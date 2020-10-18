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  3. Германия
Фортуна
0:2
Первый тайм: 24'

Стадион:
Ян
33
Кастенмайер
Флориан
39
Циммер
Жан
43
Сиберт
Джамиль
32
Крайнц
Лука
7
Хартерц
Флориан
18
Пледль
Томас
13
Бодзек
Адам
31
Зоботка
Марсель
20
Боррьелло
Брендон
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
1
Майер
Александер
II
17
Хайн
Оливер
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
8
Вренези
Альбион
18
Мориц
Кристоф
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
10
Калисканер
Каан
Фортуна
4-4-2
Ян
4-4-2

Ход матча

1'
0:1
Альберс Андреас
(Векессер Эрик)
20'
0:2
Штольце Себастьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Циммерман Маттиас 1 0.25
2. Ковнацки Давид 1 0.25
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 2 0.5
2. Безушков Макс 1 (1) 0.25
3. Векессер Эрик 0 0
4. Вренези Альбион 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Дансо Кевин 1 1
3. Нана Ампома 1 1
4. Хеннингс Роувен 1 0
5. Хоффманн Андре 1 0
6. Хартерц Флориан 1 0
7. Боррьелло Брендон 1 0
8. Ковнацки Давид 1 0
9. Зоботка Марсель 1 0
Ян
# Игрок      
1. Гимбер Бенедикт 1 1
2. Нахрайнер Себастьян 2 0
3. Вренези Альбион 2 0
4. Безушков Макс 2 0
5. Векессер Эрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 0 0 0 0 100% (2)
 Ян 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна
Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна
Ян Последние 20 матчей: + = -
Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян
Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:0 Ян Ян 2:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Ян

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ян 4:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Ян Бундеслига 2 Ян 1:2 Фортуна Бундеслига 3 Фортуна 3:1 Ян Бундеслига 3
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Фортуна
Ничья
Ян
3.26
3.80
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.73 3.80 4.60
3.25 3.65 2.00
1.87 3.80 4.00
3.26 3.77 2.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.04 3.85 1.21 3.05 1.35 3.75 1.25 1.83 1.98 1.61 2.31 1.97 1.77 1.18 4.50 1.37 2.95 1.04 9.20 1.13 5.40 1.03 10.00
12.25 1.04 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.83 1.60 2.38 1.40 3.00 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 10.75
4.19 1.25 2.44 1.60 4.01 1.26 1.85 2.05 3.11 1.39 2.42 1.61 2.06 1.82 1.83 2.05 1.59 2.45 1.38 3.15
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3.5 3.5
2.08 1.75 3.00 1.35 1.15 5.00 1.44 2.65 1.09 6.50
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 4.80 1.13 6.05
3.26 1.38 2.68 1.51 2.10 1.81 1.67 2.30 2.92 1.43 2.39 1.61 1.86 2.02 1.53 2.59 1.38 3.15
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.96 1.38 2.90
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.17 4.70
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Фортуна 0:2 Ян онлайн

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