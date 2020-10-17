Айнтрахт Бр
2:1
Конец матча
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг)
Бохум
0:1
5' ГолЦоллер Симон
1:1
23' ГолКауфманн Фабио
41' Желтая карточкаКобылянски Мартин
45' Желтая карточкаЛосилья Антони
55' Желтая карточкаЦигеле Робин
61' Красная карточкаДорнебуш Феликс
63' Желтая карточкаКроос Феликс
63' Желтая карточкаДанило Соарес
2:1
67' ГолПрошвиц Ник
40
Цигеле
Робин
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
14
Класс
Нико
33
Прошвиц
Ник
29
Лайч
Максим
23
Теше
Роберт
32
Цуль
Роберт
17
Блум
Данни
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Цигеле РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоПолузащитник
-
18 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Класс НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Прошвиц НикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Отто ЯриНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Daniel Meyer
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
-
17 Блум ДанниПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Новотны СомаНападающий
-
19 Бонга ТарсисНападающий
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
5'
0:1
23'
45'
55'
61'
63'
63'
67'
2:1
73'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
44 Владение мячом, % 56
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кобылянски Мартин
|1
|0.25
|2.
|Прошвиц Ник
|1
|0.25
|3.
|Кауфманн Фабио
|1
|0.25
|4.
|Цигеле Робин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цоллер Симон
|3
|0.75
|2.
|Цуль Роберт
|1
|0.25
|3.
|Ганвула Сильвер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цигеле Робин
|2
|0
|2.
|Дорнебуш Феликс
|0
|1
|3.
|Кроос Феликс
|1
|0
|4.
|Кессель Бенджамин
|1
|0
|5.
|Выдра Доминик
|1
|0
|6.
|Кобылянски Мартин
|1
|0
|7.
|Шульц Михаэль
|1
|0
|8.
|Кауфманн Фабио
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|2.
|Лосилья Антони
|2
|0
|3.
|Блум Данни
|1
|0
|4.
|Риман Мануэль
|1
|0
|5.
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|6.
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|7.
|Данило Соарес
|1
|0
|8.
|Лайч Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Бр
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Бохум
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2
Бохум Последние 20 матчей: + = -Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули
Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум
Последние игры между собой
Айнтрахт Бр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Бохум: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гамбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 4
|9
|2.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Ганновер 96
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|4.
|Зандхаузен
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 6
|6
|5.
|Оснабрюк
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Ян
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Бохум
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|8.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|Санкт-Паули
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|10.
|Хайденхайм
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Дармштадт
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Нюрнберг
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Айнтрахт Бр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|Фортуна
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|16.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|Падерборн
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Вюрцбург Кикерс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|—
|—
|10.00
|1.03
|9.20
|1.03
|2.95
|1.32
|—
|—
|3.30
|1.30
|1.89
|1.91
|1.66
|2.21
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.20
|4.30
|1.22
|4.00
|1.05
|8.60
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|11.75
|1.04
|10.25
|1.05
|4.05
|1.25
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.04
|1.86
|—
|—
|1.58
|2.41
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.18
|5.05
|1.14
|5.85
|1.04
|10.25
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.06
|1.26
|3.13
|1.40
|2.40
|1.62
|3.08
|1.40
|2.59
|1.53
|2.09
|1.80
|1.69
|2.24
|1.83
|2.03
|1.69
|2.24
|1.43
|2.93
|1.12
|6.94
|—
|—
|—
|—
|—
|—