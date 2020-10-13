Кулишев! Дважды за пару минут могли пропустить игроки "Оренбурга", но сначала гостей выручил Кеняйкин, а следом Кулишев пробил в защитника гостей.

По правому краю провели атаку оренбуржцы, лишь аут заработали.

На своей половине поля с мячом игроки "Оренбурга", пока что они без моментов совсем.

Подача с правого фланга в штрафную площадь "Оренбурга", вышел из ворот Кеняйкин, не позволив нанести удар по своим воротам.

23' Прострел с правого фланга от Пискунова, рикошет от партнёра, следил за полётом мяча Кеняйкин, но игровой снаряд ушёл за лицевую.

22' Штрафной удар на центральной линии поля заработали хозяева. Короткий розыгрыш, перевод на левый край. Мяч уже у оренбуржцев, пас на Фамейе, который принял игровой снаряд спиной к воротам соперника.

21' Леонтьев выдал классную передачу на Глушкова, но у последнего пробить по воротам не вышло, Кеняйкин вовремя забрал игровой снаряд.

20' 20 минут отыграли команды, ждём удары. Безжалостный ФНЛ готов предоставить "Оренбургу" шестую ничью кряду.

18' Кулишев начал атаку "Чайки", передача на Чочиева, которого накрыл защитник "Оренбурга".

17' Хайруллов нарушил правил на Фамейе, за что и получил жёлтую карточку.

16' Без моментов проходит встреча. В обороне держат игровой снаряд игроки "Чайки", перекатывая мяч с одного фланга на другой.

14' "Чайка" всё через правый край пытается выстроить свои атаки, но не так просто. "Оренбург" очень грамотно играет в обороне.

13' Угловой удар заработали игроки "Оренбурга", подача на ближнюю штангу, скидка Чуканова, дальше необходимо было подправить мяч в ворота, но немного не успел к игровому снаряду Шкофлек

12' Появился на кроме поле Личка, пытается докричаться до своих подопечных. Нужно повысить скорость в матче.

10' Глушков открылся на фланге, получил передачу от Смирнова выполни подачу на партнёра, но Сиваков переиграл на втором этаже Кулишева и отправил снаряд подальше от своих владений.

9' В достаточно низком темпе проходит встреча. Немногочисленные зрители по причине пандемии никак не могут разогнать своих любимцев.

8' Ввели мяч в игру гости, передача в линию атаки на Кулишева, тот скинул на Алейника, но игровой снаряд потеряли гости.

7' По правому краю пытаются пройти гости, потеряли они игровой снаряд. Аут в пользу "Чайки".

6' С мячом голкипер "Оренбурга" Кеняйкин, длинный заброс на чужую половину поля, борьба за мяч, который достался уже голкиперу хозяев Юнусову.

5' "Оренбург" не проигрывает в этом сезоне, установив рекорд. Однако команда Марцела Лички не может выиграть на протяжении пяти туров.

3' Через левый край начинают атаку игроки "Чайки". Передача в центр, следом на правый край. Коллектив из села Песчанокопское стремится завоевать позицию на чужой половине поля, но не вышло.

2' Побежали в атаку гости, передача на Фамейе, который вернулся в строй, но форвард до мяча не добрался.