Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулик Владислав
|3 (1)
|0.21
|2.
|Хозин Владимир
|2
|0.14
|3.
|Савичев Константин
|2 (1)
|0.14
|4.
|Чочиев Алан
|1
|0.07
|5.
|Дегтярёв Евгений
|1
|0.07
|6.
|Алейников Василий
|1
|0.07
|7.
|Гогличидзе Лео
|1
|0.07
|8.
|Володкин Пётр
|1
|0.07
|9.
|Хохлачёв Александр
|1
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкофлек Жига
|4
|0.29
|2.
|Фамейе Джоэль
|3
|0.21
|3.
|Чуканов Андреа
|2
|0.14
|4.
|Эктов Александр
|2
|0.14
|5.
|Прудников Николай
|2
|0.14
|6.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.14
|7.
|Ткачук Денис
|1
|0.07
|8.
|Скворцов Алексей
|1
|0.07
|9.
|Козлов Андрей
|1
|0.07
|10.
|Козлов Савелий
|1
|0.07
|11.
|Миронов Алексей
|1
|0.07
|12.
|Алвеш Рикарду
|1 (1)
|0.07
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карташов Дмитрий
|4
|1
|2.
|Гогличидзе Лео
|5
|0
|3.
|Хозин Владимир
|3
|1
|4.
|Савичев Константин
|3
|1
|5.
|Васильев Максим Сергеевич
|3
|1
|6.
|Кулик Владислав
|3
|0
|7.
|Хайруллов Радик
|3
|0
|8.
|Гаджибеков Али
|1
|1
|9.
|Оразов Рамазан
|1
|1
|10.
|Филиппов Михаил
|2
|0
|11.
|Леонтьев Игорь
|2
|0
|12.
|Алейников Василий
|2
|0
|13.
|Володкин Пётр
|2
|0
|14.
|Хохлачёв Александр
|2
|0
|15.
|Палиенко Максим
|1
|0
|16.
|Белоус Илья
|1
|0
|17.
|Ужгин Матвей
|1
|0
|18.
|Глушков Никита Сергеевич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Малых Андрей
|6
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|3
|1
|3.
|Алвеш Рикарду
|4
|0
|4.
|Аюпов Тимур
|4
|0
|5.
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|6.
|Козлов Савелий
|3
|0
|7.
|Козлов Андрей
|1
|1
|8.
|Скворцов Алексей
|2
|0
|9.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|10.
|Гойкович Ренато
|2
|0
|11.
|Насыров Исламжан
|2
|0
|12.
|Ткачук Денис
|1
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|1
|0
|14.
|Капленко Кирилл
|1
|0
|15.
|Миронов Алексей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чайка
|23.08% (3)
|7.69% (1)
|15.38% (2)
|0
|15.38% (2)
|38.46% (5)
|Оренбург
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|28.57% (6)
Предыдущие игры
Чайка Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва
Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка Чайка 1:2 Ивацевичи Чайка 1:2 Торпедо Москва Шинник 0:0 Чайка Динамо-Брест-1960 3:0 Чайка Чайка 2:1 Факел Чайка 0:2 Текстильщик Чайка 1:2 Барановичи Чайка 2:1 Волгарь Мелиоратор Житковичи 1:1 Чайка Чайка 0:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Чайка
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика
Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|21 - 10
|31
|2.
|Оренбург
|Заявка
|14
|8
|6
|0
|21 - 9
|30
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|30 - 8
|29
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|9
|1
|4
|23 - 12
|28
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|24 - 14
|26
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|24 - 11
|25
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|20 - 8
|25
|8.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 17
|25
|9.
|Балтика
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 11
|22
|10.
|Чайка
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Динамо Брянск
|Заявка
|14
|6
|1
|7
|8 - 19
|19
|12.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|16 - 18
|18
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|19 - 21
|18
|14.
|Волгарь
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|16 - 16
|17
|15.
|Енисей
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 21
|17
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 20
|16
|17.
|Акрон
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|9 - 15
|14
|18.
|Факел
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|9 - 15
|12
|19.
|Чертаново
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|7 - 18
|11
|20.
|Томь
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 18
|9
|21.
|Шинник
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|8 - 23
|9
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|9 - 25
|8
Тотал
Прогнозы на матч Чайка - Оренбург
Исход игры
Чайка
11.3% (11)
Ничья
22.7% (22)
Оренбург
66% (64)
Тотал 2.5
Больше
43.01% (40)
Меньше
56.99% (53)
Обе команды забьют
Да
63.44% (59)
Нет
36.56% (34)
Популярный счёт
1:2 Оренбург
34% (33)
0:1 Оренбург
20.6% (20)
1:1 Ничья
20.6% (20)
0:2 Оренбург
7.2% (7)
1:0 Чайка
5.2% (5)
2:1 Чайка
4.1% (4)
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