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  3. Германия
Айнтрахт Бр
2:1
Второй тайм: 69'

Стадион:
Бохум
0'
0:1
5' Гол
Цоллер Симон
1:1
24' Гол
Кауфманн Фабио
41' Желтая карточка
Кобылянски Мартин
45' Желтая карточка
Лосилья Антони
55' Желтая карточка
Цигеле Робин
61' Красная карточка
Дорнебуш Феликс
63' Желтая карточка
Кроос Феликс
63' Желтая карточка
Данило Соарес
2:1
67' Гол
Прошвиц Ник
69'
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
28
Бен-Балла
Яссин
14
Класс
Нико
10
Кобылянски
Мартин
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
32
Цуль
Роберт
17
Блум
Данни
35
Ганвула
Сильвер
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Цоллер Симон
(Цуль Роберт)
24'
Кауфманн Фабио
(Кобылянски Мартин)
1:1
41'
Кобылянски Мартин
 
45'
 
Лосилья Антони
55'
Цигеле Робин
 
61'
Дорнебуш Феликс
 
63'
Кроос Феликс
 
63'
 
Данило Соарес
65'
Фейзич Ясмин
Цигеле Робин
 
67'
Прошвиц Ник
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 1 0.25
2. Кауфманн Фабио 1 0.25
3. Цигеле Робин 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 3 0.75
2. Цуль Роберт 1 0.25
3. Ганвула Сильвер 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Цигеле Робин 2 0
2. Кессель Бенджамин 1 0
3. Выдра Доминик 1 0
4. Кобылянски Мартин 1 0
5. Шульц Михаэль 1 0
6. Кауфманн Фабио 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Хольтманн Геррит 1 1
2. Лосилья Антони 2 0
3. Блум Данни 1 0
4. Риман Мануэль 1 0
5. Гамбоа Кристиан 1 0
6. Ганвула Сильвер 1 0
7. Лайч Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 0 0 100% (1) 0 0
 Бохум 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2
Бохум Последние 20 матчей: + = -
Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули
Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Бохум: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Бохум 2:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 4:0 Бохум Бундеслига 2
  • Второй тайм
  • Описание гола
    67'
    Г О О О О Л - Прошвиц Ник бьет в цель!
  • 65'
    Цигеле Робин уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Кроос Феликс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    63'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    63'
    Данило Соарес получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    УДАЛЕНИЕ! - Дорнебуш Феликс увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    55'
    Цигеле Робин получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кобылянски Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Кауфманн Фабио бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Цоллер Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Бохум
4.71
3.74
2.64
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.20 2.70 2.25
3.75 2.37 2.55
4.00 3.74 1.89
4.71 2.23 2.64

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.00 1.03 9.20 1.03 2.95 1.32 3.30 1.30 1.89 1.91 1.66 2.21 1.48 2.55 1.20 4.30 1.11 5.80 1.05 8.60 1.05 8.50 1.02 11.00
11.75 1.04 10.25 1.05 4.05 1.25 2.96 1.41 2.04 1.86 1.58 2.41 1.42 2.91 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 10.25
4.06 1.26 3.13 1.40 2.40 1.62 3.08 1.40 2.59 1.53 2.09 1.80 1.69 2.24 1.50 2.67 1.69 2.24 1.43 2.93 1.12 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.06 1.71 2.13 1.66 1.16 4.80 1.42 2.75 1.02 11.00
3.12 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
3.17 1.39 2.61 1.53 2.05 1.85 1.64 2.35 2.00 1.88 1.64 2.34 1.29 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.37 1.77 1.98 1.37 2.95
4.45 1.21 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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