался по флангу на скорости Зиньковский, но напоролся на Петрунина, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

Выиграл верх на чужой половине поля Цыпченко и сбросил на ход Зиньковскому, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Низом простреливал в штрафную Баду на ход Нимели, но тому пробить в касание не позволил Божин.

Прорвался по флангу Полуяхтов и подал в центр штрафной, но вновь до удара дело так и не дошло.

25' Грамотно подставился перед чужой штрафной Цыпченко и заработал опасный стандарт для своей команды.

24' С левого фланга простреливал Зиньковский в очередной раз в центр. Здесь Голосов вновь оказался первым и вынес мяч в аут.

23' Дальний заброс исполнял в штрафную Якуба на ход Цыпченко, но тот снова проиграл борьбу за мяч Голосову.

22' Низом простреливал в центр штрафной Сергеев с фланга, но здесь никто из партнеров не смог пробить по воротам.

21' Дальний заброс исполнял в штрафную Гацкан на ход Цыпченко, но тому пробить по воротам не позволили защитники.

20' По флангу отдавал Полуяхтов на ход Гацкану, но того опередил Дьяков и вынес сферу головой в аут.

19' С углового подал Зиньковский в центр штрафной площади, но здесь удар Горшкова проблемой для Селихова не стал.

18' Прорвался по флангу Полуяхтов и подал в центр штрафной, но здесь немного не дотянулся до мяча Сергеев.

17' С левого фланга сместился к линии штрафной площади Зиньковский и пробил низом в ближний угол, но не попал в створ ворот.

16' Навесил с правого фланга Оганесян в центр штрафной, но Фролов вышел из ворот и кулаком отбил сферу подальше.

15' Со штрафного пробил по воротам на силу Нимели, но мяч недостаточно оторвался от газона и угодил в стенку.

14' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Нимели, но тут же получил по ногам от Горшкова. Штрафной удар будут исполнять гости.

13' С правого фланга простреливал Маркетисов в штрафную низом, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

12' Забрасывал по флангу Якуба в штрафную на Зиньковского, но вышел далеко из ворот Селихов и ногами вынес сферу подальше.

11' С углового навесил на ближнюю штангу Зиньковский. Здесь Цыпченко пробил низом в дальний угол, но сфера пролетела рядом с дальней штангой.

10' Цыпченко получил мяч в штрафной после паса от Бажана, но его удар с разворота накрыл в подкате Голосов.

9' Теперь уже сам Зиньковский пробил с лету после подачи от Якубы, но мяч полетел крайне неточно.

8' Догнал мяч у лицевой линии Зиньковский и подал в штрафную, но здесь Цыпченко не позволили пробить защитники.

7' С правого фланга подал в центр штрафной Полуяхтов, но теперь уже Селихов забрал мяч в свои руки на выходе.

7' Дальний заброс исполнил Оганесян в штрафную на Нимели, но вышел из ворот Фролов и оказался первым на мяче.

6' Получил по ногам Гапонов на фланге от Цыпченко. Штрафной удар будут исполнять футболисты московской команды.

5' Дальний заброс исполнял Божин на левый фланг, но тут первым на мяче оказался Гапонов и вынес сферу в аут.

4' Со штрафного пробивал по воротам Гацкан, но мяч рикошетом от спины защитника полетел на угловой.

3' Сразу же убегал в атаку по центру Сергеев и получил по ногам от Петрунина. Штрафной удар будут исполнять хозяева.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-голубых цветах, гости выбрали себе бело-красный комплект формы.