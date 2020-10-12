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Чайка
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулик Владислав 3 (1) 0.21
2. Хозин Владимир 2 0.14
3. Савичев Константин 2 (1) 0.14
4. Чочиев Алан 1 0.07
5. Дегтярёв Евгений 1 0.07
6. Алейников Василий 1 0.07
7. Гогличидзе Лео 1 0.07
8. Володкин Пётр 1 0.07
9. Хохлачёв Александр 1 0.07
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкофлек Жига 4 0.29
2. Фамейе Джоэль 3 0.21
3. Чуканов Андреа 2 0.14
4. Эктов Александр 2 0.14
5. Прудников Николай 2 0.14
6. Кулишев Артём 2 (1) 0.14
7. Ткачук Денис 1 0.07
8. Скворцов Алексей 1 0.07
9. Козлов Андрей 1 0.07
10. Козлов Савелий 1 0.07
11. Миронов Алексей 1 0.07
12. Алвеш Рикарду 1 (1) 0.07

Карточки

Чайка
# Игрок      
1. Карташов Дмитрий 4 1
2. Гогличидзе Лео 5 0
3. Хозин Владимир 3 1
4. Савичев Константин 3 1
5. Васильев Максим Сергеевич 3 1
6. Кулик Владислав 3 0
7. Хайруллов Радик 3 0
8. Гаджибеков Али 1 1
9. Оразов Рамазан 1 1
10. Филиппов Михаил 2 0
11. Леонтьев Игорь 2 0
12. Алейников Василий 2 0
13. Володкин Пётр 2 0
14. Хохлачёв Александр 2 0
15. Палиенко Максим 1 0
16. Белоус Илья 1 0
17. Ужгин Матвей 1 0
18. Глушков Никита Сергеевич 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Малых Андрей 6 0
2. Сиваков Михаил 3 1
3. Алвеш Рикарду 4 0
4. Аюпов Тимур 4 0
5. Фамейе Джоэль 4 0
6. Козлов Савелий 3 0
7. Козлов Андрей 1 1
8. Скворцов Алексей 2 0
9. Шкофлек Жига 2 0
10. Гойкович Ренато 2 0
11. Насыров Исламжан 2 0
12. Ткачук Денис 1 0
13. Чуканов Андреа 1 0
14. Капленко Кирилл 1 0
15. Миронов Алексей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чайка 23.08% (3) 7.69% (1) 15.38% (2) 0 15.38% (2) 38.46% (5)
 Оренбург 19.05% (4) 9.52% (2) 9.52% (2) 19.05% (4) 14.29% (3) 28.57% (6)

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:2 Чайка СКА-Хабаровск 0:0 Чайка Чайка 0:5 Островец-Свентокшиски Чайка 0:2 Велес Москва
Чайка 1:2 БГУ Минск Балтика 0:1 Чайка Чайка 2:1 Краснодар-2 Кронон Столбцы 4:2 Чайка Акрон 0:2 Чайка Чайка 1:2 Ивацевичи Чайка 1:2 Торпедо Москва Шинник 0:0 Чайка Динамо-Брест-1960 3:0 Чайка Чайка 2:1 Факел Чайка 0:2 Текстильщик Чайка 1:2 Барановичи Чайка 2:1 Волгарь Мелиоратор Житковичи 1:1 Чайка Чайка 0:3 Крылья Советов Текстильщик 1:1 Чайка
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 2:2 СКА-Хабаровск Велес Москва 1:1 Оренбург Звезда Пермь 0:3 Оренбург Оренбург 2:2 Балтика
Краснодар-2 1:1 Оренбург Оренбург 0:0 Акрон Торпедо Москва 1:2 Оренбург Оренбург 3:0 Шинник Факел 0:2 Оренбург Оренбург 2:1 Волгарь Оренбург 2:1 Алания Крылья Советов 0:1 Оренбург Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 14 10 1 3 21 - 10 31
2. Оренбург Заявка 14 8 6 0 21 - 9 30
3. Крылья Советов Заявка 14 9 2 3 30 - 8 29
4. Спартак-2 Заявка 14 9 1 4 23 - 12 28
5. Алания Заявка 14 8 2 4 24 - 14 26
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 4 3 24 - 11 25
7. Нефтехимик Заявка 14 7 4 3 20 - 8 25
8. Велес Москва Заявка 14 7 4 3 18 - 17 25
9. Балтика Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
10. Чайка Заявка 14 6 4 4 14 - 16 22
11. Динамо Брянск Заявка 14 6 1 7 8 - 19 19
12. СКА-Хабаровск Заявка 14 5 3 6 16 - 18 18
13. Краснодар-2 Заявка 14 5 3 6 19 - 21 18
14. Волгарь Заявка 14 5 2 7 16 - 16 17
15. Енисей Заявка 14 5 2 7 14 - 21 17
16. Текстильщик Заявка 14 4 4 6 12 - 20 16
17. Акрон Заявка 14 4 2 8 9 - 15 14
18. Факел Заявка 14 3 3 8 9 - 15 12
19. Чертаново Заявка 14 3 2 9 7 - 18 11
20. Томь Заявка 14 2 3 9 8 - 18 9
21. Шинник Заявка 14 2 3 9 8 - 23 9
22. Иртыш Омск Заявка 14 2 2 10 9 - 25 8
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 октября 2020, осталось 1 день 3 часа 26 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 97
    Чайка 11.3% (11)
    X 22.7% (22)
    Оренбург 66% (64)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чайка
    Ничья
    Оренбург
    5.10
    3.90
    1.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    4.90 3.90 1.68
    5.10 3.80 1.64
    5.00 3.75 1.69

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.80 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.46 1.51 2.01 1.75 1.77 1.99 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 5.90 1.09 6.70 1.01 12.00
    9.70 1.05 8.20 1.07 3.26 1.34 2.50 1.53 1.83 2.06 1.42 2.88 1.29 3.60 1.11 6.40 1.09 7.20 1.02 14.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.79 1.96 1.36 2.95 1.10 6.20
    2.86 1.41 1.87 1.91 1.40 2.90 1.11 6.25 1.08 7.60
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70
    3.60 1.28 2.50 1.52 1.62 2.27 1.24 3.96 1.16 5.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.25
    Где смотреть матч Чайка - Оренбург онлайн

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    Прогнозы на матч Чайка - Оренбург

    Исход игры
    Чайка
    11.3% (11)
    Ничья
    22.7% (22)
    Оренбург
    66% (64)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.01% (40)
    Меньше
    56.99% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    63.44% (59)
    Нет
    36.56% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Оренбург
    34% (33)
    0:1 Оренбург
    20.6% (20)
    1:1 Ничья
    20.6% (20)
    0:2 Оренбург
    7.2% (7)
    1:0 Чайка
    5.2% (5)
    2:1 Чайка
    4.1% (4)
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