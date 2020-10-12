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Крылья Советов
 
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Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Иван 10 0.71
2. Зиньковский Антон 5 0.36
3. Голенков Егор 5 0.36
4. Гынсарь Раду 2 0.14
5. Ежов Роман 2 0.14
6. Гацкан Александр 1 0.07
7. Сарвели Владислав 1 0.07
8. Солдатенков Александр 1 0.07
9. Витюгов Максим 1 0.07
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оганесян Степан 4 0.29
2. Игнатов Михаил 3 0.21
3. Нимели Силванус 2 0.14
4. Маркитесов Дмитрий 2 0.14
5. Шитов Владислав 2 0.14
6. Дьяков Виталий 2 (2) 0.14
7. Баду Малкольм 1 0.07
8. Миронов Леонид 1 0.07
9. Кожедуб Святослав 1 0.07
10. Шитов Виталий 1 0.07

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Сарвели Владислав 5 0
2. Гацкан Александр 2 1
3. Божин Сергей 3 0
4. Карпов Максим 1 1
5. Чернов Никита 1 1
6. Голенков Егор 2 0
7. Ежов Роман 2 0
8. Цыпченко Дмитрий 2 0
9. Фролов Евгений 1 0
10. Гынсарь Раду 1 0
11. Полуяхтов Владимир 1 0
12. Зеффан Мехди 1 0
13. Кабутов Дмитрий 1 0
14. Солдатенков Александр 1 0
15. Витюгов Максим 1 0
16. Пруцев Данил 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Дьяков Виталий 4 1
2. Игнатов Михаил 4 1
3. Литвинов Руслан 4 0
4. Кожедуб Святослав 3 0
5. Баду Малкольм 2 0
6. Миронов Леонид 2 0
7. Бакалюк Никита 2 0
8. Голосов Илья 2 0
9. Кутателадзе Николоз 1 0
10. Акмурзин Тимур 1 0
11. Петрунин Даниил 1 0
12. Нимели Силванус 1 0
13. Воропаев Артём 1 0
14. Поплевченков Артём 1 0
15. Оганесян Степан 1 0
16. Денисов Даниил 1 0
17. Данилин Максим Алексеевич 1 0
18. Шитов Владислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 10.71% (3) 14.29% (4) 17.86% (5) 21.43% (6) 10.71% (3) 25% (7)
 Спартак-2 10.53% (2) 5.26% (1) 5.26% (1) 31.58% (6) 26.32% (5) 21.05% (4)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Алания Динамо Ставрополь 1:4 Крылья Советов Нефтехимик 1:1 Крылья Советов
Крылья Советов 7:0 Динамо Брянск Иртыш Омск 0:4 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Томь Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:0 Нижний Новгород Енисей 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 5:0 Иртыш Омск Крылья Советов 0:1 Оренбург Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:2 Чайка Текстильщик 0:2 Спартак-2 Спартак-2 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:1 Спартак-2
Спартак-2 2:1 Велес Москва Нефтехимик 0:1 Спартак-2 Спартак-2 0:2 Балтика Динамо Брянск 0:3 Спартак-2 Спартак-2 1:2 Краснодар-2 Иртыш Омск 0:5 Спартак-2 Спартак-2 1:0 Акрон Томь 1:2 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Крылья Советов 5:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 0:3 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 14 10 1 3 21 - 10 31
2. Оренбург Заявка 14 8 6 0 21 - 9 30
3. Крылья Советов Заявка 14 9 2 3 30 - 8 29
4. Спартак-2 Заявка 14 9 1 4 23 - 12 28
5. Алания Заявка 14 8 2 4 24 - 14 26
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 4 3 24 - 11 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 4 3 20 - 8 25
8. Велес Москва Заявка 14 7 4 3 18 - 17 25
9. Балтика Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
10. Чайка Заявка 14 6 4 4 14 - 16 22
11. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 8 - 19 19
12. СКА-Хабаровск Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
13. Краснодар-2 Заявка 14 5 3 6 19 - 21 18
14. Волгарь Заявка 14 5 2 7 16 - 16 17
15. Енисей Заявка 14 5 2 7 14 - 21 17
16. Текстильщик Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
17. Акрон Заявка 14 4 2 8 9 - 15 14
18. Факел Заявка 14 3 3 8 9 - 15 12
19. Чертаново Заявка 14 3 2 9 7 - 18 11
20. Томь Заявка 14 2 3 9 8 - 18 9
21. Шинник Заявка 14 2 3 9 8 - 23 9
22. Иртыш Омск Заявка 14 2 2 10 9 - 25 8
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2020, осталось 1 день 3 часа 25 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 97
    Крылья Советов 88.7% (86)
    X 7.2% (7)
    Спартак-2 4.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Крылья Советов
    Ничья
    Спартак-2
    1.31
    5.70
    9.40
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    1.30 5.70 9.00
    1.30 4.90 9.30
    1.31 5.30 9.40

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    10.00 1.02 4.00 1.22 3.40 1.29 2.17 1.67 1.90 1.84 1.71 2.07 1.42 2.70 1.20 3.95 1.16 4.60 1.05 8.50 1.04 9.10
    13.00 1.02 11.50 1.03 4.20 1.23 3.32 1.33 2.25 1.70 1.73 2.17 1.48 2.65 1.22 4.30 1.18 4.85 1.07 8.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.32 1.32 2.29 1.61 1.53 2.47 1.18 4.70 1.13 5.90
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.10 1.31 1.87 1.87 1.37 2.80 1.29 3.40
    4.45 1.20 3.10 1.36 1.83 1.95 1.37 3.04 1.24 3.96

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Крылья Советов - Спартак-2 онлайн

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    Прогнозы на матч Крылья Советов - Спартак-2

    Исход игры
    Крылья Советов
    88.7% (86)
    Ничья
    7.2% (7)
    Спартак-2
    4.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.44% (59)
    Меньше
    36.56% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    67.74% (63)
    Нет
    32.26% (30)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    40.2% (39)
    2:0 Крылья Советов
    20.6% (20)
    3:1 Крылья Советов
    14.4% (14)
    1:0 Крылья Советов
    9.3% (9)
    1:1 Ничья
    4.1% (4)
    2:2 Ничья
    3.1% (3)
    1:2 Спартак-2
    2.1% (2)
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