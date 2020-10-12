Крылья Советов
Позже
Спартак-2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Иван
|10
|0.71
|2.
|Зиньковский Антон
|5
|0.36
|3.
|Голенков Егор
|5
|0.36
|4.
|Гынсарь Раду
|2
|0.14
|5.
|Ежов Роман
|2
|0.14
|6.
|Гацкан Александр
|1
|0.07
|7.
|Сарвели Владислав
|1
|0.07
|8.
|Солдатенков Александр
|1
|0.07
|9.
|Витюгов Максим
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оганесян Степан
|4
|0.29
|2.
|Игнатов Михаил
|3
|0.21
|3.
|Нимели Силванус
|2
|0.14
|4.
|Маркитесов Дмитрий
|2
|0.14
|5.
|Шитов Владислав
|2
|0.14
|6.
|Дьяков Виталий
|2 (2)
|0.14
|7.
|Баду Малкольм
|1
|0.07
|8.
|Миронов Леонид
|1
|0.07
|9.
|Кожедуб Святослав
|1
|0.07
|10.
|Шитов Виталий
|1
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сарвели Владислав
|5
|0
|2.
|Гацкан Александр
|2
|1
|3.
|Божин Сергей
|3
|0
|4.
|Карпов Максим
|1
|1
|5.
|Чернов Никита
|1
|1
|6.
|Голенков Егор
|2
|0
|7.
|Ежов Роман
|2
|0
|8.
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|9.
|Фролов Евгений
|1
|0
|10.
|Гынсарь Раду
|1
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|1
|0
|12.
|Зеффан Мехди
|1
|0
|13.
|Кабутов Дмитрий
|1
|0
|14.
|Солдатенков Александр
|1
|0
|15.
|Витюгов Максим
|1
|0
|16.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дьяков Виталий
|4
|1
|2.
|Игнатов Михаил
|4
|1
|3.
|Литвинов Руслан
|4
|0
|4.
|Кожедуб Святослав
|3
|0
|5.
|Баду Малкольм
|2
|0
|6.
|Миронов Леонид
|2
|0
|7.
|Бакалюк Никита
|2
|0
|8.
|Голосов Илья
|2
|0
|9.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|10.
|Акмурзин Тимур
|1
|0
|11.
|Петрунин Даниил
|1
|0
|12.
|Нимели Силванус
|1
|0
|13.
|Воропаев Артём
|1
|0
|14.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|15.
|Оганесян Степан
|1
|0
|16.
|Денисов Даниил
|1
|0
|17.
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0
|18.
|Шитов Владислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|10.71% (3)
|14.29% (4)
|17.86% (5)
|21.43% (6)
|10.71% (3)
|25% (7)
|Спартак-2
|10.53% (2)
|5.26% (1)
|5.26% (1)
|31.58% (6)
|26.32% (5)
|21.05% (4)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2
Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|2.
|Оренбург
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|21 - 9
|30
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|30 - 8
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|23 - 12
|28
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 14
|26
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 11
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 8
|25
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 17
|25
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 11
|22
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|8 - 19
|19
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 21
|18
|14.
|Волгарь
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 16
|17
|15.
|Енисей
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 21
|17
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 15
|14
|18.
|Факел
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 15
|12
|19.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|7 - 18
|11
|20.
|Томь
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 18
|9
|21.
|Шинник
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|—
|—
|10.00
|1.02
|4.00
|1.22
|3.40
|1.29
|2.17
|1.67
|1.90
|1.84
|1.71
|2.07
|1.42
|2.70
|1.20
|3.95
|1.16
|4.60
|1.05
|8.50
|1.04
|9.10
|13.00
|1.02
|11.50
|1.03
|4.20
|1.23
|3.32
|1.33
|2.25
|1.70
|—
|—
|1.73
|2.17
|1.48
|2.65
|1.22
|4.30
|1.18
|4.85
|1.07
|8.70
|—
|—
Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак-2
Исход игры
Крылья Советов
88.7% (86)
Ничья
7.2% (7)
Спартак-2
4.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
63.44% (59)
Меньше
36.56% (34)
Обе команды забьют
Да
67.74% (63)
Нет
32.26% (30)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
40.2% (39)
2:0 Крылья Советов
20.6% (20)
3:1 Крылья Советов
14.4% (14)
1:0 Крылья Советов
9.3% (9)
1:1 Ничья
4.1% (4)
2:2 Ничья
3.1% (3)
1:2 Спартак-2
2.1% (2)
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