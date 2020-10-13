  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Чайка
0:0
Первый тайм: 30'
Оренбург
0'
20' Желтая карточка
Хайруллов Радик
30'
Чайка
Оренбург

Ход матча

20'
Хайруллов Радик
 

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулик Владислав 3 (1) 0.2
2. Хозин Владимир 2 0.13
3. Савичев Константин 2 (1) 0.13
4. Чочиев Алан 1 0.07
5. Дегтярёв Евгений 1 0.07
6. Алейников Василий 1 0.07
7. Гогличидзе Лео 1 0.07
8. Володкин Пётр 1 0.07
9. Хохлачёв Александр 1 0.07
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 4 0.27
2. Фамейе Джоэль 3 0.2
3. Чуканов Андреа 2 0.13
4. Эктов Александр 2 0.13
5. Прудников Николай 2 0.13
6. Кулишев Артём 2 (1) 0.13
7. Ткачук Денис 1 0.07
8. Скворцов Алексей 1 0.07
9. Козлов Андрей 1 0.07
10. Козлов Савелий 1 0.07
11. Миронов Алексей 1 0.07
12. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.07

Карточки

Чайка
# Игрок      
1. Карташов Дмитрий 4 1
2. Гогличидзе Лео 5 0
3. Хозин Владимир 3 1
4. Савичев Константин 3 1
5. Васильев Максим Сергеевич 3 1
6. Кулик Владислав 3 0
7. Хайруллов Радик 3 0
8. Гаджибеков Али 1 1
9. Оразов Рамазан 1 1
10. Филиппов Михаил 2 0
11. Леонтьев Игорь 2 0
12. Алейников Василий 2 0
13. Володкин Пётр 2 0
14. Хохлачёв Александр 2 0
15. Палиенко Максим 1 0
16. Белоус Илья 1 0
17. Ужгин Матвей 1 0
18. Глушков Никита Сергеевич 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 6 0
2. Сиваков Михаил 3 1
3. Алвеш Рикарду 4 0
4. Аюпов Тимур 4 0
5. Фамейе Джоэль 4 0
6. Козлов Савелий 3 0
7. Козлов Андрей 1 1
8. Скворцов Алексей 2 0
9. Шкофлек Жига 2 0
10. Гойкович Ренато 2 0
11. Насыров Исламжан 2 0
12. Ткачук Денис 1 0
13. Чуканов Андреа 1 0
14. Капленко Кирилл 1 0
15. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чайка 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 0 15.38% (2) 38.46% (5)
 Оренбург 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва
Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка Чайка 1:2 Ивацевичи Чайка 1:2 Торпедо Москва Шинник 0:0 Чайка Динамо-Брест-1960 3:0 Чайка Чайка 2:1 Факел Чайка 0:2 Текстильщик Чайка 1:2 Барановичи Чайка 2:1 Волгарь Мелиоратор Житковичи 1:1 Чайка Чайка 0:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Чайка
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика
Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 14 10 1 3 21 - 10 31
2. Оренбург 0:0 Заявка 15 8 7 0 21 - 9 31
3. Крылья Советов 0:0 Заявка 15 9 3 3 30 - 8 30
4. Спартак-2 0:0 Заявка 15 9 2 4 23 - 12 29
5. Алания Заявка 14 8 2 4 24 - 14 26
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 4 3 24 - 11 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 4 3 20 - 8 25
8. Велес Москва Заявка 14 7 4 3 18 - 17 25
9. Чайка 0:0 Заявка 15 6 5 4 14 - 16 23
10. Балтика Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
11. Краснодар-2 Заявка 15 6 3 6 21 - 21 21
12. Енисей Заявка 15 6 2 7 15 - 21 20
13. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 8 - 19 19
14. Волгарь 0:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 16 18
15. СКА-Хабаровск Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Текстильщик 0:0 Заявка 15 4 5 6 12 - 20 17
17. Акрон Заявка 15 4 2 9 9 - 16 14
18. Факел Заявка 14 3 3 8 9 - 15 12
19. Чертаново Заявка 14 3 2 9 7 - 18 11
20. Иртыш Омск Заявка 15 3 2 10 10 - 25 11
21. Шинник Заявка 14 2 3 9 8 - 23 9
22. Томь Заявка 15 2 3 10 8 - 20 9
  • Первый тайм
  • 29'
    Подача с правого фланга в штрафную площадь "Оренбурга", вышел из ворот Кеняйкин, не позволив нанести удар по своим воротам.
  • 28'
    На своей половине поля с мячом игроки "Оренбурга", пока что они без моментов совсем.
  • 27'
    По правому краю провели атаку оренбуржцы, лишь аут заработали.
  • 26'
    Хорошую атаку провели игроки "Чайки", немного подвела завершающая стадия.
  • Опасный момент
    25'
    Кулишев! Дважды за пару минут могли пропустить игроки "Оренбурга", но сначала гостей выручил Кеняйкин, а следом Кулишев пробил в защитника гостей.
  • 23'
    Прострел с правого фланга от Пискунова, рикошет от партнёра, следил за полётом мяча Кеняйкин, но игровой снаряд ушёл за лицевую.
  • 22'
    Штрафной удар на центральной линии поля заработали хозяева. Короткий розыгрыш, перевод на левый край. Мяч уже у оренбуржцев, пас на Фамейе, который принял игровой снаряд спиной к воротам соперника.
  • 21'
    Леонтьев выдал классную передачу на Глушкова, но у последнего пробить по воротам не вышло, Кеняйкин вовремя забрал игровой снаряд.
  • 20'
    20 минут отыграли команды, ждём удары. Безжалостный ФНЛ готов предоставить "Оренбургу" шестую ничью кряду.
  • 18'
    Кулишев начал атаку "Чайки", передача на Чочиева, которого накрыл защитник "Оренбурга".
  • Желтая карточка
    17'
    Хайруллов нарушил правил на Фамейе, за что и получил жёлтую карточку.
  • 16'
    Без моментов проходит встреча. В обороне держат игровой снаряд игроки "Чайки", перекатывая мяч с одного фланга на другой.
  • 14'
    "Чайка" всё через правый край пытается выстроить свои атаки, но не так просто. "Оренбург" очень грамотно играет в обороне.
  • Угловой
    13'
    Угловой удар заработали игроки "Оренбурга", подача на ближнюю штангу, скидка Чуканова, дальше необходимо было подправить мяч в ворота, но немного не успел к игровому снаряду Шкофлек
  • 12'
    Появился на кроме поле Личка, пытается докричаться до своих подопечных. Нужно повысить скорость в матче.
  • 10'
    Глушков открылся на фланге, получил передачу от Смирнова выполни подачу на партнёра, но Сиваков переиграл на втором этаже Кулишева и отправил снаряд подальше от своих владений.
  • 9'
    В достаточно низком темпе проходит встреча. Немногочисленные зрители по причине пандемии никак не могут разогнать своих любимцев.
  • 8'
    Ввели мяч в игру гости, передача в линию атаки на Кулишева, тот скинул на Алейника, но игровой снаряд потеряли гости.
  • 7'
    По правому краю пытаются пройти гости, потеряли они игровой снаряд. Аут в пользу "Чайки".
  • 6'
    С мячом голкипер "Оренбурга" Кеняйкин, длинный заброс на чужую половину поля, борьба за мяч, который достался уже голкиперу хозяев Юнусову.
  • 5'
    "Оренбург" не проигрывает в этом сезоне, установив рекорд. Однако команда Марцела Лички не может выиграть на протяжении пяти туров.
  • 3'
    Через левый край начинают атаку игроки "Чайки". Передача в центр, следом на правый край. Коллектив из села Песчанокопское стремится завоевать позицию на чужой половине поля, но не вышло.
  • 2'
    Побежали в атаку гости, передача на Фамейе, который вернулся в строй, но форвард до мяча не добрался.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут начнётся матч 15-го тура между "Чайкой" и "Оренбургом".     
Прогнозы 159
Чайка 6.9% (11)
X 20.1% (32)
Оренбург 73% (116)
Все прогнозы
2.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Чайка
Ничья
Оренбург
6.00
4.30
1.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.00 4.30 1.52
5.50 3.25 1.65
5.55 3.82 1.60

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 7.20 1.09 2.48 1.50 2.33 1.57 1.96 1.79 1.48 2.55 1.36 3.00 1.15 5.00 1.08 6.30 1.03 10.00 1.02 14.00
9.30 1.06 7.70 1.08 3.12 1.36 2.36 1.59 1.77 2.14 1.38 3.04 1.27 3.76 1.10 6.90 1.08 7.80 1.01 15.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.92 1.82 1.67 1.98 1.13 5.40 1.08 7.10
2.75 1.44 1.81 1.98 1.37 3.04 1.10 6.60 1.07 8.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.20 3.95
3.54 1.29 2.38 1.57 1.59 2.33 1.22 4.15 1.15 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
Где смотреть матч Чайка 0:0 Оренбург онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Олимп Матчи АПЛ

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей


Прогнозы на матч Чайка 0:0 Оренбург

Исход игры
Чайка
6.9% (11)
Ничья
20.1% (32)
Оренбург
73% (116)
Тотал 2.5
Больше
40% (62)
Меньше
60% (93)
Обе команды забьют
Да
58.06% (90)
Нет
41.94% (65)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
34% (54)
0:1 Оренбург
27.7% (44)
1:1 Ничья
18.2% (29)
0:2 Оренбург
8.2% (13)
1:0 Чайка
3.1% (5)
2:1 Чайка
2.5% (4)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
6 Бонус: 2 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
10 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы  Обзор Играть
11 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
12 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы  Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный