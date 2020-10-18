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  2. Матчи
  3. Германия
Фортуна
2:2
Конец матча

Стадион:
Ян
0'
0:1
1' Гол
Альберс Андреас
0:2
20' Гол
Штольце Себастьян
41' Желтая карточка
Зоботка Марсель
71' Желтая карточка
Векессер Эрик
74' Желтая карточка
Мориц Кристоф
79' Желтая карточка
Нахрайнер Себастьян
1:2
81' Гол
Караман Кенан
2:2
86' Гол
Хеннингс Роувен
90'+5
33
Кастенмайер
Флориан
39
Циммер
Жан
43
Сиберт
Джамиль
32
Крайнц
Лука
7
Хартерц
Флориан
18
Пледль
Томас
13
Бодзек
Адам
31
Зоботка
Марсель
20
Боррьелло
Брендон
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
1
Майер
Александер
II
17
Хайн
Оливер
28
Нахрайнер
Себастьян
33
Эльведи
Ян
13
Векессер
Эрик
8
Вренези
Альбион
18
Мориц
Кристоф
7
Безушков
Макс
22
Штольце
Себастьян
19
Альберс
Андреас
10
Калисканер
Каан
Фортуна
4-4-2
Ян
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 1 0.25
2. Циммерман Маттиас 1 0.25
3. Караман Кенан 1 0.25
4. Ковнацки Давид 1 0.25
5. Бодзек Адам 0 0
6. Крайнц Лука 0 0
Ян
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альберс Андреас 2 0.5
2. Штольце Себастьян 1 0.25
3. Безушков Макс 1 (1) 0.25
4. Хайн Оливер 0 0
5. Векессер Эрик 0 0
6. Вренези Альбион 0 0

Карточки

Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 3 0
2. Дансо Кевин 1 1
3. Нана Ампома 1 1
4. Зоботка Марсель 2 0
5. Хеннингс Роувен 1 0
6. Хоффманн Андре 1 0
7. Хартерц Флориан 1 0
8. Боррьелло Брендон 1 0
9. Ковнацки Давид 1 0
Ян
# Игрок      
1. Нахрайнер Себастьян 3 0
2. Гимбер Бенедикт 1 1
3. Векессер Эрик 2 0
4. Вренези Альбион 2 0
5. Безушков Макс 2 0
6. Мориц Кристоф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фортуна 0 0 0 0 0 100% (4)
 Ян 25% (1) 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна
Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна
Ян Последние 20 матчей: + = -
Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян
Ян 4:1 Форвертс ЛАСК 1:1 Ян Ян 1:1 Аугсбург Мюнхен-1860 4:1 Ян Ян 0:0 Тюркючю Мюнхен Ян 0:1 Нюрнберг Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 1:1 Ян Ян 2:1 Карлсруэ Хайденхайм 4:1 Ян Ян 3:0 Дармштадт Оснабрюк 2:2 Ян Ян 2:2 Нюрнберг Зандхаузен 0:0 Ян Ян 2:2 Хольштайн Киль Гамбург 2:1 Ян

Последние игры между собой

Фортуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Ян 4:3 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Ян Бундеслига 2 Ян 1:2 Фортуна Бундеслига 3 Фортуна 3:1 Ян Бундеслига 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хольштайн Киль Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Гамбург Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
3. Эрцгебирге Ауэ Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Ганновер 96 Заявка 4 2 0 2 7 - 4 6
5. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
6. Ян Заявка 4 1 3 0 4 - 3 6
7. Оснабрюк Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Санкт-Паули Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Дармштадт Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Нюрнберг Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
12. Падерборн Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13. Хайденхайм Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
14. Фортуна Заявка 4 1 1 2 5 - 6 4
15. Айнтрахт Бр Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
16. Карлсруэ Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
17. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 4 0 1 3 2 - 8 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Зоботка Марсель получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Штольце Себастьян бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Альберс Андреас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Merkur Spiel-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
5.80 1.30 9.00
9.50 1.15 9.20
1.87 3.80 4.00
20.26 8.58 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.04 3.85 1.21 3.05 1.35 2.55 1.47 1.83 1.98 1.61 2.31 1.30 3.30 1.18 4.50 1.05 8.50 1.04 9.20 1.08 7.00 1.08 7.00
12.25 1.04 10.75 1.05 3.94 1.26 3.05 1.39 2.07 1.83 1.60 2.38 1.40 3.00 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 10.75
4.19 1.25 2.44 1.60 2.28 1.67 1.88 2.00 1.46 2.82 1.31 3.59 1.23 4.34 1.62 2.38 1.37 3.20 1.40 3.06 1.24 4.29 1.49 2.71 1.23 4.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.08 1.75 3.00 1.35 1.15 5.00 1.92 1.82 1.14 5.20
3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.17 4.80 1.13 6.05
3.26 1.38 2.68 1.51 2.10 1.81 1.67 2.30 2.92 1.43 2.39 1.61 1.86 2.02 1.53 2.59 1.57 2.49 1.33 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.00 1.36 1.78 1.96 1.38 2.90
4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.11 1.68
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
Где смотреть матч Фортуна 2:2 Ян онлайн

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