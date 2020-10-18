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Эрцгебирге Ауэ
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Хайденхайм
0' 24'
1
Меннель
Мартин
26
Гонтер
Сёрен
13
Самсон
Луис
6
Баллас
Флориан
24
Штраус
Джон-Патрик
17
Ризе
Филипп
33
Гнятич
Огнен
20
Риццуто
Калоджеро
31
Цолински
Бен
37
Теструт
Паскаль
11
Крюгер
Флориан
1
Мюллер
Кевин
3
Шёппнер
Ян
6
Майнка
Патрик
30
Тоеркауф
Норман
19
Фёренбах
Йонас
24
Кюльветтер
Кристиан
8
Гейпль
Андреас
16
Сесса
Кевин
13
Лайпертц
Роберт
32
Шмидт
Патрик
II
27
Кершбаумер
Константин
Эрцгебирге Ауэ
3-4-1-2
Хайденхайм
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крюгер Флориан 1 0.33
2. Теструт Паскаль 1 0.33
3. Штраус Джон-Патрик 1 0.33
4. Баумгарт Том 1 0.33
Хайденхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кюльветтер Кристиан 1 0.25
2. Мор Тобиас 1 0.25
3. Сесса Кевин 1 0.25
4. Шмидт Патрик II 1 (1) 0.25

Карточки

Эрцгебирге Ауэ
# Игрок      
1. Гнятич Огнен 1 0
2. Самсон Луис 1 0
Хайденхайм
# Игрок      
1. Майнка Патрик 1 0
2. Отто Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эрцгебирге Ауэ 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1)
 Хайденхайм 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Эрцгебирге Ауэ Последние 20 матчей: + = -
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 0:3 Эрцгебирге Ауэ Ульм 1846 2:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 0:1 Динамо Дрезден
Эрцгебирге Ауэ 3:1 Магдебург Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 0:1 Оффенбах Ян 1:2 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:0 Карлсруэ Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:3 Дармштадт Нюрнберг 1:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:1 Зандхаузен Динамо Дрезден 2:1 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 3:0 Гамбург Оснабрюк 0:0 Эрцгебирге Ауэ Эрцгебирге Ауэ 1:2 Хольштайн Киль
Хайденхайм Последние 20 матчей: + = -
Хайденхайм 1:1 Аугсбург Хайденхайм 0:0 Падерборн Санкт-Паули 4:2 Хайденхайм Хайденхайм 2:0 Айнтрахт Бр
Веен Висбаден 1:0 Хайденхайм Хайденхайм 6:2 Санкт-Галлен Хайденхайм 3:2 Унтерахинг Хайденхайм 0:2 Альтах Хайденхайм 2:0 Альтах Хайденхайм 2:2 Вердер Вердер 0:0 Хайденхайм Арминия 3:0 Хайденхайм Хайденхайм 2:1 Гамбург Гройтер Фюрт 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 4:1 Ян Ганновер 96 2:1 Хайденхайм Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Бохум 3:0 Хайденхайм

Последние игры между собой

Эрцгебирге Ауэ: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Хайденхайм: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Хайденхайм 3:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2
Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 2:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 1:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Хайденхайм Кубок Хайденхайм 2:2 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 2 Эрцгебирге Ауэ 1:1 Хайденхайм Бундеслига 2 Хайденхайм 0:0 Эрцгебирге Ауэ Бундеслига 3 Эрцгебирге Ауэ 0:1 Хайденхайм Бундеслига 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erzgebirgsstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Эрцгебирге Ауэ
Ничья
Хайденхайм
2.80
3.35
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.65 3.20 2.75
2.80 3.10 2.70
2.65 3.35 2.62
2.65 2.95 3.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.05 7.00 1.08 2.90 1.38 2.35 1.59 1.94 1.86 1.66 2.13 1.73 2.10 1.35 3.00 1.23 3.90 1.09 6.50 1.07 7.50 1.01 13.00 1.03 9.70
9.60 1.06 8.00 1.08 3.20 1.36 2.44 1.57 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.75 1.16 5.35 1.13 6.05 1.02 14.50
7.60 1.10 2.82 1.46 2.45 1.59 2.08 1.81 1.76 2.13 1.59 2.45 1.57 2.51 1.47 2.83 1.22 4.51 1.10 7.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.62 1.45 1.76 2.07 1.31 3.25 1.09 6.60 1.05 8.50
2.83 1.43 1.86 1.90 1.39 3.00 1.15 5.35 1.11 6.60
2.31 1.66 1.90 1.98 1.48 2.76 1.32 3.52 1.38 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.64 1.28 2.45 1.55 1.62 2.31 1.23 4.20 1.16 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Эрцгебирге Ауэ 0:0 Хайденхайм онлайн

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