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Айнтрахт Бр
2:1
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
0:1
5' Гол
Цоллер Симон
1:1
23' Гол
Кауфманн Фабио
41' Желтая карточка
Кобылянски Мартин
45' Желтая карточка
Лосилья Антони
55' Желтая карточка
Цигеле Робин
61' Красная карточка
Дорнебуш Феликс
63' Желтая карточка
Кроос Феликс
63' Желтая карточка
Данило Соарес
2:1
67' Гол
Прошвиц Ник
90'+7
12
Дорнебуш
Феликс
40
Цигеле
Робин
6
Выдра
Доминик
4
Николау
Яннис
23
Виб
Данило
18
Кроос
Феликс
28
Бен-Балла
Яссин
14
Класс
Нико
10
Кобылянски
Мартин
7
Кауфманн
Фабио
33
Прошвиц
Ник
1
Риман
Мануэль
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
9
Цоллер
Симон
32
Цуль
Роберт
17
Блум
Данни
35
Ганвула
Сильвер
Айнтрахт Бр
3-4-1-2
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

5'
0:1
Цоллер Симон
(Цуль Роберт)
23'
Кауфманн Фабио
(Кобылянски Мартин)
1:1
41'
Кобылянски Мартин
 
45'
 
Лосилья Антони
55'
Цигеле Робин
 
61'
Дорнебуш Феликс
 
63'
Кроос Феликс
 
63'
 
Данило Соарес
65'
Фейзич Ясмин
Цигеле Робин
 
67'
Прошвиц Ник
2:1
73'
Отто Яри
Прошвиц Ник
 
73'
Кессель Бенджамин
Класс Нико
 
74'
 
Хольтманн Геррит
Блум Данни
74'
 
Новотны Сома
Лабропулос Василис
82'
 
Айсфельд Томас
Цуль Роберт
82'
 
Пантович Милош
Цоллер Симон
90'
Швенк Мануэль
Кобылянски Мартин
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кобылянски Мартин 1 0.25
2. Прошвиц Ник 1 0.25
3. Кауфманн Фабио 1 0.25
4. Цигеле Робин 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цоллер Симон 3 0.75
2. Цуль Роберт 1 0.25
3. Ганвула Сильвер 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
# Игрок      
1. Цигеле Робин 2 0
2. Дорнебуш Феликс 0 1
3. Кроос Феликс 1 0
4. Кессель Бенджамин 1 0
5. Выдра Доминик 1 0
6. Кобылянски Мартин 1 0
7. Шульц Михаэль 1 0
8. Кауфманн Фабио 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Хольтманн Геррит 1 1
2. Лосилья Антони 2 0
3. Блум Данни 1 0
4. Риман Мануэль 1 0
5. Гамбоа Кристиан 1 0
6. Ганвула Сильвер 1 0
7. Данило Соарес 1 0
8. Лайч Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Бр 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Бохум 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Айнтрахт Бр Последние 20 матчей: + = -
Ганновер 96 4:1 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 0:0 Хольштайн Киль Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр Галлешер 1:3 Айнтрахт Бр
Айнтрахт Бр 5:4 Герта Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Айнтрахт Бр 0:1 Де Графсхап Айнтрахт Бр 0:1 Ганза Динамо Дрезден 0:1 Айнтрахт Бр Вольфсбург 0:1 Айнтрахт Бр Вердер 2:0 Айнтрахт Бр Меппен 4:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 3:2 Вальдхоф Цвиккау 3:2 Айнтрахт Бр Кемницер 1:2 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:0 Пройссен Мюнстер Ингольштадт 0:0 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 2:1 Зонненхоф Гроссашпах Унтерахинг 1:3 Айнтрахт Бр Айнтрахт Бр 1:1 Бавария-2
Бохум Последние 20 матчей: + = -
Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум Бохум 2:2 Санкт-Паули
Энгерс 0:3 Бохум Шальке 04 3:0 Бохум Боруссия Д 1:3 Бохум Фортуна 1:0 Бохум Кёльн 2:0 Бохум Бохум 0:0 Юрдинген Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум

Последние игры между собой

Айнтрахт Бр: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 4
Бохум: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 7
Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 2:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2
Бохум 2:3 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 3:2 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 1:2 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 3:0 Бохум Бундеслига 2 Бохум 2:0 Айнтрахт Бр Бундеслига 2 Айнтрахт Бр 4:0 Бохум Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гамбург Заявка 3 3 0 0 7 - 4 9
2. Хольштайн Киль Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Ганновер 96 Заявка 3 2 0 1 7 - 3 6
4. Зандхаузен Заявка 4 2 0 2 4 - 6 6
5. Оснабрюк Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Ян Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
7. Бохум Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
8. Эрцгебирге Ауэ Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
9. Санкт-Паули Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
10. Хайденхайм Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11. Дармштадт Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12. Нюрнберг Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13. Айнтрахт Бр Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14. Фортуна Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Карлсруэ Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
16. Гройтер Фюрт Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
17. Падерборн Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18. Вюрцбург Кикерс Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Лосилья Антони получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Кобылянски Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Кауфманн Фабио бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Цоллер Симон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eintracht Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.30 3.05 6.00
1.67 2.95 7.00
4.00 3.74 1.89
1.51 3.41 9.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
10.00 1.03 9.20 1.03 2.95 1.32 3.30 1.30 1.89 1.91 1.66 2.21 2.20 1.62 1.20 4.30 1.22 4.00 1.05 8.60 1.02 11.00 1.02 11.00
11.75 1.04 10.25 1.05 4.05 1.25 2.96 1.41 2.04 1.86 1.58 2.41 1.42 2.91 1.18 5.05 1.14 5.85 1.04 10.25
4.06 1.26 3.13 1.40 2.40 1.62 3.08 1.40 2.59 1.53 2.09 1.80 1.69 2.24 1.83 2.03 1.69 2.24 1.43 2.93 1.12 6.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.06 1.71 2.13 1.66 1.16 4.80 1.42 2.75 1.02 11.00
3.12 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
3.17 1.39 2.61 1.53 2.05 1.85 1.64 2.35 2.00 1.88 1.64 2.34 1.29 3.79
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.37 1.77 1.98 1.37 2.95
4.45 1.21 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.40 2.80
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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