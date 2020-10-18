Фортуна
2:2
Конец матча
Стадион: Эсприт-Арена
Ян
0:1
1' ГолАльберс Андреас
0:2
20' ГолШтольце Себастьян
41' Желтая карточкаЗоботка Марсель
71' Желтая карточкаВекессер Эрик
74' Желтая карточкаМориц Кристоф
79' Желтая карточкаНахрайнер Себастьян
1:2
81' ГолКараман Кенан
2:2
86' ГолХеннингс Роувен
39
Циммер
Жан
32
Крайнц
Лука
18
Пледль
Томас
13
Бодзек
Адам
17
Хайн
Оливер
33
Эльведи
Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Циммер ЖанЗащитник
- Защитник
-
32 Крайнц ЛукаЗащитник
- Защитник
-
18 Пледль ТомасПолузащитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Офори КелвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
41 Tim Koether
-
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Хайн ОливерЗащитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Опоку АаронПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Беккер АндреНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Mersad Selimbegovic
Ход матча
1'
0:1
20'
0:2
41'
71'
74'
81'
1:2
86'
2:2
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 9
-
6 Угловые 7
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|1
|0.25
|2.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.25
|3.
|Караман Кенан
|1
|0.25
|4.
|Ковнацки Давид
|1
|0.25
|5.
|Бодзек Адам
|0
|0
|6.
|Крайнц Лука
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альберс Андреас
|2
|0.5
|2.
|Штольце Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Безушков Макс
|1 (1)
|0.25
|4.
|Хайн Оливер
|0
|0
|5.
|Векессер Эрик
|0
|0
|6.
|Вренези Альбион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|3
|0
|2.
|Дансо Кевин
|1
|1
|3.
|Нана Ампома
|1
|1
|4.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|5.
|Хеннингс Роувен
|1
|0
|6.
|Хоффманн Андре
|1
|0
|7.
|Хартерц Флориан
|1
|0
|8.
|Боррьелло Брендон
|1
|0
|9.
|Ковнацки Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Нахрайнер Себастьян
|3
|0
|2.
|Гимбер Бенедикт
|1
|1
|3.
|Векессер Эрик
|2
|0
|4.
|Вренези Альбион
|2
|0
|5.
|Безушков Макс
|2
|0
|6.
|Мориц Кристоф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фортуна
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (4)
|Ян
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Фортуна Последние 20 матчей: + = -Боруссия М 4:0 Фортуна Хольштайн Киль 2:1 Фортуна Фортуна 1:0 Вюрцбург Кикерс Гамбург 2:1 Фортуна
Ингольштадт 0:1 Фортуна Фортуна 1:0 Падерборн Витесс 2:2 Фортуна Фортуна 1:0 Бохум Дуйсбург 2:5 Фортуна Унион Берлин 3:0 Фортуна Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна
Ян Последние 20 матчей: + = -Ян 1:0 Карлсруэ Дармштадт 0:0 Ян Ян 1:1 Нюрнберг Кайзерслаутерн 1:1 Ян
Последние игры между собой
Фортуна: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Ян: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Гамбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|3.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Ганновер 96
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 4
|6
|5.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|6.
|Ян
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|7.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Дармштадт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Нюрнберг
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|12.
|Падерборн
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Хайденхайм
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|14.
|Фортуна
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|15.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|9.50
|1.04
|3.85
|1.21
|3.05
|1.35
|—
|—
|2.55
|1.47
|1.83
|1.98
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.05
|8.50
|—
|—
|1.04
|9.20
|1.08
|7.00
|1.08
|7.00
|12.25
|1.04
|10.75
|1.05
|3.94
|1.26
|3.05
|1.39
|—
|—
|2.07
|1.83
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.40
|3.00
|—
|—
|1.19
|4.90
|—
|—
|1.15
|5.70
|—
|—
|1.05
|10.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.19
|1.25
|—
|—
|2.44
|1.60
|2.28
|1.67
|1.88
|2.00
|1.46
|2.82
|1.31
|3.59
|1.23
|4.34
|1.62
|2.38
|1.37
|3.20
|1.40
|3.06
|1.24
|4.29
|1.49
|2.71
|—
|—
|1.23
|4.43
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.08
|1.75
|—
|—
|3.00
|1.35
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.92
|1.82
|—
|—
|1.14
|5.20
|3.20
|1.35
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.49
|2.62
|—
|—
|1.17
|4.80
|—
|—
|1.13
|6.05
|—
|—
|—
|—
|3.26
|1.38
|2.68
|1.51
|2.10
|1.81
|1.67
|2.30
|2.92
|1.43
|2.39
|1.61
|1.86
|2.02
|1.53
|2.59
|1.57
|2.49
|1.33
|3.45
|—
|—